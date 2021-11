Belmond apre la stagione 2021/22 dei suoi resort caraibici

E’ ricca di novità la nuova stagione dei due resort caraibici griffati Belmond: il Cap Juluca ad Anguilla e La Samana di St. Martin riaprono in fatti i battenti in vista della prossima stagione invernale e della primavera-estate successiva.

Al Cap Juluca, si segnala in particolare l’inaugurazione di un ristorante peruviano, a cui si aggiungono esperienze inedite per gli ospiti e un nuovo volo diretto da Miami in partenza l’11 dicembre con American Airlines.

L’Uchu, che in lingua Quechuan, il gruppo etnico originario dell’impero Inca, significa spezia, presenta in particolare un menu di cucina peruviana contemporanea che si fonde con la ricchezza dal mare di Anguilla: molluschi, crostacei e pescato locale, ceviche, torte di granchio e poke di quinoa sono tra le proposte per un pranzo elegantemente informale sul lungomare mentre, al calare del sole, con i suoi arredi in legno circondati dalla flora tropicale e live dj set, il ristorante si trasforma in un salotto a bordo piscina. La nuova formula completa l’offerta gastronomica di Cap Juluca insieme alla tradizione caraibica di Pimms, quella italiana in collaborazione con Cipriani da Cip’s by Cipriani e l’informale Cap Shack sulla spiaggia

Per quanto riguarda le esperienze sono invece due le novità di quest’anno: per rendere omaggio alla passione di Anguilla per il mare, gli ospiti di Belmond possono unirsi al pescatore di terza generazione Shawn Romney e andare, con un tradizionale mulinello yo-yo, alla ricerca di un dentice dalla coda gialla, di un corridore blu o di un pesce pappagallo, per poi riportare il pescato fresco a Uchu per un pranzo privato a base di ceviche. A bordo di un furgone Volkswagen vintage color blu mare, si può poi partire alla scoperta delle 33 spiagge dell’isola. A pranzo un picnic gourmet verrà allestito in riva al mare mentre al tramonto, gli ospiti possono optare per un brindisi con champagne e una crociera per tornare a Maundays Bay.

Inedite esperienze culinarie anche a La Samanna, oltre a una nuova proposte benessere. La storica cantina La Cave Wine Cellar della struttura, una delle più grandi tra quelle private dei Caraibi con oltre 2 mila bottiglie, è l’ispirazione per il programma La Cave Under The Stars: esperienze culinarie uniche guidate da una serie stellare di chef e sommelier internazionali. Già noto come luogo di incontro di artisti locali con le loro opere in mostra in tutta la proprietà, La Samanna promuove inoltre ora un importante programma di soggiorni residenziali a tema. A partire dal prossimo 15 dicembre, il fotografo francese François Castelain, che divide il suo tempo tra Parigi e St Martin, esporrà in particolare i ritratti dei residenti dell’isola catturati attraverso il proprio obiettivo. A disposizione degli ospiti anche corsi gratuiti di fotografia di ritratto con Castelain. L’Energetic Re-Mastery è infine l’ultima novità della Samanna Spa, progettata per supportare in modo olistico la salute generale. Curato da Christine Caruso, con vent’anni di ricerca in medicina energetica, ogni corso è tarato su misura del singolo ospite.