Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479493 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si conclude la vicenda legata al Bauer di Venezia, coinvolto a fine 2023 nel crack del colosso austriaco Signa. E' stata infatti confermata ufficialmente ieri sera la voce che vedeva Mohari Hospitality in prima fila per l'acquisizione del trophy asset sulla laguna. La compagnia cipriota specializzata in investimenti immobiliari di lusso si è aggiudicata l'albergo in partnership con il gruppo israeliano Omnam Investment, per una cifra attorno ai 300 milioni di euro. Una volta terminati i lavori di restyling, già interrotti in seguito al fallimento di Signa, per un ulteriore impegno di 150 milioni, la struttura sarà brandizzata Rosewood Hotels & Resorts. Mohari e Omnam sono stati assistiti nell'acquisizione da Kryalos sgr, Dla Piper, Deloitte, Eastdil Secured, Cbre e Cushman & Wakefield. Gli investimenti Mohari Hospitality includono una selezione di proprietà di lusso operanti sotto vari marchi, tra cui i Four Seasons Madrid e Peninsula Papagayo, nonché il futuro Baccarat Florence Villa Camerata, l'1 Hotel Toronto la Ritz-Carlton Yacht Collection. Inoltre, la compagnia possiede Tao Hospitality Group, specializzato nella ristorazione, vita notturna e intrattenimento. Four [post_title] => Il Bauer di Venezia va a Mohari e Omnam. Sarà griffato Rosewood [post_date] => 2024-11-21T12:46:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732193186000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479350 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_418126" align="alignright" width="300"] Uno scorcio di Firenze[/caption] La giunta regionale della Toscana ha approvato una delibera che regolamenta, unificandola e standardizzandola, la modulistica in materia di locazioni turistiche brevi, gestite in forma imprenditoriale. Il provvedimento fa seguito alla delibera, adottata circa un mese fa, che riguarda invece le strutture gestite in forma non imprenditoriale. «Proseguiamo – spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani - con la semplificazione amministrativa che riordina un settore delicato e in crescita della nostra economia, contribuendo a fare chiarezza e a dotare i Comuni, gli imprenditori del settore e anche i cittadini di punti di riferimento certi, alleggerendo e organizzando meglio gli adempimenti burocratici a cui sono tenuti a sottostare. Si tratta di un comparto in forte espansione, che va adeguatamente seguito e regolamentato, così come stiamo facendo». Sarà necessario presentare allo sportello Unico per le attività produttive (Suap) del comune di appartenenza una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) utilizzando un unico modulo, uguale su tutto il territorio regionale. «La delibera approvata – aggiungono l’assessore a Economia e turismo, Leonardo Marras, e quello al Rapporto con gli enti locali, Stefano Ciuoffo - è un ulteriore passo, dopo quella analoga che riguardava le locazioni turistiche gestite in forma non imprenditoriale, verso la semplificazione degli adempimenti richiesti ai gestori degli appartamenti. Un passo necessario per riorganizzare un settore in grande evoluzione e che, anche grazie al nuovo testo unico del turismo in discussione in Consiglio regionale, contribuirà all'emersione del sommerso, a vantaggio della sicurezza dei clienti». [post_title] => Toscana, unificata la modulistica per le locazioni turistiche brevi [post_date] => 2024-11-21T09:02:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732179731000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479382 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ennesimo colpo di scena nella vicenda del Bauer di Venezia, coinvolto nel crack di fine 2023 del colosso austriaco Signa. Stando ad alcune fonti finanziarie, Mohary Hospitality sarebbe infatti in procinto di rivelarne la proprietà dal fondo Usa King Street Capital Management, già tra i principali finanziatori della stessa Signa, per 300 milioni di euro. Mohari è una compagnia cipriota specializzata in investimenti immobiliari di lusso, proprietaria di varie strutture tra cui il futuro Baccarat Florence Villa Camerata. La società avrebbe superato la concorrenza di competitor importanti come Bernard Arnault, fondatore del gruppo Lvmh, nonché di fondi di investimento arabi e di altri operatori internazionali. Una volta completata l'acquisizione, per cui mancherebbero solamente gli ultimi dettagli, l'intenzione sarebbe quella di investire ulteriori capitali per circa 150 milioni di euro, al fine di ultimare i lavori di restyling della proprietà, interrotti a seguito delle difficoltà insorte con il crack Signa. [post_title] => La società d'investimento cipriota Mohary Hospitality vicina all'acquisizione del Bauer di Venezia [post_date] => 2024-11-20T12:49:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732106994000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479259 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una situazione di stallo quella delle vacanze natalizie e di capodanno 2024 secondo l’indagine svolta da Fiavet Confcommercio. Molti associati lamentano un ribasso nelle vendite rispetto al 2023 (28%) mentre oltre la metà (56%) attesta un andamento in linea con quelle dello scorso anno. Soltanto il 15% degli agenti di viaggio e tour operator di Fiavet Confcommercio riscontra incrementi di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023. Le prenotazioni per la vacanze natalizie e di capodanno non sono in crescita rispetto allo scorso anno per il 61% degli associati, mentre il 20% ha riscontri positivi al booking con un incremento medio delle prenotazioni del 23%. Per il 15% di agenti di viaggio e tour operator le prenotazioni di viaggi sono stabili, ma c’è un 7% del totale delle agenzie che registra un calo significativo delle prenotazioni del 27% di media. Il turismo e la pace “Il turismo ama la pace - afferma il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi - è un veicolo di conoscenza e dialogo e nei periodi in cui ci sono conflitti, chiusure, difficoltà economiche, si preparano mutazioni non favorevoli, bisogna per questo stare attenti a ogni piccolo cambiamento perché può essere l’incipit di un ciclo economico sfavorevole che va arginato con azioni adeguate in cui convergano stimoli dalle imprese e dalle Istituzioni”. Tra le motivazioni di questo andamento contrastante si legge principalmente un incremento eccessivo dei prezzi nel periodo e una contrazione sempre più preoccupante della fascia medio bassa di consumatori che favorisce alcune agenzie di viaggio mettendo in crisi altre. Per alcuni non invoglia a viaggiare anche il contesto politico ed economico internazionale, con l’inflazione, i Paesi a rischio, i problemi climatici. Sotto data Quello che non cambia per gli italiani post pandemia è la tendenza a prenotare sotto data, dunque le agenzie di viaggio sperano in un recupero finale a dicembre, considerato che fino ad ora il 70% delle richieste di viaggio sono in ritardo rispetto allo scorso anno. Alcuni agenti specializzati segnalano anche la mutazione culturale di mercati fondamentali come quello degli Stati Uniti che nel finale del 2024 stanno viaggiando di meno, anche in considerazione delle elezioni. Infine il clima estivo non stimola sicuramente gli italiani alla ricerca di atmosfere natalizie o mari caldi. [post_title] => Fiavet: per Natale le prenotazioni non crescono. Conflitti e prezzi alti [post_date] => 2024-11-19T11:39:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732016381000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479221 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parata di stelle per la seconda edizione della Star’s Dinner organizzata da Tbo.com all’hotel Sporting di Rimini. Alla presenza del vicepresidente vendite Israele&Europa, Oran Baker, sono state premiate le agenzie che, dal nord al sud della Penisola, nel 2024 si sono distinte per numero di prenotazioni e servizi affidati a una delle principali piattaforme mondiali b2b. Un partner in grado di offrire, in modo veloce e semplificato, un milione di hotel in tutto il mondo, trasporti e i migliori servizi di ogni tipo, tecnologia di primissimo livello, opzioni di pagamento personalizzate, assistenza 24/7 in ogni fase del viaggio. Nata in India nel 2006, da un’idea di Gaurav Bhatnagar e Ankush Nijhawan, la compagnia ha subito ottenuto i consensi e il supporto di grandi investitori e da maggio scorso è quotata alla Borsa di Mumbai. Una fiducia che negli anni ha consentito a Tbo.com di estendere progressivamente la propria rete con affiliazioni e partnership di prestigio, portando la propria filosofia in 110 Paesi del mondo. Nel 2012 in Medio Oriente, poi in Sud America e in particolare in Brasile (oggi primo mercato dopo l’India), infine in Europa, dove l’Italia, oggi secondo mercato Ue dopo la Spagna, negli ultimi due anni ha raddoppiato il team con figure di grande esperienza, e può contare su oltre 159 mila agenzie nel mondo registrate al portale. Una società dalle grandi prospettive, dall’organico multiculturale e sempre più ramificato, che punta a rafforzare la propria visione strategica e l'impegno verso pratiche commerciali sostenibili. Ma che non ha perso lo spirito di una famiglia allargata, utile a consolidare i rapporti fra i vari comparti operativi, e quel senso di appartenenza che ha accompagnato la conviviale serata riminese. Occasione in cui i vertici del gruppo hanno avuto modo di interfacciarsi con l’affiatata forza vendite attiva in Italia e una selezione di agenti e operatori italiani che da cinque anni fanno di Tbo.com un partner prioritario. Una quindicina dei quali chiamati sul palco da Roby Marro, country manager, Christian Lorusso, business development manager Italy, per ricevere il riconoscimento, sulla base dei volumi di crescita, delle prenotazioni effettuate, e di alcuni precisi criteri, tra cui Tbo+ che consente di acquisire punti e relativi premi. “Una forma incentivante di fidelizzazione - ha sintetizzato Marro, - che, al di là delle tecnologie, molto deve alla componente umana, ai rapporti di un team che segue i clienti in modo diretto e attento, con assiduità, semplificando la vita professionale dei partner, favorendone la crescita”. [post_title] => Tbo.com continua a crescere e premia le migliori agenzie [post_date] => 2024-11-19T10:15:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732011303000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479104 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua l'attività di recruiting di Club del Sole, che sarà presente anche all'appuntamento napoletano del prossimo 22 novembre con il Tfp Summit, la fiera del lavoro nel turismo griffata Job in Tourism in programma dalle 9 alle 17 presso l'hotel Ramada. La compagnia open air è alla ricerca di risorse per i reparti di ricevimento, sala e cucina, con l’obiettivo di assumere 700 figure da inserire nei propri villaggi situati nelle più rinomate località turistiche italiane. La campagna di selezione è rivolta a tutti i professionisti già affermati nel settore turistico-alberghiero, ma anche a giovani in cerca di opportunità lavorative. Club del Sole si propone, in proposito, come azienda post-diploma per gli studenti delle scuole alberghiere di tutta Italia, dando loro occasioni di crescita. Il gruppo offre una serie di posizioni con opportunità di formazione, crescita professionale e stabilizzazione, oltre a formule di contratto con alloggio. Le figure ricercate includono: direttori, vicedirettori, reception, accoglienza, maitre, chef de rang, runner di sala, cuochi e pizzaioli. [post_title] => Club del Sole a caccia di talenti anche a Napoli: appuntamento al Tfp Summit del 22 novembre [post_date] => 2024-11-18T10:32:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731925952000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478796 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Piccola rivoluzione a Firenze per gli affitti brevi. Infatti fra poco saranno le keybox nell'area Unesco, limiti alle golf car, stop agli altoparlanti per le guide. Le keybox le piccole cassette di sicurezza che i gestori di appartamenti per affitti brevi usano per proteggere le chiavi in attesa che i clienti facciano il check-in autonomamente. «Con questa delibera mettiamo uno stop all'uso delle keybox sulle facciate esterne dei palazzi» nell'area Unesco a Firenze, dice la sindaca di Firenze Sara Funaro, presentando a Firenze il 'Piano per il turismo sostenibile. «Le keybox, ovvero le cassette delle chiavi per appartamenti in affitto, andranno rimosse. Il lavoro è su un doppio binario: da una parte c'è il decoro, dall'altra la sicurezza». «L’obiettivo - ha concluso il sindaco - è promuovere il turismo sostenibile e migliorare la qualità di vita dei residenti», La misura sarà in vigore dal 2025. [post_title] => Firenze: dal 2025 stop alle keybox nell'aria Unesco della città [post_date] => 2024-11-13T10:56:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731495391000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478768 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vietnam Airlines avanza lungo il percorso di ampliamento della flotta con una gara d'appalto prevista nel 2025 per 50 narrowbody. La notizia arriva dal ceo della compagnia, Le Long Ha, a margine di un evento dell'Association of Asia Pacific Airlines nel Brunei, in cui ha svelato l'intenzione di portare la sua flotta a 170 aerei entro il 2035, un balzo in avanti significativo rispetto agli oltre 90 aerei attualmente in servizio. Pur non avendo fornito ulteriori dettagli sulla gara d'appalto, ha dichiarato che Boeing “ha un'offerta molto buona”; in ogni caso la gara “sarà aperta a tutti i produttori”, aggiungendo che l'eventuale ordine sarà soggetto all'approvazione del consiglio di amministrazione. Attualmente Vietnam Airlines opera unicamente con un mix di Airbus A321 e A320; la flotta di lungo raggio include invece A350 e Boeing 787. [post_title] => Vietnam Airlines studia un ordine da 50 aeromobili narrowbody [post_date] => 2024-11-13T10:01:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731492082000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478668 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Uno sconto minimo del 30% per migliaia di hotel in tutto il mondo. Expedia Taap rivela il nuovo Black Friday 2024, la più grande promozione dell'anno. Le offerte si applicano alle prenotazioni effettuate dal 19 novembre al 4 dicembre 2024 e sono valide per i viaggi fino al 15 dicembre 2025. Expedia Taap collabora a oggi con oltre 140 mila agenti di viaggio in tutto il mondo e offre un ampio inventario che include più di 3 milioni di strutture, 220 mila attività, 120 società di autonoleggio e 500 compagnie aeree. Gli adv possono inoltre sfruttare la tecnologia e gli strumenti di Expedia Group, come l'operatore virtuale, che consente di gestire autonomamente le modifiche alle prenotazioni e risparmiare tempo grazie alle risposte alle domande più comuni. È inoltre disponibile una chat dal vivo con operatore, attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, per dare risposte a domande più specifiche. [post_title] => Al via il prossimo 19 novembre il nuovo Black Friday griffato Expedia Taap [post_date] => 2024-11-12T09:43:43+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731404623000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "bauer venezia va mohari omnam sara griffato rosewood" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":67,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":555,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479493","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si conclude la vicenda legata al Bauer di Venezia, coinvolto a fine 2023 nel crack del colosso austriaco Signa. E' stata infatti confermata ufficialmente ieri sera la voce che vedeva Mohari Hospitality in prima fila per l'acquisizione del trophy asset sulla laguna. La compagnia cipriota specializzata in investimenti immobiliari di lusso si è aggiudicata l'albergo in partnership con il gruppo israeliano Omnam Investment, per una cifra attorno ai 300 milioni di euro.\r

\r

Una volta terminati i lavori di restyling, già interrotti in seguito al fallimento di Signa, per un ulteriore impegno di 150 milioni, la struttura sarà brandizzata Rosewood Hotels & Resorts. Mohari e Omnam sono stati assistiti nell'acquisizione da Kryalos sgr, Dla Piper, Deloitte, Eastdil Secured, Cbre e Cushman & Wakefield.\r

\r

Gli investimenti Mohari Hospitality includono una selezione di proprietà di lusso operanti sotto vari marchi, tra cui i Four Seasons Madrid e Peninsula Papagayo, nonché il futuro Baccarat Florence Villa Camerata, l'1 Hotel Toronto la Ritz-Carlton Yacht Collection. Inoltre, la compagnia possiede Tao Hospitality Group, specializzato nella ristorazione, vita notturna e intrattenimento. Four","post_title":"Il Bauer di Venezia va a Mohari e Omnam. Sarà griffato Rosewood","post_date":"2024-11-21T12:46:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732193186000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479350","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_418126\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Uno scorcio di Firenze[/caption]\r

\r

La giunta regionale della Toscana ha approvato una delibera che regolamenta, unificandola e standardizzandola, la modulistica in materia di locazioni turistiche brevi, gestite in forma imprenditoriale. Il provvedimento fa seguito alla delibera, adottata circa un mese fa, che riguarda invece le strutture gestite in forma non imprenditoriale.\r

\r

«Proseguiamo – spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani - con la semplificazione amministrativa che riordina un settore delicato e in crescita della nostra economia, contribuendo a fare chiarezza e a dotare i Comuni, gli imprenditori del settore e anche i cittadini di punti di riferimento certi, alleggerendo e organizzando meglio gli adempimenti burocratici a cui sono tenuti a sottostare. Si tratta di un comparto in forte espansione, che va adeguatamente seguito e regolamentato, così come stiamo facendo».\r

\r

Sarà necessario presentare allo sportello Unico per le attività produttive (Suap) del comune di appartenenza una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) utilizzando un unico modulo, uguale su tutto il territorio regionale. «La delibera approvata – aggiungono l’assessore a Economia e turismo, Leonardo Marras, e quello al Rapporto con gli enti locali, Stefano Ciuoffo - è un ulteriore passo, dopo quella analoga che riguardava le locazioni turistiche gestite in forma non imprenditoriale, verso la semplificazione degli adempimenti richiesti ai gestori degli appartamenti. Un passo necessario per riorganizzare un settore in grande evoluzione e che, anche grazie al nuovo testo unico del turismo in discussione in Consiglio regionale, contribuirà all'emersione del sommerso, a vantaggio della sicurezza dei clienti».\r

\r

","post_title":"Toscana, unificata la modulistica per le locazioni turistiche brevi","post_date":"2024-11-21T09:02:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732179731000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479382","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ennesimo colpo di scena nella vicenda del Bauer di Venezia, coinvolto nel crack di fine 2023 del colosso austriaco Signa. Stando ad alcune fonti finanziarie, Mohary Hospitality sarebbe infatti in procinto di rivelarne la proprietà dal fondo Usa King Street Capital Management, già tra i principali finanziatori della stessa Signa, per 300 milioni di euro.\r

\r

Mohari è una compagnia cipriota specializzata in investimenti immobiliari di lusso, proprietaria di varie strutture tra cui il futuro Baccarat Florence Villa Camerata. La società avrebbe superato la concorrenza di competitor importanti come Bernard Arnault, fondatore del gruppo Lvmh, nonché di fondi di investimento arabi e di altri operatori internazionali.\r

\r

Una volta completata l'acquisizione, per cui mancherebbero solamente gli ultimi dettagli, l'intenzione sarebbe quella di investire ulteriori capitali per circa 150 milioni di euro, al fine di ultimare i lavori di restyling della proprietà, interrotti a seguito delle difficoltà insorte con il crack Signa.","post_title":"La società d'investimento cipriota Mohary Hospitality vicina all'acquisizione del Bauer di Venezia","post_date":"2024-11-20T12:49:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732106994000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una situazione di stallo quella delle vacanze natalizie e di capodanno 2024 secondo l’indagine svolta da Fiavet Confcommercio. Molti associati lamentano un ribasso nelle vendite rispetto al 2023 (28%) mentre oltre la metà (56%) attesta un andamento in linea con quelle dello scorso anno. Soltanto il 15% degli agenti di viaggio e tour operator di Fiavet Confcommercio riscontra incrementi di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023.\r

Le prenotazioni per la vacanze natalizie e di capodanno non sono in crescita rispetto allo scorso anno per il 61% degli associati, mentre il 20% ha riscontri positivi al booking con un incremento medio delle prenotazioni del 23%.\r

Per il 15% di agenti di viaggio e tour operator le prenotazioni di viaggi sono stabili, ma c’è un 7% del totale delle agenzie che registra un calo significativo delle prenotazioni del 27% di media.\r

\r

Il turismo e la pace\r

“Il turismo ama la pace - afferma il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi - è un veicolo di conoscenza e dialogo e nei periodi in cui ci sono conflitti, chiusure, difficoltà economiche, si preparano mutazioni non favorevoli, bisogna per questo stare attenti a ogni piccolo cambiamento perché può essere l’incipit di un ciclo economico sfavorevole che va arginato con azioni adeguate in cui convergano stimoli dalle imprese e dalle Istituzioni”.\r

Tra le motivazioni di questo andamento contrastante si legge principalmente un incremento eccessivo dei prezzi nel periodo e una contrazione sempre più preoccupante della fascia medio bassa di consumatori che favorisce alcune agenzie di viaggio mettendo in crisi altre. Per alcuni non invoglia a viaggiare anche il contesto politico ed economico internazionale, con l’inflazione, i Paesi a rischio, i problemi climatici.\r

\r

Sotto data\r

Quello che non cambia per gli italiani post pandemia è la tendenza a prenotare sotto data, dunque le agenzie di viaggio sperano in un recupero finale a dicembre, considerato che fino ad ora il 70% delle richieste di viaggio sono in ritardo rispetto allo scorso anno.\r

Alcuni agenti specializzati segnalano anche la mutazione culturale di mercati fondamentali come quello degli Stati Uniti che nel finale del 2024 stanno viaggiando di meno, anche in considerazione delle elezioni. Infine il clima estivo non stimola sicuramente gli italiani alla ricerca di atmosfere natalizie o mari caldi.","post_title":"Fiavet: per Natale le prenotazioni non crescono. Conflitti e prezzi alti","post_date":"2024-11-19T11:39:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1732016381000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479221","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parata di stelle per la seconda edizione della Star’s Dinner organizzata da Tbo.com all’hotel Sporting di Rimini. Alla presenza del vicepresidente vendite Israele&Europa, Oran Baker, sono state premiate le agenzie che, dal nord al sud della Penisola, nel 2024 si sono distinte per numero di prenotazioni e servizi affidati a una delle principali piattaforme mondiali b2b. Un partner in grado di offrire, in modo veloce e semplificato, un milione di hotel in tutto il mondo, trasporti e i migliori servizi di ogni tipo, tecnologia di primissimo livello, opzioni di pagamento personalizzate, assistenza 24/7 in ogni fase del viaggio.\r

\r

Nata in India nel 2006, da un’idea di Gaurav Bhatnagar e Ankush Nijhawan, la compagnia ha subito ottenuto i consensi e il supporto di grandi investitori e da maggio scorso è quotata alla Borsa di Mumbai. Una fiducia che negli anni ha consentito a Tbo.com di estendere progressivamente la propria rete con affiliazioni e partnership di prestigio, portando la propria filosofia in 110 Paesi del mondo. Nel 2012 in Medio Oriente, poi in Sud America e in particolare in Brasile (oggi primo mercato dopo l’India), infine in Europa, dove l’Italia, oggi secondo mercato Ue dopo la Spagna, negli ultimi due anni ha raddoppiato il team con figure di grande esperienza, e può contare su oltre 159 mila agenzie nel mondo registrate al portale.\r

\r

Una società dalle grandi prospettive, dall’organico multiculturale e sempre più ramificato, che punta a rafforzare la propria visione strategica e l'impegno verso pratiche commerciali sostenibili. Ma che non ha perso lo spirito di una famiglia allargata, utile a consolidare i rapporti fra i vari comparti operativi, e quel senso di appartenenza che ha accompagnato la conviviale serata riminese. Occasione in cui i vertici del gruppo hanno avuto modo di interfacciarsi con l’affiatata forza vendite attiva in Italia e una selezione di agenti e operatori italiani che da cinque anni fanno di Tbo.com un partner prioritario. Una quindicina dei quali chiamati sul palco da Roby Marro, country manager, Christian Lorusso, business development manager Italy, per ricevere il riconoscimento, sulla base dei volumi di crescita, delle prenotazioni effettuate, e di alcuni precisi criteri, tra cui Tbo+ che consente di acquisire punti e relativi premi. “Una forma incentivante di fidelizzazione - ha sintetizzato Marro, - che, al di là delle tecnologie, molto deve alla componente umana, ai rapporti di un team che segue i clienti in modo diretto e attento, con assiduità, semplificando la vita professionale dei partner, favorendone la crescita”.","post_title":"Tbo.com continua a crescere e premia le migliori agenzie","post_date":"2024-11-19T10:15:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1732011303000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479104","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua l'attività di recruiting di Club del Sole, che sarà presente anche all'appuntamento napoletano del prossimo 22 novembre con il Tfp Summit, la fiera del lavoro nel turismo griffata Job in Tourism in programma dalle 9 alle 17 presso l'hotel Ramada.\r

\r

La compagnia open air è alla ricerca di risorse per i reparti di ricevimento, sala e cucina, con l’obiettivo di assumere 700 figure da inserire nei propri villaggi situati nelle più rinomate località turistiche italiane.\r

\r

La campagna di selezione è rivolta a tutti i professionisti già affermati nel settore turistico-alberghiero, ma anche a giovani in cerca di opportunità lavorative. Club del Sole si propone, in proposito, come azienda post-diploma per gli studenti delle scuole alberghiere di tutta Italia, dando loro occasioni di crescita.\r

\r

Il gruppo offre una serie di posizioni con opportunità di formazione, crescita professionale e stabilizzazione, oltre a formule di contratto con alloggio. Le figure ricercate includono: direttori, vicedirettori, reception, accoglienza, maitre, chef de rang, runner di sala, cuochi e pizzaioli.","post_title":"Club del Sole a caccia di talenti anche a Napoli: appuntamento al Tfp Summit del 22 novembre","post_date":"2024-11-18T10:32:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1731925952000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478796","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Piccola rivoluzione a Firenze per gli affitti brevi. Infatti fra poco saranno le keybox nell'area Unesco, limiti alle golf car, stop agli altoparlanti per le guide. Le keybox le piccole cassette di sicurezza che i gestori di appartamenti per affitti brevi usano per proteggere le chiavi in attesa che i clienti facciano il check-in autonomamente.\r

\r

«Con questa delibera mettiamo uno stop all'uso delle keybox sulle facciate esterne dei palazzi» nell'area Unesco a Firenze, dice la sindaca di Firenze Sara Funaro, presentando a Firenze il 'Piano per il turismo sostenibile. «Le keybox, ovvero le cassette delle chiavi per appartamenti in affitto, andranno rimosse. Il lavoro è su un doppio binario: da una parte c'è il decoro, dall'altra la sicurezza». «L’obiettivo - ha concluso il sindaco - è promuovere il turismo sostenibile e migliorare la qualità di vita dei residenti»,\r

\r

La misura sarà in vigore dal 2025.","post_title":"Firenze: dal 2025 stop alle keybox nell'aria Unesco della città","post_date":"2024-11-13T10:56:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1731495391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478768","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vietnam Airlines avanza lungo il percorso di ampliamento della flotta con una gara d'appalto prevista nel 2025 per 50 narrowbody.\r

\r

La notizia arriva dal ceo della compagnia, Le Long Ha, a margine di un evento dell'Association of Asia Pacific Airlines nel Brunei, in cui ha svelato l'intenzione di portare la sua flotta a 170 aerei entro il 2035, un balzo in avanti significativo rispetto agli oltre 90 aerei attualmente in servizio.\r

\r

Pur non avendo fornito ulteriori dettagli sulla gara d'appalto, ha dichiarato che Boeing “ha un'offerta molto buona”; in ogni caso la gara “sarà aperta a tutti i produttori”, aggiungendo che l'eventuale ordine sarà soggetto all'approvazione del consiglio di amministrazione.\r

\r

Attualmente Vietnam Airlines opera unicamente con un mix di Airbus A321 e A320; la flotta di lungo raggio include invece A350 e Boeing 787.\r

\r

","post_title":"Vietnam Airlines studia un ordine da 50 aeromobili narrowbody","post_date":"2024-11-13T10:01:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1731492082000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno sconto minimo del 30% per migliaia di hotel in tutto il mondo. Expedia Taap rivela il nuovo Black Friday 2024, la più grande promozione dell'anno. Le offerte si applicano alle prenotazioni effettuate dal 19 novembre al 4 dicembre 2024 e sono valide per i viaggi fino al 15 dicembre 2025.\r

\r

