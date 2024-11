La società d’investimento cipriota Mohary Hospitality vicina all’acquisizione del Bauer di Venezia

Articoli che potrebbero interessarti:

Ennesimo colpo di scena nella vicenda del Bauer di Venezia, coinvolto nel crack di fine 2023 del colosso austriaco Signa. Una volta completata l'acquisizione, per cui mancherebbero solamente gli ultimi dettagli, l'intenzione sarebbe quella di investire ulteriori capitali per circa 150 milioni di euro, al fine di ultimare i lavori di restyling della proprietà, interrotti a seguito delle difficoltà insorte con il crack Signa. La Tunisia investe sulla promozione attraverso la partecipazione alle principali fiere turistiche e, per prepararsi al meglio, l'Ente nazionale tunisino per il turismo ha indetto una gara d'appalto internazionale per incaricare una società specializzata nella costruzione di stand in occasione di fiere e saloni all'estero, per il triennio 2025-2026-2027. "Le persone giuridiche specializzate nella costruzione di stand - si legge in una nota dell'ente - capaci di impegnarsi e di presentare le garanzie e le referenze previste nel capitolato d'oneri e necessarie per la corretta esecuzione dei propri obblighi che desiderano partecipare al presente bando di gara, possono ottenere il fascicolo del bando di gara tramite il Sistema di acquisto pubblico online Tuneps (www.tuneps.tn). Le offerte devono pervenire online tramite Tuneps entro e non oltre il 18 dicembre 2024 alle ore 10.00. Qualsiasi offerta ricevuta dopo il termine ultimo per la ricezione delle offerte o che non comprende la cauzione provvisoria (o, se del caso, la prova del pagamento dell'importo della cauzione sul conto della rappresentanza dell'Ontt nel paese in cui si trova l'agenzia), o che non rispetti questa modalità di presentazione (da Tuneps), sarà respinta. La sessione pubblica di apertura dei documenti tecnici e finanziari avrà luogo il 18/12/2024 alle 12h00 presso la sala riunioni di 84, Avenue de la Liberté, 1001 Tunisi". Tutti i dettagli sono disponibili qui. La Tunisia guarda alle fiere di settore: gara d'appalto per la realizzazione degli stand La trasformazione è stata realizzata grazie agli investimenti del gruppo Caracciolo Hospitality, nato nel 2022 dall'iniziativa di un gruppo di imprenditori partenopei che oggi vanta un portfolio di tre strutture: oltre all'ex Britannique (dal 2016), ci sono Palazzo Caracciolo Naples (dal 2001, appena brandizzato Tapestry by Hilton), nonché il Grand Hotel Telese, in provincia di Benevento. Il nuovo naming, il contemporaneo look & feel, gli spazi rinnovati e un lifestyle inedito, mirano a rendere l'hotel un punto di riferimento in città non solo dal punto di vista dell'ospitalità, ma anche per la celebrazione dell'arte e della cultura campana. L'anima del Bonart Curio Collection è infatti un'ode all'arte: a partire dal naming creato dalla crasi dei due termini Bon e Art, fino alla estesa collezione di opere di artisti contemporanei campani, appositamente realizzate per l'albergo attraverso lo studio napoletano di progettazione Gnosis, a celebrazione, ancora una volta, del genius loci locale. Nell'iniziativa sono stati coinvolti 50 artisti a interpretare miti e leggende della città, realizzando tutte le 150 opere che oggi si trovano all'interno dell'hotel. Volutamente anche i nomi delle suite sono dedicati ai miti napoletani: Partenope, Ovo, Diamante, Sibilla, 'Mbriana e Donna Regina. Oltre alle 72 camere, di cui appunto sei suite, il de Bonart, che abbraccia in un solo sguardo il golfo di Napoli, include pure il ristorante The Macphersons Rooftop, con la sua esperienza dedicata alla cucina mediterranea, e il NiqBar Rooftop con una cocktail list ricercata, per ogni ora del giorno. Il Britannique di Napoli cambia pelle e diventa de Bonart Naples All'aeroporto di Napoli è operativo "Face Pass", il sistema biometrico di riconoscimento facciale realizzato grazie al progetto pilota in partnership con Lufthansa. I passeggeri che desiderano utilizzare la nuova tecnologia devono recarsi ai totem situati presso i check-in Lufthansa per registrare la carta d'imbarco ed il proprio documento ed effettuare la scansione del volto tramite l'apposita telecamera. La registrazione consente l'accesso al percorso biometrico, opportunamente indicato da segnaletica ad hoc, sia ai controlli di sicurezza che al gate, dove l'imbarco avviene in modalità self, mostrando unicamente il volto, senza la necessità di presentare la carta d'imbarco e i documenti. "Il nostro obiettivo è accelerare la spinta innovativa ed evolutiva della transizione digitale, estendendo progressivamente il riconoscimento biometrico a tutti i passeggeri in partenza, per migliorare la soddisfazione dei viaggiatori, semplificare i processi ed ottimizzare sicurezza ed efficienza operativa" ha dichiarato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac, società di gestione dello scalo partenopeo. "Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la modernizzazione e la semplificazione dell'esperienza di viaggio per i nostri passeggeri. Siamo entusiasti di collaborare con Gesac in questo progetto pilota, che riflette il nostro impegno nell'offrire soluzioni tecnologiche avanzate e sicure, capaci di rendere i processi aeroportuali più efficienti e confortevoli" ha dichiarato Gabriella Galantis, senior director sales Southern Europe Lufthansa Group. Napoli: Gesac e Lufthansa hanno attivato il sistema biometrico Face Pass L'aeroporto di Palermo traguarda un 2024 da quasi 9 milioni di passeggeri, dopo aver già superato in questi giorni il livello di traffico di tutto il 2023 (8.089.232). Infatti, a metà novembre, secondo i dati diffusi dalla Gesap, la società di gestione del Falcone Borsellino - a conferma del trend positivo - si ha già un aumento del 13% dei passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2023. In questa stagione invernale (novembre 2024-marzo 2025), in linea con la winter del 2023-2024, l'aeroporto registra una crescita dell'8% dei posti offerti. E cominciano a filtrare le prime le novità dell'estate 2025: easyJet apre la vendita del nuovo diretto Palermo-Palma di Maiorca, da fine giugno a fine agosto, lunedì e venerdì. Con questi numeri l'aeroporto di Palermo mette a segno, per il secondo anno consecutivo, una crescita di circa un milione di passeggeri. Palermo: l'aeroporto accelera verso i 9 milioni di passeggeri per fine anno Un partner in grado di offrire, in modo veloce e semplificato, un milione di hotel in tutto il mondo, trasporti e i migliori servizi di ogni tipo, tecnologia di primissimo livello, opzioni di pagamento personalizzate, assistenza 24/7 in ogni fase del viaggio. Nata in India nel 2006, da un'idea di Gaurav Bhatnagar e Ankush Nijhawan, la compagnia ha subito ottenuto i consensi e il supporto di grandi investitori e da maggio scorso è quotata alla Borsa di Mumbai. Una fiducia che negli anni ha consentito a Tbo.com di estendere progressivamente la propria rete con affiliazioni e partnership di prestigio, portando la propria filosofia in 110 Paesi del mondo. Nel 2012 in Medio Oriente, poi in Sud America e in particolare in Brasile (oggi primo mercato dopo l'India), infine in Europa, dove l'Italia, oggi secondo mercato Ue dopo la Spagna, negli ultimi due anni ha raddoppiato il team con figure di grande esperienza, e può contare su oltre 159 mila agenzie nel mondo registrate al portale. Una società dalle grandi prospettive, dall'organico multiculturale e sempre più ramificato, che punta a rafforzare la propria visione strategica e l'impegno verso pratiche commerciali sostenibili. Ma che non ha perso lo spirito di una famiglia allargata, utile a consolidare i rapporti fra i vari comparti operativi, e quel senso di appartenenza che ha accompagnato la conviviale serata riminese. Occasione in cui i vertici del gruppo hanno avuto modo di interfacciarsi con l'affiatata forza vendite attiva in Italia e una selezione di agenti e operatori italiani che da cinque anni fanno di Tbo.com un partner prioritario. Una quindicina dei quali chiamati sul palco da Roby Marro, country manager, Christian Lorusso, business development manager Italy, per ricevere il riconoscimento, sulla base dei volumi di crescita, delle prenotazioni effettuate, e di alcuni precisi criteri, tra cui Tbo+ che consente di acquisire punti e relativi premi. "Una forma incentivante di fidelizzazione - ha sintetizzato Marro, - che, al di là delle tecnologie, molto deve alla componente umana, ai rapporti di un team che segue i clienti in modo diretto e attento, con assiduità, semplificando la vita professionale dei partner, favorendone la crescita". Tbo.com continua a crescere e premia le migliori agenzie Spirit Airlines apre ufficialmente l'iter del Chapter 11, dopo il susseguirsi di perdite finanziarie e una serie di tentativi di fusione falliti. Lunedì la compagnia aerea basata in Florida ha dichiarato di aver raggiunto un accordo per la ristrutturazione del debito e la raccolta di fondi durante un processo di bancarotta che dovrebbe durare fino all'inizio del 2025. Durante questo periodo, le operazioni di Spirit continueranno normalmente e i passeggeri non subiranno alcuna conseguenza. Il vettore, che non ha registrato un profitto annuale dall'inizio della pandemia di Covid-19, è la prima compagnia aerea statunitense a presentare istanza di fallimento in più di un decennio. In un comunicato, Spirit ha precisato che il Chapter 11 - non avrà alcun impatto sulle retribuzioni dei dipendenti o sui pagamenti alle società di leasing di aeromobili. La compagnia sarà de-listata dalla Borsa di New York "a breve termine" e le azioni saranno cancellate, senza alcun valore, come parte della sua ristrutturazione, ha detto Spirit. Nel primo semestre 2024, nonostante la forte domanda, la low cost ha registrato perdite per circa 360 milioni di dollari. All'inizio di quest'anno, il merger, a lungo atteso, di Spirit con JetBlue è fallito per le problematiche legate alla minore concorrenza che si sarebbe creata sul mercato. Spirit Airlines entra in Chapter 11. L'operatività si mantiene inalterata L'iniziativa, presentata a Roma presso la sede della Stampa estera a Palazzo Grazioli, promossa da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze e organizzata da Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica e PromoFirenze, giunge alla sua sedicesima edizione e si conferma uno dei principali appuntamenti in Italia per gli operatori turistici e gli innovatori digitali. Il programma, curato da un nutrito numero di esperti sotto la direzione scientifica di Francesco Tapinassi, affronta da varie angolature i quattro temi principali: Destination, Digital Strategy, Food & Wine Tourism e Hospitality. Per la Ampia anche la rappresentanza delle catene alberghiere come Four Seasons, Starhotels, Marriott International, Voihotels. Non mancheranno poi ricerche esclusive come quelle di PhoCusWright, Wine Meridian e dell’Università Bocconi. Oltre al filo rosso del rapporto tra AI e valore umano di cui si parla in questi giorni anche al G7 di Firenze, altri temi caldi di BTO saranno i cambiamenti climatici i cui riflessi verranno approfonditi, tra gli altri, dal climatologo Luca Mercalli; la robotica al servizio del turismo con Francisco Javier Martin Romo, country manager di Keenon Robotics. La sfida di BTO 2024 sarà quella di raccontare da varie angolature come l'AI possa valorizzare l'esperienza turistica mantenendo il tocco umano e l'autenticità culturale. Il ricco programma si articola in 4 topic: Digital Strategy, Destination, Food & Wine Tourism e Hospitality. Sotto la guida di Nicola Zoppi, BTO nell’hospitality esplora come l’intelligenza artificiale stia trasformando il settore con un focus sul Revenue Management e il pricing dinamico. Un'intervista tripla coinvolgerà i rappresentanti di BeonX, Duetto e Ideas, che condivideranno strategie e modelli AI innovativi per la gestione dei ricavi. Nei panel di confronto con esperti di Booking.com, Google Travel e Airbnb si discuterà dell’impatto della tecnologia sui modelli di distribuzione, mentre il marketing digitale si arricchirà con campagne più personalizzate e l’integrazione di ChatGPT per la gestione delle prenotazioni e della messaggistica. Si approfondirà poi l’applicazione di tecnologie AI nei diversi generi di ospitalità, con uno sguardo speciale all'ospitalità ibrida. Non mancherà un'analisi delle barriere e delle sfide per l'adozione di queste tecnologie, tra cui la carenza di risorse umane qualificate. In un dibattito moderato da Francesco Tapinassi, Federalberghi, Confindustria Hotel e Confesercenti discuteranno di queste criticità. Tra le novità di BTO 2024 c’è l’ingresso di TourEspana, main sponsor della due giorni. Il paese è da sempre un esempio di destinazione attenta all’AI, tanto che è stato il primo in Europa ad aver istituito un'autorità indipendente per la supervisione dell'Intelligenza Artificiale, anticipando le disposizioni dell’AI Act, piuttosto che assegnare tali competenze a un’autorità esistente. Durante l’ultima convention, poi, l’Ente del Turismo, ha presentato un progetto pilota di assistente virtuale conversazionale sul portale Spain.info, sviluppato con modelli di intelligenza artificiale per la facilitazione della pianificazione del viaggio, ma consentirà anche di personalizzare il tono e i contenuti delle conversazioni, offrendo agli utenti proposte di valore su misura. [post_title] => Bto: il 27 e 28 novembre a Firenze si racconta l'intelligenza artificiale al servizio del turismo [post_date] => 2024-11-18T15:05:57+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731942357000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479179 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In un evento esclusivo dove è stato presentato in anteprima a tutti gli invitati il nuovo film “Il Gladiatore”, a Roma, Flexible Autos ha illustrato l’insieme dei suoi servizi e gli sviluppi futuri dell’azienda. Con più di 22 mila locations in 120 paesi, la società rivolge esclusivamente il suo mercato verso le agenzie di viaggio: l’idea di fondo, secondo quanto emerso dalla presentazione del manager director Alessandro Patacchiola, è quella di svolgere il suo ruolo di broker offrendo servizi di qualità, a prezzi competitivi e ad alta tecnologia, nel campo del noleggio (auto, camper, scooter, furgoni, trasferimenti point to point). Ma perché scegliere in un settore così competitivo e pieno di alternative (fornitori tradizionali, broker B2C) proprio Flexible Autos? Interessante la comparazione dei servizi e dei prezzi offerti dalla società, in una logica nella quale l’agenzia di viaggi dovrebbe offrire al cliente finale (il viaggiatore) un servizio di assoluta qualità a 360°, al riparo da brutte sorprese: coprendo qualsiasi rischio e danno - così emerge dal benchmarking mostrato – si possono perseguire diversi vantaggi ed evitare tutta una serie di problemi, a prezzi assolutamente competitivi. «Flexible Autos – ha proseguito il manager director nell’intervista – per il prossimo futuro intende investire per rendere noti i suoi prodotti, in particolare concentrandosi verso iniziative formative destinate agli operatori delle agenzie di viaggio, soprattutto utili per far conoscere la piattaforma informatica della società. Le agenzie italiane che hanno già scelto Flexible Autos sono passate dalle 2.820 del 2023 alle 3.410 del 2024, con un incremento del 12%: l’auspicio del manager della società è ovviamente quello di espandersi ulteriormente». Da un punto di vista di sviluppo del business, infine, l’azienda spagnola ha annunciato l’intendimento di continuare a sviluppare il proprio impegno internazionale, concentrandosi, in prima battuta, sull’ingresso nel mercato del Brasile. Stando ad alcune fonti finanziarie, Mohary Hospitality sarebbe infatti in procinto di rivelarne la proprietà dal fondo Usa King Street Capital Management, già tra i principali finanziatori della stessa Signa, per 300 milioni di euro. Mohari è una compagnia cipriota specializzata in investimenti immobiliari di lusso, proprietaria di varie strutture tra cui il futuro Baccarat Florence Villa Camerata. La società avrebbe superato la concorrenza di competitor importanti come Bernard Arnault, fondatore del gruppo Lvmh, nonché di fondi di investimento arabi e di altri operatori internazionali. Stando ad alcune fonti finanziarie, Mohary Hospitality sarebbe infatti in procinto di rivelarne la proprietà dal fondo Usa King Street Capital Management, già tra i principali finanziatori della stessa Signa, per 300 milioni di euro.\r

\r

Mohari è una compagnia cipriota specializzata in investimenti immobiliari di lusso, proprietaria di varie strutture tra cui il futuro Baccarat Florence Villa Camerata. La società avrebbe superato la concorrenza di competitor importanti come Bernard Arnault, fondatore del gruppo Lvmh, nonché di fondi di investimento arabi e di altri operatori internazionali.\r

\r

Una volta completata l'acquisizione, per cui mancherebbero solamente gli ultimi dettagli, l'intenzione sarebbe quella di investire ulteriori capitali per circa 150 milioni di euro, al fine di ultimare i lavori di restyling della proprietà, interrotti a seguito delle difficoltà insorte con il crack Signa. La società d'investimento cipriota Mohary Hospitality vicina all'acquisizione del Bauer di Venezia

\"Le persone giuridiche specializzate nella costruzione di stand - si legge in una nota dell'ente - capaci di impegnarsi e di presentare le garanzie e le referenze previste nel capitolato d'oneri e necessarie per la corretta esecuzione dei propri obblighi che desiderano partecipare al presente bando di gara, possono ottenere il fascicolo del bando di gara tramite il Sistema di acquisto pubblico online Tuneps (www.tuneps.tn). Le offerte devono pervenire online tramite Tuneps entro e non oltre il 18 dicembre 2024 alle ore 10.00.\r

\r

Qualsiasi offerta ricevuta dopo il termine ultimo per la ricezione delle offerte o che non comprende la cauzione provvisoria (o, se del caso, la prova del pagamento dell'importo della cauzione sul conto della rappresentanza dell'Ontt nel paese in cui si trova l'agenzia), o che non rispetti questa modalità di presentazione (da Tuneps), sarà respinta. La sessione pubblica di apertura dei documenti tecnici e finanziari avrà luogo il 18/12/2024 alle 12h00 presso la sala riunioni di 84, Avenue de la Liberté, 1001 Tunisi\".\r

\r

Tutti i dettagli sono disponibili qui.\r

","post_title":"La Tunisia guarda alle fiere di settore: gara d'appalto per la realizzazione degli stand","post_date":"2024-11-20T12:45:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732106725000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479345","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Costruito nel 1870 e soggetto a un'importante ristrutturazione conclusasi nel 2020, lo storico hotel partenopeo Britannique, già affiliato Curio Collection, soft brand di casa Hilton, cambia pelle e diventa de Bonart Naples. La trasformazione è stata realizzata grazie agli investimenti del gruppo Caracciolo Hospitality, nato nel 2022 dall'iniziativa di un gruppo di imprenditori partenopei che oggi vanta un portfolio di tre strutture: oltre all'ex Britannique (dal 2016), ci sono Palazzo Caracciolo Naples (dal 2001, appena brandizzato Tapestry by Hilton), nonché il Grand Hotel Telese, in provincia di Benevento.\r

\r

Il nuovo naming, il contemporaneo look & feel, gli spazi rinnovati e un lifestyle inedito, mirano a rendere l'hotel un punto di riferimento in città non solo dal punto di vista dell'ospitalità, ma anche per la celebrazione dell'arte e della cultura campana. L'anima del Bonart Curio Collection è infatti un'ode all'arte: a partire dal naming creato dalla crasi dei due termini Bon e Art, fino alla estesa collezione di opere di artisti contemporanei campani, appositamente realizzate per l'albergo attraverso lo studio napoletano di progettazione Gnosis, a celebrazione, ancora una volta, del genius loci locale. Nell'iniziativa sono stati coinvolti 50 artisti a interpretare miti e leggende della città, realizzando tutte le 150 opere che oggi si trovano all'interno dell'hotel.\r

\r

Volutamente anche i nomi delle suite sono dedicati ai miti napoletani: Partenope, Ovo, Diamante, Sibilla, ‘Mbriana e Donna Regina. Oltre alle 72 camere, di cui appunto sei suite, il de Bonart, che abbraccia in un solo sguardo il golfo di Napoli, include pure il ristorante The Macphersons Rooftop, con la sua esperienza dedicata alla cucina mediterranea, e il NiqBar Rooftop con una cocktail list ricercata, per ogni ora del giorno.\r

\r

[gallery ids=\"479351,479352,479353\"]","post_title":"Il Britannique di Napoli cambia pelle e diventa de Bonart Naples","post_date":"2024-11-20T11:35:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732102542000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479323","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All'aeroporto di Napoli è operativo “Face Pass”, il sistema biometrico di riconoscimento facciale realizzato grazie al progetto pilota in partnership con Lufthansa.\r

I passeggeri che desiderano utilizzare la nuova tecnologia devono recarsi ai totem situati presso i check-in Lufthansa per registrare la carta d’imbarco ed il proprio documento ed effettuare la scansione del volto tramite l’apposita telecamera.\r

La registrazione consente l’accesso al percorso biometrico, opportunamente indicato da segnaletica ad hoc, sia ai controlli di sicurezza che al gate, dove l’imbarco avviene in modalità self, mostrando unicamente il volto, senza la necessità di presentare la carta d’imbarco e i documenti. \r

“Il nostro obiettivo è accelerare la spinta innovativa ed evolutiva della transizione digitale, estendendo progressivamente il riconoscimento biometrico a tutti i passeggeri in partenza, per migliorare la soddisfazione dei viaggiatori, semplificare i processi ed ottimizzare sicurezza ed efficienza operativa” ha dichiarato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac, società di gestione dello scalo partenopeo.\r

\"Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la modernizzazione e la semplificazione dell’esperienza di viaggio per i nostri passeggeri. Siamo entusiasti di collaborare con Gesac in questo progetto pilota, che riflette il nostro impegno nell'offrire soluzioni tecnologiche avanzate e sicure, capaci di rendere i processi aeroportuali più efficienti e confortevoli” ha dichiarato Gabriella Galantis, senior director sales Southern Europe Lufthansa Group.","post_title":"Napoli: Gesac e Lufthansa hanno attivato il sistema biometrico Face Pass","post_date":"2024-11-20T09:09:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732093776000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479217","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Palermo traguarda un 2024 da quasi 9 milioni di passeggeri, dopo aver già superato in questi giorni il livello di traffico di tutto il 2023 (8.089.232).\r

\r

Infatti, a metà novembre, secondo i dati diffusi dalla Gesap, la società di gestione del Falcone Borsellino - a conferma del trend positivo - si ha già un aumento del 13% dei passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2023. In questa stagione invernale (novembre 2024-marzo 2025), in linea con la winter del 2023-2024, l’aeroporto registra una crescita dell’8% dei posti offerti. \r

\r

E cominciano a filtrare le prime le novità dell’estate 2025: easyJet apre la vendita del nuovo diretto Palermo-Palma di Maiorca, da fine giugno a fine agosto, lunedì e venerdì. Con questi numeri l’aeroporto di Palermo mette a segno, per il secondo anno consecutivo, una crescita di circa un milione di passeggeri. ","post_title":"Palermo: l'aeroporto accelera verso i 9 milioni di passeggeri per fine anno","post_date":"2024-11-19T10:18:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732011521000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479221","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parata di stelle per la seconda edizione della Star’s Dinner organizzata da Tbo.com all’hotel Sporting di Rimini. Alla presenza del vicepresidente vendite Israele&Europa, Oran Baker, sono state premiate le agenzie che, dal nord al sud della Penisola, nel 2024 si sono distinte per numero di prenotazioni e servizi affidati a una delle principali piattaforme mondiali b2b. Un partner in grado di offrire, in modo veloce e semplificato, un milione di hotel in tutto il mondo, trasporti e i migliori servizi di ogni tipo, tecnologia di primissimo livello, opzioni di pagamento personalizzate, assistenza 24/7 in ogni fase del viaggio.\r

\r

Nata in India nel 2006, da un’idea di Gaurav Bhatnagar e Ankush Nijhawan, la compagnia ha subito ottenuto i consensi e il supporto di grandi investitori e da maggio scorso è quotata alla Borsa di Mumbai. Una fiducia che negli anni ha consentito a Tbo.com di estendere progressivamente la propria rete con affiliazioni e partnership di prestigio, portando la propria filosofia in 110 Paesi del mondo. Nel 2012 in Medio Oriente, poi in Sud America e in particolare in Brasile (oggi primo mercato dopo l’India), infine in Europa, dove l’Italia, oggi secondo mercato Ue dopo la Spagna, negli ultimi due anni ha raddoppiato il team con figure di grande esperienza, e può contare su oltre 159 mila agenzie nel mondo registrate al portale.\r

\r

Una società dalle grandi prospettive, dall’organico multiculturale e sempre più ramificato, che punta a rafforzare la propria visione strategica e l'impegno verso pratiche commerciali sostenibili. Ma che non ha perso lo spirito di una famiglia allargata, utile a consolidare i rapporti fra i vari comparti operativi, e quel senso di appartenenza che ha accompagnato la conviviale serata riminese. Occasione in cui i vertici del gruppo hanno avuto modo di interfacciarsi con l’affiatata forza vendite attiva in Italia e una selezione di agenti e operatori italiani che da cinque anni fanno di Tbo.com un partner prioritario. Una quindicina dei quali chiamati sul palco da Roby Marro, country manager, Christian Lorusso, business development manager Italy, per ricevere il riconoscimento, sulla base dei volumi di crescita, delle prenotazioni effettuate, e di alcuni precisi criteri, tra cui Tbo+ che consente di acquisire punti e relativi premi. “Una forma incentivante di fidelizzazione - ha sintetizzato Marro, - che, al di là delle tecnologie, molto deve alla componente umana, ai rapporti di un team che segue i clienti in modo diretto e attento, con assiduità, semplificando la vita professionale dei partner, favorendone la crescita”.","post_title":"Tbo.com continua a crescere e premia le migliori agenzie","post_date":"2024-11-19T10:15:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1732011303000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479213","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Spirit Airlines apre ufficialmente l'iter del Chapter 11, dopo il susseguirsi di perdite finanziarie e una serie di tentativi di fusione falliti.\r

\r

Lunedì la compagnia aerea basata in Florida ha dichiarato di aver raggiunto un accordo per la ristrutturazione del debito e la raccolta di fondi durante un processo di bancarotta che dovrebbe durare fino all'inizio del 2025. Durante questo periodo, le operazioni di Spirit continueranno normalmente e i passeggeri non subiranno alcuna conseguenza.\r

\r

Il vettore, che non ha registrato un profitto annuale dall'inizio della pandemia di Covid-19, è la prima compagnia aerea statunitense a presentare istanza di fallimento in più di un decennio.\r

\r

In un comunicato, Spirit ha precisato che il Chapter 11 - non avrà alcun impatto sulle retribuzioni dei dipendenti o sui pagamenti alle società di leasing di aeromobili.\r

\r

La compagnia sarà de-listata dalla Borsa di New York “a breve termine” e le azioni saranno cancellate, senza alcun valore, come parte della sua ristrutturazione, ha detto Spirit.\r

\r

Nel primo semestre 2024, nonostante la forte domanda, la low cost ha registrato perdite per circa 360 milioni di dollari.\r

\r

All'inizio di quest'anno, il merger, a lungo atteso, di Spirit con JetBlue è fallito per le problematiche legate alla minore concorrenza che si sarebbe creata sul mercato.\r

\r

","post_title":"Spirit Airlines entra in Chapter 11. L'operatività si mantiene inalterata","post_date":"2024-11-19T09:42:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732009338000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna Bto- Be Travel Onlife alla Stazione Leopolda di Firenze il 27 e 28 novembre con il tema “Balance: Ai confluence in Travel”, una riflessione che mette al centro un dibattito essenziale per il settore turistico: raggiungere l’equilibrio tra intelligenza artificiale e il valore inestimabile dell’interazione umana.\r

\r

L'iniziativa, presentata a Roma presso la sede della Stampa estera a Palazzo Grazioli, promossa da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze e organizzata da Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica e PromoFirenze, giunge alla sua sedicesima edizione e si conferma uno dei principali appuntamenti in Italia per gli operatori turistici e gli innovatori digitali. I\r

\r

l programma, curato da un nutrito numero di esperti sotto la direzione scientifica di Francesco Tapinassi, affronta da varie angolature i quattro temi principali: Destination, Digital Strategy, Food & Wine Tourism e Hospitality.\r

\r

Per la due giorni attesi nel capoluogo toscano i rappresentanti dei maggiori player del turismo da Booking.com a Google Travel, da Airbnb a The Data Appeal Company insieme al CONI, Mastercard, Almaviva e a realtà come Vinitaly e Slow Food, solo per citarne alcune. Ampia anche la rappresentanza delle catene alberghiere come Four Seasons, Starhotels, Marriott International, Voihotels. Non mancheranno poi ricerche esclusive come quelle di PhoCusWright, Wine Meridian e dell’Università Bocconi.\r

\r

Oltre al filo rosso del rapporto tra AI e valore umano di cui si parla in questi giorni anche al G7 di Firenze, altri temi caldi di BTO saranno i cambiamenti climatici i cui riflessi verranno approfonditi, tra gli altri, dal climatologo Luca Mercalli; la robotica al servizio del turismo con Francisco Javier Martin Romo, country manager di Keenon Robotics.\r

\r

La sfida di BTO 2024 sarà quella di raccontare da varie angolature come l'AI possa valorizzare l'esperienza turistica mantenendo il tocco umano e l'autenticità culturale. Il ricco programma si articola in 4 topic: Digital Strategy, Destination, Food & Wine Tourism e Hospitality.\r

\r

Sotto la guida di Nicola Zoppi, BTO nell’hospitality esplora come l’intelligenza artificiale stia trasformando il settore con un focus sul Revenue Management e il pricing dinamico. Un'intervista tripla coinvolgerà i rappresentanti di BeonX, Duetto e Ideas, che condivideranno strategie e modelli AI innovativi per la gestione dei ricavi. Nei panel di confronto con esperti di Booking.com, Google Travel e Airbnb si discuterà dell’impatto della tecnologia sui modelli di distribuzione, mentre il marketing digitale si arricchirà con campagne più personalizzate e l’integrazione di ChatGPT per la gestione delle prenotazioni e della messaggistica.\r

\r

Si approfondirà poi l’applicazione di tecnologie AI nei diversi generi di ospitalità, con uno sguardo speciale all'ospitalità ibrida. Non mancherà un'analisi delle barriere e delle sfide per l'adozione di queste tecnologie, tra cui la carenza di risorse umane qualificate. In un dibattito moderato da Francesco Tapinassi, Federalberghi, Confindustria Hotel e Confesercenti discuteranno di queste criticità.\r

\r

Tra le novità di BTO 2024 c’è l’ingresso di TourEspana, main sponsor della due giorni. Il paese è da sempre un esempio di destinazione attenta all’AI, tanto che è stato il primo in Europa ad aver istituito un'autorità indipendente per la supervisione dell'Intelligenza Artificiale, anticipando le disposizioni dell’AI Act, piuttosto che assegnare tali competenze a un’autorità esistente. Durante l’ultima convention, poi, l’Ente del Turismo, ha presentato un progetto pilota di assistente virtuale conversazionale sul portale Spain.info, sviluppato con modelli di intelligenza artificiale per la facilitazione della pianificazione del viaggio, ma consentirà anche di personalizzare il tono e i contenuti delle conversazioni, offrendo agli utenti proposte di valore su misura.","post_title":"Bto: il 27 e 28 novembre a Firenze si racconta l'intelligenza artificiale al servizio del turismo","post_date":"2024-11-18T15:05:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1731942357000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In un evento esclusivo dove è stato presentato in anteprima a tutti gli invitati il nuovo film “Il Gladiatore”, a Roma, Flexible Autos ha illustrato l’insieme dei suoi servizi e gli sviluppi futuri dell’azienda.\r

Con più di 22 mila locations in 120 paesi, la società rivolge esclusivamente il suo mercato verso le agenzie di viaggio: l’idea di fondo, secondo quanto emerso dalla presentazione del manager director Alessandro Patacchiola, è quella di svolgere il suo ruolo di broker offrendo servizi di qualità, a prezzi competitivi e ad alta tecnologia, nel campo del noleggio (auto, camper, scooter, furgoni, trasferimenti point to point).\r

Ma perché scegliere in un settore così competitivo e pieno di alternative (fornitori tradizionali, broker B2C) proprio Flexible Autos?\r

Interessante la comparazione dei servizi e dei prezzi offerti dalla società, in una logica nella quale l’agenzia di viaggi dovrebbe offrire al cliente finale (il viaggiatore) un servizio di assoluta qualità a 360°, al riparo da brutte sorprese: coprendo qualsiasi rischio e danno - così emerge dal benchmarking mostrato – si possono perseguire diversi vantaggi ed evitare tutta una serie di problemi, a prezzi assolutamente competitivi.\r

«Flexible Autos – ha proseguito il manager director nell’intervista – per il prossimo futuro intende investire per rendere noti i suoi prodotti, in particolare concentrandosi verso iniziative formative destinate agli operatori delle agenzie di viaggio, soprattutto utili per far conoscere la piattaforma informatica della società. Le agenzie italiane che hanno già scelto Flexible Autos sono passate dalle 2.820 del 2023 alle 3.410 del 2024, con un incremento del 12%: l’auspicio del manager della società è ovviamente quello di espandersi ulteriormente».\r

Da un punto di vista di sviluppo del business, infine, l’azienda spagnola ha annunciato l’intendimento di continuare a sviluppare il proprio impegno internazionale, concentrandosi, in prima battuta, sull’ingresso nel mercato del Brasile.\r

Marco Micaroni","post_title":"Flexible Autos presenta i suoi servizi e le iniziative formative","post_date":"2024-11-18T13:04:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1731935096000]}]}}