Tahiti ospiterà per la prima volta il raduno internazionale di yoga, dal 3 ottobre E' in calendario dal 3 al 6 ottobre 2025 il "Tahiti Yoga Festival", il primo raduno internazionale di yoga organizzato ne Le Isole di Tahiti. L'evento si terrà presso Le Tahiti by Pearl Resorts: una quattro giorni che si prepara ad essere molto più di una semplice kermesse dedicata allo yoga, proponendosi come un viaggio profondo per l'anima, volto alla guarigione, alla connessione e ad una trasformazione profonda, creando un magico incontro tra i mondi dello yoga, della meditazione, della musica, e diverse cerimonie culturali, attività, e workshop dedicati al benessere—il tutto immersi nell'energia naturale di Tahiti. Durante le giornate del festival saranno inseriti alcuni incontri dedicati alla saggezza polinesiana, alla comunità del posto e alla magia dell'isola, oltre a presentare l'artigianato e l'arte locali. Il festival è aperto a tutti i livelli di esperienza e a tutte le età, ed è caratterizzato da un ricco programma curato da insegnanti e facilitatori professionisti provenienti da tutto il mondo. Il Tahiti Yoga Festival (organizzato da Tahiti Wellness Spirit e Aumbase) è l'evento gemello del rinomato Sedona Yoga Festival (in Arizona), che ha unito un'intera comunità per oltre un decennio.

