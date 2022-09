Apre oggi l’Hilton Dubai Palm Jumeirah. Offre 608 camere e dieci locali f&b

Con 608 camere e suite e dieci locali f&b apre oggi l’Hilton Dubai Palm Jumeirah sull’iconica isola a forma di palma della città emiratina. Pensata per coppie, famiglie, amici e viaggiatori solitari, la struttura è dotata di una piscina a temperatura controllata, di spazi per eventi, di una tranquilla spa e di molto altro.

L’hotel include in particolare diversi punti di ristoro, tra cui lo Zing Beach Bar, che offre drink rinfrescanti e un’ampia scelta di spuntini leggeri in riva al mare, nonché il SocialBee, una location tranquilla che propone un menu ispirato al miele di provenienza locale. Mowsem, il punto di ristoro dell’hotel aperto tutto il giorno, serve una gamma di piatti di cucina globale, mentre l’Australian Jones the Grocer, situato sulla spiaggia, è il luogo per la prima colazione con cibi freschi.

Da inaugurarsi nel corso dell’anno, il Factory by McGettigan’s diventerà il punto di ritrovo irlandese, con bevande, piatti da condividere e un programma di intrattenimento dal vivo in continua evoluzione. Il Claw Bbq punterà invece sull’ospitalità del Sud con grigliate, frutti di mare, frullati e videogiochi vintage, in un ambiente divertente e vivace. Il Barfly by Buddha Bar sarà quindi situato al tredicesimo piano dell’hotel e offrirà una vista del tramonto sul mare, sull’isola Bluewaters, sullo skyline di Dubai Marina e su Palm Jumeirah. Il tutto accompagnato da una colonna sonora di musica mixata da famosi dj. Il Trader Vic’s e il Tahitian Village saranno inoltre aperti in concomitanza con il ritorno della bella stagione e serviranno piatti di cucina isolana e famosi Mai Tai.

Oltre alle esperienze culinarie, la struttura offre anche una delle piscine più lunghe di Dubai, un centro fitness e la pluripremiata eforea Spa, che propone momenti di relax, otto cabine per trattamenti, una suite termale e un Hammam marocchino per singoli e gruppi. Per i piccoli ospiti, il Pirates Kids Club dispone di un’area interna ed esterna e di una piscina dedicata ai bambini. L’hotel ha anche una spiaggia privata con vista sulla città, lettini e un’ampia proposta di attività acquatiche. Inoltre, la struttura dispone di diversi spazi per riunioni ed eventi progettati per tutte le occasioni, tra cui l’Ocean Terrace all’aperto che può ospitare fino a 800 persone, location ideale per matrimoni e grandi eventi.