Al Sun Siyam Olhuveli Maldives apre una nuova isola adults-only in collaborazione con Tui Blue Si chiama Tui Blue Olhuveli Romance Island ed è la nuova terza isola del Sun Siyam Olhuveli Maldives. Include 111 sistemazioni, tutte con letto rotondo, in romantiche ville sulla spiaggia o overwater con piscina privata. La Romance Island è collegata alle altre due isole dell’Olhuveli da un ponte e sarà gestita dal team del resort maldiviano in collaborazione con Tui Blue for Two: il marchio adults only del gruppo Tui. A disposizione degli ospiti pacchetti in pensione completa e all-inclusive e, soprattutto, nuove attività e strutture, tra cui la Blue Spa, un centro acquatico ricreativo e sportivo di ultima generazione, un centro immersioni certificato Ssi, una palestra Blue Fit e una piattaforma Fit e due infinity pool. Sensazionali anche i nuovi ristoranti, tra cui un Teppanyaki, la cantina The Bite alfresco dining sulla spiaggia, The Cullinarium, che serve cucina mediterranea in uno scenografico overwater e Thea’s, uno specialty coffee shop. “Siamo entusiasti dell’apertura di Romance Island in collaborazione con Tui Blue: sarà senza dubbio una bellissima perla della nostra collezione”, sottolinea il direttore esecutivo di Sun Siyam, Zuley Manik. “L’apertura di TUI Blue Olhuveli Romance accresce ulteriormente l’offerta del nostro resort – gli fa eco il direttore generale dell’Olhuveli, Hassan Adil -. Gli ospiti della nuova isola potranno infatti contare sulla nostra più cordiale ospitalità e godersi l’assoluta privacy di questo splendido retreat per soli adulti”.

