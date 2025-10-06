a&o Hostels compie 25 anni e spinge su una formula che continua a piacere

a&o Hostels compie 25 anni e riconferma il ruolo centrale di una forma di ospitalità che continua a piacere. L’occasione per parlarne è offerta da Ttg Travel Experience, fiera durante la quale il gruppo sarà presente al padiglione C1 – stand 116.

a&o Hostels mette a disposizione una rete di strutture in 30 Paesi europei, ed europea è principalmente la sua clientela. Con qualche sorpresa. A Venezia si è rilevata una fetta di clientela asiatica, a Firenze gli ospiti statunitensi hanno mostrato una preferenza in crescita rispetto agli anni scorsi, nonostante il cambio dollaro-euro non sia loro favorevole. L’ovvio calo delle presenze russe è stato ampiamente compensato da quelle nord europee.

Mercato Italia

L’Italia rappresenta sempre una forte attrattiva; molti ospiti hanno scelto di abbinare il soggiorno ad a&o Firenze Campo di Marte con a&o Venezia Mestre. A breve verrà inaugurata una terza struttura e sono al vaglio ulteriori investimenti; rappresenterà una buona notizia per i 300.000 membri di a&o Club, la formula di fidelizzazione che riconosce alte scontistiche – fra il 20 e il 35% – e privilegi nei check-in e check-out.

Nonostante una riduzione della durata dei soggiorni, il volume complessivo dei pernottamenti del primo semestre 2025 è stato pari a quello del 2024. Uno dei principali obiettivi è ridurre l’impatto di Co2 di ogni pernottamento, nel rispetto della sostenibilità ambientale. Un desiderata? Diminuire il trend del last minute orientando i viaggiatori a prenotare in anticipo.