Sandals, Adam Stewart: «Investimenti per un miliardo di dollari»

Adam Stewart, executive chairman di Sandals and Beaches Resorts, è tornato sul palco dello Skift Global Forum per condividere la sua visione sul futuro dell’ospitalità all-inclusive. Il suo intervento, “Creare una visione autentica per l’ospitalità all-inclusive” ha offerto uno sguardo sull’evoluzione dei viaggi all-inclusive e sull’eredità di leadership nel settore dei due brand. Stewart ha anche rivelato i piani a lungo termine del gruppo che prevedono la costruzione di un nuovo Beaches Resort a Saint Vincent e Grenadine, andando a rafforzare l’impegno del brand ai Caraibi.

«È chiaro che tutte le maree salgano insieme – ha confermato Adam Stewart -. Da quando siamo sbarcati a Saint Vincent, abbiamo visto crescere di oltre il 300% gli arrivi dei visitatori e dei trasporti aerei verso la destinazione. Siamo entusiasti di proseguire su questa strada con l’intenzione di realizzare un nuovo Beaches Resort da 360 camere in quest’isola».

I piani di sviluppo

Inoltre, a conferma della crescente domanda di viaggi multigenerazionali, Stewart ha riflettuto sulle origini del brand Beaches, delineandone al contempo il futuro. Ha presentato l’imminente ampliamento del Treasure Beach Village presso il Beaches Turks and Caicos, che aggiungerà 101 nuove suite, unitamente all’apertura dei prossimi resort tra cui il nuovo Beaches Exuma, il Beaches Barbados e il Beaches Runaway Bay in Giamaica. Questi progetti rappresentano un miliardo di dollari di investimenti voluti per ridefinire i viaggi per famiglie nei Caraibi.

«È stato un viaggio incredibile come famiglia costruire un’impresa ricettiva da zero e contribuire a stabilire nuovi standard nel settore – ha concluso Stewart. -. Ciò che ci entusiasma di più è la formazione e lo sviluppo: individuare persone con un talento naturale e aiutarle a crescere all’interno di una cultura dell’ospitalità che permetta loro di brillare davvero. A Saint Vincent abbiamo assunto 480 membri del team due anni prima dell’apertura del resort, dando loro il tempo di abbracciare pienamente la nostra cultura, preparandoli per un successo a lungo termine».

Stewart ha anche sottolineato l’impatto della Sandals Foundation, che destina il 100% delle sue donazioni all’istruzione, all’ambiente e alle comunità locali. Ad oggi, la fondazione ha investito quasi 115 milioni di dollari in progetti che hanno avuto un impatto positivo su 1,7 milioni di persone in tutta l’area caraibica.