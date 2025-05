Wizz Air anticipa a settembre l’arrivo a Napoli del secondo A321neo. Nuova rotta per Timisoara Wizz Air investe su Napoli con il lancio di una nuova rotta da Napoli a Timisoara, che sarà operativa dal 14 ottobre 2025, con frequenza trisettimanale (il martedì, giovedì e sabato). Il nuovo collegamento per la Romania si inserisce nel più ampio piano di sviluppo della low cost ungherese sull’aeroporto partenopeo, una delle sue cinque basi italiane, protagonista di un significativo rafforzamento operativo con l’arrivo del secondo Airbus A321neo: inizialmente previsto per il 15 ottobre, il nuovo velivolo entrerà in servizio già dal 29 settembre 2025, permettendo alla compagnia di rivedere il calendario di avvio di alcune rotte annunciate di recente. «Il lancio della rotta per Timisoara e l’accelerazione del nostro piano operativo su Napoli rappresentano un’ulteriore conferma del ruolo centrale che la base partenopea riveste nella nostra strategia di crescita in Italia – afferma Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Con l’arrivo anticipato del secondo aeromobile, possiamo offrire nuove rotte, aumentando le opportunità di viaggio per i nostri passeggeri e contribuendo allo sviluppo del territorio. Siamo felici di poter collegare Napoli a un numero sempre maggiore di destinazioni accessibili e originali». Il calendario delle aperture delle nuove rotte da Capodichino è quindi il seguente: Chisinau: primo volo 29 settembre; Erevan: primo volo 29 settembre; Brasov: primo volo 30 settembre; Sharm El Sheik: primo volo 30 settembre; Tel Aviv: primo volo 30 ottobre. Attualmente, la compagnia offre oltre 200 rotte a basso costo in tutta Italia e, dall’inizio delle operazioni, ha trasportato quasi 100 milioni di passeggeri dagli aeroporti italiani. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490479 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sas amplia il network invernale 2025-26 con l'aggiunta di sei nuove destinazioni dall'hub di Copenhagen nonché con il prolungamento di 22 rotte estive anche alla winter. Tra queste ultime, in particolare, ci sono tre tratte italiane e precisamente quelle con partenza da Firenze, Napoli e Venezia, che saranno operate, rispettivamente, con tre, due e quattro voli alla settimana. A livello globale, il network per la stagione invernale vedrà quindi l'ingresso delle seguenti destinazioni: Vienna, Tel Aviv, Marrakech, Madeira, Fuerteventura e Kittilä. L'operativo sarà caratterizzato anche da un aumento delle frequenze sulle rotte esistenti, contribuendo a una crescita della capacità totale di posti del 40%. «Con una rete ampliata e una maggiore capacità di posti a sedere, la connettività in tutta la Scandinavia sarà significativamente migliorata, garantendo una maggiore flessibilità, convenienza e più opzioni per i viaggiatori per raggiungere le loro località preferite» afferma Henrik Winell, vice presidente network di Sas. I nuovi servizi sono progettati per collegarsi senza problemi non solo con gli hub Sas di Stoccolma e Oslo, ma anche con città come Göteborg, Billund, Aarhus, Aalborg, Bergen, Stavanger, Tallinn e Danzica, nonché con il resto della rete nei Paesi nordici e in Europa. [post_title] => Sas prolunga anche all'inverno i voli da Copenhagen su Firenze, Napoli e Venezia [post_date] => 2025-05-14T14:33:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747233194000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490447 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono cinque le nuove suite disponibili al Jumeirah Capri Palace, progettate dall’architetto Patricia Urquiola: le camere che si affacciano sul Golfo di Napoli e sull’elegante piscina dell'hotel sono disegnate per accogliere l’isola al proprio interno, ogni spazio riflette l’essenza di Capri e la bellezza di una vita lenta e rilassata. Il restyling di Urquiola va poi oltre le suite, trasmettendo il medesimo senso di appartenenza anche al bar e all’area piscina. Ispirata dall’idilliaco paesaggio isolano, Urquiola ha lavorato con una palette di colori che spazia dal calore della terracotta, ai bianchi tenui, fino ai blu profondi. Per imitare il dolce movimento delle onde che si infrangono sulle scogliere di Capri, Urquiola ha utilizzato materiali come il Cimento per creare delle suggestive sinuosità nelle pareti delle camere da letto. Arredi su misura completano le suite con curve organiche: divani a forma di rocce erose dall’acqua, tavoli scultorei che sembrano scolpiti dal tempo, il tutto in sintonia con la conformazione paesaggistica dell’isola. Questa armonia riverbera anche in altri materiali adoperati: il pavimento in palladiana, omaggio al patrimonio architettonico di Capri, si estende in tutto il salotto, mentre le piastrelle di Vietri, fatte a mano, vestono i plinti, le pareti, i pavimenti e i mobili, celebrando così la tradizione artigianale. Allargando la propria visione poetica oltre le suite appena inaugurate, Patricia Urquiola ha reinterpretato anche gli spazi esterni dell’hotel, inquadrandoli come un raffinato santuario della bellezza mediterranea. «Per la ristrutturazione delle suite, dell’area piscina e del bar all’aperto del Jumeirah Capri Palace, ho voluto rendere omaggio all’anima di Anacapri - racconta l’architetto Patricia Urquiola - alla sua essenza luminosa, alla sua eleganza organica, alla sua storia stratificata. Ogni suite è concepita come un microcosmo sereno, dove materiali tattili, luce naturale e forme fluide evocano comfort e raffinatezza mediterranea, creando una relazione continua tra interno ed esterno. L’area piscina e il bar all’aperto approfondiscono questo dialogo, fondendo architettura e paesaggio e offrendo agli ospiti un momento sospeso tra mare e cielo. Questo progetto ha voluto onorare lo spirito del luogo, creando nel contempo nuovi ricordi attraverso il proprio design». [gallery ids="490467,490469,490468"] [post_title] => Jumeirah Capri Palace: l'essenza dell'isola nelle 5 nuove suite firmate Patricia Urquiola [post_date] => 2025-05-14T13:19:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747228746000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490440 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa ha inaugurato la nuova rotta da Madrid ad Istanbul, attualmente operativa con quattro frequenze settimanali, che diverranno giornaliere a partire da luglio. Un'apertura strategica, grazie alla quale il vettore rafforza il proprio ruolo di ponte tra Europa e Americhe attraverso l’hub di Madrid-Barajas. «Collegare Madrid alla Turchia è molto più che inaugurare una nuova rotta. Significa rafforzare il nostro impegno nel connettere le Americhe non solo con l’Europa, ma con l’intero bacino del Mediterraneo. Continuiamo ad ampliare le opzioni per i nostri clienti con una destinazione, come Istanbul, di grande rilevanza culturale ed economica - ha dichiarato il ceo del vettore spagnolo, Jesús Nuño de la Rosa -. Siamo certi che sarà un successo e che diventerà presto una rotta di riferimento all’interno dell’offerta di Air Europa». A sottolineare l’importanza del nuovo collegamento è stato anche Selahattin Bilgen, ceo dell’Aeroporto iGA di Istanbul: «Questa nuova rotta rappresenta un passo importante per rafforzare il turismo, il commercio e le relazioni culturali tra i due Paesi. Riconosciamo non solo la solida posizione di Istanbul nel turismo internazionale, ma anche il suo potenziale unico come hub di connessione tra Asia, Africa ed Europa, affermandosi come centro strategico per gli affari globali e la collaborazione intercontinentale. Crediamo fermamente che Air Europa, una delle principali compagnie aeree spagnole, apporterà un valore aggiunto significativo a Istanbul». Per festeggiare l'apertura della Madrid-Istanbul, il programma fedeltà Air Europa Suma propone una doppia promozione valida fino al 30 giugno che consiste nell’ottenimento del doppio delle miglia sui voli per Istanbul, così come uno sconto del 25% in miglia al momento del riscatto per i voli verso la città turca. Intanto prosegue il piano di espansione internazionale di Air Europa: a maggio e giugno verranno integrati in flotta tre nuovi Dreamliner e il primo Boeing 737 Max, rafforzando ulteriormente capacità e sostenibilità operativa. L'Ipo di flynas - che ha recentemente annunciato l'arrivo a Milano Malpensa, con un collegamento da Riyadh che decollerà il prossimo 26 giugno - sarebbe la terza di una compagnia aerea del Golfo, dopo Air Arabia degli Emirati Arabi Uniti e Jazeera Airways del Kuwait. La compagnia aerea ha dichiarato che il 34% dei proventi netti dell’Ipo sarà destinato al finanziamento della strategia di crescita della compagnia e per scopi aziendali generali. [post_title] => Flynas ha lanciato un'Ipo: sul mercato il 30% delle quote della compagnia [post_date] => 2025-05-14T10:21:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747218107000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490394 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si allenta il braccio di ferro tra la Cina e Boeing: il Paese, secondo quanto anticipato da Bloomberg, avrebbe già rimosso il divieto imposto alle compagnie aeree cinese di ricevere aeromobili dalla casa costruttrice statunitense. Il blocco alle consegne Boeing era stato imposto in seguito alla decisione dell'amministrazione Trump di alzare i dazi sulle merci cinesi al 145%: iniziativa che aveva scatenato la guerra commerciale tra le due super potenze. Il mese scorso il produttore americano di aeromobili aveva confermato che le compagnie aeree cinesi avevano smesso di accettare la consegna di nuovi aerei a causa degli enormi dazi imposti da entrambe le parti. La notizia arriva dopo che i due Paesi hanno annunciato di voler ridurre drasticamente le tariffe per 90 giorni e di voler proseguire i negoziati. [post_title] => La Cina revoca il divieto alle consegne dei velivoli Boeing ai vettori cinesi [post_date] => 2025-05-14T10:00:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747216843000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490391 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce l’interesse dei viaggiatori italiani per l’emirato di Ras Al Khaimah, che nel 2024 ha registrato un incremento degli arrivi dal nostro Paese del 10,5% e un’ulteriore crescita del 12% nel primo trimestre del 2025. In una presentazione ai media italiani, i rappresentanti del Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (Raktda) hanno sottolineato come il nostro Paese sia un mercato strategico per Ras Al Khaimah, anche per il segmento Mice, come testimonia un recente educational organizzato nell’Emirato per alcune incentive house italiane. La destinazione è comodamente raggiungibile dall’aeroporto internazionale di Dubai, con un transfer di meno di un’ora. La meta è fruibile tutto l’anno, con un clima che nei mesi estivi è leggermente meno caldo rispetto ad altre destinazioni della penisola arabica, grazie alle montagne presenti nell’entroterra. E per incentivare i flussi nella stagione estiva, dal 15 giugno al 15 settembre, è in arrivo la campagna “Guess Where”, con condizioni speciali i viaggiatori. Conosciuto come l’”Emirato della Natura”, Ras Al Khaimah ha sin dall’origine impostato la propria offerta turistica in base a una precisa visione, centrata su turismo di qualità, innovazione e sostenibilità. Come ha sottolineato Iyad Rasbey, vice president destination tourism development Raktda (nella foto): «Siamo stati la prima destinazione in Medio Oriente a ricevere, nel 2023, la certificazione Silver EarthCheck assegnata alle realtà che adottano pratiche di turismo responsabile, dalla riduzione del consumo energetico a quella delle emissioni del gas serra e della produzione dei rifiuti. E stiamo anche investendo in strutture eco-friendly, come Saij, A Mantis Collection Mountain, un complesso di 70 lodge eco-luxury realizzato sulle nostre montagne, che offrirà trekking guidati, agricoltura biologica e apicoltura per un’autentica esperienza all’insegna del rispetto per l’ambiente. «Puntiamo anche a diventare una meta di riferimento per il turismo accessibile, adatta ai viaggiatori con disabilità: in quest’ottica, Raktda ha avviato una collaborazione con Sage Inclusion, leader globale nel turismo accessibile, per realizzare la più grande valutazione sull’accessibilità mai condotta nella regione del Medio Oriente, che ha coinvolto oltre 50 hotel, 10 attrazioni turistiche, l’aeroporto internazionale di Ras Al Khaimah e i servizi di trasporto». L’emirato ha obiettivi ambiziosi, con una tabella di marcia che prevede di arrivare a 1,7 milioni di visitatori già nel 2026, per crescere a 2 milioni e mezzo nel 2028, a 3 milioni nel 2029 e a 3 milioni e mezzo nel 2030. Per ospitare questi numeri, servono più alberghi: attualmente Ras Al Khaimah conta un’offerta di oltre 8.000 camere, ma nei prossimi anni ne saranno realizzate altre 7.500. La crescita alberghiera è sostenuta da una strategia volta a creare un’offerta ricettiva variegata e di alta qualità, grazie alle aperture di marchi top level come Four Seasons, Nikki Beach, Nobu, Wynn Resort, W Hotels e Fairmont. (v.p.) [post_title] => Ras Al Khaimah spinge su innovazione, qualità e sostenibilità. Italia mercato strategico [post_date] => 2025-05-14T09:51:08+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747216268000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490383 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => United Airlines alza il sipario sui nuovi interni Elevated, che saranno allestiti sui Boeing 787-9: in arrivo ci sono nuove suite di classe business e rinnovate poltrone premium-economy. La compagnia aerea vuole introdurre un nuovo punto di riferimento per i viaggi internazionali premium tra i vettori statunitensi: una trasformazione rivoluzionaria degli interni che dà priorità al comfort e al lusso dei passeggeri con 99 posti premium totali, la percentuale più alta tra i vettori Usa, oltre a opzioni di connettività avanzate e a esperienze di ristorazione migliorate in tutte le classi di cabina. Il restyling introduce le esclusive suite United Polaris Studio, posizionate nella prima fila di ogni sezione di business class: queste otto poltrone premium lie-flat, con accesso a tutti i corridoi, sono più grandi del 25% rispetto alle poltrone United Polaris standard e sono dotate di porte per la privacy, pouf per i passeggeri e schermi Oled da 27 pollici 4K da leader del settore. «Queste innovazioni offrono un'esperienza più elevata a livello internazionale e volano verso il maggior numero di destinazioni in tutto l'Atlantico e il Pacifico, dando ai passeggeri ancora più motivi per scegliere United e preparando la nostra compagnia aerea a crescere nel prossimo decennio e oltre» commenta Andrew Nocella, Eevp e chief commercial officer della compagnia aerea. United prevede l'ingresso in flotta del primo 787-9 con gli interni Elevated entro la fine del 2025, con il debutto sui voli internazionali previsti per il 2026 da San Francisco a Singapore e da San Francisco a Londra Heathrow. Tutte le future consegne di Boeing 787 includeranno le suite United Polaris Studio e gli interni Elevated, con circa 30 nuovi aeromobili che dovrebbero entrare in flotta entro il 2027. Per la prima volta tra le compagnie aeree statunitensi, i passeggeri possono scegliere tra sedili rivolti verso il finestrino per una maggiore privacy o sedili rivolti verso il corridoio con divisori completamente abbassabili, ideali per i passeggeri che viaggiano insieme. Gli interni Elevated apportano miglioramenti in tutte le classi di cabina dei Dreamliner 787-9 rinnovati: le poltrone United Premium Plus includono ora elementi tipicamente riservati alla business class, tra cui divisori per la privacy, funzionalità di ricarica wireless e schermi Oled 4K da 16 pollici. I passeggeri della classe economica non sono stati trascurati: le poltrone United Economy ed Economy Plus sono dotate di schermi Oled 4K da 13 pollici, i più grandi di qualsiasi cabina economica al mondo, oltre alla connettività Bluetooth e a sei prese di corrente per fila. I sedili incorporano un design innovativo che si muove quando il sedile si reclina, migliorando il comfort nei viaggi a lungo raggio. [post_title] => United Airlines alza il sipario sugli interni Elevated dei 787-9, con nuove esclusive suite [post_date] => 2025-05-14T09:25:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747214759000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490349 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In qualità di official partner del Giro d’Italia Best Western porta l’ospitalità al centro dell’evento: attraverso iniziative che coniugano la valorizzazione del territorio e l’inclusione sociale, la partnership si trasforma in un’occasione concreta per raccontare la bellezza delle destinazioni italiane e l’impegno del brand nel promuovere esperienze autentiche per viaggiatori e appassionati di ciclismo. La Corsa Rosa ha preso il via il 4 maggio con tre tappe in Albania, attraversando Durazzo, Tirana e Valona, prima di dirigersi verso l’Italia, partendo dalla Puglia e precisamente da Alberobello per poi continuare ad attraversare tutta la penisola e concludersi il 1° giugno a Roma. «Il Giro d’Italia è molto più di una gara: è un viaggio attraverso luoghi straordinari, storie e persone. BWH Hotels Italia & Malta abbraccia questa esperienza con il calore dell’ospitalità, creando momenti di connessione tra viaggiatori, territorio e comunità locali - ha dichiarato Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italia & Malta -. Con le nostre iniziative, vogliamo rendere ogni tappa un’opportunità per celebrare l’inclusione, l’accoglienza e la bellezza autentica del nostro Paese". Bwh Hotels porterà nei suoi alberghi un totem d’autore, disegnato dall’architetto Simone Micheli: posizionato nelle aree comuni delle strutture, questa installazione diventerà un simbolo dell’evento, invitando gli ospiti a sentirsi parte della manifestazione attraverso scatti fotografici e condivisioni social. Il gruppo sarà inoltre protagonista nelle aree strategiche della competizione, creando occasioni di interazione diretta con il pubblico. Nei villaggi di partenza, uno stand personalizzato con photobooth permetterà agli ospiti di vivere il Giro da vicino scegliendo la loro prossima meta e scattandosi una foto con il background della città desiderata, mentre nei villaggi di arrivo, la Cargo Bike brandizzata animerà l’area con attività promozionali, coinvolgendo tifosi e appassionati. Lungo il percorso, poi, nella carovana che precede i ciclisti, un pick-up personalizzato Bwh Hotels, accompagnato da un team di ballerini, porterà energia e divertimento distribuendo gadget agli spettatori e rafforzando la presenza del brand lungo la corsa. A raccontare questi momenti saranno due content creator, che seguiranno la gara documentando le varie tappe con contenuti esclusivi sui canali social ufficiali del gruppo alberghiero. Grazie alla collaborazione con The Data Appeal Company - Gruppo Almawave, leader nell’analisi dei dati per il turismo, Bwh Hotels contribuirà a raccontare le città italiane attraverso un’analisi dettagliata dell’ospitalità locale. Ogni destinazione avrà infatti una scheda dedicata, che illustrerà il panorama turistico e le opportunità per viaggiatori e strutture ricettive, favorendo una maggiore consapevolezza della ricchezza del territorio. L’impegno di Bwh Hotels va poi oltre la valorizzazione del territorio, abbracciando la dimensione sociale e inclusiva dell’ospitalità. In linea con questi valori, il brand coinvolgerà in diverse tappe i ragazzi di Albergo Etico, un’iniziativa che offre formazione e opportunità lavorative a persone con disabilità all’interno degli hotel del Gruppo. E ancora, fino al 1° giugno, gli utenti potranno partecipare al contest Instagram dedicato al Giro d’Italia #girolitaliaconbestwestern, e provare a vincere 10 “Vouchers” Cadeau per un soggiorno negli hotel Bwh e 50 Wolfie Trudi, mascotte del Giro d’Italia, interagendo con il brand sui social. Per partecipare basterà seguire @bestwesternitalia su Instagram, mettere like al post, usare l’hashtag del contest nei commenti e taggare un amico. [gallery ids="490359,490358,490356"] [post_title] => Best Western al Giro d'Italia: alla scoperta del territorio fra ospitalità e inclusione [post_date] => 2025-05-14T09:15:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747214112000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "wizz air anticipa a settembre larrivo a napoli del secondo a321neo nuova rotta per timisoara" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":114,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2568,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490479","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sas amplia il network invernale 2025-26 con l'aggiunta di sei nuove destinazioni dall'hub di Copenhagen nonché con il prolungamento di 22 rotte estive anche alla winter.\r

\r

Tra queste ultime, in particolare, ci sono tre tratte italiane e precisamente quelle con partenza da Firenze, Napoli e Venezia, che saranno operate, rispettivamente, con tre, due e quattro voli alla settimana.\r

\r

A livello globale, il network per la stagione invernale vedrà quindi l'ingresso delle seguenti destinazioni: Vienna, Tel Aviv, Marrakech, Madeira, Fuerteventura e Kittilä. L'operativo sarà caratterizzato anche da un aumento delle frequenze sulle rotte esistenti, contribuendo a una crescita della capacità totale di posti del 40%.\r

\r

«Con una rete ampliata e una maggiore capacità di posti a sedere, la connettività in tutta la Scandinavia sarà significativamente migliorata, garantendo una maggiore flessibilità, convenienza e più opzioni per i viaggiatori per raggiungere le loro località preferite» afferma Henrik Winell, vice presidente network di Sas.\r

\r

I nuovi servizi sono progettati per collegarsi senza problemi non solo con gli hub Sas di Stoccolma e Oslo, ma anche con città come Göteborg, Billund, Aarhus, Aalborg, Bergen, Stavanger, Tallinn e Danzica, nonché con il resto della rete nei Paesi nordici e in Europa.\r

\r

","post_title":"Sas prolunga anche all'inverno i voli da Copenhagen su Firenze, Napoli e Venezia","post_date":"2025-05-14T14:33:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747233194000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490447","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Sono cinque le nuove suite disponibili al Jumeirah Capri Palace, progettate dall’architetto Patricia Urquiola: le camere che si affacciano sul Golfo di Napoli e sull’elegante piscina dell'hotel sono disegnate per accogliere l’isola al proprio interno, ogni spazio riflette l’essenza di Capri e la bellezza di una vita lenta e rilassata. Il restyling di Urquiola va poi oltre le suite, trasmettendo il medesimo senso di appartenenza anche al bar e all’area piscina.\r

\r

Ispirata dall’idilliaco paesaggio isolano, Urquiola ha lavorato con una palette di colori che spazia dal calore della terracotta, ai bianchi tenui, fino ai blu profondi. Per imitare il dolce movimento delle onde che si infrangono sulle scogliere di Capri, Urquiola ha utilizzato materiali come il Cimento per creare delle suggestive sinuosità nelle pareti delle camere da letto. Arredi su misura completano le suite con curve organiche: divani a forma di rocce erose dall’acqua, tavoli scultorei che sembrano scolpiti dal tempo, il tutto in sintonia con la conformazione paesaggistica dell’isola. Questa armonia riverbera anche in altri materiali adoperati: il pavimento in palladiana, omaggio al patrimonio architettonico di Capri, si estende in tutto il salotto, mentre le piastrelle di Vietri, fatte a mano, vestono i plinti, le pareti, i pavimenti e i mobili, celebrando così la tradizione artigianale.\r

\r

Allargando la propria visione poetica oltre le suite appena inaugurate, Patricia Urquiola ha reinterpretato anche gli spazi esterni dell’hotel, inquadrandoli come un raffinato santuario della bellezza mediterranea.\r

\r

«Per la ristrutturazione delle suite, dell’area piscina e del bar all’aperto del Jumeirah Capri Palace, ho voluto rendere omaggio all’anima di Anacapri - racconta l’architetto Patricia Urquiola - alla sua essenza luminosa, alla sua eleganza organica, alla sua storia stratificata. Ogni suite è concepita come un microcosmo sereno, dove materiali tattili, luce naturale e forme fluide evocano comfort e raffinatezza mediterranea, creando una relazione continua tra interno ed esterno. L’area piscina e il bar all’aperto approfondiscono questo dialogo, fondendo architettura e paesaggio e offrendo agli ospiti un momento sospeso tra mare e cielo. Questo progetto ha voluto onorare lo spirito del luogo, creando nel contempo nuovi ricordi attraverso il proprio design».\r

\r

[gallery ids=\"490467,490469,490468\"]","post_title":"Jumeirah Capri Palace: l'essenza dell'isola nelle 5 nuove suite firmate Patricia Urquiola","post_date":"2025-05-14T13:19:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1747228746000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa ha inaugurato la nuova rotta da Madrid ad Istanbul, attualmente operativa con quattro frequenze settimanali, che diverranno giornaliere a partire da luglio. Un'apertura strategica, grazie alla quale il vettore rafforza il proprio ruolo di ponte tra Europa e Americhe attraverso l’hub di Madrid-Barajas.\r

\r

«Collegare Madrid alla Turchia è molto più che inaugurare una nuova rotta. Significa rafforzare il nostro impegno nel connettere le Americhe non solo con l’Europa, ma con l’intero bacino del Mediterraneo. Continuiamo ad ampliare le opzioni per i nostri clienti con una destinazione, come Istanbul, di grande rilevanza culturale ed economica - ha dichiarato il ceo del vettore spagnolo, Jesús Nuño de la Rosa -. Siamo certi che sarà un successo e che diventerà presto una rotta di riferimento all’interno dell’offerta di Air Europa».\r

\r

A sottolineare l’importanza del nuovo collegamento è stato anche Selahattin Bilgen, ceo dell’Aeroporto iGA di Istanbul: «Questa nuova rotta rappresenta un passo importante per rafforzare il turismo, il commercio e le relazioni culturali tra i due Paesi. Riconosciamo non solo la solida posizione di Istanbul nel turismo internazionale, ma anche il suo potenziale unico come hub di connessione tra Asia, Africa ed Europa, affermandosi come centro strategico per gli affari globali e la collaborazione intercontinentale. Crediamo fermamente che Air Europa, una delle principali compagnie aeree spagnole, apporterà un valore aggiunto significativo a Istanbul».\r

\r

Per festeggiare l'apertura della Madrid-Istanbul, il programma fedeltà Air Europa Suma propone una doppia promozione valida fino al 30 giugno che consiste nell’ottenimento del doppio delle miglia sui voli per Istanbul, così come uno sconto del 25% in miglia al momento del riscatto per i voli verso la città turca.\r

\r

Intanto prosegue il piano di espansione internazionale di Air Europa: a maggio e giugno verranno integrati in flotta tre nuovi Dreamliner e il primo Boeing 737 Max, rafforzando ulteriormente capacità e sostenibilità operativa.\r

\r

","post_title":"Air Europa operativa sulla Madrid-Istanbul: i voli saranno giornalieri da luglio","post_date":"2025-05-14T12:55:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747227358000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490418","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air investe su Napoli con il lancio di una nuova rotta da Napoli a Timisoara, che sarà operativa dal 14 ottobre 2025, con frequenza trisettimanale (il martedì, giovedì e sabato).\r

Il nuovo collegamento per la Romania si inserisce nel più ampio piano di sviluppo della low cost ungherese sull’aeroporto partenopeo, una delle sue cinque basi italiane, protagonista di un significativo rafforzamento operativo con l’arrivo del secondo Airbus A321neo: inizialmente previsto per il 15 ottobre, il nuovo velivolo entrerà in servizio già dal 29 settembre 2025, permettendo alla compagnia di rivedere il calendario di avvio di alcune rotte annunciate di recente.\r

«Il lancio della rotta per Timisoara e l’accelerazione del nostro piano operativo su Napoli rappresentano un’ulteriore conferma del ruolo centrale che la base partenopea riveste nella nostra strategia di crescita in Italia - afferma Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Con l’arrivo anticipato del secondo aeromobile, possiamo offrire nuove rotte, aumentando le opportunità di viaggio per i nostri passeggeri e contribuendo allo sviluppo del territorio. Siamo felici di poter collegare Napoli a un numero sempre maggiore di destinazioni accessibili e originali».\r

Il calendario delle aperture delle nuove rotte da Capodichino è quindi il seguente: Chisinau: primo volo 29 settembre; Erevan: primo volo 29 settembre; Brasov: primo volo 30 settembre; Sharm El Sheik: primo volo 30 settembre; Tel Aviv: primo volo 30 ottobre.\r

Attualmente, la compagnia offre oltre 200 rotte a basso costo in tutta Italia e, dall’inizio delle operazioni, ha trasportato quasi 100 milioni di passeggeri dagli aeroporti italiani.","post_title":"Wizz Air anticipa a settembre l'arrivo a Napoli del secondo A321neo. Nuova rotta per Timisoara","post_date":"2025-05-14T11:30:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747222253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490396","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flynas punta a raccogliere fino a 4,1 miliardi di riyal (1,1 miliardi di dollari) attraverso un'Ipo che mette sul mercato una quota del 30% del capitale del vettore: si tratta della prima Ipo di una compagnia aerea del Golfo in quasi due decenni.\r

\r

In base al prezzo delle azioni, si stima che la capitalizzazione di mercato possa arrivare fino a 3,6 miliardi di dollari.\r

\r

L'Ipo di flynas - che ha recentemente annunciato l'arrivo a Milano Malpensa, con un collegamento da Riyadh che decollerà il prossimo 26 giugno - sarebbe la terza di una compagnia aerea del Golfo, dopo Air Arabia degli Emirati Arabi Uniti e Jazeera Airways del Kuwait.\r

\r

La compagnia aerea ha dichiarato che il 34% dei proventi netti dell’Ipo sarà destinato al finanziamento della strategia di crescita della compagnia e per scopi aziendali generali.","post_title":"Flynas ha lanciato un'Ipo: sul mercato il 30% delle quote della compagnia","post_date":"2025-05-14T10:21:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747218107000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490394","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si allenta il braccio di ferro tra la Cina e Boeing: il Paese, secondo quanto anticipato da Bloomberg, avrebbe già rimosso il divieto imposto alle compagnie aeree cinese di ricevere aeromobili dalla casa costruttrice statunitense.\r

\r

Il blocco alle consegne Boeing era stato imposto in seguito alla decisione dell'amministrazione Trump di alzare i dazi sulle merci cinesi al 145%: iniziativa che aveva scatenato la guerra commerciale tra le due super potenze.\r

\r

Il mese scorso il produttore americano di aeromobili aveva confermato che le compagnie aeree cinesi avevano smesso di accettare la consegna di nuovi aerei a causa degli enormi dazi imposti da entrambe le parti. La notizia arriva dopo che i due Paesi hanno annunciato di voler ridurre drasticamente le tariffe per 90 giorni e di voler proseguire i negoziati.","post_title":"La Cina revoca il divieto alle consegne dei velivoli Boeing ai vettori cinesi","post_date":"2025-05-14T10:00:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747216843000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490391","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce l’interesse dei viaggiatori italiani per l’emirato di Ras Al Khaimah, che nel 2024 ha registrato un incremento degli arrivi dal nostro Paese del 10,5% e un’ulteriore crescita del 12% nel primo trimestre del 2025.\r

\r

In una presentazione ai media italiani, i rappresentanti del Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (Raktda) hanno sottolineato come il nostro Paese sia un mercato strategico per Ras Al Khaimah, anche per il segmento Mice, come testimonia un recente educational organizzato nell’Emirato per alcune incentive house italiane. La destinazione è comodamente raggiungibile dall’aeroporto internazionale di Dubai, con un transfer di meno di un’ora. La meta è fruibile tutto l’anno, con un clima che nei mesi estivi è leggermente meno caldo rispetto ad altre destinazioni della penisola arabica, grazie alle montagne presenti nell’entroterra. E per incentivare i flussi nella stagione estiva, dal 15 giugno al 15 settembre, è in arrivo la campagna “Guess Where”, con condizioni speciali i viaggiatori.\r

\r

Conosciuto come l’”Emirato della Natura”, Ras Al Khaimah ha sin dall’origine impostato la propria offerta turistica in base a una precisa visione, centrata su turismo di qualità, innovazione e sostenibilità. Come ha sottolineato Iyad Rasbey, vice president destination tourism development Raktda (nella foto): «Siamo stati la prima destinazione in Medio Oriente a ricevere, nel 2023, la certificazione Silver EarthCheck assegnata alle realtà che adottano pratiche di turismo responsabile, dalla riduzione del consumo energetico a quella delle emissioni del gas serra e della produzione dei rifiuti. E stiamo anche investendo in strutture eco-friendly, come Saij, A Mantis Collection Mountain, un complesso di 70 lodge eco-luxury realizzato sulle nostre montagne, che offrirà trekking guidati, agricoltura biologica e apicoltura per un’autentica esperienza all’insegna del rispetto per l’ambiente.\r

\r

«Puntiamo anche a diventare una meta di riferimento per il turismo accessibile, adatta ai viaggiatori con disabilità: in quest’ottica, Raktda ha avviato una collaborazione con Sage Inclusion, leader globale nel turismo accessibile, per realizzare la più grande valutazione sull’accessibilità mai condotta nella regione del Medio Oriente, che ha coinvolto oltre 50 hotel, 10 attrazioni turistiche, l’aeroporto internazionale di Ras Al Khaimah e i servizi di trasporto».\r

\r

L’emirato ha obiettivi ambiziosi, con una tabella di marcia che prevede di arrivare a 1,7 milioni di visitatori già nel 2026, per crescere a 2 milioni e mezzo nel 2028, a 3 milioni nel 2029 e a 3 milioni e mezzo nel 2030. Per ospitare questi numeri, servono più alberghi: attualmente Ras Al Khaimah conta un’offerta di oltre 8.000 camere, ma nei prossimi anni ne saranno realizzate altre 7.500. La crescita alberghiera è sostenuta da una strategia volta a creare un’offerta ricettiva variegata e di alta qualità, grazie alle aperture di marchi top level come Four Seasons, Nikki Beach, Nobu, Wynn Resort, W Hotels e Fairmont.\r

\r

(v.p.)\r

\r

","post_title":"Ras Al Khaimah spinge su innovazione, qualità e sostenibilità. Italia mercato strategico","post_date":"2025-05-14T09:51:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1747216268000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490383","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"United Airlines alza il sipario sui nuovi interni Elevated, che saranno allestiti sui Boeing 787-9: in arrivo ci sono nuove suite di classe business e rinnovate poltrone premium-economy.\r

\r

La compagnia aerea vuole introdurre un nuovo punto di riferimento per i viaggi internazionali premium tra i vettori statunitensi: una trasformazione rivoluzionaria degli interni che dà priorità al comfort e al lusso dei passeggeri con 99 posti premium totali, la percentuale più alta tra i vettori Usa, oltre a opzioni di connettività avanzate e a esperienze di ristorazione migliorate in tutte le classi di cabina.\r

\r

Il restyling introduce le esclusive suite United Polaris Studio, posizionate nella prima fila di ogni sezione di business class: queste otto poltrone premium lie-flat, con accesso a tutti i corridoi, sono più grandi del 25% rispetto alle poltrone United Polaris standard e sono dotate di porte per la privacy, pouf per i passeggeri e schermi Oled da 27 pollici 4K da leader del settore.\r

\r

«Queste innovazioni offrono un'esperienza più elevata a livello internazionale e volano verso il maggior numero di destinazioni in tutto l'Atlantico e il Pacifico, dando ai passeggeri ancora più motivi per scegliere United e preparando la nostra compagnia aerea a crescere nel prossimo decennio e oltre» commenta Andrew Nocella, Eevp e chief commercial officer della compagnia aerea.\r

\r

United prevede l'ingresso in flotta del primo 787-9 con gli interni Elevated entro la fine del 2025, con il debutto sui voli internazionali previsti per il 2026 da San Francisco a Singapore e da San Francisco a Londra Heathrow. Tutte le future consegne di Boeing 787 includeranno le suite United Polaris Studio e gli interni Elevated, con circa 30 nuovi aeromobili che dovrebbero entrare in flotta entro il 2027.\r

\r

Per la prima volta tra le compagnie aeree statunitensi, i passeggeri possono scegliere tra sedili rivolti verso il finestrino per una maggiore privacy o sedili rivolti verso il corridoio con divisori completamente abbassabili, ideali per i passeggeri che viaggiano insieme.\r

\r

Gli interni Elevated apportano miglioramenti in tutte le classi di cabina dei Dreamliner 787-9 rinnovati: le poltrone United Premium Plus includono ora elementi tipicamente riservati alla business class, tra cui divisori per la privacy, funzionalità di ricarica wireless e schermi Oled 4K da 16 pollici.\r

\r

I passeggeri della classe economica non sono stati trascurati: le poltrone United Economy ed Economy Plus sono dotate di schermi Oled 4K da 13 pollici, i più grandi di qualsiasi cabina economica al mondo, oltre alla connettività Bluetooth e a sei prese di corrente per fila. I sedili incorporano un design innovativo che si muove quando il sedile si reclina, migliorando il comfort nei viaggi a lungo raggio.\r

\r

","post_title":"United Airlines alza il sipario sugli interni Elevated dei 787-9, con nuove esclusive suite","post_date":"2025-05-14T09:25:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747214759000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490349","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In qualità di official partner del Giro d’Italia Best Western porta l’ospitalità al centro dell’evento: attraverso iniziative che coniugano la valorizzazione del territorio e l’inclusione sociale, la partnership si trasforma in un’occasione concreta per raccontare la bellezza delle destinazioni italiane e l’impegno del brand nel promuovere esperienze autentiche per viaggiatori e appassionati di ciclismo.\r

La Corsa Rosa ha preso il via il 4 maggio con tre tappe in Albania, attraversando Durazzo, Tirana e Valona, prima di dirigersi verso l’Italia, partendo dalla Puglia e precisamente da Alberobello per poi continuare ad attraversare tutta la penisola e concludersi il 1° giugno a Roma.\r

«Il Giro d’Italia è molto più di una gara: è un viaggio attraverso luoghi straordinari, storie e persone. BWH Hotels Italia & Malta abbraccia questa esperienza con il calore dell’ospitalità, creando momenti di connessione tra viaggiatori, territorio e comunità locali - ha dichiarato Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italia & Malta -. Con le nostre iniziative, vogliamo rendere ogni tappa un’opportunità per celebrare l’inclusione, l’accoglienza e la bellezza autentica del nostro Paese\".\r

Bwh Hotels porterà nei suoi alberghi un totem d’autore, disegnato dall’architetto Simone Micheli: posizionato nelle aree comuni delle strutture, questa installazione diventerà un simbolo dell’evento, invitando gli ospiti a sentirsi parte della manifestazione attraverso scatti fotografici e condivisioni social. \r

Il gruppo sarà inoltre protagonista nelle aree strategiche della competizione, creando occasioni di interazione diretta con il pubblico. Nei villaggi di partenza, uno stand personalizzato con photobooth permetterà agli ospiti di vivere il Giro da vicino scegliendo la loro prossima meta e scattandosi una foto con il background della città desiderata, mentre nei villaggi di arrivo, la Cargo Bike brandizzata animerà l’area con attività promozionali, coinvolgendo tifosi e appassionati. Lungo il percorso, poi, nella carovana che precede i ciclisti, un pick-up personalizzato Bwh Hotels, accompagnato da un team di ballerini, porterà energia e divertimento distribuendo gadget agli spettatori e rafforzando la presenza del brand lungo la corsa. A raccontare questi momenti saranno due content creator, che seguiranno la gara documentando le varie tappe con contenuti esclusivi sui canali social ufficiali del gruppo alberghiero.\r

Grazie alla collaborazione con The Data Appeal Company - Gruppo Almawave, leader nell’analisi dei dati per il turismo, Bwh Hotels contribuirà a raccontare le città italiane attraverso un’analisi dettagliata dell’ospitalità locale. Ogni destinazione avrà infatti una scheda dedicata, che illustrerà il panorama turistico e le opportunità per viaggiatori e strutture ricettive, favorendo una maggiore consapevolezza della ricchezza del territorio.\r

\r

L’impegno di Bwh Hotels va poi oltre la valorizzazione del territorio, abbracciando la dimensione sociale e inclusiva dell’ospitalità. In linea con questi valori, il brand coinvolgerà in diverse tappe i ragazzi di Albergo Etico, un’iniziativa che offre formazione e opportunità lavorative a persone con disabilità all’interno degli hotel del Gruppo.\r

\r

E ancora, fino al 1° giugno, gli utenti potranno partecipare al contest Instagram dedicato al Giro d’Italia #girolitaliaconbestwestern, e provare a vincere 10 “Vouchers” Cadeau per un soggiorno negli hotel Bwh e 50 Wolfie Trudi, mascotte del Giro d’Italia, interagendo con il brand sui social. Per partecipare basterà seguire @bestwesternitalia su Instagram, mettere like al post, usare l’hashtag del contest nei commenti e taggare un amico. \r

\r

[gallery ids=\"490359,490358,490356\"]\r

\r

","post_title":"Best Western al Giro d'Italia: alla scoperta del territorio fra ospitalità e inclusione","post_date":"2025-05-14T09:15:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1747214112000]}]}}