Volotea seleziona assistenti di volo per la base operativa di Firenze Volotea a caccia di assistenti di volo da assumere per la base operativa di Firenze, dove è previsto l’arrivo di un secondo aeromobile nella seconda metà del 2026. La compagnia ha avviato l’iter di selezione per 20 nuove risorse, che andranno ad affiancare l’organico già presente nello scalo fiorentino, che conta ad oggi quasi 40 dipendenti, compresi i piloti. Il recruiting si svolgerà nella prima parte del 2026: i candidati ideali devono essere in possesso del diploma di scuola superiore, avere una conoscenza della lingua inglese di livello B2 (la conoscenza di altre lingue costituirà un plus), mostrare predisposizione al contatto con il pubblico e spirito di squadra. «Firenze è una base strategica per il nostro network e il raddoppio della nostra presenza operativa richiede anche un rafforzamento delle risorse umane – ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Con questo nuovo ciclo di assunzioni vogliamo offrire nuove opportunità di impiego sul territorio, continuando a investire in una crescita duratura che porti valore alla città, all’aeroporto e ai suoi abitanti». Le nuove assunzioni rientrano nel più ampio piano di espansione di Volotea in Toscana: grazie al secondo aeromobile, la compagnia prevede un incremento del 21% in termini di capacità da Firenze e l’avvio di nuove rotte verso Siviglia, Valencia, Strasburgo e Berlino, per un totale di 16 destinazioni disponibili nel 2026. Le candidature saranno raccolte online nella sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale della compagnia. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503060 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova lussuosa villa boutique si aggiungerà al panorama alberghiero di Capri (nella foto) nell'aprile 2026 con l'apertura di Casa Caprile, una residenza ottocentesca restaurata situata ad Anacapri. Immersa in 10.000 metri quadrati di giardini mediterranei, la proprietà offre un rifugio lontano dalle affollate zone turistiche di Capri, pur rimanendo profondamente radicata nel patrimonio culturale dell'isola. La villa Casa Caprile, come riporta TraveDailyNews, occupa parte dell'ex residenza reale della regina Vittoria di Svezia ad Anacapri ed è stata ripensata come una seconda casa per gli ospiti in cerca di tranquillità e privacy. Il progetto è guidato da Gabriella Russo, nota per il suo lungo coinvolgimento con JK Place Capri. Riflettendo sulla vision che ha guidato il restyling, Russo ha affermato: «Questo progetto è profondamente legato ad Anacapri e al suo patrimonio culturale. Situata fuori dai sentieri battuti, Casa Caprile si propone di accogliere viaggiatori in cerca di qualcosa di più di una sistemazione di lusso. Vuole essere una casa dove gli ospiti possono rifugiarsi in ampi giardini con meticolosa attenzione ai dettagli». Distribuita su due piani, la villa dispone di 12 camere dal design personalizzato, che spaziano da accoglienti spazi con vista sul villaggio a camere fronte mare, junior suite con terrazza privata e suite selezionate con piccole piscine private. L'architetto Antonio Girardi ha curato il restauro, fondendo la raffinatezza contemporanea con il carattere storico della proprietà. Gli interni presentano tonalità avorio in contrasto con accenti rossi, legni selezionati, piastrelle in cotto, intonaco dipinto a mano e illuminazione personalizzata in ottone e ceramica. I tessuti di Pierre Frey e Schumacher aggiungono consistenza e raffinatezza. Al centro della tenuta si trova una grande piscina esterna immersa nel verde. La piscina utilizza un sistema di purificazione al magnesio, un'alternativa delicata al cloro, ed è riscaldata tutto l'anno e rinfrescata nei mesi più caldi. Il soggiorno principale, che si apre direttamente sui giardini, è un rilassante spazio conviviale.. Il ristorante di Casa Caprile è immerso nella tranquillità dei giardini e abbraccia la filosofia "dal produttore al consumatore" ispirata alla tradizione napoletana e caprese. Lo chef crea cene personalizzate chiedendo ogni giorno agli ospiti cosa desiderano mangiare, a base di ingredienti freschi e di stagione. Il menù soddisfa un'ampia gamma di esigenze alimentari, comprese opzioni senza glutine e multicereali. Il CC Bar, situato nel cuore dei giardini, offre cocktail, tisane e momenti di tranquillità. Per migliorare l'esperienza degli ospiti, Casa Caprile offrirà percorsi di trekking guidati attraverso i paesaggi naturali e storici di Anacapri; esperienze turistiche tra i luoghi di interesse culturale di Capri; trasferimenti privati ​​da e per l'aeroporto internazionale di Napoli. Inizialmente aperta come residenza stagionale, Casa Caprile punta a rimanere aperta tutto l'anno. Russo ha aggiunto: «Sono originario di Anacapri e non vedo l'ora di aprire le porte di Casa Caprile e offrire ai nostri ospiti l'opportunità di scoprire la vera Dolce Vita, non solo d'estate ma soprattutto fuori stagione, quando i veri amanti di Capri vengono a trovarci». [post_title] => Anacapri: in aprile il debutto del boutique hotel Casa Caprile [post_date] => 2025-12-03T13:30:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764768630000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503061 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il termine per la presentazione delle offerte per la continuità aerea in Sardegna è stato prorogato alle ore 13.00 del 12 dicembre 2026. Lo ha stabilito la Regione Sardegna dopo che Ita Airways e Volotea hanno chiesto chiarimenti su alcuni aspetti della documentazione di gara ritenuti di difficile interpretazione con conseguente richiesta di posticipo del termine. Si vuole così consentire ai potenziali concorrenti di valutare al meglio la partecipazione e formulare un'offerta conforme, ma anche agevolare la più ampia partecipazione alla procedura nell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale. In questa fase transitoria, i collegamenti sono garantiti grazie alle proroghe delle convenzioni scadute a ottobre e ora estese sino a marzo 2026. Attualmente, sulla base degli oneri di servizio stabiliti dalla Regione: Aeroitalia opera le tratte Cagliari – Milano Linate, Cagliari – Roma Fiumicino e Olbia – Milano Linate, tutte con compensazione economica. Sulla Olbia – Roma Fiumicino, invece, operano sia Aeroitalia che Volotea, ma senza oneri di servizio: entrambe le compagnie, infatti, hanno accettato di effettuare la rotta senza compensazione pubblica. Alghero-Roma Fiumicino e Alghero-Milano Linate sono state assegnate a Ita Airways (con compensazione). [post_title] => Continuità territoriale in Sardegna: slitta al 12 dicembre il termine per presentare le offerte [post_date] => 2025-12-03T13:03:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764766999000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503054 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Poche città sanno unire arte, storia e stile di vita come Firenze. Qui ogni passo parla di un'epoca e ogni scorcio sembra disegnato per essere ricordato. Un weekend di lusso nel capoluogo toscano è l'occasione imperdibile per concedersi ritmi rilassanti e scelte fatte con cura: musei da vivere senza fretta, botteghe di eccellenza, sapori intensi e tramonti che spengono il cielo sul profilo della cupola. Per chi desidera vivere questa esperienza al massimo livello possibile, Firenze offre attrazioni straordinarie e strutture di accoglienza di classe, nel cuore della città, in cui sentirsi a casa. Le meraviglie artistiche di Firenze Il punto di partenza non può che essere Piazza del Duomo, dove si ammira la Cattedrale di Santa Maria del Fiore con la sua cupola magistrale progettata da Filippo Brunelleschi. Questo capolavoro del 1400, la terza chiesa più grande d'Europa, rappresenta un simbolo dell'architettura rinascimentale e invita i visitatori a salire i gradini della cupola per una vista panoramica sull'intera città. La cattedrale, però, non è un'attrazione isolata: intorno a questa costruzione, infatti, si sviluppa un complesso architettonico che comprende il Battistero di San Giovanni con la celebre Porta del Paradiso, il Campanile di Giotto e il Museo dell'Opera del Duomo. Proseguendo verso sud, Piazza della Signoria è il centro della vita civile fiorentina, luogo in cui è possibile ammirare l'imponente architettura monumentale. Palazzo Vecchio, che si trova proprio su questa piazza, è testimone di secoli di storia politica e culturale della città. La Loggia dei Lanzi presenta sculture che trasformano lo spazio in una vera e propria galleria, mentre la Fontana del Nettuno riesce a sorprendere tutti con la sua grandiosità.​ Il fascino del Ponte Vecchio e gli Uffizi Nessun weekend a Firenze sarebbe completo senza attraversare il Ponte Vecchio, simbolo assoluto della città. Il ponte permette di vivere un'esperienza completa, con la possibilità di ammirare le botteghe di orafi e argentieri che si affacciano sull'acqua e che mostrano la tradizione artigianale che caratterizza il territorio. Sopra il ponte c'è il Corridoio Vasariano, un passaggio segreto progettato dall'omonimo architetto e utilizzato, secondo quanto si afferma dal punto di vista storico, dai Medici per raggiungere Palazzo Pitti. Per ammirare il Ponte Vecchio nella sua interezza, da una prospettiva da cartolina, il consiglio migliore è osservarlo dal Ponte Santa Trinità.​ Palazzo Pitti e i giardini dell'eleganza Dall'altro lato del Ponte Vecchio, Palazzo Pitti è una delle più belle realizzazioni architettoniche rinascimentali. Questo immenso palazzo ospita importanti musei, tra cui la Galleria Palatina che custodisce capolavori di Raffaello e Tiziano. Dietro il palazzo si estende il Giardino di Boboli, uno dei migliori esempi al mondo di giardino all'italiana. Si può passeggiare tra le statue antiche e le fontane ornamentali, per un'esperienza naturale in un contrasto affascinante con l'intensità del centro storico.​ Il rifugio di eleganza: The James Hotel Dopo aver esplorato i capolavori della città, il soggiorno ideale rappresenta il coronamento perfetto di un weekend fiorentino. The James Hotel rappresenta questa visione di lusso consapevole, distaccato dal fragore ma immerso nel cuore della città. Situato in una strada silenziosa, a pochi passi dai luoghi iconici di Firenze, questo hotel 5 stelle a Firenze presenta l'eleganza di un design hotel sofisticato, non rinunciando allo stesso tempo al comfort assoluto. L'edificio che lo ospita è un palazzo del sedicesimo secolo, un edificio che porta inciso l'anno 1564, anno storico in cui Michelangelo moriva, mentre Galileo e Shakespeare vedevano la luce del giorno. Nato come convento, il palazzo conserva la struttura originaria del Rinascimento: una facciata sobria e un cortile interno rimasto intatto nei secoli. Queste caratteristiche architettoniche originali si abbinano perfettamente al design contemporaneo dell'architetto e designer James Cavagnari, che ha lavorato con maestri artigiani locali per creare 14 esclusive suite oltre al 1564 Lounge Bar e James Restaurant. Gli ospiti trovano qui quell'idea di ospitalità colta, radicata in maniera profonda nella bellezza. Dalla Basilica di Santa Croce alle geometrie di Palazzo Vecchio, dalle gallerie degli Uffizi alla cupola del Brunelleschi, tutto ciò che rappresenta Firenze si trova nei pressi dell'hotel ed è accessibile attraverso pochi passi che mostrano la vicinanza di un tesoro a pochi metri. [post_title] => Weekend di lusso a Firenze: eleganza nel cuore della Toscana [post_date] => 2025-12-03T12:55:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => arte-e-storia-firenze [1] => boutique-hotel-firenze [2] => duomo-di-firenze [3] => firenze-lusso [4] => giardino-di-boboli [5] => hotel-5-stelle-firenze [6] => palazzo-pitti [7] => ponte-vecchio [8] => soggiorno-elegante-firenze [9] => turismo-di-alta-gamma-firenze [10] => uffizi [11] => viaggio-di-lusso-toscana [12] => weekend-a-firenze ) [post_tag_name] => Array ( [0] => arte e storia Firenze [1] => boutique hotel Firenze [2] => Duomo di Firenze [3] => Firenze lusso [4] => Giardino di Boboli [5] => hotel 5 stelle Firenze [6] => Palazzo Pitti [7] => Ponte Vecchio [8] => soggiorno elegante Firenze [9] => turismo di alta gamma Firenze [10] => Uffizi [11] => viaggio di lusso Toscana [12] => weekend a Firenze ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764766500000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 503013 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea a caccia di assistenti di volo da assumere per la base operativa di Firenze, dove è previsto l'arrivo di un secondo aeromobile nella seconda metà del 2026. La compagnia ha avviato l'iter di selezione per 20 nuove risorse, che andranno ad affiancare l’organico già presente nello scalo fiorentino, che conta ad oggi quasi 40 dipendenti, compresi i piloti. Il recruiting si svolgerà nella prima parte del 2026: i candidati ideali devono essere in possesso del diploma di scuola superiore, avere una conoscenza della lingua inglese di livello B2 (la conoscenza di altre lingue costituirà un plus), mostrare predisposizione al contatto con il pubblico e spirito di squadra. «Firenze è una base strategica per il nostro network e il raddoppio della nostra presenza operativa richiede anche un rafforzamento delle risorse umane - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Con questo nuovo ciclo di assunzioni vogliamo offrire nuove opportunità di impiego sul territorio, continuando a investire in una crescita duratura che porti valore alla città, all’aeroporto e ai suoi abitanti». Le nuove assunzioni rientrano nel più ampio piano di espansione di Volotea in Toscana: grazie al secondo aeromobile, la compagnia prevede un incremento del 21% in termini di capacità da Firenze e l’avvio di nuove rotte verso Siviglia, Valencia, Strasburgo e Berlino, per un totale di 16 destinazioni disponibili nel 2026. Le candidature saranno raccolte online nella sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale della compagnia. [post_title] => Volotea seleziona assistenti di volo per la base operativa di Firenze [post_date] => 2025-12-03T11:42:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764762177000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502987 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ampliare lo sguardo del viaggiatore e ridefinire il modo di vivere i Caraibi: parte da questo presupposto l'attività futura di Star Clippers, che ha inserito nuove rotte che puntano su autenticità, accessibilità selettiva e luoghi che sfuggono ai circuiti più battuti. La sfida è quella di proporre un’esperienza di viaggio che tenga il passo del presente senza perdere l’anima della vela. Itinerari agili, tempi distesi, scali selezionati, in un equilibrio tra comfort, scoperta e quel ritmo fluido che permette di apprezzare davvero ogni scalo. Le nuove proposte includono isole minori, riserve marine e piccoli porti locali che valorizzano la dimensione più autentica della regione caraibica. A bordo, lo stile Star Clippers rimane quello di sempre: ambienti di bordo dalle dimensioni contenute, un servizio attento alle necessità di ciascun passeggero e un rapporto diretto tra l’ospite e l’equipaggio. Home port a Grenada Con la partenza dal nuovo home port a St. George’s, Grenada, il veliero Star Clipper inaugura una stagione che porta i Caraibi in primo piano. A partire da fine gennaio, i passeggeri del quattro alberi potranno partire da qui e fare tappa in diverse altre destinazioni. Le Tobago Cays, con i loro isolotti appena sfiorati dalla presenza umana, sono un invito all’esplorazione lenta, maschera e pinne alla mano. Admiralty Bay, a Bequia, introduce un ritmo più vivace. Saint-Pierre, in Martinica, racconta invece un passato complesso, fatto di rovine e rinascit. Soufrière a St. Lucia accompagna verso le colline, le sorgenti minerali, le cascate immerse nella giungla. Il viaggio si chiude a Saline Bay, Mayreau. Si tratta di una rotta ampia, curata, che offre ai viaggiatori un mosaico di Caraibi diversi, ognuno con un carattere preciso ma un filo comune: autenticità, luce, spazio. In rotta da St. Martin L’itinerario Isole Leeward (o Sottovento) dura sette notti, partendo a bordo di Star Flyer da St. Martin. La rotta include approdi in isole come le Îles des Saintes e St. Barths. Questa crociera è pensata per chi desidera una fuga in ambienti esclusivi e sofisticati, in un contesto di relax e comfort a bordo, con possibilità di escursioni fra natura e cultura locale. Sempre partendo da St. Martin, i passeggeri Star Flyer potranno scegliere in alternativa gli itinerari delle Isole del Tesoro: in sette giorni di navigazione c'è la possibilità di esplorare in veliero le isole di Anguilla, Jost van Dyke, il Sir Francis Drake Channel, Norman Island, che si dice abbia ispirato l'Isola del Tesoro di Stevenson. Prima del rientro a St. Martin, si passa dai "baths" di Virgin Gorda. A bordo di Royal Clipper Dalle Sottovento, alle Sopravento. L’itinerario Windward Islands è un viaggio di sette notti a bordo dell’ammiraglia Royal Clipper che parte da Philipsburg, Barbados, esplorando le isole situate nella parte orientale dei Caraibi. Durante la crociera si visitano St. Lucia, con le sue Pitons, e Martinica. Bridgetown fa da punto di partenza anche per un altro itinerario invernale di Royal Clipper: le isole Grenadine, che oltre ad accarezzare i Tobago Cays e luoghi del la Martinica francese, lascia anche spazio all'improvvisazione da parte del capitano. A seconda delle condizioni atmosferiche e dei venti, infatti, sarà proprio l’equipaggio a scegliere alcuni dei porti di scalo. [post_title] => Star Clippers: i Caraibi alternativi da scoprire in crociera [post_date] => 2025-12-03T11:05:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764759946000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502943 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_450907" align="alignleft" width="300"] Giuseppe Ira[/caption] Intrattenere e divertire, promuovendo al contempo strumenti educativi funzionali alla crescita emotiva dei bambini e consigli indirizzati ai genitori, affinché possano accompagnare con la giusta consapevolezza i progressi dei loro piccoli: da sempre in prima linea nell’accoglienza delle famiglie, il parco a tema Leolandia presta grande attenzione alla selezione dei contenuti rivolti ai propri ospiti. Un esempio tra i più significativi è la storica presenza al parco di Bing, personaggio della serie animata che, oltre a rappresentare un fenomeno internazionale dell’intrattenimento per bambini in età prescolare è riconosciuto dagli esperti dell’infanzia come modello positivo per la sua capacità di riflettere il mondo interiore dei più piccoli e prepararli al grande viaggio della vita. Progetto collettivo Un ruolo, questo, valorizzato recentemente dalla campagna “Essere pronti alla vita… È una cosa da Bing!”, realizzata con l’avvallo di psicologi, pedagogisti, educatori e operatori sociali. La campagna ha identificato una selezione di episodi della serie mettendo in luce come, attraverso le sue peripezie, Bing aiuti i bambini a riconoscere emozioni primarie quali sorpresa, frustrazione, entusiasmo e tristezza, inserendole in esperienze quotidiane comprensibili e autentiche. In questo modo, i piccoli spettatori imparano, tra le altre cose, a rialzarsi dopo una caduta, fare nuove amicizie, accettare il distacco o chiedere scusa. Il contributo di Leolandia al progetto si concretizza nella promozione degli episodi alla fine degli appuntamenti live giornalieri dedicati a Bing e Flop, nei quali i bambini ripercorrono insieme ai loro beniamini le avventure vissute al parco, tra giostre, sorprese e scoperte. A ciò si aggiunge un’attivazione social dedicata alla diffusione del messaggio, fondato sul connubio tra divertimento e qualità educativa. Giuseppe Ira, Presidente Leolandia, dichiara: “Siamo consapevoli del valore del tempo libero trascorso in famiglia, per questo puntiamo alla qualità: il nostro obiettivo è offrire esperienze che vadano oltre il semplice incontro con un personaggio o il divertimento fine a sé stesso, trasformandole in vere occasioni di crescita, all’interno di un luogo che da anni pone la famiglia al centro della propria identità”. [post_title] => Leolandia punta sugli strumenti educativi per la crescita dei bambini [post_date] => 2025-12-02T13:38:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764682728000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502935 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Itabus amplia in modo significativo il network delle destinazioni internazionali con l'apertura, dal prossimo 4 dicembre, di nuove tratte verso Parigi (4 viaggi giornalieri, 2 attivi da subito e ulteriori 2 dal 18 dicembre) Barcellona (2 collegamenti al giorno), Grenoble (2 servizi quotidiani), Perpignan (2 connessioni al giorno) e Montpellier (2 servizi ogni giorno). La società di trasporto su gomma a lunga percorrenza, parte del gruppo Italo, apre dunque a nuovi mercati e, dopo i primi collegamenti esteri avviati verso Croazia, Slovenia, Austria e Svizzera, include ora anche la Spagna mentre la Francia vede potenziati i collegamenti con 4 nuove destinazioni. Le nuove mete saranno collegate con le città italiane di Torino, Milano, Venezia, Verona e Padova, oltre che con lo snodo aeroportuale di Milano Bergamo. Anche per le città estere già servite, saranno potenziati i servizi ed aperte nuove linee: raddoppieranno i collegamenti per Lione e Chambery, da 4 a 8 al giorno, e saranno connesse con ulteriori città italiane quali Venezia, Verona, Padova e con l’aeroporto di Orio al Serio (ad oggi sono raggiungibili da Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Caserta e Napoli). In parallelo, Itabus rafforza la capillarità anche sul territorio nazionale. Sulla trasversale Torino-Milano-Venezia si passa da 4 a 10 servizi giornalieri, mentre saranno introdotti 2 nuovi viaggi che collegheranno Trieste con Milano, Torino, Verona, Orio al Serio e Venezia (in aggiunta ai 4 già attivi per il centro-sud Italia). «Confermiamo l’espansione del network internazionale, come annunciato nei mesi scorsi, e consolidiamo la presenza sul territorio italiano. Servire nuove tratte dall’Italia verso città quali Parigi e Barcellona rappresenta uno step cruciale nel nostro processo di crescita, in linea con la strategia aziendale» commenta Francesco Fiore, amministratore delegato Itabus. [post_title] => Itabus avanza oltre confine: debutto in Spagna e 4 novità in Francia [post_date] => 2025-12-02T13:29:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764682147000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502920 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways alza il sipario sulla rinnovata Hangar Lounge al Terminal 1 dell’area d’imbarco A di Roma Fiumicino. La lounge presenta 135 mq in più di superficie, 65 nuove sedute, per un totale di 205 posti, un ingresso alla sala ampliato di 50 mq e un nuovo welcome desk. Un salto di qualità nell’esperienza dei passeggeri che consentirà di accogliere in maniera ancora più confortevole anche i clienti delle compagnie del Gruppo Lufthansa nell’ambito del processo di integrazione di Ita Airways nel gruppo. La grande novità dell’Hangar Lounge è la Silent Room, uno spazio raffinato di 90 mq con 25 chaise longue: una risposta concreta all’esigenza di benessere e tranquillità dei viaggiatori moderni. Nella lounge, il viaggio inizia prima del volo: nei suoni, nei profumi, nella luce e la Silent Room viene reinterpretata come un’oasi ovattata in un contesto frenetico. Parallelamente, la Exclusive Room, area riservata ai clienti Executive, viene arricchita con la presenza di una cantinetta di vini selezionati e bollicine, oltre a un monitor informativo per consultare in tempo reale gli orari di partenza dei voli. Inoltre, nell’area bagno interna, i clienti avranno a disposizione una doccia con cromoterapia per un comfort superiore. Il rinnovamento della Hangar Lounge ha riguardato anche la riprogettazione e l’aumento del numero dei bagni all’interno della sala: questi sono stati posizionati vicino all’ingresso per rendere sempre più agevole l’accesso degli ospiti. «Il rinnovo della Hangar Lounge rappresenta non solo un investimento strutturale significativo, ma anche una testimonianza concreta dell’impegno costante di Ita Airways verso l’eccellenza nell’accoglienza in aeroporto dei propri passeggeri - ha dichiarato Joerg Eberhart, ad e direttore generale della compagnia aerea -. Con il nuovo assetto della Hangar Lounge, la compagnia riafferma la propria volontà di offrire non solo servizi di viaggio, ma esperienze in grado di emozionare, ispirare e creare un legame duraturo con il cliente, all’insegna dei valori di ospitalità, stile e cura dei dettagli che contraddistinguono la nostra compagnia». L'evento che ha accompagnato l'apertura della lounge è stato anche occasione per il lancio della nuova partnership con Aneri, azienda italiana d’eccellenza nel panorama enologico, che riassume valori come passione, autenticità, sostenibilità e attenzione per la tradizione e la famiglia, principi perfettamente allineati con quelli che Ita Airways desidera promuovere. I prodotti firmati Aneri saranno a bordo e nelle lounge di Ita, nei contesti di maggior pregio. [post_title] => Ita Airways alza il sipario sulla rinnovata Hangar Lounge di Roma Fiumicino [post_date] => 2025-12-02T13:03:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764680622000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502882 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_502884" align="alignleft" width="300"] Karelle Lamouche[/caption] Karelle Lamouche è il nuovo ceo per Europa e Nord Africa per il segmento Premium, Midscale & Economy di Accor. Nel suo nuovo ruolo guiderà le attività del gruppo in un’area strategica che comprende oltre 3.000 hotel in più di 40 Paesi, pari a circa il 40% dell’intera rete globale del Gruppo. Con quasi trent’anni di esperienza in Accor, Karelle Lamouche ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità, più recentemente come chief operating officer per Europa e Nord Africa, dopo essere stata chief commercial officer per lo stesso segmento di brand. Una carriera in Accor Entrata in Accor nel 1998, ha maturato un’esperienza trasversale che l’ha portata da ruoli operativi in hotel – incluso quello di general manager – fino a posizioni di leadership a livello nazionale e globale nelle funzioni operative, marketing, comunicazione e commerciale. Commentando la nomina, Karelle Lamouche, ha detto: «Questa regione è la destinazione di viaggio numero uno al mondo, e racchiude una straordinaria varietà di mercati, lingue e culture. Accor ha una conoscenza unica di questa complessità e dispone di competenze, dimensioni, marchi, capacità distributive, sistemi e eccellenza operativa per generare valore per i nostri partner proprietari e fidelizzare gli ospiti. Sono entusiasta di guidare il business in quest’area, sostenere la nostra crescita in destinazioni emergenti e portare nuova energia e nuovi visitatori in quelle già consolidate». Jean-Jacques Morin, deputy ceo del gruppo Accor, ha aggiunto: «Karelle Lamouche porta con sé una profonda esperienza di leadership che abbraccia tutte le anime del nostro business: dalle operazioni alberghiere alla strategia commerciale, includendo brand, loyalty, distribuzione e marketing. La sua capacità di supportare i proprietari nell’ottimizzazione degli investimenti, offrendo al contempo un’esperienza eccellente agli ospiti, la rende la figura ideale per questo ruolo». La divisione Premium, Midscale & Economy di Accor comprende un ampio portafoglio di brand tra cui Pullman, Mövenpick, Swissôtel, Novotel, Mercure, Handwritten Collection, Tribe, Ibis e Greet. [post_title] => Gruppo Accor: Karelle Lamouche nuovo ceo per Europa e Nord Africa [post_date] => 2025-12-02T11:35:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764675332000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "volotea seleziona assistenti volo la base operativa firenze" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":51,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2136,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503060","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Una nuova lussuosa villa boutique si aggiungerà al panorama alberghiero di Capri (nella foto) nell'aprile 2026 con l'apertura di Casa Caprile, una residenza ottocentesca restaurata situata ad Anacapri. Immersa in 10.000 metri quadrati di giardini mediterranei, la proprietà offre un rifugio lontano dalle affollate zone turistiche di Capri, pur rimanendo profondamente radicata nel patrimonio culturale dell'isola.\r

La villa\r

\r

Casa Caprile, come riporta TraveDailyNews, occupa parte dell'ex residenza reale della regina Vittoria di Svezia ad Anacapri ed è stata ripensata come una seconda casa per gli ospiti in cerca di tranquillità e privacy. Il progetto è guidato da Gabriella Russo, nota per il suo lungo coinvolgimento con JK Place Capri. Riflettendo sulla vision che ha guidato il restyling, Russo ha affermato: «Questo progetto è profondamente legato ad Anacapri e al suo patrimonio culturale. Situata fuori dai sentieri battuti, Casa Caprile si propone di accogliere viaggiatori in cerca di qualcosa di più di una sistemazione di lusso. Vuole essere una casa dove gli ospiti possono rifugiarsi in ampi giardini con meticolosa attenzione ai dettagli».\r

Distribuita su due piani, la villa dispone di 12 camere dal design personalizzato, che spaziano da accoglienti spazi con vista sul villaggio a camere fronte mare, junior suite con terrazza privata e suite selezionate con piccole piscine private. \r

L'architetto Antonio Girardi ha curato il restauro, fondendo la raffinatezza contemporanea con il carattere storico della proprietà. Gli interni presentano tonalità avorio in contrasto con accenti rossi, legni selezionati, piastrelle in cotto, intonaco dipinto a mano e illuminazione personalizzata in ottone e ceramica. I tessuti di Pierre Frey e Schumacher aggiungono consistenza e raffinatezza.\r

\r

\r

Al centro della tenuta si trova una grande piscina esterna immersa nel verde. La piscina utilizza un sistema di purificazione al magnesio, un'alternativa delicata al cloro, ed è riscaldata tutto l'anno e rinfrescata nei mesi più caldi. Il soggiorno principale, che si apre direttamente sui giardini, è un rilassante spazio conviviale..\r

Il ristorante di Casa Caprile è immerso nella tranquillità dei giardini e abbraccia la filosofia \"dal produttore al consumatore\" ispirata alla tradizione napoletana e caprese. Lo chef crea cene personalizzate chiedendo ogni giorno agli ospiti cosa desiderano mangiare, a base di ingredienti freschi e di stagione. Il menù soddisfa un'ampia gamma di esigenze alimentari, comprese opzioni senza glutine e multicereali. Il CC Bar, situato nel cuore dei giardini, offre cocktail, tisane e momenti di tranquillità.\r

Per migliorare l'esperienza degli ospiti, Casa Caprile offrirà percorsi di trekking guidati attraverso i paesaggi naturali e storici di Anacapri; esperienze turistiche tra i luoghi di interesse culturale di Capri; trasferimenti privati ​​da e per l'aeroporto internazionale di Napoli.\r

Inizialmente aperta come residenza stagionale, Casa Caprile punta a rimanere aperta tutto l'anno. Russo ha aggiunto: «Sono originario di Anacapri e non vedo l'ora di aprire le porte di Casa Caprile e offrire ai nostri ospiti l'opportunità di scoprire la vera Dolce Vita, non solo d'estate ma soprattutto fuori stagione, quando i veri amanti di Capri vengono a trovarci».\r

","post_title":"Anacapri: in aprile il debutto del boutique hotel Casa Caprile","post_date":"2025-12-03T13:30:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1764768630000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503061","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il termine per la presentazione delle offerte per la continuità aerea in Sardegna è stato prorogato alle ore 13.00 del 12 dicembre 2026. Lo ha stabilito la Regione Sardegna dopo che Ita Airways e Volotea hanno chiesto chiarimenti su alcuni aspetti della documentazione di gara ritenuti di difficile interpretazione con conseguente richiesta di posticipo del termine.\r

\r

Si vuole così consentire ai potenziali concorrenti di valutare al meglio la partecipazione e formulare un'offerta conforme, ma anche agevolare la più ampia partecipazione alla procedura nell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale.\r

\r

In questa fase transitoria, i collegamenti sono garantiti grazie alle proroghe delle convenzioni scadute a ottobre e ora estese sino a marzo 2026. Attualmente, sulla base degli oneri di servizio stabiliti dalla Regione: Aeroitalia opera le tratte Cagliari – Milano Linate, Cagliari – Roma Fiumicino e Olbia – Milano Linate, tutte con compensazione economica.\r

Sulla Olbia – Roma Fiumicino, invece, operano sia Aeroitalia che Volotea, ma senza oneri di servizio: entrambe le compagnie, infatti, hanno accettato di effettuare la rotta senza compensazione pubblica.\r

Alghero-Roma Fiumicino e Alghero-Milano Linate sono state assegnate a Ita Airways (con compensazione).","post_title":"Continuità territoriale in Sardegna: slitta al 12 dicembre il termine per presentare le offerte","post_date":"2025-12-03T13:03:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764766999000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503054","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Poche città sanno unire arte, storia e stile di vita come Firenze. Qui ogni passo parla di un'epoca e ogni scorcio sembra disegnato per essere ricordato. Un weekend di lusso nel capoluogo toscano è l'occasione imperdibile per concedersi ritmi rilassanti e scelte fatte con cura: musei da vivere senza fretta, botteghe di eccellenza, sapori intensi e tramonti che spengono il cielo sul profilo della cupola. Per chi desidera vivere questa esperienza al massimo livello possibile, Firenze offre attrazioni straordinarie e strutture di accoglienza di classe, nel cuore della città, in cui sentirsi a casa.\r

\r

Le meraviglie artistiche di Firenze\r

\r

Il punto di partenza non può che essere Piazza del Duomo, dove si ammira la Cattedrale di Santa Maria del Fiore con la sua cupola magistrale progettata da Filippo Brunelleschi. Questo capolavoro del 1400, la terza chiesa più grande d'Europa, rappresenta un simbolo dell'architettura rinascimentale e invita i visitatori a salire i gradini della cupola per una vista panoramica sull'intera città.\r

\r

La cattedrale, però, non è un'attrazione isolata: intorno a questa costruzione, infatti, si sviluppa un complesso architettonico che comprende il Battistero di San Giovanni con la celebre Porta del Paradiso, il Campanile di Giotto e il Museo dell'Opera del Duomo.\r

\r

Proseguendo verso sud, Piazza della Signoria è il centro della vita civile fiorentina, luogo in cui è possibile ammirare l'imponente architettura monumentale. Palazzo Vecchio, che si trova proprio su questa piazza, è testimone di secoli di storia politica e culturale della città. La Loggia dei Lanzi presenta sculture che trasformano lo spazio in una vera e propria galleria, mentre la Fontana del Nettuno riesce a sorprendere tutti con la sua grandiosità.​\r

\r

Il fascino del Ponte Vecchio e gli Uffizi\r

\r

Nessun weekend a Firenze sarebbe completo senza attraversare il Ponte Vecchio, simbolo assoluto della città. Il ponte permette di vivere un'esperienza completa, con la possibilità di ammirare le botteghe di orafi e argentieri che si affacciano sull'acqua e che mostrano la tradizione artigianale che caratterizza il territorio.\r

\r

Sopra il ponte c'è il Corridoio Vasariano, un passaggio segreto progettato dall'omonimo architetto e utilizzato, secondo quanto si afferma dal punto di vista storico, dai Medici per raggiungere Palazzo Pitti. Per ammirare il Ponte Vecchio nella sua interezza, da una prospettiva da cartolina, il consiglio migliore è osservarlo dal Ponte Santa Trinità.​\r

\r

Palazzo Pitti e i giardini dell'eleganza\r

\r

Dall'altro lato del Ponte Vecchio, Palazzo Pitti è una delle più belle realizzazioni architettoniche rinascimentali. Questo immenso palazzo ospita importanti musei, tra cui la Galleria Palatina che custodisce capolavori di Raffaello e Tiziano.\r

\r

Dietro il palazzo si estende il Giardino di Boboli, uno dei migliori esempi al mondo di giardino all'italiana. Si può passeggiare tra le statue antiche e le fontane ornamentali, per un'esperienza naturale in un contrasto affascinante con l'intensità del centro storico.​\r

\r

Il rifugio di eleganza: The James Hotel\r

\r

Dopo aver esplorato i capolavori della città, il soggiorno ideale rappresenta il coronamento perfetto di un weekend fiorentino. The James Hotel rappresenta questa visione di lusso consapevole, distaccato dal fragore ma immerso nel cuore della città. Situato in una strada silenziosa, a pochi passi dai luoghi iconici di Firenze, questo hotel 5 stelle a Firenze presenta l'eleganza di un design hotel sofisticato, non rinunciando allo stesso tempo al comfort assoluto.\r

\r

L'edificio che lo ospita è un palazzo del sedicesimo secolo, un edificio che porta inciso l'anno 1564, anno storico in cui Michelangelo moriva, mentre Galileo e Shakespeare vedevano la luce del giorno.\r

\r

Nato come convento, il palazzo conserva la struttura originaria del Rinascimento: una facciata sobria e un cortile interno rimasto intatto nei secoli. Queste caratteristiche architettoniche originali si abbinano perfettamente al design contemporaneo dell'architetto e designer James Cavagnari, che ha lavorato con maestri artigiani locali per creare 14 esclusive suite oltre al 1564 Lounge Bar e James Restaurant.\r

\r

Gli ospiti trovano qui quell'idea di ospitalità colta, radicata in maniera profonda nella bellezza. Dalla Basilica di Santa Croce alle geometrie di Palazzo Vecchio, dalle gallerie degli Uffizi alla cupola del Brunelleschi, tutto ciò che rappresenta Firenze si trova nei pressi dell'hotel ed è accessibile attraverso pochi passi che mostrano la vicinanza di un tesoro a pochi metri.","post_title":"Weekend di lusso a Firenze: eleganza nel cuore della Toscana","post_date":"2025-12-03T12:55:00+00:00","category":["alberghi","informazione-pr"],"category_name":["Alberghi","Informazione PR"],"post_tag":["arte-e-storia-firenze","boutique-hotel-firenze","duomo-di-firenze","firenze-lusso","giardino-di-boboli","hotel-5-stelle-firenze","palazzo-pitti","ponte-vecchio","soggiorno-elegante-firenze","turismo-di-alta-gamma-firenze","uffizi","viaggio-di-lusso-toscana","weekend-a-firenze"],"post_tag_name":["arte e storia Firenze","boutique hotel Firenze","Duomo di Firenze","Firenze lusso","Giardino di Boboli","hotel 5 stelle Firenze","Palazzo Pitti","Ponte Vecchio","soggiorno elegante Firenze","turismo di alta gamma Firenze","Uffizi","viaggio di lusso Toscana","weekend a Firenze"]},"sort":[1764766500000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"503013","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea a caccia di assistenti di volo da assumere per la base operativa di Firenze, dove è previsto l'arrivo di un secondo aeromobile nella seconda metà del 2026. La compagnia ha avviato l'iter di selezione per 20 nuove risorse, che andranno ad affiancare l’organico già presente nello scalo fiorentino, che conta ad oggi quasi 40 dipendenti, compresi i piloti.\r

Il recruiting si svolgerà nella prima parte del 2026: i candidati ideali devono essere in possesso del diploma di scuola superiore, avere una conoscenza della lingua inglese di livello B2 (la conoscenza di altre lingue costituirà un plus), mostrare predisposizione al contatto con il pubblico e spirito di squadra.\r

«Firenze è una base strategica per il nostro network e il raddoppio della nostra presenza operativa richiede anche un rafforzamento delle risorse umane - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Con questo nuovo ciclo di assunzioni vogliamo offrire nuove opportunità di impiego sul territorio, continuando a investire in una crescita duratura che porti valore alla città, all’aeroporto e ai suoi abitanti».\r

Le nuove assunzioni rientrano nel più ampio piano di espansione di Volotea in Toscana: grazie al secondo aeromobile, la compagnia prevede un incremento del 21% in termini di capacità da Firenze e l’avvio di nuove rotte verso Siviglia, Valencia, Strasburgo e Berlino, per un totale di 16 destinazioni disponibili nel 2026.\r

Le candidature saranno raccolte online nella sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale della compagnia.","post_title":"Volotea seleziona assistenti di volo per la base operativa di Firenze","post_date":"2025-12-03T11:42:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764762177000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502987","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ampliare lo sguardo del viaggiatore e ridefinire il modo di vivere i Caraibi: parte da questo presupposto l'attività futura di Star Clippers, che ha inserito nuove rotte che puntano su autenticità, accessibilità selettiva e luoghi che sfuggono ai circuiti più battuti.\r

\r

La sfida è quella di proporre un’esperienza di viaggio che tenga il passo del presente senza perdere l’anima della vela. Itinerari agili, tempi distesi, scali selezionati, in un equilibrio tra comfort, scoperta e quel ritmo fluido che permette di apprezzare davvero ogni scalo. Le nuove proposte includono isole minori, riserve marine e piccoli porti locali che valorizzano la dimensione più autentica della regione caraibica.\r

\r

A bordo, lo stile Star Clippers rimane quello di sempre: ambienti di bordo dalle dimensioni contenute, un servizio attento alle necessità di ciascun passeggero e un rapporto diretto tra l’ospite e l’equipaggio.\r

Home port a Grenada\r

Con la partenza dal nuovo home port a St. George’s, Grenada, il veliero Star Clipper inaugura una stagione che porta i Caraibi in primo piano. A partire da fine gennaio, i passeggeri del quattro alberi potranno partire da qui e fare tappa in diverse altre destinazioni. Le Tobago Cays, con i loro isolotti appena sfiorati dalla presenza umana, sono un invito all’esplorazione lenta, maschera e pinne alla mano. Admiralty Bay, a Bequia, introduce un ritmo più vivace. Saint-Pierre, in Martinica, racconta invece un passato complesso, fatto di rovine e rinascit. Soufrière a St. Lucia accompagna verso le colline, le sorgenti minerali, le cascate immerse nella giungla. Il viaggio si chiude a Saline Bay, Mayreau. Si tratta di una rotta ampia, curata, che offre ai viaggiatori un mosaico di Caraibi diversi, ognuno con un carattere preciso ma un filo comune: autenticità, luce, spazio.\r

In rotta da St. Martin\r

L’itinerario Isole Leeward (o Sottovento) dura sette notti, partendo a bordo di Star Flyer da St. Martin. La rotta include approdi in isole come le Îles des Saintes e St. Barths. Questa crociera è pensata per chi desidera una fuga in ambienti esclusivi e sofisticati, in un contesto di relax e comfort a bordo, con possibilità di escursioni fra natura e cultura locale.\r

\r

Sempre partendo da St. Martin, i passeggeri Star Flyer potranno scegliere in alternativa gli itinerari delle Isole del Tesoro: in sette giorni di navigazione c'è la possibilità di esplorare in veliero le isole di Anguilla, Jost van Dyke, il Sir Francis Drake Channel, Norman Island, che si dice abbia ispirato l'Isola del Tesoro di Stevenson. Prima del rientro a St. Martin, si passa dai \"baths\" di Virgin Gorda.\r

A bordo di Royal Clipper\r

Dalle Sottovento, alle Sopravento. L’itinerario Windward Islands è un viaggio di sette notti a bordo dell’ammiraglia Royal Clipper che parte da Philipsburg, Barbados, esplorando le isole situate nella parte orientale dei Caraibi. Durante la crociera si visitano St. Lucia, con le sue Pitons, e Martinica.\r

\r

Bridgetown fa da punto di partenza anche per un altro itinerario invernale di Royal Clipper: le isole Grenadine, che oltre ad accarezzare i Tobago Cays e luoghi del la Martinica francese, lascia anche spazio all'improvvisazione da parte del capitano. A seconda delle condizioni atmosferiche e dei venti, infatti, sarà proprio l’equipaggio a scegliere alcuni dei porti di scalo.","post_title":"Star Clippers: i Caraibi alternativi da scoprire in crociera","post_date":"2025-12-03T11:05:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764759946000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502943","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_450907\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Ira[/caption]\r

\r

Intrattenere e divertire, promuovendo al contempo strumenti educativi funzionali alla crescita emotiva dei bambini e consigli indirizzati ai genitori, affinché possano accompagnare con la giusta consapevolezza i progressi dei loro piccoli: da sempre in prima linea nell’accoglienza delle famiglie, il parco a tema Leolandia presta grande attenzione alla selezione dei contenuti rivolti ai propri ospiti.\r

Un esempio tra i più significativi è la storica presenza al parco di Bing, personaggio della serie animata che, oltre a rappresentare un fenomeno internazionale dell’intrattenimento per bambini in età prescolare è riconosciuto dagli esperti dell’infanzia come modello positivo per la sua capacità di riflettere il mondo interiore dei più piccoli e prepararli al grande viaggio della vita.\r

\r

Progetto collettivo\r

Un ruolo, questo, valorizzato recentemente dalla campagna “Essere pronti alla vita… È una cosa da Bing!”, realizzata con l’avvallo di psicologi, pedagogisti, educatori e operatori sociali. La campagna ha identificato una selezione di episodi della serie mettendo in luce come, attraverso le sue peripezie, Bing aiuti i bambini a riconoscere emozioni primarie quali sorpresa, frustrazione, entusiasmo e tristezza, inserendole in esperienze quotidiane comprensibili e autentiche. In questo modo, i piccoli spettatori imparano, tra le altre cose, a rialzarsi dopo una caduta, fare nuove amicizie, accettare il distacco o chiedere scusa.\r

Il contributo di Leolandia al progetto si concretizza nella promozione degli episodi alla fine degli appuntamenti live giornalieri dedicati a Bing e Flop, nei quali i bambini ripercorrono insieme ai loro beniamini le avventure vissute al parco, tra giostre, sorprese e scoperte. A ciò si aggiunge un’attivazione social dedicata alla diffusione del messaggio, fondato sul connubio tra divertimento e qualità educativa.\r

Giuseppe Ira, Presidente Leolandia, dichiara: “Siamo consapevoli del valore del tempo libero trascorso in famiglia, per questo puntiamo alla qualità: il nostro obiettivo è offrire esperienze che vadano oltre il semplice incontro con un personaggio o il divertimento fine a sé stesso, trasformandole in vere occasioni di crescita, all’interno di un luogo che da anni pone la famiglia al centro della propria identità”.","post_title":"Leolandia punta sugli strumenti educativi per la crescita dei bambini","post_date":"2025-12-02T13:38:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1764682728000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502935","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Itabus amplia in modo significativo il network delle destinazioni internazionali con l'apertura, dal prossimo 4 dicembre, di nuove tratte verso Parigi (4 viaggi giornalieri, 2 attivi da subito e ulteriori 2 dal 18 dicembre) Barcellona (2 collegamenti al giorno), Grenoble (2 servizi quotidiani), Perpignan (2 connessioni al giorno) e Montpellier (2 servizi ogni giorno).\r

\r

La società di trasporto su gomma a lunga percorrenza, parte del gruppo Italo, apre dunque a nuovi mercati e, dopo i primi collegamenti esteri avviati verso Croazia, Slovenia, Austria e Svizzera, include ora anche la Spagna mentre la Francia vede potenziati i collegamenti con 4 nuove destinazioni.\r

\r

Le nuove mete saranno collegate con le città italiane di Torino, Milano, Venezia, Verona e Padova, oltre che con lo snodo aeroportuale di Milano Bergamo.\r

\r

Anche per le città estere già servite, saranno potenziati i servizi ed aperte nuove linee: raddoppieranno i collegamenti per Lione e Chambery, da 4 a 8 al giorno, e saranno connesse con ulteriori città italiane quali Venezia, Verona, Padova e con l’aeroporto di Orio al Serio (ad oggi sono raggiungibili da Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Caserta e Napoli).\r

\r

In parallelo, Itabus rafforza la capillarità anche sul territorio nazionale. Sulla trasversale Torino-Milano-Venezia si passa da 4 a 10 servizi giornalieri, mentre saranno introdotti 2 nuovi viaggi che collegheranno Trieste con Milano, Torino, Verona, Orio al Serio e Venezia (in aggiunta ai 4 già attivi per il centro-sud Italia).\r

\r

«Confermiamo l’espansione del network internazionale, come annunciato nei mesi scorsi, e consolidiamo la presenza sul territorio italiano. Servire nuove tratte dall’Italia verso città quali Parigi e Barcellona rappresenta uno step cruciale nel nostro processo di crescita, in linea con la strategia aziendale» commenta Francesco Fiore, amministratore delegato Itabus.\r

\r

","post_title":"Itabus avanza oltre confine: debutto in Spagna e 4 novità in Francia","post_date":"2025-12-02T13:29:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764682147000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502920","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways alza il sipario sulla rinnovata Hangar Lounge al Terminal 1 dell’area d’imbarco A di Roma Fiumicino. \r

\r

La lounge presenta 135 mq in più di superficie, 65 nuove sedute, per un totale di 205 posti, un ingresso alla sala ampliato di 50 mq e un nuovo welcome desk. Un salto di qualità nell’esperienza dei passeggeri che consentirà di accogliere in maniera ancora più confortevole anche i clienti delle compagnie del Gruppo Lufthansa nell’ambito del processo di integrazione di Ita Airways nel gruppo.\r

\r

La grande novità dell’Hangar Lounge è la Silent Room, uno spazio raffinato di 90 mq con 25 chaise longue: una risposta concreta all’esigenza di benessere e tranquillità dei viaggiatori moderni. Nella lounge, il viaggio inizia prima del volo: nei suoni, nei profumi, nella luce e la Silent Room viene reinterpretata come un’oasi ovattata in un contesto frenetico.\r

\r

Parallelamente, la Exclusive Room, area riservata ai clienti Executive, viene arricchita con la presenza di una cantinetta di vini selezionati e bollicine, oltre a un monitor informativo per consultare in tempo reale gli orari di partenza dei voli. Inoltre, nell’area bagno interna, i clienti avranno a disposizione una doccia con cromoterapia per un comfort superiore. Il rinnovamento della Hangar Lounge ha riguardato anche la riprogettazione e l’aumento del numero dei bagni all’interno della sala: questi sono stati posizionati vicino all’ingresso per rendere sempre più agevole l’accesso degli ospiti.\r

\r

«Il rinnovo della Hangar Lounge rappresenta non solo un investimento strutturale significativo, ma anche una testimonianza concreta dell’impegno costante di Ita Airways verso l’eccellenza nell’accoglienza in aeroporto dei propri passeggeri - ha dichiarato Joerg Eberhart, ad e direttore generale della compagnia aerea -. Con il nuovo assetto della Hangar Lounge, la compagnia riafferma la propria volontà di offrire non solo servizi di viaggio, ma esperienze in grado di emozionare, ispirare e creare un legame duraturo con il cliente, all’insegna dei valori di ospitalità, stile e cura dei dettagli che contraddistinguono la nostra compagnia».\r

\r

L'evento che ha accompagnato l'apertura della lounge è stato anche occasione per il lancio della nuova partnership con Aneri, azienda italiana d’eccellenza nel panorama enologico, che riassume valori come passione, autenticità, sostenibilità e attenzione per la tradizione e la famiglia, principi perfettamente allineati con quelli che Ita Airways desidera promuovere. I prodotti firmati Aneri saranno a bordo e nelle lounge di Ita, nei contesti di maggior pregio.","post_title":"Ita Airways alza il sipario sulla rinnovata Hangar Lounge di Roma Fiumicino","post_date":"2025-12-02T13:03:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764680622000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502882","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502884\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Karelle Lamouche[/caption]\r

\r

Karelle Lamouche è il nuovo ceo per Europa e Nord Africa per il segmento Premium, Midscale & Economy di Accor. Nel suo nuovo ruolo guiderà le attività del gruppo in un’area strategica che comprende oltre 3.000 hotel in più di 40 Paesi, pari a circa il 40% dell’intera rete globale del Gruppo.\r

\r

Con quasi trent’anni di esperienza in Accor, Karelle Lamouche ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità, più recentemente come chief operating officer per Europa e Nord Africa, dopo essere stata chief commercial officer per lo stesso segmento di brand.\r

Una carriera in Accor\r

Entrata in Accor nel 1998, ha maturato un’esperienza trasversale che l’ha portata da ruoli operativi in hotel – incluso quello di general manager – fino a posizioni di leadership a livello nazionale e globale nelle funzioni operative, marketing, comunicazione e commerciale.\r

\r

Commentando la nomina, Karelle Lamouche, ha detto: «Questa regione è la destinazione di viaggio numero uno al mondo, e racchiude una straordinaria varietà di mercati, lingue e culture. Accor ha una conoscenza unica di questa complessità e dispone di competenze, dimensioni, marchi, capacità distributive, sistemi e eccellenza operativa per generare valore per i nostri partner proprietari e fidelizzare gli ospiti. Sono entusiasta di guidare il business in quest’area, sostenere la nostra crescita in destinazioni emergenti e portare nuova energia e nuovi visitatori in quelle già consolidate».\r

\r

Jean-Jacques Morin, deputy ceo del gruppo Accor, ha aggiunto: «Karelle Lamouche porta con sé una profonda esperienza di leadership che abbraccia tutte le anime del nostro business: dalle operazioni alberghiere alla strategia commerciale, includendo brand, loyalty, distribuzione e marketing. La sua capacità di supportare i proprietari nell’ottimizzazione degli investimenti, offrendo al contempo un’esperienza eccellente agli ospiti, la rende la figura ideale per questo ruolo».\r

\r

La divisione Premium, Midscale & Economy di Accor comprende un ampio portafoglio di brand tra cui Pullman, Mövenpick, Swissôtel, Novotel, Mercure, Handwritten Collection, Tribe, Ibis e Greet.","post_title":"Gruppo Accor: Karelle Lamouche nuovo ceo per Europa e Nord Africa","post_date":"2025-12-02T11:35:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1764675332000]}]}}