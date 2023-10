Volotea in allungo da Napoli: da fine maggio si vola anche a Spalato Volotea amplia ancora il network dalla base di Napoli, che nelle scorse settimane ha visto l’ingresso dei voli per Atene e Lione: dal 31 maggio 2024 sarà possibile volare anche a Spalato, con due frequenze settimanali (il martedì e il venerdì). La città della costa croata porta a 23 le destinazioni collegate a Capodichino, di cui sette domestiche e 16 internazionali. «Grazie a questa nuova rotta, i passeggeri in partenza da Napoli potranno raggiungere con tariffe concorrenziali e in totale relax anche la Croazia, e avranno la possibilità di conoscere ed esplorare i monumenti di epoca romana di Spalato. Allo stesso tempo, puntiamo a incrementare i flussi di turisti incoming, supportando così l’economia napoletana e dell’intera Campania» sottolinea Valeria Rebasti, international market director di Volotea. «Dopo il recente lancio delle tratte per Atene e Lione, Volotea continua ad arricchire l’offerta da Napoli, introducendo Spalato: una destinazione di grande appeal sulla costa della Dalmazia che favorirà ulteriormente i flussi turistici fra Italia e Croazia» commenta Margherita Chiaramonte, commercial director aviation di Gesac. La rete napoletana di Volotea include ora: Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Torino e Venezia), 9 alla volta della Grecia (Atene – Novità 2024, Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Santorini, Skiathos e Zante), 4 in Francia (Lione – Novità 2024 , Lourdes, Nantes e Bordeaux), 1 in Spagna (Bilbao), 1 in Danimarca (Aalborg) e 1 in Croazia (Spalato – Novità 2024 ). Condividi

[post_title] => Volotea in allungo da Napoli: da fine maggio si vola anche a Spalato [post_date] => 2023-10-18T13:49:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697636960000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454323 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_454324" align="alignleft" width="300"] La Costa Diadema[/caption] Sono aperte le vendite Costa per le crociere in partenza da aprile a novembre 2025, che proporranno una vasta scelta di vacanze nel Mediterraneo e in Nord Europa. Disponibile per la prenotazione anche l’edizione 2026 del Giro del mondo, che partirà proprio a fine novembre 2025. Il programma prevede tre navi dedicate al Mediterraneo occidentale, per crociere di una settimana che visiteranno alcune delle più belle destinazioni in Italia, Francia e Spagna: le gemelle di ultima generazione Smeralda e Toscana, insieme alla Pacifica. La prima partirà da Genova tutti venerdì, dal 4 aprile, per visitare Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. Dal 5 aprile la Toscana sarà invece a Savona, prima il sabato e poi, da fine maggio, la domenica, per un itinerario che farà tappa a Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo, Civitavecchia/Roma. Nel corso della stagione estiva, al posto di Palma ci sarà Ibiza. Dal 10 maggio a Savona ci sarà anche la Pacifica, ogni sabato, per andare alla scoperta di Tolone, una nuova destinazione che entra stabilmente nella programmazione Costa, nonché di Valencia, Palma di Maiorca, Olbia e Civitavecchia/Roma. In autunno l’itinerario prevede Napoli al posto di Olbia. La programmazione estiva della Pacifica sarà arricchita, inoltre, da due crociere speciali di due settimane che, partendo sempre da Savona, il 21 giugno e 30 agosto, permetteranno di scoprire il Mediterraneo da oriente a occidente in un’unica vacanza: prima Tolone, Valencia e Palma; poi le isole greche di Cefalonia, Mykonos, Santorini, Creta; e infine la Sicilia, con Palermo, la Sardegna con Olbia, e Civitavecchia/Roma. La Deliziosa proporrà invece una scelta di due diversi itinerari di una settimana nel Mediterraneo orientale, con partenze da Marghera/Venezia e Bari, oppure, in autunno, da Trieste e Bari. Il primo è un itinerario dedicato ai colori dell’Adriatico, che visiterà la Grecia, con Corfù, l'isola di Zante, altra novità della programmazione di Costa, e Katakolon/Olimpia, oltre a Drubrovnik/Ragusa e Spalato in Croazia. In alcune partenze, Kotor/Cattaro in Montenegro sostituirà Zante. Il secondo itinerario porterà invece alla scoperta delle isole greche di Santorini e Mykonos, nonché di Katakolon/Olimpia. Nel corso dell’estate 2025, la Fascinosa proporrà quindi un itinerario di una settimana che navigherà tra Sicilia, Puglia, Grecia e Malta, visitando Catania, Taranto, le isole greche di Mykonos e Santorini, e La Valletta. Da giugno a settembre la Fortuna confermerà l’itinerario di una settimana che prevede tappe esclusivamente in Grecia e Turchia. Partirà ogni venerdì da Atene, alla scoperta di Istanbul e delle isole di Mykonos, Creta, Rodi e Santorini. La formula proposta è quella del pacchetto volo+crociera, disponibile da tutti i principali Paesi europei, compresa l’Italia. In Nord Europa, durante l’estate, navigheranno due navi, la Favolosa e la Diadema. Quest'ultima offrirà crociere di una settimana da Kiel, dirette a Copenaghen e nei fiordi norvegesi. La Favolosa proporrà sei diversi itinerari da Amburgo, che visiteranno Groenlandia, Islanda, Capo Nord, Inghilterra e Norvegia, isole Spitzbergen, un grande ritorno nella programmazione Costa, e la Scozia. Per chi ha solo pochi giorni a disposizione, in primavera e autunno Costa proporrà le minicrociere nel Mediterraneo occidentale, di tre e quattro giorni, con le Favolosa, Pacifica, Fascinosa, Fortuna e Diadema. Per chi ha più tempo disponibile ci sono all'opposto le Costa Voyages, crociere pensate ad hoc itinerari lunghi. In primavera, con la Fortuna, e in autunno, con la Fascinosa, si andrà alla scoperta di Lisbona, oppure del Marocco, con crociere di dieci e undici giorni. Da non perdere, sempre in primavera e autunno, le crociere di due settimane della Diadema in Turchia; della Fascinosa in Grecia; di entrambe in Israele ed Egitto, nonché della Fortuna oltre le colonne d’Ercole, nelle isole Canarie o alle Azzorre. L’edizione 2026 del Giro del mondo, infine, con la Deliziosa, circumnavigherà il globo navigando verso ovest. In oltre quattro mesi di viaggio visiterà Canarie, Barbados, Colombia, Ecuador, Perù Cile, isola di Pasqua, Polinesia, Australia, Papua Nuova Guinea, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Singapore, Malesia, Sri Lanka, India, Oman, Giordania, Egitto e Grecia. La prima partenza dall’Italia sarà il 21 novembre 2025 da Trieste. [post_title] => Costa: aperte le vendite per le crociere 2025 [post_date] => 2023-10-18T13:20:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697635201000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454179 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà composto da 36 unità per affitti a breve termine, con 72 posti letto e una superficie media di 55 metri quadrati il quarto indirizzo Numa a Milano. La compagnia tedesca ha infatti stretto una partnership con Investire Sgr (gruppo banca Finnat), che prevede la ristrutturazione di un ex edificio per uffici e residenze, ubicato in corso Sempione 39, nei pressi del quartiere fieristico. La sua apertura, con il nome di Numa Sempione, è in calendario per il quarto trimestre del 2024. “Il nostro gruppo sta sviluppando il proprio portfolio in Italia e ora ha una presenza ancora più forte a Milano - sottolinea il presidente di Numa, Dimitri Chandogin. - E’ prevista una continua espansione in tutta la Penisola; oltre alle nostre location a Roma, Venezia e Milano, cerchiamo immobili idonei anche a Firenze, Bologna, Napoli e Palermo". [post_title] => Il gruppo Numa fa poker a Milano. In arrivo una proprietà in corso Sempione [post_date] => 2023-10-17T10:04:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697537040000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454148 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alpitour rilancia sulla destinazione Thailandia con un charter settimanale che, a partire dalle prossime festività natalizie, collegherà Milano con Phuket. Dell'operazione, già anticipata dal general manager tour operating, Pier Ezhaya a fine settembre, abbiamo parlato con l'head of produt mainstream division di Alpitour, Giancarlo Macchia, in occasione dell'ultima fiera di Rimini: "La novità ruota sostanzialmente attorno a due dei nostri resort nell'area: il Bravo Premium Le Menara Kaolak è situato direttamente sulla spiaggia, in una delle destinazioni emergenti della regione. La struttura è stata appena rinnovata in alcune sue parti, soprattutto per quanto riguarda l'offerta f&b del ristorante a la carte, resa più in linea con le esigenze della clientela italiana. Ma è stata anche aperta una terrazza sul mare e un beach bar, mentre al ristorante principale sono state introdotte le isole a tema gastronomico". Altra novità è poi il Seaclub Style Cape Panwa (già commercializzato Turisanda), nell'area più a sud di Phuket. "La proprietà si trova in una baia completamente indipendente, inaccessibile ad altre strutture e con di fronte il mare delle Andamane - prosegue Macchia -. Un luogo talmente scenografico che è stato scelto come set da alcune produzioni hollywoodiane. La formula è quella della pensione completa con opzione dine around. C'è anche una spa importante, mentre per muoversi lungo i sentieri digradanti del resort gli ospiti hanno persino a disposizione una cremagliera ad hoc". L'offerta sulla Thailandia è poi naturalmente combinabile con tour come il Bangkok e spiagge di una settimana e il classico itinerario di sei notti Thailandia magica con estensione mare. "Il collegamento su Phuket sarà operato da un Dreamliner 787 Neos - conclude Macchia -. Al momento il charter è parziale e prevede uno scalo a Brno in seguito a una partnership con un operatore slovacco. Se le cose dovessero andare come speriamo, però, contiamo dall'anno prossimo di fare un'operazione solo nostra. Il tutto naturalmente mantenendo il supporto dei collegamenti di linea che rimangono essenziali per la nostra offerta Thailandia". [post_title] => Alpitour dà il via all'operazione Thailandia: da Natale un charter su Phuket [post_date] => 2023-10-16T14:04:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697465072000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454115 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ttg di Rimini molto intenso e interessante. Che ha espresso uno sguardo su una nuova stagione di progresso del turismo nazionale e internazionale. Questo il mio parere schietto sulla manifestazione appena conclusa. Ma c'è un particolare di gestione che non mi è piaciuto per niente. A me e ai partecipanti con i quali ho parlato: la card per i caffè o i panini o per l'acqua. Una cosa sinceramente folle. Per un caffè eri obbligato a farti una card di minimo 5 euro. Naturalmente nessuno o quasi è riuscito ad esaurire i soldi della card. Chi uno, chi quattro euro, chi sei, tutti sono rimasti con qualche somma incistata nella card. Allora ho parlato con la responsabile del servizio la quale mi ha detto che per il rimborso bisogna accedere attraverso il QRcode. Bene, e in quanto la cifra viene rimborsata? Risposta: be' ancora non lo sappiamo. Ma io ho voluto entrare nel QRcode e fra le richieste per il rimborso c'è anche l'Iban. Ma secondo voi io metto l'Iban nel database di Fiera Rimini? E chi lo fa? Non è questo un dato sensibile? Chi ha dato il via libera a questa procedura? Naturalmente bisogna fare chiarezza sulla questione. Perché se ragioniamo in soldoni tutti i centomila o più fra espositori, visitatori, stampa eccetera eccetera, avranno lasciato qualcosa. Ammettiamo che sia un euro. Nelle casse di Fiera Rimini ci sono almeno 100 mila euro senza nessuna giustificazione. Spero che qualcuno faccia qualcosa sia per questa appropriazione sia per la richiesta dell'Iban. Noi aspettiamo risposte da Fiera Rimini o da chi sta gestendo la faccenda. Giuseppe Aloe [post_title] => La card per il caffè a Fiera Rimini. Follia [post_date] => 2023-10-16T11:31:49+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697455909000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454078 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_454080" align="alignleft" width="300"] il ceo di Jambo Group, Fabio Cianci[/caption] Una versione rinnovata e ampliata, da 120 a 136 pagine con tante novità e soluzioni adatte a qualsiasi tipologie di viaggiatore. Il tutto sempre con la forte inclinazione al tailor made, in modo da poter far scoprire questo paese in tutto il suo splendore. E' dedicata alla Greece Collection una delle tante proposte 2024 di Jambo Group presentate in occasione di una serata ad hoc organizzata all'hotel National, in concomitanza con l'ultima fiera di Rimini. Ma si è parlato anche della World Collection, con Egitto e mar Rosso, Messico, Guatemala, Usa e Caraibi, nonché della Vibes Collection: una nuova raccolta di emozioni uniche selezionate tra le molteplici offerte del to. Gli Exclusive Groupage sono uno dei classici del to: gruppi organizzati e accompagnati dall’Italia in date fisse dai responsabili di ogni singola programmazione, tutti con massimo 20 partecipanti. Altra novità del 2024 sono le Vacanze a Tema: settimane contraddistinte da tornei, lezioni, proiezioni, ognuna con un focus sui principali sport e attività del momento; padel, tennis, calcio, yoga, arrampicata, giochi e tanto altro. Il Food Korner, il negozio online, è ormai un must da dove poter portare a casa le tante specialità enogastronomiche di ogni singola destinazione. Terza novità del 2024 è poi il portale Nice to Greek you, nato per offrire un approfondimento costante sulla destinazione. Lanciato nel 2022 viene poi confermato il servizio il Tuo Concierge, in grado di fornire qualsiasi informazione, suggerimento, assistenza live e anche prenotazioni relative a attività e iniziative aggiunte alla vacanza come ristoranti, beach bar, escursioni, noleggio auto e moto, previsioni del tempo, informazioni stradali, informazioni siti archeologici. Il servizio permette inoltre di consultare guide, blog e curiosità; il tutto tramite una chat live con operatori in loco in italiano Il Travel Coach Club è l’ultima ma forse la più importante novità del prossimo anno: il primo club ristretto, formato da agenti di viaggio e consulenti, con una serie di servizi, formazione e quote a loro dedicate. Da segnalare pure la sezione mice, per la pianificazione, prenotazione e semplificazione nell’organizzazione di conferenze, seminari e altri eventi in campo business e sport. Infine, le Honeymoon Experiences: un reparto esclusivamente dedicato agli innamorati per il viaggio da fare una volta nella vita. [post_title] => Un club dedicato ad adv e consulenti tra le novità 2024 di Jambo Group [post_date] => 2023-10-16T09:56:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697450166000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454025 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Segnali di ottimismo dall’Australia in attesa della piena ripresa dell’industria turistica prevista per il 2024. Favorita anche da un tasso di cambio favorevole, per la destinazione - secondo i dati dell’Australian Bureau of Statistics - , luglio 2023 è stato il terzo mese consecutivo in cui gli arrivi per vacanza hanno superato quelli per visita di amici e parenti. “Nel 2023, la voglia di viaggiare ha raggiunto un picco senza precedenti” dichiara Eva Seller Regional Manager Europa Continentale di Tourism Australia che, dati alla mano continua “l’Italia si colloca tra i 15 mercati chiave in termini di arrivi e di spesa media per i viaggi. Per l'anno conclusosi a luglio '23 sono stati di 56.100 gli italiani contro i 77.000 registrati nel 2019, pari a una ripresa del 72% rispetto all'anno conclusosi a luglio 2019. Tre settimana la durata media dei soggiorni. La disponibilità di voli dall'Italia all'Australia dovrebbe tornare al 92% dei posti disponibili nel dicembre 2023 e quasi tutte le compagnie aeree hanno ripreso i collegamenti attraverso i loro principali gateway” Quali sono le principali novità per il 2024? “Da giugno a ottobre 2024 tornerà operativo il volo diretto Qantas da FCO a Per e SYD” annuncia con soddisfazione Eva “ e ci sono molte nuove esperienze e prodotti turistici disponibili per i visitatori.”. Molte le attività previste nei prossimi mesi anche per operatori e partner commerciali. A cominciare dall'Australian Tourism Exchange (ATE), il più grande appuntamento del settore turistico australiano, che nel 2024 tornerà per la prima volta dal 2015: si terrà al Melbourne Convention and Exhibition Centre (MCEC) dal 19 al 24 maggio 2024, con la partecipazione di delegati provenienti da 30 Paesi. Tre le città italiane dove già in gennaio si terranno i Tourism Australia Roadshow: Milano (23/1), Roma (24/1)e Napoli (25/1). Tourism Australia, infatti, come ogni anno finanziario, gestisce in collaborazione con le organizzazioni turistiche degli Stati e dei Territori australiani (STOs) un programma educativo di familiarizzazione dedicato alle agenzie di viaggio certificate Aussie Specialist. Gli agenti di viaggio certificati sono formati da Aussie Specialist Trainer e dalle organizzazioni turistiche di South Australia Tourism Commission, Tourism Northern Territory, Tourism and Events of Queensland, Visit Victoria e Tourism Western Australia. L’obiettivo è fornire ai venditori di viaggi internazionali le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere e vendere l'Australia come destinazione. In Italia gli agenti di viaggio iscritti al programma sono 982; e il numero totale di Aussie Specialist certificati è di 685. [post_title] => Tourism Australia, Eva Seller: "arrivi italiani in ripresa del 72%" [post_date] => 2023-10-13T10:48:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => agenti-di-viaggio [1] => arrivi-turistici-in-australia [2] => aussie-specialist [3] => australia [4] => eva-seller-tourism-australia [5] => italiani-in-australia [6] => nofascione [7] => tourism-australia [8] => vacanze-in-autralia [9] => viaggi-in-australia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => agenti di viaggio [1] => arrivi turistici in australia [2] => Aussie Specialist [3] => Australia [4] => eva seller tourism australia [5] => italiani in australia [6] => nofascione [7] => Tourism Australia [8] => vacanze in autralia [9] => viaggi in australia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697194094000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454007 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vola alto easyJet centrando un utile ante imposte da record nel quarto trimestre, nonché gli obiettivi finanziari prefissati nell'anno finanziario 2023. La compagnia alza così la posta sui futuri obiettivi a medio termine mentre piazza un nuovo ordine di aeromobili e ritorna a distribuire i dividendi. L'anno fiscale che si è chiuso al 30 settembre riporta un utile tra i 440 e i 460 milioni di sterline, secondo i dati preliminari rilasciati dalla compagnia aerea. L'utile nominale ante imposte nel quarto trimestre è previsto tra 650 e 670 milioni di sterline con una crescita del numero di passeggeri dell'8%. “Abbiamo registrato un'estate da record, con una forte domanda per i voli e le vacanze easyJet grazie ai clienti che ci scelgono per il nostro network, il nostro valore e il servizio che offriamo - ha dichiarato il ceo, Johan Lundgren -. Questa performance ha dimostrato che la nostra strategia sta ottenendo risultati e per questo oggi abbiamo definito un’ambiziosa tabella di marcia per servire un maggior numero di clienti e offrire una remunerazione interessante per gli azionisti, sostenuta da una costante attenzione ai costi e all'eccellenza operativa. I nostri nuovi obiettivi a medio termine forniscono gli elementi per realizzare un utile ante imposte superiore a 1 miliardo di sterline. Potremo raggiungere questo obiettivo con la riduzione delle perdite durante la stagione invernale, l'ammodernamento della flotta e la crescita di easyJet Holidays. Nell'ambito del nostro impegno a favore degli azionisti, il consiglio di amministrazione intende ripristinare i dividendi a partire dai risultati dell'esercizio 2023. "Abbiamo anche raggiunto una proposta di accordo con Airbus per un ulteriore ordine di 157 aeromobili e per altri 100 diritti di acquisto - ha aggiunto Lundgren -. Questo consentirà di proseguire la modernizzazione e la crescita della flotta di easyJet oltre il 2028, fornendo al contempo vantaggi sostanziali, tra cui l'efficienza dei costi e i miglioramenti nel campo della sostenibilità". [post_title] => EasyJet ritrova l'utile e investe con un nuovo ordine da 157 aeromobili [post_date] => 2023-10-13T10:20:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697192431000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453944 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo gli anni complessi del Covid l’advance booking è finalmente tornato sui livelli a cui l’industria delle crociere era abituata in epoca pre-pandemica. Alla fiera di Rimini Leonardo Massa conferma l’ampliamento delle finestre di prenotazione: “Per l’inverno a oggi abbiamo già il 65% delle cabine prenotate; per la prossima estate parliamo del 25%”, rivela il country manager Italia Tante inoltre le novità della compagnia in arrivo nei prossimi mesi. A cominciare dal Mediterraneo d’inverno, area in cui saranno posizionate tre unità, che saliranno a quattro nel periodo di Natale e Capodanno. Il tutto per un prodotto di crescente successo, “tanto che l’anno scorso nei mesi più freddi abbiamo accolto sulle nostre navi quasi 100 mila italiani”. Altra area su cui la compagnia si focalizzerà nei prossimi mesi sarà poi quella degli Stati Uniti. In America Msc sta investendo moltissimo soprattutto con i Caraibi e New York, scalo da quest’anno operativo per 12 mesi. “Avremo inoltre navi alle Antille servite da charter diretti - prosegue Massa -, una unità in Nord Europa, un’altra nel mar Rosso, due negli Emirati. E poi ancora Sud Africa, Sud America e Giappone”. Per l’estate una delle grandi novità è poi la scelta di Bari come home port. A ciò si aggiungerà un itinerario inedito della Divina da Napoli e Civitavecchia verso la Grecia, nonché una crociera new entry della Fantasia. Ma la sfida più grande per il gruppo sarà sicuramente il lancio sul mercato del nuovo brand Explora Jorneys, che ha debuttato con la prima nave la scorsa estate. “A questo riguardo mi aspetto davvero tanto supporto dalle agenzie - è l’appello di Massa -. Perché sono questi i momenti in cui bisogna sentire l’appoggio del trade. Io ricordo ancora con grande piacere chi ci ha aperto le porte una ventina di anni fa, quando cominciò l’avventura Msc. In fondo, parliamoci chiaramente, oggi navi come World Europa si vendono praticamente da sole. Mi piace molto invece chi non si limita a seguire le curve del mercato ma dimostra un approccio imprenditoriale, capace di creare nuova domanda”. [post_title] => Msc a tutto advance booking, ma la sfida Explora Journeys ha bisogno delle agenzie [post_date] => 2023-10-12T13:46:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => explora-journeys-msc-crociere [1] => leonardo-massa-msc-crociere [2] => msc [3] => msc-crociere [4] => msc-crociere-bari [5] => msc-crociere-caraibi [6] => msc-crociere-stati-uniti [7] => msc-crociere-ttg-travel-experience [8] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Explora Journeys Msc Crociere [1] => Leonardo Massa Msc Crociere [2] => msc [3] => msc crociere [4] => Msc Crociere Bari [5] => Msc Crociere Caraibi [6] => Msc Crociere Stati Uniti [7] => Msc Crociere TTg Travel Experience [8] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697118383000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "volotea in allungo da napoli da fine maggio si vola anche a spalato" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":50,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1033,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454331","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea amplia ancora il network dalla base di Napoli, che nelle scorse settimane ha visto l'ingresso dei voli per Atene e Lione: dal 31 maggio 2024 sarà possibile volare anche a Spalato, con due frequenze settimanali (il martedì e il venerdì). La città della costa croata porta a 23 le destinazioni collegate a Capodichino, di cui sette domestiche e 16 internazionali.\r

«Grazie a questa nuova rotta, i passeggeri in partenza da Napoli potranno raggiungere con tariffe concorrenziali e in totale relax anche la Croazia, e avranno la possibilità di conoscere ed esplorare i monumenti di epoca romana di Spalato. Allo stesso tempo, puntiamo a incrementare i flussi di turisti incoming, supportando così l’economia napoletana e dell’intera Campania» sottolinea Valeria Rebasti, international market director di Volotea.\r

«Dopo il recente lancio delle tratte per Atene e Lione, Volotea continua ad arricchire l’offerta da Napoli, introducendo Spalato: una destinazione di grande appeal sulla costa della Dalmazia che favorirà ulteriormente i flussi turistici fra Italia e Croazia» commenta Margherita Chiaramonte, commercial director aviation di Gesac.\r

La rete napoletana di Volotea include ora: Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Torino e Venezia), 9 alla volta della Grecia (Atene – Novità 2024, Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Santorini, Skiathos e Zante), 4 in Francia (Lione – Novità 2024, Lourdes, Nantes e Bordeaux), 1 in Spagna (Bilbao), 1 in Danimarca (Aalborg) e 1 in Croazia (Spalato – Novità 2024).","post_title":"Volotea in allungo da Napoli: da fine maggio si vola anche a Spalato","post_date":"2023-10-18T13:49:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697636960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454323","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_454324\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Costa Diadema[/caption]\r

\r

Sono aperte le vendite Costa per le crociere in partenza da aprile a novembre 2025, che proporranno una vasta scelta di vacanze nel Mediterraneo e in Nord Europa. Disponibile per la prenotazione anche l’edizione 2026 del Giro del mondo, che partirà proprio a fine novembre 2025.\r

\r

Il programma prevede tre navi dedicate al Mediterraneo occidentale, per crociere di una settimana che visiteranno alcune delle più belle destinazioni in Italia, Francia e Spagna: le gemelle di ultima generazione Smeralda e Toscana, insieme alla Pacifica. La prima partirà da Genova tutti venerdì, dal 4 aprile, per visitare Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. Dal 5 aprile la Toscana sarà invece a Savona, prima il sabato e poi, da fine maggio, la domenica, per un itinerario che farà tappa a Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo, Civitavecchia/Roma. Nel corso della stagione estiva, al posto di Palma ci sarà Ibiza. Dal 10 maggio a Savona ci sarà anche la Pacifica, ogni sabato, per andare alla scoperta di Tolone, una nuova destinazione che entra stabilmente nella programmazione Costa, nonché di Valencia, Palma di Maiorca, Olbia e Civitavecchia/Roma. In autunno l’itinerario prevede Napoli al posto di Olbia.\r

\r

La programmazione estiva della Pacifica sarà arricchita, inoltre, da due crociere speciali di due settimane che, partendo sempre da Savona, il 21 giugno e 30 agosto, permetteranno di scoprire il Mediterraneo da oriente a occidente in un’unica vacanza: prima Tolone, Valencia e Palma; poi le isole greche di Cefalonia, Mykonos, Santorini, Creta; e infine la Sicilia, con Palermo, la Sardegna con Olbia, e Civitavecchia/Roma.\r

\r

La Deliziosa proporrà invece una scelta di due diversi itinerari di una settimana nel Mediterraneo orientale, con partenze da Marghera/Venezia e Bari, oppure, in autunno, da Trieste e Bari. Il primo è un itinerario dedicato ai colori dell’Adriatico, che visiterà la Grecia, con Corfù, l'isola di Zante, altra novità della programmazione di Costa, e Katakolon/Olimpia, oltre a Drubrovnik/Ragusa e Spalato in Croazia. In alcune partenze, Kotor/Cattaro in Montenegro sostituirà Zante. Il secondo itinerario porterà invece alla scoperta delle isole greche di Santorini e Mykonos, nonché di Katakolon/Olimpia.\r

\r

Nel corso dell’estate 2025, la Fascinosa proporrà quindi un itinerario di una settimana che navigherà tra Sicilia, Puglia, Grecia e Malta, visitando Catania, Taranto, le isole greche di Mykonos e Santorini, e La Valletta.\r

\r

Da giugno a settembre la Fortuna confermerà l’itinerario di una settimana che prevede tappe esclusivamente in Grecia e Turchia. Partirà ogni venerdì da Atene, alla scoperta di Istanbul e delle isole di Mykonos, Creta, Rodi e Santorini. La formula proposta è quella del pacchetto volo+crociera, disponibile da tutti i principali Paesi europei, compresa l’Italia.\r

\r

In Nord Europa, durante l’estate, navigheranno due navi, la Favolosa e la Diadema. Quest'ultima offrirà crociere di una settimana da Kiel, dirette a Copenaghen e nei fiordi norvegesi. La Favolosa proporrà sei diversi itinerari da Amburgo, che visiteranno Groenlandia, Islanda, Capo Nord, Inghilterra e Norvegia, isole Spitzbergen, un grande ritorno nella programmazione Costa, e la Scozia.\r

\r

Per chi ha solo pochi giorni a disposizione, in primavera e autunno Costa proporrà le minicrociere nel Mediterraneo occidentale, di tre e quattro giorni, con le Favolosa, Pacifica, Fascinosa, Fortuna e Diadema.\r

\r

Per chi ha più tempo disponibile ci sono all'opposto le Costa Voyages, crociere pensate ad hoc itinerari lunghi. In primavera, con la Fortuna, e in autunno, con la Fascinosa, si andrà alla scoperta di Lisbona, oppure del Marocco, con crociere di dieci e undici giorni. Da non perdere, sempre in primavera e autunno, le crociere di due settimane della Diadema in Turchia; della Fascinosa in Grecia; di entrambe in Israele ed Egitto, nonché della Fortuna oltre le colonne d’Ercole, nelle isole Canarie o alle Azzorre.\r

\r

L’edizione 2026 del Giro del mondo, infine, con la Deliziosa, circumnavigherà il globo navigando verso ovest. In oltre quattro mesi di viaggio visiterà Canarie, Barbados, Colombia, Ecuador, Perù Cile, isola di Pasqua, Polinesia, Australia, Papua Nuova Guinea, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Singapore, Malesia, Sri Lanka, India, Oman, Giordania, Egitto e Grecia. La prima partenza dall’Italia sarà il 21 novembre 2025 da Trieste.","post_title":"Costa: aperte le vendite per le crociere 2025","post_date":"2023-10-18T13:20:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1697635201000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà composto da 36 unità per affitti a breve termine, con 72 posti letto e una superficie media di 55 metri quadrati il quarto indirizzo Numa a Milano. La compagnia tedesca ha infatti stretto una partnership con Investire Sgr (gruppo banca Finnat), che prevede la ristrutturazione di un ex edificio per uffici e residenze, ubicato in corso Sempione 39, nei pressi del quartiere fieristico. La sua apertura, con il nome di Numa Sempione, è in calendario per il quarto trimestre del 2024. \r

\r

“Il nostro gruppo sta sviluppando il proprio portfolio in Italia e ora ha una presenza ancora più forte a Milano - sottolinea il presidente di Numa, Dimitri Chandogin. - E’ prevista una continua espansione in tutta la Penisola; oltre alle nostre location a Roma, Venezia e Milano, cerchiamo immobili idonei anche a Firenze, Bologna, Napoli e Palermo\".","post_title":"Il gruppo Numa fa poker a Milano. In arrivo una proprietà in corso Sempione","post_date":"2023-10-17T10:04:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1697537040000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alpitour rilancia sulla destinazione Thailandia con un charter settimanale che, a partire dalle prossime festività natalizie, collegherà Milano con Phuket. Dell'operazione, già anticipata dal general manager tour operating, Pier Ezhaya a fine settembre, abbiamo parlato con l'head of produt mainstream division di Alpitour, Giancarlo Macchia, in occasione dell'ultima fiera di Rimini: \"La novità ruota sostanzialmente attorno a due dei nostri resort nell'area: il Bravo Premium Le Menara Kaolak è situato direttamente sulla spiaggia, in una delle destinazioni emergenti della regione. La struttura è stata appena rinnovata in alcune sue parti, soprattutto per quanto riguarda l'offerta f&b del ristorante a la carte, resa più in linea con le esigenze della clientela italiana. Ma è stata anche aperta una terrazza sul mare e un beach bar, mentre al ristorante principale sono state introdotte le isole a tema gastronomico\".\r

\r

Altra novità è poi il Seaclub Style Cape Panwa (già commercializzato Turisanda), nell'area più a sud di Phuket. \"La proprietà si trova in una baia completamente indipendente, inaccessibile ad altre strutture e con di fronte il mare delle Andamane - prosegue Macchia -. Un luogo talmente scenografico che è stato scelto come set da alcune produzioni hollywoodiane. La formula è quella della pensione completa con opzione dine around. C'è anche una spa importante, mentre per muoversi lungo i sentieri digradanti del resort gli ospiti hanno persino a disposizione una cremagliera ad hoc\".\r

\r

L'offerta sulla Thailandia è poi naturalmente combinabile con tour come il Bangkok e spiagge di una settimana e il classico itinerario di sei notti Thailandia magica con estensione mare. \"Il collegamento su Phuket sarà operato da un Dreamliner 787 Neos - conclude Macchia -. Al momento il charter è parziale e prevede uno scalo a Brno in seguito a una partnership con un operatore slovacco. Se le cose dovessero andare come speriamo, però, contiamo dall'anno prossimo di fare un'operazione solo nostra. Il tutto naturalmente mantenendo il supporto dei collegamenti di linea che rimangono essenziali per la nostra offerta Thailandia\".","post_title":"Alpitour dà il via all'operazione Thailandia: da Natale un charter su Phuket","post_date":"2023-10-16T14:04:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1697465072000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454115","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ttg di Rimini molto intenso e interessante. Che ha espresso uno sguardo su una nuova stagione di progresso del turismo nazionale e internazionale. Questo il mio parere schietto sulla manifestazione appena conclusa.\r

\r

Ma c'è un particolare di gestione che non mi è piaciuto per niente. A me e ai partecipanti con i quali ho parlato: la card per i caffè o i panini o per l'acqua. Una cosa sinceramente folle. Per un caffè eri obbligato a farti una card di minimo 5 euro. Naturalmente nessuno o quasi è riuscito ad esaurire i soldi della card. Chi uno, chi quattro euro, chi sei, tutti sono rimasti con qualche somma incistata nella card.\r

\r

Allora ho parlato con la responsabile del servizio la quale mi ha detto che per il rimborso bisogna accedere attraverso il QRcode. Bene, e in quanto la cifra viene rimborsata? Risposta: be' ancora non lo sappiamo. Ma io ho voluto entrare nel QRcode e fra le richieste per il rimborso c'è anche l'Iban. Ma secondo voi io metto l'Iban nel database di Fiera Rimini? E chi lo fa? Non è questo un dato sensibile? Chi ha dato il via libera a questa procedura?\r

\r

Naturalmente bisogna fare chiarezza sulla questione. Perché se ragioniamo in soldoni tutti i centomila o più fra espositori, visitatori, stampa eccetera eccetera, avranno lasciato qualcosa. Ammettiamo che sia un euro. Nelle casse di Fiera Rimini ci sono almeno 100 mila euro senza nessuna giustificazione. Spero che qualcuno faccia qualcosa sia per questa appropriazione sia per la richiesta dell'Iban. Noi aspettiamo risposte da Fiera Rimini o da chi sta gestendo la faccenda.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"La card per il caffè a Fiera Rimini. Follia","post_date":"2023-10-16T11:31:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1697455909000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454078","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_454080\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] il ceo di Jambo Group, Fabio Cianci[/caption]\r

\r

Una versione rinnovata e ampliata, da 120 a 136 pagine con tante novità e soluzioni adatte a qualsiasi tipologie di viaggiatore. Il tutto sempre con la forte inclinazione al tailor made, in modo da poter far scoprire questo paese in tutto il suo splendore. E' dedicata alla Greece Collection una delle tante proposte 2024 di Jambo Group presentate in occasione di una serata ad hoc organizzata all'hotel National, in concomitanza con l'ultima fiera di Rimini.\r

\r

Ma si è parlato anche della World Collection, con Egitto e mar Rosso, Messico, Guatemala, Usa e Caraibi, nonché della Vibes Collection: una nuova raccolta di emozioni uniche selezionate tra le molteplici offerte del to. Gli Exclusive Groupage sono uno dei classici del to: gruppi organizzati e accompagnati dall’Italia in date fisse dai responsabili di ogni singola programmazione, tutti con massimo 20 partecipanti. Altra novità del 2024 sono le Vacanze a Tema: settimane contraddistinte da tornei, lezioni, proiezioni, ognuna con un focus sui principali sport e attività del momento; padel, tennis, calcio, yoga, arrampicata, giochi e tanto altro. Il Food Korner, il negozio online, è ormai un must da dove poter portare a casa le tante specialità enogastronomiche di ogni singola destinazione.\r

\r

Terza novità del 2024 è poi il portale Nice to Greek you, nato per offrire un approfondimento costante sulla destinazione. Lanciato nel 2022 viene poi confermato il servizio il Tuo Concierge, in grado di fornire qualsiasi informazione, suggerimento, assistenza live e anche prenotazioni relative a attività e iniziative aggiunte alla vacanza come ristoranti, beach bar, escursioni, noleggio auto e moto, previsioni del tempo, informazioni stradali, informazioni siti archeologici. Il servizio permette inoltre di consultare guide, blog e curiosità; il tutto tramite una chat live con operatori in loco in italiano\r

\r

Il Travel Coach Club è l’ultima ma forse la più importante novità del prossimo anno: il primo club ristretto, formato da agenti di viaggio e consulenti, con una serie di servizi, formazione e quote a loro dedicate. Da segnalare pure la sezione mice, per la pianificazione, prenotazione e semplificazione nell’organizzazione di conferenze, seminari e altri eventi in campo business e sport. Infine, le Honeymoon Experiences: un reparto esclusivamente dedicato agli innamorati per il viaggio da fare una volta nella vita.","post_title":"Un club dedicato ad adv e consulenti tra le novità 2024 di Jambo Group","post_date":"2023-10-16T09:56:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1697450166000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454025","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Segnali di ottimismo dall’Australia in attesa della piena ripresa dell’industria turistica prevista per il 2024. Favorita anche da un tasso di cambio favorevole, per la destinazione - secondo i dati dell’Australian Bureau of Statistics - , luglio 2023 è stato il terzo mese consecutivo in cui gli arrivi per vacanza hanno superato quelli per visita di amici e parenti.\r

\r

“Nel 2023, la voglia di viaggiare ha raggiunto un picco senza precedenti” dichiara Eva Seller Regional Manager Europa Continentale di Tourism Australia che, dati alla mano continua “l’Italia si colloca tra i 15 mercati chiave in termini di arrivi e di spesa media per i viaggi. Per l'anno conclusosi a luglio '23 sono stati di 56.100 gli italiani contro i 77.000 registrati nel 2019, pari a una ripresa del 72% rispetto all'anno conclusosi a luglio 2019. Tre settimana la durata media dei soggiorni. La disponibilità di voli dall'Italia all'Australia dovrebbe tornare al 92% dei posti disponibili nel dicembre 2023 e quasi tutte le compagnie aeree hanno ripreso i collegamenti attraverso i loro principali gateway”\r

\r

Quali sono le principali novità per il 2024?\r

\r

“Da giugno a ottobre 2024 tornerà operativo il volo diretto Qantas da FCO a Per e SYD” annuncia con soddisfazione Eva “ e ci sono molte nuove esperienze e prodotti turistici disponibili per i visitatori.”.\r

\r

Molte le attività previste nei prossimi mesi anche per operatori e partner commerciali. A cominciare dall'Australian Tourism Exchange (ATE), il più grande appuntamento del settore turistico australiano, che nel 2024 tornerà per la prima volta dal 2015: si terrà al Melbourne Convention and Exhibition Centre (MCEC) dal 19 al 24 maggio 2024, con la partecipazione di delegati provenienti da 30 Paesi.\r

\r

Tre le città italiane dove già in gennaio si terranno i Tourism Australia Roadshow: Milano (23/1), Roma (24/1)e Napoli (25/1). Tourism Australia, infatti, come ogni anno finanziario, gestisce in collaborazione con le organizzazioni turistiche degli Stati e dei Territori australiani (STOs) un programma educativo di familiarizzazione dedicato alle agenzie di viaggio certificate Aussie Specialist. Gli agenti di viaggio certificati sono formati da Aussie Specialist Trainer e dalle organizzazioni turistiche di South Australia Tourism Commission, Tourism Northern Territory, Tourism and Events of Queensland, Visit Victoria e Tourism Western Australia. L’obiettivo è fornire ai venditori di viaggi internazionali le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere e vendere l'Australia come destinazione. In Italia gli agenti di viaggio iscritti al programma sono 982; e il numero totale di Aussie Specialist certificati è di 685.","post_title":"Tourism Australia, Eva Seller: \"arrivi italiani in ripresa del 72%\"","post_date":"2023-10-13T10:48:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["agenti-di-viaggio","arrivi-turistici-in-australia","aussie-specialist","australia","eva-seller-tourism-australia","italiani-in-australia","nofascione","tourism-australia","vacanze-in-autralia","viaggi-in-australia"],"post_tag_name":["agenti di viaggio","arrivi turistici in australia","Aussie Specialist","Australia","eva seller tourism australia","italiani in australia","nofascione","Tourism Australia","vacanze in autralia","viaggi in australia"]},"sort":[1697194094000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454007","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vola alto easyJet centrando un utile ante imposte da record nel quarto trimestre, nonché gli obiettivi finanziari prefissati nell'anno finanziario 2023. La compagnia alza così la posta sui futuri obiettivi a medio termine mentre piazza un nuovo ordine di aeromobili e ritorna a distribuire i dividendi.\r

\r

L'anno fiscale che si è chiuso al 30 settembre riporta un utile tra i 440 e i 460 milioni di sterline, secondo i dati preliminari rilasciati dalla compagnia aerea. L'utile nominale ante imposte nel quarto trimestre è previsto tra 650 e 670 milioni di sterline con una crescita del numero di passeggeri dell'8%.\r

“Abbiamo registrato un'estate da record, con una forte domanda per i voli e le vacanze easyJet grazie ai clienti che ci scelgono per il nostro network, il nostro valore e il servizio che offriamo - ha dichiarato il ceo, Johan Lundgren -. Questa performance ha dimostrato che la nostra strategia sta ottenendo risultati e per questo oggi abbiamo definito un’ambiziosa tabella di marcia per servire un maggior numero di clienti e offrire una remunerazione interessante per gli azionisti, sostenuta da una costante attenzione ai costi e all'eccellenza operativa. I nostri nuovi obiettivi a medio termine forniscono gli elementi per realizzare un utile ante imposte superiore a 1 miliardo di sterline. Potremo raggiungere questo obiettivo con la riduzione delle perdite durante la stagione invernale, l'ammodernamento della flotta e la crescita di easyJet Holidays. Nell'ambito del nostro impegno a favore degli azionisti, il consiglio di amministrazione intende ripristinare i dividendi a partire dai risultati dell'esercizio 2023.\r

\r

\"Abbiamo anche raggiunto una proposta di accordo con Airbus per un ulteriore ordine di 157 aeromobili e per altri 100 diritti di acquisto - ha aggiunto Lundgren -. Questo consentirà di proseguire la modernizzazione e la crescita della flotta di easyJet oltre il 2028, fornendo al contempo vantaggi sostanziali, tra cui l'efficienza dei costi e i miglioramenti nel campo della sostenibilità\".","post_title":"EasyJet ritrova l'utile e investe con un nuovo ordine da 157 aeromobili","post_date":"2023-10-13T10:20:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697192431000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo gli anni complessi del Covid l’advance booking è finalmente tornato sui livelli a cui l’industria delle crociere era abituata in epoca pre-pandemica. Alla fiera di Rimini Leonardo Massa conferma l’ampliamento delle finestre di prenotazione: “Per l’inverno a oggi abbiamo già il 65% delle cabine prenotate; per la prossima estate parliamo del 25%”, rivela il country manager Italia\r

\r

Tante inoltre le novità della compagnia in arrivo nei prossimi mesi. A cominciare dal Mediterraneo d’inverno, area in cui saranno posizionate tre unità, che saliranno a quattro nel periodo di Natale e Capodanno. Il tutto per un prodotto di crescente successo, “tanto che l’anno scorso nei mesi più freddi abbiamo accolto sulle nostre navi quasi 100 mila italiani”. \r

\r

Altra area su cui la compagnia si focalizzerà nei prossimi mesi sarà poi quella degli Stati Uniti. In America Msc sta investendo moltissimo soprattutto con i Caraibi e New York, scalo da quest’anno operativo per 12 mesi. “Avremo inoltre navi alle Antille servite da charter diretti - prosegue Massa -, una unità in Nord Europa, un’altra nel mar Rosso, due negli Emirati. E poi ancora Sud Africa, Sud America e Giappone”.\r

\r

Per l’estate una delle grandi novità è poi la scelta di Bari come home port. A ciò si aggiungerà un itinerario inedito della Divina da Napoli e Civitavecchia verso la Grecia, nonché una crociera new entry della Fantasia.\r

\r

Ma la sfida più grande per il gruppo sarà sicuramente il lancio sul mercato del nuovo brand Explora Jorneys, che ha debuttato con la prima nave la scorsa estate. “A questo riguardo mi aspetto davvero tanto supporto dalle agenzie - è l’appello di Massa -. Perché sono questi i momenti in cui bisogna sentire l’appoggio del trade. Io ricordo ancora con grande piacere chi ci ha aperto le porte una ventina di anni fa, quando cominciò l’avventura Msc. In fondo, parliamoci chiaramente, oggi navi come World Europa si vendono praticamente da sole. Mi piace molto invece chi non si limita a seguire le curve del mercato ma dimostra un approccio imprenditoriale, capace di creare nuova domanda”. \r

","post_title":"Msc a tutto advance booking, ma la sfida Explora Journeys ha bisogno delle agenzie","post_date":"2023-10-12T13:46:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["explora-journeys-msc-crociere","leonardo-massa-msc-crociere","msc","msc-crociere","msc-crociere-bari","msc-crociere-caraibi","msc-crociere-stati-uniti","msc-crociere-ttg-travel-experience","nofascione"],"post_tag_name":["Explora Journeys Msc Crociere","Leonardo Massa Msc Crociere","msc","msc crociere","Msc Crociere Bari","Msc Crociere Caraibi","Msc Crociere Stati Uniti","Msc Crociere TTg Travel Experience","nofascione"]},"sort":[1697118383000]}]}}