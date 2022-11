Volotea aggiunge Nantes al network da Milano Bergamo Volotea amplia ulteriormente il network da Milano Bergamo con l’introduzione, dal 13 aprile 2023, del nuovo volo esclusivo per Nantes, collegamento che avrà due frequenze a settimana, ogni lunedì e giovedì. La nuova rotta, che prevede un’offerta complessiva di circa 24.100 posti pari a 148 voli, si aggiunge a quelle per Lampedusa, Pantelleria, Olbia e Oviedo (quest’ultima altra novità 2023) per un totale di 5 destinazioni. “Grazie a questo nuovo collegamento, attivo dal prossimo 13 aprile, diventerà ancora più facile, comodo e conveniente viaggiare tra la Lombardia e la Francia. L’annuncio di questa nuova rotta va a braccetto con il collegamento Milano Bergamo – Oviedo, confermato poche settimane fa – ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Siamo fiduciosi che i nuovi collegamenti sapranno conquistare un numero sempre maggiore di passeggeri, sia in Lombardia sia nel nord della Francia e stiamo lavorando con il management Sacbo per annunciare presto altre importanti novità dal Caravaggio”. “Grazie a Volotea, l’aeroporto di Milano Bergamo potrà contare su una nuova direttrice di collegamento, che va a coprire una delle aree più ricercate e attrattive del nord-ovest della Francia – ha sottolineato Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo -. Siamo convinti che, sulla spinta di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, altrettanto avvenga in termini di flussi di passeggeri in arrivo da questa destinazione”.

