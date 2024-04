Ethiopian Airlines collegherà Addis Abeba a Varsavia, 24esima destinazione in Europa Ethiopian Airlines introdurrà un nuovo collegamento per Varsavia, via Atene, dal prossimo 16 giugno, portando a 24 le destinazioni europee del proprio network. La nuova rotta da Addis Abeba sarà operativa con quattro frequenze alla settimana, il lunedì, martedì, giovedì e sabato. “Con questo volo aumentiamo ulteriormente la nostra presenza sul mercato europeo – ha commentato Mesfin Tasew, amministratore delegato del Gruppo Ethiopian Airlines -. Questo sviluppo è in linea con il nostro intento strategico di creare un ponte tra l’Africa e il mondo, promuovendo al contempo il commercio e il turismo all’interno del continente”. Con la sua moderna flotta, l’ampio network e i servizi pluripremiati, Ethiopian Airlines continua ad essere una delle compagnie aeree leader in Africa, offrendo opzioni di viaggio convenienti con collegamenti continui verso più di 135 destinazioni globali. “Quest’anno la compagnia aerea celebra il suo 78° anniversario e l’aggiunta di Varsavia al nostro network rafforza ulteriormente la nostra posizione di protagonista nel mercato dell’aviazione africana e non solo. Con le sue oltre 60 destinazioni in Africa, la compagnia svolge un ruolo fondamentale nell’avvicinare l’Africa al mondo e ora alla Polonia in particolare”. Condividi

