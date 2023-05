Visit Civitavecchia, al via il nuovo servizio turistico hop on-hop off di Green Line Tours Visit Civitavecchia è il nuovo servizio turistico in modalità hop on-hop off di Green Line Tours attivo in 16 lingue da questa primavera per offrire una nuova opportunità: trascorrere momenti di svago e cultura nei punti di maggior interesse artistico-culturale e conoscere il Comune italiano che è stato città etrusca prima e porto di Roma antica dopo. Green Line Tours offre anche la possibilità di spostarsi per un solo giorno da Civitavecchia a Roma (andata e ritorno) attraverso il servizio shuttle integrato con servizi turistici rivelandosi una soluzione ottimale per i crocieristi. Si parte dal terminal crociere di Largo della Pace per raggiunge, come prima tappa, l’area del porto antico, con la vecchia darsena romana e traiana e l’antica rocca, per poi proseguire verso il centro storico e le vie dello shopping moderno dove si possono ammirare la cattedrale e anche il museo archeologico. Il tour prosegue verso la marina vecchia, costeggiando altre chiese per poi raggiungere il clou del sito archeologico, ossia le aree termali dedicate a Traiano, l’imperatore che fondò il porto dando fortissimo impulso ai commerci e ai collegamenti con il cuore della città capitolina. Il percorso si conclude poi nuovamente al terminal crociere. “Siamo entusiasti di fornire a questa splendida città dei servizi di trasporto turistico destinati ai repeaters delle crociere ed ai nuovi visitatori. Ci impegneremo a sviluppare anche ulteriori iniziative per soddisfare la molteplice domanda dell’utenza in transito,” commenta Emanuele Orlando Desideri, Amministratore Delegato della Green Line Tour S.p.A.

