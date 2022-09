United chiede più slot al JFK o sospenderà il servizio nello scalo a fine ottobre

Il ceo di United Scott Kirby ha inviato una comunicazione all’amministratore ad interim della FAA, Billy Nolen, chiedendogli di aumentare la capacità dell’aeroporto John F. Kennedy di New York e di assegnare loro nuovi slot per diverse stagioni, se ciò non accadesse, la compagnia aerea dovrebbe abbandonare l’attività al terminal entro la fine di ottobre.

«Se non riusciamo a ottenere slot aggiuntivi per più stagioni, dovremo sospendere il servizio al JFK alla fine di ottobre. Questo sarebbe un passo difficile e frustrante, e ci sforziamo di evitare», ha affermato il ceo.

Kirby ha assicurato che se gli slot fossero approvati, la compagnia aerea sarebbe pronta a fornire il servizio. «Se la nostra ultima richiesta viene approvato e la FAA è in grado di offrire allo United una distribuzione temporanea e multi-stagionale, siamo pronti ad espanderci e fornire ai clienti un’offerta più competitiva presso l’aeroporto JFK».

Negli ultimi mesi le compagnie aeree statunitensi hanno operato dei tagli ai voli, estendendoli possibilmente fino a fine stagione per essere più efficienti con il personale a disposizione. Tuttavia, ciò farà salire alle stelle le tariffe poiché le compagnie aeree avranno una domanda limitata e nessuna redditività.