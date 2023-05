Turkish Airlines avanti tutta: l’espansione non si arresta “Nonostante la pandemia Turkish Airlines ha raggiunto ottimi risultati a livello economico“: così Enrico Sarboraria, marketing & corporate representative di Turkish Airlines Milano, a margine del fam trip per gli operatori italiani in Oman che ha visto la collaborazione della compagnia aerea per i collegamenti su Muscat. “Turkish ha ottenuto incassi mai registrati prima. La compagnia punta a raddoppiare la flotta, la capacità di trasporto passeggeri e l’ampliamento del network nell’arco dei prossimi dieci anni. Con un numero maggiore di aeromobili in flotta aumenterebbero i passeggeri anche solo nel giro di cinque anni. Oggi la crescita sarebbe molto più significativa se ci fossero più aeromobili in commercio, ma purtroppo la pandemia ne ha rallentato la produzione”. Il vettore di bandiera turco opera su Muscat ben nove voli settimanali da Istanbul. Dall’Italia sono otto le città collegate all’hub di Turkish: Milano Bergamo, Venezia, Bologna, Roma, Bari, Napoli, Palermo e Catania per un totale di 125 voli settimanali. “Paradossalmente anche con la guerra in Ucraina, tutta la zona continua ad essere collegata a Istanbul e al resto del mondo e le tratte Russia e Stati Uniti restano fortemente attive”. Grazie anche alla vantaggiosa posizione geografica dell’hub di Istanbul, il network di Turkish raggiunge 129 paesi nel mondo, e conta 49 destinazioni in Medio Oriente, 103 in Africa, 68 in Asia, 55 in Europa, 32 in America. Proprio l’Istanbul Airport oggi è da primato, con una superficie di 77 kmq è il più grande terminal aeroportuale “under one single roof”. Servizi speciali sono inoltre a disposizione dei viaggiatori come il Turistambul, tour gratuito di Istanbul per passeggeri in transito con coincidenze tra le 6-24 ore e pernottamenti gratuiti in caso di mancanza di connessione immediata o di ritardo di un volo presso il Turkish Airlines Hotel Desk.

