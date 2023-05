Visit Oman: fam trip per gli operatori specializzati alla scoperta del Sultanato Si è chiuso a Muscat il fam trip di Visit Oman, il primo dedicato al mercato italiano. Dopo aver proposto nel 2021 la piattaforma digitale di prenotazione per l’offerta turistica con il brand VisitOman.om, Visit Oman, marketplace omanita istituito nel 2020, che fa capo al Ministero dell’Economia, punta alla promozione del prodotto Oman, in linea con le iniziative strategiche dell’Oman Vision 2040 per il rilancio dell’industria turistica, i piani di diversificazione economica del Sultanato e l’obiettivo del Ministero del Patrimonio e del Turismo di raggiungere il target di oltre 11 milioni arrivi previsti entro il 2040. L’Italia, intanto, si posiziona al secondo posto per arrivi europei nei primi mesi del 2023. Per l’evento, Visit Oman Italia, in collaborazione con Turkish Airline, ha accompagnato gli specialisti tailor made t.o. Futurviaggi, Glamour Viaggi e Kibo Tours e le agenzie di viaggi Siddharta Viaggi, Costruttori di Sogni Viaggi, Morlando Viaggi, e Pantacalà Viaggi alla scoperta dell’Oman. Ad accogliere il gruppo italiano in Oman, Lamya Al Riyami di Visit Oman, business development Europe e il team di professionisti, Hamed Alqamshouai, business development executive, Khalil Albaloshi, quality asssurance executive e Ghaith Alghafri, free lance tour guide. Il fam trip si è sviluppato in un tour circolare, dalla città al mare, dalla montagna al deserto, alle oasi, attraverso Muscat la capitale, Nizwa la vecchia capitale, Al Jabal al Akhdar la Montagna Verde, l’oasi Wadi Bani Khalid e Sharqiya con il deserto, fino alla città di Sur, sul mare. Queste tappe costituiscono preziosi highlights per fornire informazioni e conoscenze sulla cultura, il patrimonio e l’offerta turistica omanita, un Paese ricco di storia, tradizioni e natura, con escursioni ed attività per ogni tipologia di visitatore. Le più recenti statistiche mostrano come l’Italia si posizioni al secondo posto dopo la Germania per provenienza europea e al terzo posto a livello internazionale dopo India e Germania, già nei primi mesi del 2023. “Gli Italiani dopo il Covid hanno ricominciato a viaggiare e vogliono conoscere nuove destinazioni – spiega Al Riyami-. Ora è il momento di spingere il nostro prodotto turistico e per questo siamo passati al digitale con la piattaforma VisitOman focalizzata al b2b su cui si possono trovare centinaia di prodotti unici”. Gli undici governatorati e le 65 provincie del Sultanato, che negli ultimi 50 anni hanno sviluppato una fiorente economia turistica, vantano solide infrastrutture in una politica di sviluppo molto sostenuta dal governo. L’Oman è un Paese emergente e giovane con una popolazione di circa 5 milioni di abitanti di cui più del 50% sotto i 17 anni. Oggi è considerato uno dei Paesi più visitati e più sicuri del Golfo, di gente semplice e accogliente. Nel 2022 i visitatori internazionali sono stati in totale 2,9 milioni e 652 mila nel 2021 contro i 3,5 milioni del 2019.





