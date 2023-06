Tribunale: Ita Airways dovrà assumere 77 lavoratori di Alitalia Ita Airways. Prime grane sindacal-giudiziarie per Ita Airways. Infatti Il giudice del lavoro del Tribunale di Roma ha depositato la sentenza in favore 77 ex dipendenti Alitalia, tra cui molte donne, lasciati in cassa integrazione a zero ore nel passaggio da una compagnia di bandiera all’altra. Il giudice Claudio Cottatellucci ha accolto la tesi degli ex lavoratori Alitalia non assunti da Ita, accertando «la sussistenza del trasferimento di ramo d’azienda tra Alitalia e Italia Trasporto Aereo verificatosi in attuazione del ‘contratto di cessione del complesso di beni e contratti’ concluso tra le parti in data 14 ottobre 2021» Con la sentenza depositata, Ita Airways sarà costretta a reintegrare i 77 lavoratori e a pagare un anno e mezzo di stipendi arretrati. «Una prima tappa contro l’ingiustizia e la disapplicazione delle leggi italiane – scrive in una nota il sindacado Usb – con il riconoscimento da parte del giudice del Lavoro di Roma che il contratto con il quale è nata Ita, ostinatamente tenuto segreto da un’azienda a capitale pubblico, altro non era che una cessione di ramo d’azienda».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447821 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways. Prime grane sindacal-giudiziarie per Ita Airways. Infatti Il giudice del lavoro del Tribunale di Roma ha depositato la sentenza in favore 77 ex dipendenti Alitalia, tra cui molte donne, lasciati in cassa integrazione a zero ore nel passaggio da una compagnia di bandiera all'altra. Il giudice Claudio Cottatellucci ha accolto la tesi degli ex lavoratori Alitalia non assunti da Ita, accertando «la sussistenza del trasferimento di ramo d’azienda tra Alitalia e Italia Trasporto Aereo verificatosi in attuazione del ‘contratto di cessione del complesso di beni e contratti' concluso tra le parti in data 14 ottobre 2021» Con la sentenza depositata, Ita Airways sarà costretta a reintegrare i 77 lavoratori e a pagare un anno e mezzo di stipendi arretrati. «Una prima tappa contro l’ingiustizia e la disapplicazione delle leggi italiane - scrive in una nota il sindacado Usb - con il riconoscimento da parte del giudice del Lavoro di Roma che il contratto con il quale è nata Ita, ostinatamente tenuto segreto da un’azienda a capitale pubblico, altro non era che una cessione di ramo d’azienda». [post_title] => Tribunale: Ita Airways dovrà assumere 77 lavoratori di Alitalia [post_date] => 2023-06-16T11:06:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686913572000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447788 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines tornerà a pagherà un dividendo trimestrale, dopo una sospensione che dura dal marzo 2020, a causa della pandemia. Secondo quanto spiegato dalla compagnia aerea in una nota ufficiale il dividendo, pari a 0,10 dollari per azione, sarà pagato il 7 agosto agli azionisti registrati alla chiusura del 17 luglio. L'iniziativa è conseguente ai passi avanti compiuti dalla compagnia nel piano finanziario triennale, tra cui il rimborso di oltre 10 miliardi di dollari di debito negli ultimi due anni. Il tutto mentre il vettore ha previsto che la forte domanda di viaggi estivi porterà a realizzare profitti più alti del previsto per il trimestre fino a giugno. L'ultimo dividendo pagato da Delta risale al marzo 2020 (0,4025 dollari per azione) ed era il 27° consecutivo. [post_title] => Delta Air Lines torna a pagare un dividendo trimestrale, per la prima volta dal 2020 [post_date] => 2023-06-16T09:48:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686908937000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447776 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, a cominciare da Washington dove la compagnia - che ha inaugurato il collegamento da Roma lo scorso 2 giugno - ha presentato alla stampa Usa il network invernale 2023-24 e la collaborazione con Confindustria “Imagining The Future. Leonardo da Vinci: In The Mind Of An Italian Genius” che vede la compagnia di bandiera come official carrier. “Ita Airways è ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, dalla nostra nascita abbiamo voluto rappresentare e far conoscere le eccellenze italiane nel mondo, contribuendo ad esportare lo stile e l’immagine dell’Italia, riconosciuta a livello internazionale come culla di cultura e arte. Alla luce di tale naturale inclinazione e posizionamento, siamo orgogliosi di essere stati scelti da Confindustria come official carrier dell’evento legato all’apertura della sede di Washington – ha dichiarato Emiliana Limosani cco di Ita Airways e ceo di Volare” - Per la nostra compagnia è un onore poter offrire il nostro contributo a questo storico avvenimento, e mi piace ricordare che non è un caso che il nostro hub di riferimento porti il nome proprio di Leonardo Da Vinci, genio riconosciuto in tutto il mondo” Il volo diretto Roma - Washington prevede inizialmente 5 frequenze settimanali per arrivare in alta stagione, dal 1° agosto ad un operativo giornaliero; la rotta appena partita registra già ottimi risultati operativi, con un coefficiente di riempimento molto alto sia nei voli verso gli USA che in quelli di ritorno in Italia. Ita Airways e Washington si legano anche grazie al progetto “Imagining The Future. Leonardo da Vinci: In The Mind Of An Italian Genius” di Confindustria, che ha inaugurato la nuova sede nella capitale Usa. La mostra monografica presenta 12 tavole, selezionate tra le 1119 che compongono il Codice Atlantico di Leonardo, presso la Martin Luther King Jr. Memorial Library di Washington D.C. che aprirà le porte al pubblico il 20 giugno e si concluderà il 20 agosto. Ita supporterà l’iniziativa trasportando sui propri voli dall’ aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino a Washington Dulles, la delegazione di Confindustria e le Tavole di Leonardo, opere di ineguagliabile valore artistico, storico e simbolico. Washington è solo il primo passo per l’espansione del network per ITA Airways, il 2023 sarà infatti l’anno del grande investimento verso il mercato intercontinentale, con 3 nuove destinazioni con partenza da Roma Fiumicino: oltre a Washington, il 1° luglio sarà inaugurato il collegamento con San Francisco e ad ottobre quello con Rio de Janeiro. [post_title] => Ita Airways a Washington diventa sempre più ambasciatrice del Made in Italy nel mondo [post_date] => 2023-06-16T09:23:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686907438000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447754 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways punta sulla domanda di viaggio da e per il mercato Italia con una crescita dei voli tra Abu Dhabi e Roma: il numero delle frequenze salirà da sette a 11 volte a settimana dal prossimo 4 novembre, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e sabato. «L'ampliamento dei servizi da e per Roma sottolinea il nostro impegno a fornire maggiore flessibilità e migliori opzioni di viaggio ai nostri ospiti in Italia, negli Emirati Arabi Uniti e attraverso il nostro network - ha dichiarato Arik De, chief revenue officer di Etihad Airways -. D'altra parte Roma è una delle destinazioni turistiche più popolari al mondo. I visitatori degli Emirati Arabi Uniti avranno ora ancora più opportunità di assaporare la dolce vita o di collegarsi a una delle 45 destinazioni in Italia, Europa e Stati Uniti raggiungibili con il partner Ita Airways”. «Il nostro secondo servizio per Roma è stato programmato per fornire una connettività ottimizzata a coloro che visitano Abu Dhabi, con una partenza serale e un comodo arrivo mattutino che consente di massimizzare il tempo nella capitale emiratina». I passeggeri possono godere di servizi e comfort “world class” a bordo del Boeing 787 Dreamliner configurato con 28 posti in Business e 262 posti in Economy. I viaggiatori italiani potranno esplorare la capitale degli Emirati e collegarsi alle altre numerose destinazioni del vettore nell'Asia orientale, nell'oceano Indiano e oltre. [post_title] => Etihad Airways: i voli sulla Abu Dhabi-Roma salgono da 7 a 11 alla settimana, da novembre [post_date] => 2023-06-15T14:01:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686837692000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447716 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Usa. Mai prima d'ora così tanti aerei hanno attraversato l'Atlantico come avviene oggi. Mai prima d'ora le vacanze negli Stati Uniti destinate all'Europa sono state vendute come adesso. E mai prima d'ora era stata sperimentata una "follia" come questa. Come la descrive la CNN in un servizio. Il canale televisivo americano è sorpreso dall'andamento delle vendite in Europa quest'estate. Molti agenti di viaggio intervistati confermano l'impressione: una cosa come quest'anno negli Usa non si è mai vista. Un'agenzia del New Jersey, specializzata in Spagna, Italia e Grecia, afferma di aver venduto oggi il 96% della sua capacità e che finirà tutto in pochi giorni. Prezzi La stessa tv cita la compagnia assicurativa Allianz Partners, che rileva un aumento del 55% degli americani che viaggiano in Europa, Londra su tutte. Un passeggero su quattro che attraversa l'Atlantico si reca nella capitale britannica, in particolare Heathrow, che è straripante. Vari portali di monitoraggio degli aeromobili indicano che l'Europa è al miglior livello da cinque anni. E questo si riflette nei prezzi, in media 300 dollari sopra i prezzi precedenti. I prezzi degli hotel aumentano. American Express conferma: più 10% a Parigi, 9% a Stoccolma, 8% a Dublino. Certo, non c'è più traccia di quello che tutti gli analisti Usa e europei avevano annunciato, che dopo il Covid niente sarebbe tornato al suo posto. O forse avevano ragione, perché il turismo sta crescendo molto più di prima. [post_title] => I turisti Usa pronti ad invadere l'Europa, nonostante i prezzi alle stelle [post_date] => 2023-06-15T10:38:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686825507000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447699 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La start-up Fly Atlantic prevede di decollare nel 2025 sulle rotte dall'hub di Belfast verso Europa e Nord America, con una flotta di Airbus A321LR o Boeing 737-8. La nuova compagnia aerea nasce da un'intuizione di Andrew Pyne, ex ceo di Tus Airways, nonché manager di Wow air: forte dell'esperienza maturata proprio in quest'ultimo vettore, Pyne intende fare di Belfast un hub di collegamento per i voli a lungo raggio con velivoli a fusoliera stretta tra il Nord America e l'Europa. A differenza di Wow (fallita nel 2019), Fly Atlantic opererà un unico tipo di narrowbody a lungo raggio da una base a basso costo. Secondo quanto riferito da Aviation Week, Fly Atlantic decollerà con un proprio Coa (l'iter per l'ottenimento deve ancora iniziare e richiederà circa un anno) su un network di sei destinazioni, tre in Nord America e tre in Europa. La flotta iniziale comprenderà sei aeromobili che opereranno un'unica ondata giornaliera di voli in connessione, con l'obiettivo di raggiungere 16-17 ore di utilizzo giornaliero. Fonti che hanno familiarità con il progetto hanno suggerito che Fly Atlantic si rivolgerà inizialmente a città dell'Europa occidentale prive di collegamenti aerei transatlantici diretti, come Amburgo, Lione e Tolosa. Il raggio d'azione massimo per le prime destinazioni statunitensi sarà probabilmente Chicago, nel Midwest, o Charlotte, nella Carolina del Nord, a sud. Entro cinque anni, Fly Atlantic dovrebbe crescere fino a 20 aeromobili, servendo 15 punti in Nord America (di cui circa un terzo in Canada) e 20-25 destinazioni europee. Per allora, Fly Atlantic punta a trasportare 5 milioni di passeggeri all'anno. Sia l'A321LR che il 737-8 sono in fase di valutazione. "Entrambi i velivoli sono disponibili nell'arco di tempo che stiamo esaminando", ha dichiarato. La scelta finale dipenderà dai contatti di leasing disponibili quando Fly Atlantic sarà pronta a procedere. Quel che è certo è che Fly Atlantic andrà a inserirsi in uno dei mercati del trasporto aereo più competitivi al mondo, con una forte concorrenza da parte di compagnie come Aer Lingus, Play e Norse Atlantic. Malgrado ciò Pyne è ottimista su questo modello di business e prevede di raggiungere la redditività entro due anni. [post_title] => Fly Atlantic: la start-up debutterà sulle rotte transatlantiche nel 2025 con velivoli narrowbody [post_date] => 2023-06-15T10:01:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686823269000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447661 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo l'ingresso di Lufthansa in Ita Airways si parte subito con la ricerca 1200 nuovi dipendenti. Da assumere in vari ruoli per rafforzare l’organico di quella che un tempo era l’Alitalia. Intanto, in questi giorni si stanno avviando alla conclusione le precedenti ulteriori 1200 assunzioni da parte di Lufthansa-Ita, a partire dallo scorso mese di dicembre. Con Ita Airways che dunque, al termine di questa seconda “iniezione di personale”, avrà a disposizione in organico un totale di 4.00 nuovi dipendenti. 5.500 unità Entro il 2027, al termine del piano industriale, i dipendenti arriveranno a 5.500 unità. In sostanza – appunto – dovranno essere assunte altre 1.200 figure professionali. In particolare: assistenti di volo, piloti, capitani, membri di equipaggio e personale di terra. Sono inoltre ricercati, nello stesso contesto di “recruiting”: analisti pianificazioni rotte, assistenti di volo, buyer general spending, compliance monitoring auditor, controller, learning & recruitment specialist, legal specialist, piloti con e senza esperienza, sales executive account. Tutte le posizioni lavorative aperte in Ita Airways al momento sono consultabili online in tempo reale [post_title] => Lufthansa-Ita: subito alla ricerca di 1200 nuovi dipendenti [post_date] => 2023-06-14T11:31:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686742309000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447657 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Air Maroc mette a punto l'ampliamento della flotta a lungo e medio raggio, in risposta al previsto aumento degli arrivi turistici in Marocco e alla prossima espansione del network delle destinazioni servite. Secondo quanto anticipato a Bloomberg dall'amministratore delegato del vettore, Abdelhamid Addou, Ram "sta apportando gli ultimi ritocchi" a una gara d'appalto per nuovi aeromobili a lungo e medio raggio. Sebbene non sia stato nominata la casa costruttrice, Royal Air Maroc opera con una flotta di 50 aeromobili per lo più Boeing, con 26 737-800, due 737 Max 8, un 767-300F, cinque 787-8 e quattro 787-9 Dreamliner, oltre a quattro Embraer 190 e sei Atr 72-600. "Una flotta più grande è essenziale se vogliamo diventare una compagnia aerea più globale e sfruttare lo status del Marocco come grande attrazione turistica", ha dichiarato il ceo, soprattutto quando la debolezza delle compagnie aeree africane (ad eccezione di Ethiopian Airlines) ha favorito Emirates, Qatar Airways e Turkish Airlines. Per lui, il potenziale del continente africano "è molto grande e deve essere sviluppato dalle compagnie aeree africane". Royal Air Maroc mira a fare della base all'aeroporto di Casablanca-Mohammed V l'"hub di transito più grande per l'Africa subsahariana" e intende aggiungere "molte nuove rotte" al network attuale, principalmente verso l'Africa, l'Europa e le Americhe. La compagnia aerea ha già annunciato che prenderà in leasing per l'estate un Airbus A330-200 di Air Belgium con equipaggio per servire Parigi e Istanbul, con inizio del servizio già da mercoledì prossimo. [post_title] => Royal Air Maroc amplia la flotta di medio e lungo raggio. I piani sull'hub di Casablanca [post_date] => 2023-06-14T10:14:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686737684000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447587 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates e Kenya Airways hanno firmato un accordo di interlinea che consentirà ai clienti di entrambe le compagnie aeree di accedere a nuove destinazioni sui network di entrambe utilizzando un unico itinerario. I passeggeri di Emirates potranno volare verso 28 destinazioni del network di Kenya Airways utilizzando Nairobi come gateway per destinazioni come Nampula, Bangui, Bujumbara, Kigali, Dzaoudzi, Lubumbashi, Kinshasa, Kilimanjaro, Juba, Zanzibar, oltre a molti altri punti regionali in Africa. Inoltre, nell'ambito di un accordo bilaterale di interlinea, i passeggeri di Emirates che viaggiano via Dubai potranno anche prenotare un itinerario con biglietto singolo da o per Mombasa, una delle destinazioni di svago più popolari del Kenya. Allo stesso modo, i passeggeri di Kenya Airways che viaggiano da Nairobi e Mombasa potranno ora accedere al network di Emirates e collegarsi senza problemi attraverso Dubai a 23 destinazioni in Asia occidentale e meridionale, in Estremo Oriente, nell'Oceano Indiano e in Medio Oriente, e raggiungere mete come Singapore, Tokyo, Bangkok, Ahmedabad, Beirut, Hong Kong, Giacarta e Seoul. [post_title] => Emirates ha siglato un accordo di interlinea con Kenya Airways [post_date] => 2023-06-13T11:21:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686655303000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tribunale ita airways" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":19,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1183,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447821","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways. Prime grane sindacal-giudiziarie per Ita Airways. Infatti Il giudice del lavoro del Tribunale di Roma ha depositato la sentenza in favore 77 ex dipendenti Alitalia, tra cui molte donne, lasciati in cassa integrazione a zero ore nel passaggio da una compagnia di bandiera all'altra. Il giudice Claudio Cottatellucci ha accolto la tesi degli ex lavoratori Alitalia non assunti da Ita, accertando «la sussistenza del trasferimento di ramo d’azienda tra Alitalia e Italia Trasporto Aereo verificatosi in attuazione del ‘contratto di cessione del complesso di beni e contratti' concluso tra le parti in data 14 ottobre 2021»\r

\r

Con la sentenza depositata, Ita Airways sarà costretta a reintegrare i 77 lavoratori e a pagare un anno e mezzo di stipendi arretrati. \r

\r

«Una prima tappa contro l’ingiustizia e la disapplicazione delle leggi italiane - scrive in una nota il sindacado Usb - con il riconoscimento da parte del giudice del Lavoro di Roma che il contratto con il quale è nata Ita, ostinatamente tenuto segreto da un’azienda a capitale pubblico, altro non era che una cessione di ramo d’azienda».","post_title":"Tribunale: Ita Airways dovrà assumere 77 lavoratori di Alitalia","post_date":"2023-06-16T11:06:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1686913572000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Delta Air Lines tornerà a pagherà un dividendo trimestrale, dopo una sospensione che dura dal marzo 2020, a causa della pandemia. Secondo quanto spiegato dalla compagnia aerea in una nota ufficiale il dividendo, pari a 0,10 dollari per azione, sarà pagato il 7 agosto agli azionisti registrati alla chiusura del 17 luglio.\r

\r

L'iniziativa è conseguente ai passi avanti compiuti dalla compagnia nel piano finanziario triennale, tra cui il rimborso di oltre 10 miliardi di dollari di debito negli ultimi due anni. Il tutto mentre il vettore ha previsto che la forte domanda di viaggi estivi porterà a realizzare profitti più alti del previsto per il trimestre fino a giugno.\r

\r

L'ultimo dividendo pagato da Delta risale al marzo 2020 (0,4025 dollari per azione) ed era il 27° consecutivo.","post_title":"Delta Air Lines torna a pagare un dividendo trimestrale, per la prima volta dal 2020","post_date":"2023-06-16T09:48:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686908937000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447776","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, a cominciare da Washington dove la compagnia - che ha inaugurato il collegamento da Roma lo scorso 2 giugno - ha presentato alla stampa Usa il network invernale 2023-24 e la collaborazione con Confindustria “Imagining The Future. Leonardo da Vinci: In The Mind Of An Italian Genius” che vede la compagnia di bandiera come official carrier.\r

“Ita Airways è ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, dalla nostra nascita abbiamo voluto rappresentare e far conoscere le eccellenze italiane nel mondo, contribuendo ad esportare lo stile e l’immagine dell’Italia, riconosciuta a livello internazionale come culla di cultura e arte. Alla luce di tale naturale inclinazione e posizionamento, siamo orgogliosi di essere stati scelti da Confindustria come official carrier dell’evento legato all’apertura della sede di Washington – ha dichiarato Emiliana Limosani cco di Ita Airways e ceo di Volare” - Per la nostra compagnia è un onore poter offrire il nostro contributo a questo storico avvenimento, e mi piace ricordare che non è un caso che il nostro hub di riferimento porti il nome proprio di Leonardo Da Vinci, genio riconosciuto in tutto il mondo”\r

Il volo diretto Roma - Washington prevede inizialmente 5 frequenze settimanali per arrivare in alta stagione, dal 1° agosto ad un operativo giornaliero; la rotta appena partita registra già ottimi risultati operativi, con un coefficiente di riempimento molto alto sia nei voli verso gli USA che in quelli di ritorno in Italia. Ita Airways e Washington si legano anche grazie al progetto “Imagining The Future. Leonardo da Vinci: In The Mind Of An Italian Genius” di Confindustria, che ha inaugurato la nuova sede nella capitale Usa. La mostra monografica presenta 12 tavole, selezionate tra le 1119 che compongono il Codice Atlantico di Leonardo, presso la Martin Luther King Jr. Memorial Library di Washington D.C. che aprirà le porte al pubblico il 20 giugno e si concluderà il 20 agosto. Ita supporterà l’iniziativa trasportando sui propri voli dall’ aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino a Washington Dulles, la delegazione di Confindustria e le Tavole di Leonardo, opere di ineguagliabile valore artistico, storico e simbolico.\r

Washington è solo il primo passo per l’espansione del network per ITA Airways, il 2023 sarà infatti l’anno del grande investimento verso il mercato intercontinentale, con 3 nuove destinazioni con partenza da Roma Fiumicino: oltre a Washington, il 1° luglio sarà inaugurato il collegamento con San Francisco e ad ottobre quello con Rio de Janeiro.","post_title":"Ita Airways a Washington diventa sempre più ambasciatrice del Made in Italy nel mondo","post_date":"2023-06-16T09:23:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686907438000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447754","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways punta sulla domanda di viaggio da e per il mercato Italia con una crescita dei voli tra Abu Dhabi e Roma: il numero delle frequenze salirà da sette a 11 volte a settimana dal prossimo 4 novembre, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e sabato.\r

\r

«L'ampliamento dei servizi da e per Roma sottolinea il nostro impegno a fornire maggiore flessibilità e migliori opzioni di viaggio ai nostri ospiti in Italia, negli Emirati Arabi Uniti e attraverso il nostro network - ha dichiarato Arik De, chief revenue officer di Etihad Airways -. D'altra parte Roma è una delle destinazioni turistiche più popolari al mondo. I visitatori degli Emirati Arabi Uniti avranno ora ancora più opportunità di assaporare la dolce vita o di collegarsi a una delle 45 destinazioni in Italia, Europa e Stati Uniti raggiungibili con il partner Ita Airways”.\r

\r

«Il nostro secondo servizio per Roma è stato programmato per fornire una connettività ottimizzata a coloro che visitano Abu Dhabi, con una partenza serale e un comodo arrivo mattutino che consente di massimizzare il tempo nella capitale emiratina». I passeggeri possono godere di servizi e comfort “world class” a bordo del Boeing 787 Dreamliner configurato con 28 posti in Business e 262 posti in Economy.\r

\r

I viaggiatori italiani potranno esplorare la capitale degli Emirati e collegarsi alle altre numerose destinazioni del vettore nell'Asia orientale, nell'oceano Indiano e oltre. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Etihad Airways: i voli sulla Abu Dhabi-Roma salgono da 7 a 11 alla settimana, da novembre","post_date":"2023-06-15T14:01:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686837692000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447716","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Usa. Mai prima d'ora così tanti aerei hanno attraversato l'Atlantico come avviene oggi. Mai prima d'ora le vacanze negli Stati Uniti destinate all'Europa sono state vendute come adesso. E mai prima d'ora era stata sperimentata una \"follia\" come questa. Come la descrive la CNN in un servizio. Il canale televisivo americano è sorpreso dall'andamento delle vendite in Europa quest'estate.\r

\r

Molti agenti di viaggio intervistati confermano l'impressione: una cosa come quest'anno negli Usa non si è mai vista. Un'agenzia del New Jersey, specializzata in Spagna, Italia e Grecia, afferma di aver venduto oggi il 96% della sua capacità e che finirà tutto in pochi giorni.\r

Prezzi\r

La stessa tv cita la compagnia assicurativa Allianz Partners, che rileva un aumento del 55% degli americani che viaggiano in Europa, Londra su tutte. Un passeggero su quattro che attraversa l'Atlantico si reca nella capitale britannica, in particolare Heathrow, che è straripante.\r

\r

Vari portali di monitoraggio degli aeromobili indicano che l'Europa è al miglior livello da cinque anni. E questo si riflette nei prezzi, in media 300 dollari sopra i prezzi precedenti.\r

\r

I prezzi degli hotel aumentano. American Express conferma: più 10% a Parigi, 9% a Stoccolma, 8% a Dublino.\r

\r

Certo, non c'è più traccia di quello che tutti gli analisti Usa e europei avevano annunciato, che dopo il Covid niente sarebbe tornato al suo posto. O forse avevano ragione, perché il turismo sta crescendo molto più di prima.","post_title":"I turisti Usa pronti ad invadere l'Europa, nonostante i prezzi alle stelle","post_date":"2023-06-15T10:38:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1686825507000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La start-up Fly Atlantic prevede di decollare nel 2025 sulle rotte dall'hub di Belfast verso Europa e Nord America, con una flotta di Airbus A321LR o Boeing 737-8. La nuova compagnia aerea nasce da un'intuizione di Andrew Pyne, ex ceo di Tus Airways, nonché manager di Wow air: forte dell'esperienza maturata proprio in quest'ultimo vettore, Pyne intende fare di Belfast un hub di collegamento per i voli a lungo raggio con velivoli a fusoliera stretta tra il Nord America e l'Europa. A differenza di Wow (fallita nel 2019), Fly Atlantic opererà un unico tipo di narrowbody a lungo raggio da una base a basso costo.\r

\r

Secondo quanto riferito da Aviation Week, Fly Atlantic decollerà con un proprio Coa (l'iter per l'ottenimento deve ancora iniziare e richiederà circa un anno) su un network di sei destinazioni, tre in Nord America e tre in Europa. La flotta iniziale comprenderà sei aeromobili che opereranno un'unica ondata giornaliera di voli in connessione, con l'obiettivo di raggiungere 16-17 ore di utilizzo giornaliero.\r

\r

Fonti che hanno familiarità con il progetto hanno suggerito che Fly Atlantic si rivolgerà inizialmente a città dell'Europa occidentale prive di collegamenti aerei transatlantici diretti, come Amburgo, Lione e Tolosa. Il raggio d'azione massimo per le prime destinazioni statunitensi sarà probabilmente Chicago, nel Midwest, o Charlotte, nella Carolina del Nord, a sud.\r

\r

Entro cinque anni, Fly Atlantic dovrebbe crescere fino a 20 aeromobili, servendo 15 punti in Nord America (di cui circa un terzo in Canada) e 20-25 destinazioni europee. Per allora, Fly Atlantic punta a trasportare 5 milioni di passeggeri all'anno.\r

\r

Sia l'A321LR che il 737-8 sono in fase di valutazione. \"Entrambi i velivoli sono disponibili nell'arco di tempo che stiamo esaminando\", ha dichiarato. La scelta finale dipenderà dai contatti di leasing disponibili quando Fly Atlantic sarà pronta a procedere.\r

\r

Quel che è certo è che Fly Atlantic andrà a inserirsi in uno dei mercati del trasporto aereo più competitivi al mondo, con una forte concorrenza da parte di compagnie come Aer Lingus, Play e Norse Atlantic. Malgrado ciò Pyne è ottimista su questo modello di business e prevede di raggiungere la redditività entro due anni.\r

\r

","post_title":"Fly Atlantic: la start-up debutterà sulle rotte transatlantiche nel 2025 con velivoli narrowbody","post_date":"2023-06-15T10:01:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686823269000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447661","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo l'ingresso di Lufthansa in Ita Airways si parte subito con la ricerca 1200 nuovi dipendenti. Da assumere in vari ruoli per rafforzare l’organico di quella che un tempo era l’Alitalia.\r

\r

Intanto, in questi giorni si stanno avviando alla conclusione le precedenti ulteriori 1200 assunzioni da parte di Lufthansa-Ita, a partire dallo scorso mese di dicembre. Con Ita Airways che dunque, al termine di questa seconda “iniezione di personale”, avrà a disposizione in organico un totale di 4.00 nuovi dipendenti.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

5.500 unità\r

Entro il 2027, al termine del piano industriale, i dipendenti arriveranno a 5.500 unità. In sostanza – appunto – dovranno essere assunte altre 1.200 figure professionali. In particolare: assistenti di volo, piloti, capitani, membri di equipaggio e personale di terra.\r

\r

\r

Sono inoltre ricercati, nello stesso contesto di “recruiting”: analisti pianificazioni rotte, assistenti di volo, buyer general spending, compliance monitoring auditor, controller, learning & recruitment specialist, legal specialist, piloti con e senza esperienza, sales executive account.\r

\r

Tutte le posizioni lavorative aperte in Ita Airways al momento sono consultabili online in tempo reale\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Lufthansa-Ita: subito alla ricerca di 1200 nuovi dipendenti","post_date":"2023-06-14T11:31:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1686742309000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447657","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Air Maroc mette a punto l'ampliamento della flotta a lungo e medio raggio, in risposta al previsto aumento degli arrivi turistici in Marocco e alla prossima espansione del network delle destinazioni servite.\r

\r

Secondo quanto anticipato a Bloomberg dall'amministratore delegato del vettore, Abdelhamid Addou, Ram \"sta apportando gli ultimi ritocchi\" a una gara d'appalto per nuovi aeromobili a lungo e medio raggio. Sebbene non sia stato nominata la casa costruttrice, Royal Air Maroc opera con una flotta di 50 aeromobili per lo più Boeing, con 26 737-800, due 737 Max 8, un 767-300F, cinque 787-8 e quattro 787-9 Dreamliner, oltre a quattro Embraer 190 e sei Atr 72-600.\r

\r

\"Una flotta più grande è essenziale se vogliamo diventare una compagnia aerea più globale e sfruttare lo status del Marocco come grande attrazione turistica\", ha dichiarato il ceo, soprattutto quando la debolezza delle compagnie aeree africane (ad eccezione di Ethiopian Airlines) ha favorito Emirates, Qatar Airways e Turkish Airlines. Per lui, il potenziale del continente africano \"è molto grande e deve essere sviluppato dalle compagnie aeree africane\".\r

\r

Royal Air Maroc mira a fare della base all'aeroporto di Casablanca-Mohammed V l'\"hub di transito più grande per l'Africa subsahariana\" e intende aggiungere \"molte nuove rotte\" al network attuale, principalmente verso l'Africa, l'Europa e le Americhe.\r

\r

La compagnia aerea ha già annunciato che prenderà in leasing per l'estate un Airbus A330-200 di Air Belgium con equipaggio per servire Parigi e Istanbul, con inizio del servizio già da mercoledì prossimo.","post_title":"Royal Air Maroc amplia la flotta di medio e lungo raggio. I piani sull'hub di Casablanca","post_date":"2023-06-14T10:14:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686737684000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447587","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Emirates e Kenya Airways hanno firmato un accordo di interlinea che consentirà ai clienti di entrambe le compagnie aeree di accedere a nuove destinazioni sui network di entrambe utilizzando un unico itinerario.\r

I passeggeri di Emirates potranno volare verso 28 destinazioni del network di Kenya Airways utilizzando Nairobi come gateway per destinazioni come Nampula, Bangui, Bujumbara, Kigali, Dzaoudzi, Lubumbashi, Kinshasa, Kilimanjaro, Juba, Zanzibar, oltre a molti altri punti regionali in Africa. Inoltre, nell'ambito di un accordo bilaterale di interlinea, i passeggeri di Emirates che viaggiano via Dubai potranno anche prenotare un itinerario con biglietto singolo da o per Mombasa, una delle destinazioni di svago più popolari del Kenya.\r

Allo stesso modo, i passeggeri di Kenya Airways che viaggiano da Nairobi e Mombasa potranno ora accedere al network di Emirates e collegarsi senza problemi attraverso Dubai a 23 destinazioni in Asia occidentale e meridionale, in Estremo Oriente, nell'Oceano Indiano e in Medio Oriente, e raggiungere mete come Singapore, Tokyo, Bangkok, Ahmedabad, Beirut, Hong Kong, Giacarta e Seoul.","post_title":"Emirates ha siglato un accordo di interlinea con Kenya Airways","post_date":"2023-06-13T11:21:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686655303000]}]}}