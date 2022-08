Trenitalia accordo con Tier, per mobilità integrata e sostenibile

Contribuire a una mobilità integrata, multimodale e sempre più sostenibile è l’obiettivo dell’accordo fra Tier, tra i fornitori leader in Europa e nel mondo di soluzioni di micro-mobilità condivisa, e Trenitalia, principale società di trasporto ferroviario in Italia.

Attraverso questo accordo sarà possibile unire ai viaggi sulle Frecce di Trenitalia il servizio di monopattini e e-bikes in sharing in dieci città italiane. Questa forma di mobilità elettrica è già molto apprezzata dagli utenti essendo una valida alternativa ecologica per muoversi all’interno delle città in maniera rapida, smart e a impatto zero.

La collaborazione con Frecciarossa andrà a semplificare ulteriormente gli spostamenti, consentendo anche a chi arriva in treno, di raggiungere la propria destinazione a zero emissioni liberando le città dai mezzi privati.

“Il treno è il mezzo sostenibile per eccellenza e, se uniamo al viaggio sulle Frecce anche la micromobilità elettrica, possiamo realizzare una autentica mobilità sostenibile. Il nostro obiettivo è rendere l’esperienza di viaggio sempre più semplice: scegliere il Frecciarossa per la lunga percorrenza e i mezzi Tier per il primo e ultimo miglio” – dichiara Pietro Diamantini, direttore business Alta Velocità di Trenitalia

A tutti i passeggeri di Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, che non siano già clienti Tier, basterà registrarsi sull’app di Tier per aver diritto a un bonus di benvenuto pari a due sblocchi e 20 minuti di utilizzo gratuito dei mezzi ecologici Tier, fino a luglio 2023, inserendo il codice “FRECCIAROSSA” nella sezione “sconti e promozioni”.

Inoltre, a partire da agosto sui mezzi Tier sarà visibile anche il logo Frecciarossa. Coloro che utilizzano i monopattini TIER viaggeranno su mezzi con frecce di direzione e più della metà della flotta offre dispositivi di protezione individuale integrati nel mezzo per rendere l’esperienza alla guida più sicura e confortevole.

“Siamo orgogliosi di questa importante partnership che abbiamo appena firmato: Tier e Trenitalia rappresentano due eccellenze nei loro rispettivi settori. Da oggi le nostre forze sono unite per offrire un sistema di trasporti integrato e ad impatto zero nelle maggiori città italiane” – dichiara Saverio Galardi, general manager Italia di Tier

