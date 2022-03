Thai Airways torna all’utile, grazie alla vendita di beni e alla ristrutturazione del debito

Thai Airways ha riportato un utile netto per l’esercizio 2021, il primo in cinque anni, ma soltanto grazie ai contributi una tantum derivati dalla vendita di beni sommati agli effetti della ristrutturazione in corso, con significativi tagli dei costi.

La compagnia aerea ha registrato un utile netto consolidato di 55,1 miliardi di baht (1,7 miliardi di dollari) contro la perdita netta record di 141 miliardi di baht del 2020; la perdita operativa dello scorso anno è scesa del 44% rispetto all’esercizio precedente, ma le entrate dalle operazioni sono diminuite del 51%. Le spese operative sono state di 43,45 miliardi di baht, in calo del 48,2%.

A parte la vendita di beni, gli 81,52 miliardi di baht di entrate da transazioni una tantum includono entrate dalla ristrutturazione del debito, dalla vendita di investimenti e dalla ristrutturazione e ridimensionamento.