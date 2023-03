Swissport si aggiudica il ground handling di Aeromexico a Fiumicino Swissport ha vinto la gara per l’aggiudicazione dei servizi aeroportuali di ground handling per Aeroméxico all’aeroporto di Roma Fiumicino. Dal 26 marzo, Swissport fornirà tutte le attività di assistenza a terra per i collegamenti aerei intercontinentali della compagnia messicana. Aeroméxico si aggiunge all’ampio portafoglio di 50 compagnie clienti che si affidano all’esperienza di Swissport dal suo arrivo in Italia a luglio 2022. La compagnia messicana arriverà nei cieli italiani il 26 marzo 2023 con l’apertura del volo diretto tra Roma Fiumicino e Città del Messico. Inizialmente la compagnia opererà quattro voli settimanali con un Boeing 787, che saliranno a sette da metà giugno. La nuova partnership avrà durata triennale, fino a marzo 2026. Swissport fornirà ad Aeroméxico i Servizi ai Passeggeri, Rampa, Pulizia e Sicurezza degli aeromobili attraverso il servizio “Cleaning and Aircraft Cabin Search”. I Servizi ai Passeggeri comprendono le operazioni di accettazione e di imbarco, l’ospitalità nelle lounge dei passeggeri Vip e frequent flyer, l’assistenza ai minori non accompagnati, il Lost & Found; i Servizi di Rampa prevedono l’assistenza agli aeromobili in partenza e in arrivo, le operazioni di carico e scarico dei bagagli. Swissport si occuperà inoltre della sorveglianza degli aeromobili durante il transito a Fiumicino e dei servizi di “Cleaning and Aircraft Cabin Search”, svolti dal proprio provider che effettuerà i controlli di sicurezza durante le pulizie della cabina. “Siamo onorati ed entusiasti di iniziare una nuova partnership con la compagnia nazionale messicana”. Aeroméxico può contare sulla riconosciuta esperienza di Swissport, un partner affidabile pronto ad offrire una vasta gamma di servizi tra l’atterraggio e il decollo dei propri voli” afferma Marina Bottelli, Amministratore Delegato di Swissport Italia. “Il nostro lancio in Italia appena nove mesi fa, quando abbiamo rilevato anche l’handling completo dell’hub di ITA Airways, è stato un grande successo, e siamo lieti che il nostro portafoglio clienti continui a crescere e includa ora 50 compagnie aeree.” Swissport è sbarcata in Italia lo scorso luglio, prima a Roma Fiumicino e da ottobre 2022 anche a Milano Linate. Dagli esordi ad oggi ha già assistito oltre 4.8 milioni di passeggeri e gestito quasi 42.000 voli in partenza, dimostrando da subito la propria capacità di operare rapidamente in qualsiasi aeroporto garantendo continuità e puntualità nelle operazioni, anche con elevati volumi di traffico durante la stagione di picco del trasporto aereo. A Roma Fiumicino, Swissport gestisce le operazioni a terra nell’hub di ITA Airways. Si tratta di uno degli oltre dodici hub – sia per quanto riguarda i servizi aeroportuali sia per la movimentazione di merci aeree – che Swissport gestisce per un numero di compagnie aeree in crescita in tutto il mondo. Sfruttando le competenze specifiche e le economie di scala di Swissport, le compagnie aeree possono ottenere flessibilità e sostenere la loro crescita.

