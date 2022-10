Stati Uniti: numerosi attacchi informatici contro gli aeroporti Diversi aeroporti degli Stati Uniti sono stati vittime di un hacking del loro sito web , lanciato a quanto pare su richiesta di hacker filorussi . I problemi sono stati risolti rapidamente. Un attacco Distributed Denial of Service ( DDoS ) ha colpito brevemente i siti Web dei principali aeroporti come Atlanta-Hartsfield Jackson , Chicago-O’Hare , Los Angeles o New York-LaGuardia il 10 ottobre 2022 , senza influire sui sistemi critici o sulle operazioni delle compagnie aeree. Nessuno degli aeroporti presi di mira ha segnalato disagi al suo funzionamento, l’attacco ha colpito principalmente i passeggeri che vogliono controllare online le informazioni sul proprio volo o sui servizi offerti prima della partenza. Secondo la stampa americana, gli attacchi informatici sarebbero stati lanciati su richiesta del gruppo di hacker filorusso noto come ” Killnet “, che ha pubblicato un elenco di siti web aeroportuali incoraggiando i suoi sostenitori ad attaccarli. Il gruppo aveva già rivendicato la scorsa settimana l’hacking dei siti dell’amministrazione statunitense e in precedenza l’hacking mirato alla Nato, in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

