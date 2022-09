Star Alliance: entro il 2025 metà dei vettori partner dovrà utilizzare la tecnologia biometrica

Star Alliance spinge le 26 compagnie aeree partner dell’alleanza all’utilizzo della tecnologia biometrica entro il 2025, in seguito all’aumento della domanda di viaggi contactless da parte dei passeggeri così come di una minore congestione degli aeroporti dopo il Covid-19.

Aumentando il numero delle postazioni in aeroporto in cui i passeggeri possono utilizzare la tecnologia biometrica, come la comparazione facciale che consente di utilizzare il proprio volto come carta d’imbarco, Star Alliance spera di ridurre i tempi di controllo della sicurezza in aeroporto, la consegna dei bagagli, delle file ai gate di partenza e nelle lounge.

Il gruppo vuole che da 12 a 15 compagnie aeree, ovvero circa il doppio del numero attuale, utilizzino la sua strategia biometrica o ne garantiscano la compatibilità, ha dichiarato a Reuters Christian Draeger, vicepresidente customer experience.

Oltre alle compagnie aeree, l’alleanza spera che i quattro aeroporti europei che partecipano al suo programma di biometria aggiungano altri punti di contatto e aumentino il numero di aeroporti partecipanti.

“Dovremo sicuramente puntare alla partecipazione della metà dei nostri vettori”, ha dichiarato. “Ma allo stesso tempo dobbiamo anche aumentare la rete degli aeroporti partecipanti”.