Sky Express sbarca a Milano, dal 3 novembre, e porta a giornalieri i voli su Roma

Sky Express aprirà una nuova rotta da Atene verso Milano Malpensa, il prossimo 3 novembre. La compagnia aerea greca aveva anticipato l’interesse per un secondo scalo italiano già lo scorso anno, in occasione del lancio dei voli su Roma Fiumicino, che tra l’altro saranno potenzianti portandoli a giornalieri.

Il nuovo collegamento per Milano – operato con cinque frequenze alla settimana, dal giovedì al lunedì – rientra nel più ampio piano di espansione del network europeo di Sky Express che include le nuove rotte per Monaco di Baviera (cinque frequenze a settimana, dal prossimo 2 novembre) e per Sofia (operativo sempre dal 2 novembre).

“Oggi annunciamo l’espansione del nostro network verso tre destinazioni strategiche, fortemente legate alla Grecia in termini di ospitalità e imprenditorialità – ha spiegato Gerasimos Skaltsas, direttore commerciale del vettore -. La nostra soddisfazione è duplice, perché dopo una stagione estiva particolarmente impegnativa, siamo pronti a spiegare le nostre ali raggiungendo l’ottava destinazione internazionale che serviamo stabilmente tutto l’anno con la flotta più giovane e più verde della Grecia”.