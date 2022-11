Sky express collega Atene a Monaco di Baviera con cinque voli a settimana Sky express ha aperto il nuovo collegamento diretto Atene-Monaco di Baviera lo scorso 27 ottobre, con cinque frequenze alla settimana. La rotta aumenta la connettività tra le due destinazioni con legami tradizionalmente forti, collegando Monaco con 34 città in Grecia e con Larnaca. L’inclusione di Monaco di Baviera nel network internazionale coperto dal vettore greco tutto l’anno è il risultato di una valutazione che ha tenuto conto del ruolo di questa particolare destinazione nell’allungamento della stagione turistica. “Monaco è una destinazione con un legame speciale per la comunità internazionale greca, che faceva parte del piano della compagnia aerea fin dall’inizio – ha dichiarato Vassilis Krasanakis, network planning & pricing manager della compagnia -. I voli diretti cinque giorni alla settimana, tutto l’anno, migliorano significativamente la connettività offrendo ai passeggeri provenienti da Atene o da Monaco le migliori condizioni e, naturalmente, la flotta più moderna della Grecia e una delle più ecologiche d’Europa”.

