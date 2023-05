Singapore Airlines e Garuda Indonesia verso una nuova joint venture Singapore Airlines e Garuda Indonesia daranno vita ad una joint venture per aumentare la capacità di trasporto passeggeri tra i due Paesi in parallelo all’aumento del turismo post-Covid nel Sud-est asiatico. Il piano coprirà le rotte tra Singapore e Denpasar, Giacarta e Surabaya e andrà ad ampliare il Memorandum of Understanding (MoU) che le due compagnie aeree hanno firmato nel novembre 2021. “Questa joint venture riflette il nostro fermo impegno a far crescere i mercati dell’aviazione in Indonesia e a Singapore, facilitando un maggior livello di connessioni commerciali e umane e promuovendo entrambi i Paesi come destinazioni turistiche regionali”, ha dichiarato Goh Choon Phong, ceo di Singapore Airlines. La collaborazione fra i due vettori è cominciata nel 2010 con il codesharing sui voli tra Singapore e Denpasar (Bali). Nel 2014, l’accordo è stato esteso ai voli tra Singapore e Surabaya, nonché ai voli operati dall’ex filiale regionale di Sia, SilkAir. Nel 2019, le compagnie hanno esteso l’accordo di codeshare ai voli tra Singapore e Giacarta. La partnership si è ampliata nel 2021, quando è stato firmato un Memorandum of Understanding (MoU) che consente a entrambi i vettori di esplorare una partnership commerciale di ampio respiro. L’ambito del MoU del 2021 comprende il potenziale allineamento dei programmi frequent flyer, attività di marketing congiunte e iniziative per promuovere il turismo in entrata in Indonesia, previa approvazione normativa. I due vettori si sono inoltre impegnati a trovare nuove opportunità di crescita nel segmento del trasporto aereo di merci, nonché a cooperare nelle attività di manutenzione, riparazione e revisione.

\r

Il gruppo Uvet con Uvet Global Business Travel – la joint venture tra il Gruppo Uvet e American Express Global Business Travel leader italiano nelle soluzioni per i viaggi d’affari – ha svolto nei giorni di 26, 27 e 28 maggio presso il Resort & SPA Baia dei Mulini di Trapani l’annuale evento formativo dedicato ai propri clienti e ai loro più importanti travel manager. Con la partecipazione di Ita Airways, Avis Budget Group e Travelport in qualità di premium partner. Ad aprire i lavori il presidente di Uvet Luca Patanè. \r

\r

Le due giornate hanno contemplato due sessioni di lavoro focalizzate sull’andamento generale di Uvet GBT in relazione ai risultati delle ultime due annate. Nello specifico si è ragionato sui cambiamenti che i servizi travel stanno subendo in termini di sostenibilità, purchaising, offline & online, safe & security con gli interventi dei partner Ita Airways, Avis Budget Group e Travelport, da sempre al fianco di Uvet GBT.\r

\r

La seconda sessione, invece, è stata dedicata alla presentazione delle novità di Uvet GBT, prima fra tutte l’apertura nel sud Italia a Matera di un nuovo BTC ai nuovi prodotti di punta e alle novità di BizTravel Evolution e dei suoi tools.\r

\r

Prezioso e importante il confronto diretto dei clienti con il management di Uvet Global Business Travel e tutti i sales & account guidati da Massimo Di Pasquale e Antonello Lanzellotto, con il supporto del team di Francesco Palleschi, chief operating & service delivery officer di Uvet GBT.\r

\r

Oltre ai momenti di lavoro e formazione nel corso della due giorni sono state organizzate diverse attività e iniziative: una visita al tramonto alle storiche saline di Marsala accompagnate da una cena con affaccio sulle Egadi, gioielli del Mediterraneo, e un giro per Erice, splendido borgo situato su una rocca soprastante il Baia dei Mulini Resort & SPA. \r

\r

«La formazione ha da sempre un ruolo centrale all’interno delle attività del Gruppo Uvet e ritrovarsi in una splendida cornice come quella di Baia dei Mulini a Trapani rende questo momento di aggiornamento professionale ancora più significativo e importante. Uvet GBT continua a crescere e la vicinanza e condivisione dei progetti del Gruppo con i nostri clienti, oltre al fondamentale apporto di tutti i collaboratori, sono per noi elementi imprescindibili» ha commentato Luca Patanè.","post_title":"Gruppo Uvet: giornate di formazione con i clienti e i travel manager","post_date":"2023-05-29T11:44:14+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1685360654000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446490","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi orari di partenza, rotte aggiuntive nel mare Adriatico e soprattutto una serie di promozioni ad hoc. E' l'estate 2023 di Anek Lines, che in questo modo offre maggiore flessibilità a chi desidera spostarsi da Venezia, Ancona e Bari per Corfù, Igoumenitsa e Patrasso e poi raggiungere molte delle più importanti destinazioni della Grecia e del Mediterraneo orientale.\r

\r

A livello di offerte commerciali, la compagnia prevede inoltre una serie di iniziative, tra cui uno sconto del 20% per amici e familiari, uno del 50% per i bambini, uno ancora del 20% per i giovani, uno sempre del 20% per i senior e uno del 30% sui biglietti di andata e ritorno e sulle linee interne. Disponibile poi la possibilità del campeggio a bordo per i collegamenti in calendario dal 1° aprile al 31 ottobre.\r

\r

Le rotte Italia - Grecia e Pireo - Creta sono operate in joint service con Superfast Ferries e Blue Star Ferries.","post_title":"L'estate Anek Lines: più rotte nell'Adriatico e promozioni ad hoc","post_date":"2023-05-26T13:41:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685108488000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446461","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_446463\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Zalamena[/caption]\r

\r

Dopo le indiscrezioni trapelate a fine aprile arrivano le prime conferme riguardo all'operazione di rilancio del Grand Hotel Gardone Riviera. Si rafforza quindi l'ipotesi di uno sbarco sui lidi del Garda del brand Hilton, anche se sul nome del marchio internazionale destinato a campeggiare sulla facciata della struttura si mantiene ancora un certo riserbo. Quel che è certo è invece che l'albergo è stato ceduo dalla famiglia Mizzaro Papini all’investitore rumeno Pavăl Holding, in partnership con l'hotel management company lituana Apex Alliance, che gestirà il complesso.\r

\r

Nell'operazione, il team hospitality di Ey guidato da Marco Zalamena, Antonino Petriglieri e Francesco Cammardella ha svolto il ruolo di advisor per la parte venditrice. La transazione, di cui non è stato svelato il valore, \"rappresenta a oggi una delle più rilevanti operazioni alberghiere del 2023 - sottolinea una nota Ey -. Con la nuova proprietà, l'hotel sarà oggetto tra il 2024 e il 2026 di un ulteriore investimento da 45 milioni di euro per lavori di ristrutturazione, in vista di un suo riposizionamento nel segmento 5 stelle con un marchio internazionale\".\r

\r

Il Grand Hotel Gardone con 167 camere, servizi e lungolago privato è la più grande struttura indipendente fronte lago sul Garda. Inaugurato nel 1884, è stato un punto di riferimento in tutta Europa: nella sua storia secolare ha ospitato celebrità come Gabriele D'Annunzio, re Giorgio di Sassonia, Winston Churchill e lo scrittore Vladimir Nabokov.","post_title":"Il Grand Hotel Gardone Riviera passa di mano. Si rafforza l'ipotesi dello sbarco di Hilton sul Garda","post_date":"2023-05-26T11:07:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1685099256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445943","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Cina torna nei programmi Royal Caribbean. A partire da aprile del prossimo anno la Spectrum of the Seas salperà da Shanghai, per crociere da quattro o cinque notti, che toccheranno destinazioni celebri come Fukuoka, Okinawa, Nagasaki, Osaka e Tokyo, in Giappone. Spectrum offrirà anche otto crociere da Hong Kong, a partire da dicembre 2024, verso luoghi come Ishigaki e Miyazaki, in Giappone, Taipei (Keelung), Taiwan, e Nha Trang, in Vietnam.\r

\r

Un'altra novità importante relativamente all'Asia sarà la Anthem of the Seas, che salperà per la prima volta in Asia da Singapore alla fine del 2024, offrendo ai viaggiatori una vasta gamma di servizi. \"Questo è il momento che, insieme ai vacanzieri cinesi, stavamo aspettando - spiega il senior vice president, international di Royal Caribbean International, Bert Hernandez -. Il nostro ritorno in Cina è un’emozionante pietra miliare che poteva essere segnata solo con Spectrum of the Seas, diventata un nome apprezzato dalle famiglie e dai viaggiatori cinesi da quando debuttò a Shanghai, nel 2019, in qualità, allora, di ultima, nonché più grande nave di Royal Caribbean. Questa ripresa ha anche aperto un mondo di opportunità per espandere la varietà delle vacanze in Asia, dato che un'altra nave pluripremiata salperà in questa regione con l'arrivo di Anthem of the Seas a Singapore\".","post_title":"Royal Caribbean torna in Cina ad aprile 2024 con la Spectrum of the Seas","post_date":"2023-05-19T10:16:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684491391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ottimizzare l'uso della flotta lungo raggio tuttora penalizzata dalla chiusura dello spazio aereo russo: questo l'obiettivo dell'accordo a lungo termine siglato tra Finnair e Qantas, che prevede l'affitto da parte del vettore finlandese di due aeromobili A330 in wet lease alla compagnia australiana per un periodo di due anni; successivamente è previsto l'affitto in dry lease di due dei suoi A330 a Qantas per un periodo di 2,5 anni, a partire dal 2025. Il wet lease del primo aeromobile inizierà a ottobre 2023, mentre quello del secondo comincerà all'inizio del 2024.\r

\r

Finnair consolida così gli sforzi per garantire un utilizzo ottimale della sua flotta di A330, il cui raggio d'azione è limitato nelle operazioni di lungo raggio a causa della chiusura dello spazio aereo russo. \r

\r

Durante il periodo di wet lease, l'aeromobile sarà impiegato nella rete di Qantas sulle rotte da Sydney e Singapore e da Sydney e Bangkok. I piloti Finnair voleranno sui voli di linea Finnair da Helsinki a Singapore e da Helsinki a Bangkok; poi continueranno a volare sui voli di linea Qantas tra Singapore, Bangkok e Sydney prima di tornare alla loro base di Helsinki. L'equipaggio di cabina è fornito da partner Finnair con sede a Singapore e Bangkok, mentre la manutenzione degli aeromobili è effettuata da partner del vettore finlandese presso le destinazioni Qantas. L'accordo con Qantas non incide sul numero di personale di cabina di Finnair, in quanto questo è pienamente impiegato in altre operazioni.\r

\r

Dalla chiusura dello spazio aereo russo, Finnair ha costruito un network geograficamente più equilibrato, in quanto il divieto di accesso allo spazio aereo russo ha allungato i tempi di volo tra l'hub di Helsinki e le destinazioni asiatiche. L'accordo con Qantas è un altro esempio del rafforzamento dei legami tra Finnair e i suoi partner oneworld nell'ambito della sua nuova strategia. \"Questo accordo ci consente di impiegare pienamente la nostra flotta di A330 in operazioni redditizie\", ha commentato Antti Tolvanen, senior vice president, network and revenue management di Finnair.","post_title":"Finnair affitta due A330 a Qantas per ottimizzare l'utilizzo della flotta lungo raggio","post_date":"2023-05-19T10:10:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684491054000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445858","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Leonardo Hotel Lago di Garda - Wellness and Spa ed è la sesta proprietà della compagnia che fa capo al gruppo israeliano Fattal Hotel. Si tratta di un albergo da 127 camere e suite, tra cui una spa suite con vasca idromassaggio per due persone e doccia a filo pavimento, e due hydro suite con vasca idromassaggio a due posti posizionata sul terrazzo. L'area benessere è composta inoltre da undici sale per trattamenti, una piscina interna e due esterne, di cui una adults only.\r

\r

Il resort, l'ex Principe di Lazise, è stato acquisito lo scorso aprile dal fondo di investimento istituzionale israeliano Fattal European Partnership II, gestito da Guy Vardi e Yaniv Amzaleg. Il fondo, istituito dal gruppo omonimo nel 2022, è dotato di un capitale proprio fino a 400 milioni di euro in contanti (obiettivo di raccolta 1 miliardo), ed è destinato all'espansione del portfolio alberghiero. A vendere, per 25 milioni di euro, è stata Aquileia Capital Services, società di Bain Capital Credit. Il Principe di Lazise ha chiuso il 2022 con un fatturato di 4,6 milioni di euro, un ebitda margin dell'11% e ricavi totali medi per camera disponibile (trevpar) di 134 euro.\r

\r

\"Siamo lieti di poter aggiungere un'altra interessante proposta leisure al nostro portfolio con questa splendida struttura a Lazise - spiega Yoram Biton, managing director di Leonardo Hotels Central Europe -. La stuttura rappresenta una significativa aggiunta alla nostra offerta a sud del Brennero e un passo importante nella nostra strategia di espansione, che dal 2022 si concentra anche su destinazioni leisure. L'Italia è il luogo ideale per questo ampliamento, un’area unica per i viaggiatori. Per questo motivo intendiamo realizzare altri progetti qui e continuare a guidare la nostra crescita in questo Paese\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"E' sul lago di Garda la sesta proprietà Leonardo Hotels in Italia","post_date":"2023-05-18T12:10:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684411858000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445672","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Singapore Airlines ha messo a segno un utile annuale record per l'esercizio terminato lo scorso 31 marzo, il più elevato dei 76 anni di storia della compagnia. A livello di gruppo - incluso quindi il contributo della divisione low cost, Scoot - il profitto ha raggiunto di 2,16 miliardi di dollari di Singapore (1,62 miliardi di dollari Usa), su ricavi per 17,78 miliardi di dollari. Nel precedente anno il gruppo aveva registrato invece una perdita di 962 millioni di dollari di Singapore.\r

\r

La compagnia segnala un buon andamento dell'advance booking in tutte le classi di viaggio, trainato dall'aumento delle prenotazioni per Cina, Giappone e Corea del Sud.\r

\r

All'inizio della pandemia il gruppo ha mantenuto la maggior parte del personale e gran parte della flotta, malgrado i bassi livelli di utilizzo: ciò, spiega una nota del gruppo, ha permesso alle due compagnie aeree, Sia e Scoot, di ripristinare le operazioni con breve preavviso quando la domanda di viaggio è aumentata, nell'anno fiscale 2022/23.\r

\r

\"Lavorando in collaborazione con l'intero sistema del trasporto aereo di Singapore, entrambi i vettori sono stati tra i primi a ripristinare i voli dopo la riapertura delle frontiere cogliendo appieno il rimbalzo della domanda\". Secondo gli ultimi risultati operativi del Gruppo Sia, alla fine di marzo la capacità passeggeri del gruppo ha raggiunto il 79% dei livelli pre-Covid.\r

\r

Nell'anno, Sia e Scoot hanno trasportato un totale di 26,5 milioni di passeggeri, sei volte di più rispetto all'esercizio precedente. Anche il load factor è aumentato di 55,3 punti percentuali, raggiungendo l'85,4%. Alla fine di marzo, il network del gruppo copriva 109 destinazioni in 36 Paesi.","post_title":"Il gruppo Singapore Airlines centra l'utile annuale più alto di tutta la sua storia","post_date":"2023-05-16T14:59:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684249182000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445634","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Casina Ricchi nasce nel cuore dei colli morenici mantovani, a pochi passi dal lago di Garda, da una storia di professionalità e passione, dove la famiglia Stefanoni affonda le sue radici e dove ha deciso di dare vita a questo relais, connubio di eleganza , semplicità, autenticità e soprattutto rispetto per l’ambiente e la natura circostante.\r

\r

L’etimologia del nome Ricchi ha una storia affascinante con origini latine; richinus era infatti un termine utilizzato per descrivere un terreno selvatico e difficile da coltivare, difficoltà che non hanno comunque intimorito Enrico Stefanoni che ha deciso di trasformare i colli in vigneti eleganti, emblema di vini raffinati e sinceri, che incorniciano la struttura, più recentemente realizzata dalla terza generazione della famiglia Stefanoni, con cui sono collegati da un filo diretto. \r

\r

Nel Relais La Casina, ognuna delle suite è dedicata a uno dei vini di produzione della Cantina Ricchi. Dalla “Casina Rosso”, alla “Cornalino” passando per la “Vittorio”, ogni camera de La Casina è sapientemente arredata con elementi architettonici originali, materiali naturali, mobili eleganti, travi a vista o pavimenti intarsiati e offre ai suoi ospiti una magnifica vista sul panorama esterno. \r

\r

L’energia elettrica e’ prodotta da un impianto fotovoltaico e l’energia termica utilizzata per il riscaldamento, e’ prodotta con l’utilizzo di una caldaia alimentata esclusivamente con il cippato ricavato dalla potatura dei vigneti, riducendo fortemente in questo modo l’emissione di CO2 nell’aria.\r

\r

Il Relais offre una magnifica piscina coperta con acqua salata, parte integrante della lussuosa Wine Spa del relais sviluppata per invitare ad un relax polisensoriale. \r

\r

La particolarità però della Spa de La Casina è certamente il fatto che tutto, al suo interno, richiami il mondo del vino e dell’uva: cosmetici, trattamenti, trattamenti di coppia, sono infatti realizzati con il prodotto pregiato delle colline moreniche. \r

\r

Altro fiore all’occhiello de La Casina il suo ristorante, che offre la possibilità di conoscere piccole realtà del territorio e entrare in sintonia con materie prime semplici e gustose.\r

\r

A completare l’esperienza gastronomica, naturalmente, una speciale selezione di etichette della viticoltura della Cantina Ricchi, la cantina direttamente collegata al Relais che produce vini con un’etica sostenibile. \r

\r

Come il Relais, anche la cantina ha fatto del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità il suo cavallo di battaglia dotandosi di tecnologia all’avanguardia e arrivando a produrre ben 33.000 bottiglie completamente CO2 free. \r

\r

\r

\r

","post_title":"La Casina Ricchi, nuovo agriturismo relais tra i Colli Mantovani","post_date":"2023-05-16T11:44:22+00:00","category":["alberghi","incoming"],"category_name":["Alberghi","Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1684237462000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445507","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto Changi di Singapore potrebbe tornare ai livelli di traffico passeggeri pre-pandemia prima di quanto previsto. \r

\r

Secondo i dati pubblicati dal Changi Airport Group (Cag) a marzo 2023 l'aeroporto ha movimentato oltre 4,6 milioni di movimenti passeggeri, pari a circa l'82% dei livelli pre-pandemia. I movimenti degli aerei, invece, sono stati circa l'81% rispetto ai livelli di marzo 2019.\r

\r

Il gruppo evidenzia che il traffico proveniente dal Nord America, dal Pacifico sud-occidentale e dall'Europa ha registrato la crescita maggiore. \"Inoltre, anche i flussi di passeggeri da e per Cina, Hong Kong, Taiwan e Macao hanno mostrato una forte ripresa, con un traffico raddoppiato rispetto al trimestre precedente, grazie alla progressiva ripresa dei servizi di linea per i passeggeri\" spiega una nota del gruppo.\r

\r

Al 1° aprile, l'aeroporto ha visto 102 compagnie aeree operare oltre 6.000 voli di linea settimanali.\r

\r

\"Sulla base dell'attuale traiettoria, il traffico passeggeri dell'aeroporto di Changi dovrebbe tornare ai livelli pre-Covid entro il prossimo anno, o forse anche prima\", ha dichiarato il ministro dei trasporti di Singapore, S Iswaran.\r

\r

Il Cag riaprirà l'ala nord del Terminal 2 in ottobre, prima del previsto, dopo il completamento dei lavori di ammodernamento: questa riapertura, ha sottolineato il ministro, aggiungerà altri 20 milioni di passeggeri all'anno alla capacità dell'aeroporto, portando la capacità totale di passeggeri a 90 milioni rispetto agli 85 milioni di passeggeri all'anno del periodo pre-pandemia.\r

\r

Prosegue, intanto, la progettazione del quinto terminal dell'aeroporto, la cui costruzione dovrebbe iniziare nel 2025. Una volta completato a metà degli anni 2030, il mega-terminal sarà in grado di gestire circa 50 milioni di passeggeri all'anno.","post_title":"Singapore: il Changi Airport all'82% del traffico passeggeri 2019","post_date":"2023-05-15T11:17:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684149478000]}]}}