Sede nuova a Barcellona per Vueling che continua nel suo percorso di crescita Vueling opera collegamenti aerei dal 2004: oggi raggiunge 104 destinazioni in Europa e nel mondo, con 200.220 voli annui (oltre 650 giornalieri), trasportando più di 29 milioni di passeggeri. La flotta è composta da 124 velivoli, 25 dei quali Airbus A320 neo e tre Airbus A321 neo. Quest’anno la low cost spagnola celebra un andamento molto positivo e la recente apertura della nuova sede di Viladecans-Barcellona, dove gli uffici sono un punto di incontro tra la luce del sole e lo spazio, tra il giallo luminoso che rappresenta la compagnia e una grande attenzione alle 700 persone che vi lavorano, parte delle 4.200 che compongono la crew della compagnia. Il piano terra dell’edificio ospita in particolare lo Iocc, Integrated Operation Control Center, cuore pulsante dove vengono seguite h24 tutte le operazioni di Vueling nel mondo. A fianco dello Iocc si trova l’Emergency room. Il team logistico è operativo 365 giorni all’anno seguendo una serie di turnazioni e grazie alla condivisione dell’impegno. La sede Vueling a Barcellona è quindi un luogo fatto di innovazione e ricerca, di ampi uffici, spazi ricreativi e sale media con una particolare attenzione per il lavoro di team e per la formazione. All’interno della sede catalana Vueling ha infatti avviato già nel 2018 la Vueling University: un progetto in collaborazione con istituzioni educative e fornitori, attraverso il quale studenti e giovani di diversi centri e profili possono formarsi in aree e progetti specifici: saranno i lavoratori del futuro dell’aviazione. Un futuro che prevede la piena adesione ai principi della sostenibilità migliorando l’efficienza delle operazioni e delle rotte, l’utilizzo del Saf (il carburante per l’aviazione sostenibile), la riduzione del peso e il riciclo e l’assenza di plastica a bordo. Come parte del gruppo Iag, Vueling si impegna infatti a raggiungere zero emissioni nette di Co2 entro il 2050. Infine una nota sulle rotte stagionali della compagnia: dallo scorso inverno sono attive quelle verso il Cairo e Amman, mentre a ottobre partirà la rotta invernale verso Luxor, proseguendo fino a marzo.



Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448208 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vueling opera collegamenti aerei dal 2004: oggi raggiunge 104 destinazioni in Europa e nel mondo, con 200.220 voli annui (oltre 650 giornalieri), trasportando più di 29 milioni di passeggeri. La flotta è composta da 124 velivoli, 25 dei quali Airbus A320 neo e tre Airbus A321 neo. Quest’anno la low cost spagnola celebra un andamento molto positivo e la recente apertura della nuova sede di Viladecans-Barcellona, dove gli uffici sono un punto di incontro tra la luce del sole e lo spazio, tra il giallo luminoso che rappresenta la compagnia e una grande attenzione alle 700 persone che vi lavorano, parte delle 4.200 che compongono la crew della compagnia. Il piano terra dell'edificio ospita in particolare lo Iocc, Integrated Operation Control Center, cuore pulsante dove vengono seguite h24 tutte le operazioni di Vueling nel mondo. A fianco dello Iocc si trova l'Emergency room. Il team logistico è operativo 365 giorni all’anno seguendo una serie di turnazioni e grazie alla condivisione dell’impegno. La sede Vueling a Barcellona è quindi un luogo fatto di innovazione e ricerca, di ampi uffici, spazi ricreativi e sale media con una particolare attenzione per il lavoro di team e per la formazione. All'interno della sede catalana Vueling ha infatti avviato già nel 2018 la Vueling University: un progetto in collaborazione con istituzioni educative e fornitori, attraverso il quale studenti e giovani di diversi centri e profili possono formarsi in aree e progetti specifici: saranno i lavoratori del futuro dell'aviazione. Un futuro che prevede la piena adesione ai principi della sostenibilità migliorando l'efficienza delle operazioni e delle rotte, l’utilizzo del Saf (il carburante per l’aviazione sostenibile), la riduzione del peso e il riciclo e l’assenza di plastica a bordo. Come parte del gruppo Iag, Vueling si impegna infatti a raggiungere zero emissioni nette di Co2 entro il 2050. Infine una nota sulle rotte stagionali della compagnia: dallo scorso inverno sono attive quelle verso il Cairo e Amman, mentre a ottobre partirà la rotta invernale verso Luxor, proseguendo fino a marzo. [gallery ids="448210,448211,448214,448212,448213,448216"] [post_title] => Sede nuova a Barcellona per Vueling che continua nel suo percorso di crescita [post_date] => 2023-06-22T14:43:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687445007000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448244 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’assemblea elettiva di Federalberghi Torino ha confermato Fabio Borio alla guida dell’associazione che riunisce gli imprenditori alberghieri del capoluogo piemontese e della sua provincia, per i prossimi cinque anni, conferendogli un secondo mandato. L’associazione sceglie dunque la continuità e premia il lavoro del consiglio direttivo che ha guidato la categoria nell’ultimo quinquennio, segnato profondamente dal Covid-19 e dall’impatto negativo della pandemia sul comparto turistico-ricettivo. Borio, laureato in Architettura, managing director dell’hotel Genova di Torino, dal 2018 è alla guida dell’Associazione provinciale degli imprenditori alberghieri. Il presidente e il nuovo consiglio guideranno Federalberghi Torino fino al 2027. “La riconferma è il migliore riconoscimento per il lavoro che abbiamo svolto nell’ultimo quinquennio, drammaticamente segnato dal Covid-19 e dal suo impatto sul nostro comparto – dichiara lo stesso Borio –. L’obiettivo è ora quello di mantenere la linea individuata e percorsa in questi anni attraverso il dialogo con le istituzioni politiche e culturali, gli enti pubblici e i partner privati che operano nel turismo. Torino si appresta a consolidare il suo posizionamento come meta turistica e deve immaginare il suo futuro nei prossimi dieci anni, migliorando l’offerta e attraendo flussi sempre più cospicui. Federalberghi Torino sarà protagonista e non farà mai mancare il proprio apporto, per il bene della categoria ma soprattutto per lo sviluppo economico e sociale della nostra città”. Il nuovo consiglio direttivo sarà composto inoltre da Andrea Benasciutti, Maurizio Bertone, Francesca Bogliaccino, Ana Paula Bracarense, Nicolò Buratti, Matteo Capuzzo, Alessandro Comoletti, Gabriela Cristiani, Giovanni Cristiani, Lorenzo Da Fre, Roberto Ertola, Caterina Fioritti, Alessandro Garelli, Cecilia Garetto, Fabio Lin Men Yu, Renzo Roux, Leonardo Serranti, Paolo Tamagnone, Riccardo Vallinotto, Tommaso Vineis. L’assemblea ha inoltre rinnovato il Gat (comitato dei Giovani albergatori), guidato da Virginia Bertone, e ha confermato i probi viri Caterina Fioritti, Luigi Capuzzo e Riccardo Vallinotto. [post_title] => Fabio Borio confermato alla guida di Federalberghi Torino [post_date] => 2023-06-22T12:57:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687438625000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448233 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una proposta bike a 360 gradi, con un’offerta completa dedicata agli amanti delle due ruote. Club del Sole potenzia il progetto Bike Experience inaugurato lo scorso anno, con il quale propone ospitalità full service e attività dedicate a chi vuole aggiungere l’energia di una pedalata alla propria vacanza nella natura. Il servizio comprende dal noleggio di bici muscolari e a pedalata assistita a consigli utili su imperdibili wow-point da raggiungere pedalando. Si spazia da veri e propri tour di Bike discovering con guide locali, che faranno immergere i partecipanti in luoghi di pregio artistico e culturale, arricchiti da qualche veloce parentesi enogastronomica, al nuovo percorso itinerante GiraSole Bike Experience, l’itinerario in natura che collega i villaggi Club del Sole dell’alto Adriatico: da Lido di Spina a Riccione in tre tappe facili e divertenti, per scoprire chilometro dopo chilometro le oasi del parco Delta Po, le città d’arte di Ravenna e Rimini, i paesaggi collinari della Valmarecchia. Ma questa iniziativa non è dedicata solo ai cicloturisti abituali. Si rivolge anche a tutti gli ospiti che vorranno entrare pienamente in connessione con l’ambiente circostante, assaporare il senso di libertà e scoprire in modo autentico i dintorni. All’interno delle strutture che offrono questa esperienza, si potranno poi trovare una colonnina bike station per le riparazioni veloci o un’officina e un’area di lavaggio biciclette. [post_title] => Cresce l'offerta Bike Experience di Club del Sole. Un nuovo tour collega i villaggi dell'Alto Adriatico [post_date] => 2023-06-22T12:13:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687436035000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448178 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Borgo di Luce i Monasteri è un’oasi nell’oasi della Sicilia, un tempio dello star bene, nelle sfumature verdi della campagna alle porte della città bianca conosciuta come Siracusa. Contenuta nel perimetro di quello che è stato un austero monastero benedettino e poi la dimora di nobili famiglie isolane, quali i Catalano, i baroni di Melilli e la contessa di Floridia, la struttura di Mira Hotels & Resorts (oggi controllata al 75% dai tedeschi di Dsr Hotel Holding, ndr) conserva lo spirito di un luogo dalle molte vite passate in un tempo che è cambiato senza cambiare lo spazio, dominato da agrumeti, palme e ulivi. Comprende un campo da golf 18 buche par 71 dall’atmosfera tipicamente mediterranea, progettato dagli architetti David e Vincenzo Mezzacane per non sfigurare nell’abbraccio di piante di aranci, limoni, mandarini e fichi d’india. Nella piazza della Luna campeggia un meraviglioso Ficus Benjamin secolare. La colazione è un rituale che introduce ai sapori e ai profumi della tradizione, rivisti dallo chef al ristorante Le Ninfee. Stagionalità e territorio sono il cuore della cena à la carte, che si sviluppa su quattro proposte per ogni portata, nobilitate da una pregiata carta dei vini, popolata dai migliori prodotti di questa parte della Sicilia. In quello che sembra il set di un film e si presta volentieri a meeting aziendali e occasioni di team building, è facile immaginare di immergersi nel gusto dopo essersi goduti una nuotata nella piscina esterna con Jacuzzi, dominata da un suggestivo ulivo secolare al centro e circondata da chaise-longue, ombrelloni e tavolini, dove sorseggiare un drink del pool bar in estate o addirittura pranzare, da fine maggio a settembre. Tra carrubi e inebrianti aranceti, la magia si completa con Zagara Spa, santuario del benessere olistico sviluppato su 300 metri quadrati di superfici prevalentemente in pietra, in cui lo spirito antico si unisce alle più moderne tecnologie, con bagno turco, doccia emozionale, sauna, vasca idromassaggio, area relax. Dalle passeggiate all’aria aperta e a cavallo, senza dimenticare ovviamente il golf, il resort è un punto di partenza ideale per programmare una vacanza attiva in Sicilia. Da Pantalica alla riserva naturale di Cavagrande, fino a Cava Carosello, il territorio circostante è un continuo invito al trekking, che può trasformarsi nella camminata verso un mare bellissimo da esplorare a vela, tra Ortigia e la costa siracusana. Chi preferisce rimanere sulla terra e subisce il richiamo dell’arte non può che lasciarsi sedurre da Siracusa, Patrimonio dell'umanità Unesco e ricca di testimonianze di un solenne passato nelle architetture e nei vicoli del centro storico, o da Noto, vera capitale del barocco. [post_title] => Borgo di Luce i Monasteri, tra golf e relax il punto di partenza per una vacanza attiva in Sicilia [post_date] => 2023-06-22T11:54:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687434876000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448175 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Suq Festival di Genova compie 25 anni e fino al 25 giugno al Porto Antico sarà presente con un nuovo programma di teatro, musica, incontri, laboratori, showcooking e buone pratiche di EcoSuq. Da un quarto di secolo in piazza delle Feste, e prima alla loggia della Mercanzia nel centro storico, il festival dà vita a una esperienza unica, permette di vivere circondati da persone che parlano lingue diverse, ognuna con il suo racconto, fra colori, profumi e sapori che provengono da tutto il mondo, con tante cucine da assaggiare. È il bazar mediterraneo, uno spazio dove si può parlare di tutto e dove ognuno trova il suo posto. Il traguardo dei 25 anni viene tra l'altro celebrato da un libro che racconta il cammino del festival e delle attività del Suq attraverso tante e prestigiose firme, ciascuna delle quali ha scelto una parola da cui partire. Le voci del Suq è uscito in questo mese di giugno per l’editore Altreconomia ed è curato da Giulia Alonzo e Oliviero Ponte di Pino con Alberto Lasso e Carla Peirolero: per ripercorrere un’avventura iniziata nel 1999 come un esperimento innovativo e audace, che poi si è consolidata sino a essere un riferimento d’eccellenza per i temi interculturali in Italia e in Europa. All'appuntamento di quest'anno si parla dei grandi temi dell’attualità: dai diritti alla crisi internazionale, dai fenomeni migratori all’emergenza climatica. Il tutto interpretato con sguardo interculturale, attento e originale. Il venticinquesimo Suq Festival ha al centro una ricca selezione di spettacoli teatrali dedicati al dialogo tra culture, di forte impegno civile, che intrecciano prosa, musica, disegni animati. Il cartellone teatrale si è aperto il 15 giugno con lo spettacolo di Andrea Pennacchi Welcome to Pojanistan: una descrizione ironica e sprezzante del razzismo che circola come un virus in Italia. In programma anche due prime nazionali. Ampio spazio è poi dedicato al tema dell’ambiente con gli appuntamenti di EcoSuq e con tanti nuovi workshop, dibattiti e buone pratiche condivise. «Sono orgogliosa di questo risultato – afferma Carla Peirolero, direttrice del Suq – e penso all’inizio di questa avventura, quando insieme a Valentina Arcuri l’abbiamo lanciata per ribellione a un teatro che non dava spazio alla società multiculturale contemporanea, sia in scena sia nel suo pubblico. Il Suq in 25 anni è rimasto fedele a sé stesso, ha mantenuto la sua formula originale di dialogo tra culture diverse, offrendo ogni anno un programma coerente, nato da una ricerca specifica e radicale, sempre al passo con l’attualità che nel tempo proprio su questi argomenti ha mostrato un’allarmante fragilità». [post_title] => Il Suq Fest compie 25 anni, musica, incontri, showcooking, teatro al Porto Antico di Genova [post_date] => 2023-06-22T11:48:03+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687434483000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448227 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama B&B Hotel Guimarães, dispone di 95 camere e si trova in Portogallo, ma soprattutto rappresenta un traguardo importante per l'omonimo gruppo francese, che con la sua apertura raggiunge quota 700. Non si ferma infatti la crescita della compagnia che nel solo 2022 ha inaugurato ben 97 strutture e ora punta su obiettivi ancora più ambiziosi, con l'idea di raggiungere i 3 mila alberghi entro il 2030. Il percorso di sviluppo di B&B Hotels ha visto il gruppo triplicare il numero delle proprie strutture in dieci anni, raggiungendo nel 2022 una crescita del 50% rispetto al 2019 (anno di riferimento pre-Covid), con un fatturato complessivo di oltre un miliardo di euro. Il 2023 ha confermato questo trend con l’ingresso in nuovi mercati internazionali: il Regno Unito, la Danimarca e gli Stati Uniti. In particolare, la mossa strategica sugli Usa ha rappresentato un rilevante punto di svolta. Attraverso l’adattamento della sua offerta a questo nuovo target di clienti, e con l’ingresso in un segmento che Oltreoceano è ancora in fase di sviluppo, B&b Hotels intende aprire 400 strutture negli Stati Uniti entro i prossimi dieci anni, partendo dalla Florida per poi raggiungere altre aree del Paese. Nel Regno Unito la compagnia mira invece al raggiungimento di 100 strutture entro il 2035, valutando diverse località tra cui destinazioni balneari e di svago, gli snodi stradali nei punti nevralgici della destinazione e gli aeroporti. In Francia, infine, l’espansione continua e vedrà presto il superamento dei 400 hotel. Anche per l’Italia il 2022 è stato un anno da record, con un fatturato di oltre 117 milioni e l’obiettivo di arrivare a 68 strutture entro il 2023, per oltre 6 mila camere. "Siamo molto orgogliosi di questo importante traguardo - sottolinea Liliana Comitini, presidente e amministratore delegato di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia -. A soli quattro anni dall’inaugurazione della nostra cinquecentesima struttura a Palermo abbiamo dato un’importante accelerata al nostro piano di espansione raggiungendo così nuovi mercati e target". [post_title] => B&B Hotels raggiunge quota 700 hotel. Ora l'asticella si alza a 3 mila entro il 2030 [post_date] => 2023-06-22T11:39:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687433955000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448222 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un andamento superiore alle aspettative. Così Alessandro Tai definisce i risultati ottenuti quest'anno dalla sede milanese di King Holidays, che così rafforza la propria penetrazione nel mercato del Nord Italia. Gli uffici si trovano in viale Coni Zugna, a due passi dai Navigli, e gestiscono direttamente le relazioni con le agenzie per i gruppi tailor made e tutta l’area incentive. Restano invece appannaggio del booking di Roma le prenotazioni individuali e i viaggi di gruppo con partenze garantite da catalogo. "Il nostro asset principale - spiega il responsabile ufficio gruppi e incentive Milano - è la fiducia degli agenti di viaggio, che ci scelgono per il know-how trentennale, la competitività delle proposte e la qualità dei servizi . I gruppi sono un segmento molto delicato per il business delle agenzie, con un grande valore strategico: per questo privilegiamo un approccio sartoriale, mutuato dalla nostra esperienza nell’incentive. Lavoriamo su tutte le destinazioni, non solo su quelle della programmazione classica, e ci basiamo sulla personalizzazione dei servizi e sul monitoraggio di tutti i fattori di produzione”. Negli ultimi mesi, la domanda si è consolidata: “Lo scorso anno avevamo già superato i numeri del 2019 – prosegue Tai – ma molte delle iniziative erano riferite a operazioni concordate prima della pandemia e rimaste in sospeso. I dati di quest’anno, invece, descrivono una crescita organica, composta da richieste ex-novo”. La dimensione internazionale di King Holidays, che fa parte del gruppo Springwater Tourism, assicura alle agenzie la possibilità di affrontare progetti importanti, comprese convention e team building per centinaia di persone in tutto il mondo, impossibili da gestire senza l’appoggio di una solida rete di supporto. “La scelta di operare direttamente da Milano con uno staff di professionisti altamente qualificati e stimati dal mercato – conclude Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays – è di per sé un esempio dell’attenzione che caratterizza la nostra relazione commerciale con la distribuzione. Non si tratta solo di essere più vicini e più veloci nelle risposte, ma anche e soprattutto di condividere un’affinità culturale, un approccio al lavoro che rende ancora più efficiente il supporto offerto agli intermediari”. [post_title] => King Holidays: cresce la domanda gruppi e incentive. Protagonista la sede milanese del to [post_date] => 2023-06-22T11:24:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687433066000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448201 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Numeri in crescita, che autorizzano a essere positivi per quanto riguarda l’estate di Guiness Travel. Su alcune destinazioni le cifre replicano e addirittura superano quelle del pre-pandemia. L’inflazione in aumento, la situazione geopolitica ancora per molti versi incerta e la lunga attesa per i passaporti non frenano insomma la voglia di viaggiare degli italiani, disposti a pagare anche di più per assicurarsi un’esperienza al riparo da problemi e imprevisti di qualsiasi natura. “La vera sfida posta dalla stagione ormai alle porte riguarda la disponibilità dei servizi per assemblare itinerari: voli e strutture ricettive in primo luogo - afferma Michele Mosca, product manager del to –. Il numero delle rotte non ha infatti ancora raggiunto la frequenza degli anni passati, mentre le tariffe sono in molti casi raddoppiate. Ogni giorno riceviamo riscontri di molte adv demotivate per l’impossibilità di trovare soluzioni di volo, specialmente sotto data.” In questo senso, Guiness offre invece la solida garanzia di voli e servizi a terra acquistati in allotment con largo anticipo, con la certezza di prezzi bloccati verso tutte le più di 100 destinazioni proposte dall’operatore. “Tutto lo sforzo adesso si concentra sul comunicare alla rete agenziale il nostro potenziale: un’ampia fetta di utenza non ha ancora prenotato il viaggio estivo e si recherà quindi presso un’agenzia per affidarsi nelle mani di professionisti che sappiano indirizzarli nella maniera migliore. Con una semplice chiamata al nostro booking e la conferma di un preventivo è possibile in pochissimo tempo finalizzare una pratica importante – aggiunge Mosca -. Oltre ai tanti itinerari in Europa, nei soli due mesi estivi di luglio e agosto abbiamo più di 30 partenze garantite in tutto il mondo, molte delle quali con disponibilità di bretelle Az, per delocalizzare il nostro hub di Roma Fiumicino e dare la possibilità di partire da tutta Italia”. Sugli scudi in particolare le vendite di itinerari Usa e Sud-America, il Medio-Oriente e il Nord- Africa, con l’Egitto, Marocco e Giordania; l’India e l’Estremo Oriente con l’exploit di Giappone, Thailandia e Indocina. “L’obiettivo è quello di incrementare ulteriormente il volume di affari, diminuendo la forbice tra la percentuale di preventivi effettuati (+ 30%) e quelli confermati (+ 15%)”, conclude Mosca. [post_title] => Guiness Travel: posti e servizi in allotment per vincere la sfida della carenza di voli [post_date] => 2023-06-22T10:37:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687430272000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448191 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è una data per il debutto di Renfe sui collegamenti diretti Spagna-Francia: il prossimo 13 luglio prenderà il via la tratta di Alta Velocità sulla Barcellona-Lione; a seguire, il 28 luglio, sarà la volta della Madrid-Marsiglia. La società ferroviaria spagnola si aggiunge quindi a Sncf e Trenitalia sul mercato dell'Av francese. Entrambi i servizi saranno inizialmente operativi quattro giorni a settimana, dal venerdì al lunedì, prima di diventare giornalieri rispettivamente a settembre e ottobre. I tempi di viaggio, tuttavia, non saranno esattamente rapidi: Barcellona-Lione durerà poco meno di cinque ore e Madrid-Marsiglia poco più di otto ore. Tempi che si trovano a competere con quelli dei collegamenti aerei, in questo caso più veloci, ma la grande attenzione al tema della sostenibilità in Europa potrebbe andare a vantaggio di Renfe: già molti viaggiatori - sia leisure sia corporate - scelgono spesso il treno per viaggi in cui le opzioni ferroviarie sono competitive. Secondo quanto dichiarato dal presidente di Renfe, Raül Blanco, entro l’estate del 2024 verrà realizzata la connessione ferroviaria con Parigi, che permetterà di collegare la Spagna con la capitale francese in poche ore, proprio come accade dal dicembre del 2021 in Italia, dove opera un treno diretto Milano-Parigi. La connessione sarà dunque attiva in tempo per i Giochi Olimpici 2024 che si svolgeranno a Parigi. [post_title] => Renfe debutterà il 13 luglio sull'alta velocità Spagna-Francia, con la Barcellona-Lione [post_date] => 2023-06-22T09:46:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687427185000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sede nuova a barcellona per vueling che continua nel suo percorso di crescita" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4512,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448208","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vueling opera collegamenti aerei dal 2004: oggi raggiunge 104 destinazioni in Europa e nel mondo, con 200.220 voli annui (oltre 650 giornalieri), trasportando più di 29 milioni di passeggeri. La flotta è composta da 124 velivoli, 25 dei quali Airbus A320 neo e tre Airbus A321 neo.\r

Quest’anno la low cost spagnola celebra un andamento molto positivo e la recente apertura della nuova sede di Viladecans-Barcellona, dove gli uffici sono un punto di incontro tra la luce del sole e lo spazio, tra il giallo luminoso che rappresenta la compagnia e una grande attenzione alle 700 persone che vi lavorano, parte delle 4.200 che compongono la crew della compagnia.\r

Il piano terra dell'edificio ospita in particolare lo Iocc, Integrated Operation Control Center, cuore pulsante dove vengono seguite h24 tutte le operazioni di Vueling nel mondo. A fianco dello Iocc si trova l'Emergency room. Il team logistico è operativo 365 giorni all’anno seguendo una serie di turnazioni e grazie alla condivisione dell’impegno. La sede Vueling a Barcellona è quindi un luogo fatto di innovazione e ricerca, di ampi uffici, spazi ricreativi e sale media con una particolare attenzione per il lavoro di team e per la formazione.\r

All'interno della sede catalana Vueling ha infatti avviato già nel 2018 la Vueling University: un progetto in collaborazione con istituzioni educative e fornitori, attraverso il quale studenti e giovani di diversi centri e profili possono formarsi in aree e progetti specifici: saranno i lavoratori del futuro dell'aviazione. Un futuro che prevede la piena adesione ai principi della sostenibilità migliorando l'efficienza delle operazioni e delle rotte, l’utilizzo del Saf (il carburante per l’aviazione sostenibile), la riduzione del peso e il riciclo e l’assenza di plastica a bordo. Come parte del gruppo Iag, Vueling si impegna infatti a raggiungere zero emissioni nette di Co2 entro il 2050. Infine una nota sulle rotte stagionali della compagnia: dallo scorso inverno sono attive quelle verso il Cairo e Amman, mentre a ottobre partirà la rotta invernale verso Luxor, proseguendo fino a marzo.\r

[gallery ids=\"448210,448211,448214,448212,448213,448216\"]","post_title":"Sede nuova a Barcellona per Vueling che continua nel suo percorso di crescita","post_date":"2023-06-22T14:43:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687445007000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’assemblea elettiva di Federalberghi Torino ha confermato Fabio Borio alla guida dell’associazione che riunisce gli imprenditori alberghieri del capoluogo piemontese e della sua provincia, per i prossimi cinque anni, conferendogli un secondo mandato. L’associazione sceglie dunque la continuità e premia il lavoro del consiglio direttivo che ha guidato la categoria nell’ultimo quinquennio, segnato profondamente dal Covid-19 e dall’impatto negativo della pandemia sul comparto turistico-ricettivo.\r

\r

Borio, laureato in Architettura, managing director dell’hotel Genova di Torino, dal 2018 è alla guida dell’Associazione provinciale degli imprenditori alberghieri. Il presidente e il nuovo consiglio guideranno Federalberghi Torino fino al 2027. “La riconferma è il migliore riconoscimento per il lavoro che abbiamo svolto nell’ultimo quinquennio, drammaticamente segnato dal Covid-19 e dal suo impatto sul nostro comparto – dichiara lo stesso Borio –. L’obiettivo è ora quello di mantenere la linea individuata e percorsa in questi anni attraverso il dialogo con le istituzioni politiche e culturali, gli enti pubblici e i partner privati che operano nel turismo. Torino si appresta a consolidare il suo posizionamento come meta turistica e deve immaginare il suo futuro nei prossimi dieci anni, migliorando l’offerta e attraendo flussi sempre più cospicui. Federalberghi Torino sarà protagonista e non farà mai mancare il proprio apporto, per il bene della categoria ma soprattutto per lo sviluppo economico e sociale della nostra città”.\r

\r

Il nuovo consiglio direttivo sarà composto inoltre da Andrea Benasciutti, Maurizio Bertone, Francesca Bogliaccino, Ana Paula Bracarense, Nicolò Buratti, Matteo Capuzzo, Alessandro Comoletti, Gabriela Cristiani, Giovanni Cristiani, Lorenzo Da Fre, Roberto Ertola, Caterina Fioritti, Alessandro Garelli, Cecilia Garetto, Fabio Lin Men Yu, Renzo Roux, Leonardo Serranti, Paolo Tamagnone, Riccardo Vallinotto, Tommaso Vineis. L’assemblea ha inoltre rinnovato il Gat (comitato dei Giovani albergatori), guidato da Virginia Bertone, e ha confermato i probi viri Caterina Fioritti, Luigi Capuzzo e Riccardo Vallinotto.\r

\r

","post_title":"Fabio Borio confermato alla guida di Federalberghi Torino","post_date":"2023-06-22T12:57:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1687438625000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una proposta bike a 360 gradi, con un’offerta completa dedicata agli amanti delle due ruote. Club del Sole potenzia il progetto Bike Experience inaugurato lo scorso anno, con il quale propone ospitalità full service e attività dedicate a chi vuole aggiungere l’energia di una pedalata alla propria vacanza nella natura. Il servizio comprende dal noleggio di bici muscolari e a pedalata assistita a consigli utili su imperdibili wow-point da raggiungere pedalando.\r

\r

Si spazia da veri e propri tour di Bike discovering con guide locali, che faranno immergere i partecipanti in luoghi di pregio artistico e culturale, arricchiti da qualche veloce parentesi enogastronomica, al nuovo percorso itinerante GiraSole Bike Experience, l’itinerario in natura che collega i villaggi Club del Sole dell’alto Adriatico: da Lido di Spina a Riccione in tre tappe facili e divertenti, per scoprire chilometro dopo chilometro le oasi del parco Delta Po, le città d’arte di Ravenna e Rimini, i paesaggi collinari della Valmarecchia.\r

\r

Ma questa iniziativa non è dedicata solo ai cicloturisti abituali. Si rivolge anche a tutti gli ospiti che vorranno entrare pienamente in connessione con l’ambiente circostante, assaporare il senso di libertà e scoprire in modo autentico i dintorni. All’interno delle strutture che offrono questa esperienza, si potranno poi trovare una colonnina bike station per le riparazioni veloci o un’officina e un’area di lavaggio biciclette.","post_title":"Cresce l'offerta Bike Experience di Club del Sole. Un nuovo tour collega i villaggi dell'Alto Adriatico","post_date":"2023-06-22T12:13:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687436035000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448178","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Borgo di Luce i Monasteri è un’oasi nell’oasi della Sicilia, un tempio dello star bene, nelle sfumature verdi della campagna alle porte della città bianca conosciuta come Siracusa. Contenuta nel perimetro di quello che è stato un austero monastero benedettino e poi la dimora di nobili famiglie isolane, quali i Catalano, i baroni di Melilli e la contessa di Floridia, la struttura di Mira Hotels & Resorts (oggi controllata al 75% dai tedeschi di Dsr Hotel Holding, ndr) conserva lo spirito di un luogo dalle molte vite passate in un tempo che è cambiato senza cambiare lo spazio, dominato da agrumeti, palme e ulivi.\r

\r

Comprende un campo da golf 18 buche par 71 dall’atmosfera tipicamente mediterranea, progettato dagli architetti David e Vincenzo Mezzacane per non sfigurare nell’abbraccio di piante di aranci, limoni, mandarini e fichi d’india. Nella piazza della Luna campeggia un meraviglioso Ficus Benjamin secolare. La colazione è un rituale che introduce ai sapori e ai profumi della tradizione, rivisti dallo chef al ristorante Le Ninfee. Stagionalità e territorio sono il cuore della cena à la carte, che si sviluppa su quattro proposte per ogni portata, nobilitate da una pregiata carta dei vini, popolata dai migliori prodotti di questa parte della Sicilia. In quello che sembra il set di un film e si presta volentieri a meeting aziendali e occasioni di team building, è facile immaginare di immergersi nel gusto dopo essersi goduti una nuotata nella piscina esterna con Jacuzzi, dominata da un suggestivo ulivo secolare al centro e circondata da chaise-longue, ombrelloni e tavolini, dove sorseggiare un drink del pool bar in estate o addirittura pranzare, da fine maggio a settembre.\r

\r

Tra carrubi e inebrianti aranceti, la magia si completa con Zagara Spa, santuario del benessere olistico sviluppato su 300 metri quadrati di superfici prevalentemente in pietra, in cui lo spirito antico si unisce alle più moderne tecnologie, con bagno turco, doccia emozionale, sauna, vasca idromassaggio, area relax. Dalle passeggiate all’aria aperta e a cavallo, senza dimenticare ovviamente il golf, il resort è un punto di partenza ideale per programmare una vacanza attiva in Sicilia. Da Pantalica alla riserva naturale di Cavagrande, fino a Cava Carosello, il territorio circostante è un continuo invito al trekking, che può trasformarsi nella camminata verso un mare bellissimo da esplorare a vela, tra Ortigia e la costa siracusana. Chi preferisce rimanere sulla terra e subisce il richiamo dell’arte non può che lasciarsi sedurre da Siracusa, Patrimonio dell'umanità Unesco e ricca di testimonianze di un solenne passato nelle architetture e nei vicoli del centro storico, o da Noto, vera capitale del barocco.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Borgo di Luce i Monasteri, tra golf e relax il punto di partenza per una vacanza attiva in Sicilia","post_date":"2023-06-22T11:54:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687434876000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448175","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Suq Festival di Genova compie 25 anni e fino al 25 giugno al Porto Antico sarà presente con un nuovo programma di teatro, musica, incontri, laboratori, showcooking e buone pratiche di EcoSuq. Da un quarto di secolo in piazza delle Feste, e prima alla loggia della Mercanzia nel centro storico, il festival dà vita a una esperienza unica, permette di vivere circondati da persone che parlano lingue diverse, ognuna con il suo racconto, fra colori, profumi e sapori che provengono da tutto il mondo, con tante cucine da assaggiare. È il bazar mediterraneo, uno spazio dove si può parlare di tutto e dove ognuno trova il suo posto.\r

\r

Il traguardo dei 25 anni viene tra l'altro celebrato da un libro che racconta il cammino del festival e delle attività del Suq attraverso tante e prestigiose firme, ciascuna delle quali ha scelto una parola da cui partire. Le voci del Suq è uscito in questo mese di giugno per l’editore Altreconomia ed è curato da Giulia Alonzo e Oliviero Ponte di Pino con Alberto Lasso e Carla Peirolero: per ripercorrere un’avventura iniziata nel 1999 come un esperimento innovativo e audace, che poi si è consolidata sino a essere un riferimento d’eccellenza per i temi interculturali in Italia e in Europa.\r

\r

All'appuntamento di quest'anno si parla dei grandi temi dell’attualità: dai diritti alla crisi internazionale, dai fenomeni migratori all’emergenza climatica. Il tutto interpretato con sguardo interculturale, attento e originale. Il venticinquesimo Suq Festival ha al centro una ricca selezione di spettacoli teatrali dedicati al dialogo tra culture, di forte impegno civile, che intrecciano prosa, musica, disegni animati. Il cartellone teatrale si è aperto il 15 giugno con lo spettacolo di Andrea Pennacchi Welcome to Pojanistan: una descrizione ironica e sprezzante del razzismo che circola come un virus in Italia. In programma anche due prime nazionali.\r

\r

Ampio spazio è poi dedicato al tema dell’ambiente con gli appuntamenti di EcoSuq e con tanti nuovi workshop, dibattiti e buone pratiche condivise. «Sono orgogliosa di questo risultato – afferma Carla Peirolero, direttrice del Suq – e penso all’inizio di questa avventura, quando insieme a Valentina Arcuri l’abbiamo lanciata per ribellione a un teatro che non dava spazio alla società multiculturale contemporanea, sia in scena sia nel suo pubblico. Il Suq in 25 anni è rimasto fedele a sé stesso, ha mantenuto la sua formula originale di dialogo tra culture diverse, offrendo ogni anno un programma coerente, nato da una ricerca specifica e radicale, sempre al passo con l’attualità che nel tempo proprio su questi argomenti ha mostrato un’allarmante fragilità».","post_title":"Il Suq Fest compie 25 anni, musica, incontri, showcooking, teatro al Porto Antico di Genova","post_date":"2023-06-22T11:48:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1687434483000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448227","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama B&B Hotel Guimarães, dispone di 95 camere e si trova in Portogallo, ma soprattutto rappresenta un traguardo importante per l'omonimo gruppo francese, che con la sua apertura raggiunge quota 700. Non si ferma infatti la crescita della compagnia che nel solo 2022 ha inaugurato ben 97 strutture e ora punta su obiettivi ancora più ambiziosi, con l'idea di raggiungere i 3 mila alberghi entro il 2030.\r

\r

Il percorso di sviluppo di B&B Hotels ha visto il gruppo triplicare il numero delle proprie strutture in dieci anni, raggiungendo nel 2022 una crescita del 50% rispetto al 2019 (anno di riferimento pre-Covid), con un fatturato complessivo di oltre un miliardo di euro. Il 2023 ha confermato questo trend con l’ingresso in nuovi mercati internazionali: il Regno Unito, la Danimarca e gli Stati Uniti.\r

\r

In particolare, la mossa strategica sugli Usa ha rappresentato un rilevante punto di svolta. Attraverso l’adattamento della sua offerta a questo nuovo target di clienti, e con l’ingresso in un segmento che Oltreoceano è ancora in fase di sviluppo, B&b Hotels intende aprire 400 strutture negli Stati Uniti entro i prossimi dieci anni, partendo dalla Florida per poi raggiungere altre aree del Paese. Nel Regno Unito la compagnia mira invece al raggiungimento di 100 strutture entro il 2035, valutando diverse località tra cui destinazioni balneari e di svago, gli snodi stradali nei punti nevralgici della destinazione e gli aeroporti. In Francia, infine, l’espansione continua e vedrà presto il superamento dei 400 hotel. Anche per l’Italia il 2022 è stato un anno da record, con un fatturato di oltre 117 milioni e l’obiettivo di arrivare a 68 strutture entro il 2023, per oltre 6 mila camere. \r

\r

\"Siamo molto orgogliosi di questo importante traguardo - sottolinea Liliana Comitini, presidente e amministratore delegato di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia -. A soli quattro anni dall’inaugurazione della nostra cinquecentesima struttura a Palermo abbiamo dato un’importante accelerata al nostro piano di espansione raggiungendo così nuovi mercati e target\".","post_title":"B&B Hotels raggiunge quota 700 hotel. Ora l'asticella si alza a 3 mila entro il 2030","post_date":"2023-06-22T11:39:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687433955000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448222","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un andamento superiore alle aspettative. Così Alessandro Tai definisce i risultati ottenuti quest'anno dalla sede milanese di King Holidays, che così rafforza la propria penetrazione nel mercato del Nord Italia. Gli uffici si trovano in viale Coni Zugna, a due passi dai Navigli, e gestiscono direttamente le relazioni con le agenzie per i gruppi tailor made e tutta l’area incentive. Restano invece appannaggio del booking di Roma le prenotazioni individuali e i viaggi di gruppo con partenze garantite da catalogo. \"Il nostro asset principale - spiega il responsabile ufficio gruppi e incentive Milano - è la fiducia degli agenti di viaggio, che ci scelgono per il know-how trentennale, la competitività delle proposte e la qualità dei servizi . I gruppi sono un segmento molto delicato per il business delle agenzie, con un grande valore strategico: per questo privilegiamo un approccio sartoriale, mutuato dalla nostra esperienza nell’incentive. Lavoriamo su tutte le destinazioni, non solo su quelle della programmazione classica, e ci basiamo sulla personalizzazione dei servizi e sul monitoraggio di tutti i fattori di produzione”.\r

\r

Negli ultimi mesi, la domanda si è consolidata: “Lo scorso anno avevamo già superato i numeri del 2019 – prosegue Tai – ma molte delle iniziative erano riferite a operazioni concordate prima della pandemia e rimaste in sospeso. I dati di quest’anno, invece, descrivono una crescita organica, composta da richieste ex-novo”. La dimensione internazionale di King Holidays, che fa parte del gruppo Springwater Tourism, assicura alle agenzie la possibilità di affrontare progetti importanti, comprese convention e team building per centinaia di persone in tutto il mondo, impossibili da gestire senza l’appoggio di una solida rete di supporto.\r

\r

“La scelta di operare direttamente da Milano con uno staff di professionisti altamente qualificati e stimati dal mercato – conclude Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays – è di per sé un esempio dell’attenzione che caratterizza la nostra relazione commerciale con la distribuzione. Non si tratta solo di essere più vicini e più veloci nelle risposte, ma anche e soprattutto di condividere un’affinità culturale, un approccio al lavoro che rende ancora più efficiente il supporto offerto agli intermediari”.","post_title":"King Holidays: cresce la domanda gruppi e incentive. Protagonista la sede milanese del to","post_date":"2023-06-22T11:24:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687433066000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448201","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Numeri in crescita, che autorizzano a essere positivi per quanto riguarda l’estate di Guiness Travel. Su alcune destinazioni le cifre replicano e addirittura superano quelle del pre-pandemia. L’inflazione in aumento, la situazione geopolitica ancora per molti versi incerta e la lunga attesa per i passaporti non frenano insomma la voglia di viaggiare degli italiani, disposti a pagare anche di più per assicurarsi un’esperienza al riparo da problemi e imprevisti di qualsiasi natura.\r

\r

“La vera sfida posta dalla stagione ormai alle porte riguarda la disponibilità dei servizi per assemblare itinerari: voli e strutture ricettive in primo luogo - afferma Michele Mosca, product manager del to –. Il numero delle rotte non ha infatti ancora raggiunto la frequenza degli anni passati, mentre le tariffe sono in molti casi raddoppiate. Ogni giorno riceviamo riscontri di molte adv demotivate per l’impossibilità di trovare soluzioni di volo, specialmente sotto data.”\r

\r

In questo senso, Guiness offre invece la solida garanzia di voli e servizi a terra acquistati in allotment con largo anticipo, con la certezza di prezzi bloccati verso tutte le più di 100 destinazioni proposte dall’operatore. “Tutto lo sforzo adesso si concentra sul comunicare alla rete agenziale il nostro potenziale: un’ampia fetta di utenza non ha ancora prenotato il viaggio estivo e si recherà quindi presso un’agenzia per affidarsi nelle mani di professionisti che sappiano indirizzarli nella maniera migliore. Con una semplice chiamata al nostro booking e la conferma di un preventivo è possibile in pochissimo tempo finalizzare una pratica importante – aggiunge Mosca -. Oltre ai tanti itinerari in Europa, nei soli due mesi estivi di luglio e agosto abbiamo più di 30 partenze garantite in tutto il mondo, molte delle quali con disponibilità di bretelle Az, per delocalizzare il nostro hub di Roma Fiumicino e dare la possibilità di partire da tutta Italia”.\r

\r

Sugli scudi in particolare le vendite di itinerari Usa e Sud-America, il Medio-Oriente e il Nord- Africa, con l’Egitto, Marocco e Giordania; l’India e l’Estremo Oriente con l’exploit di Giappone, Thailandia e Indocina. “L’obiettivo è quello di incrementare ulteriormente il volume di affari, diminuendo la forbice tra la percentuale di preventivi effettuati (+ 30%) e quelli confermati (+ 15%)”, conclude Mosca.","post_title":"Guiness Travel: posti e servizi in allotment per vincere la sfida della carenza di voli","post_date":"2023-06-22T10:37:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687430272000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448191","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è una data per il debutto di Renfe sui collegamenti diretti Spagna-Francia: il prossimo 13 luglio prenderà il via la tratta di Alta Velocità sulla Barcellona-Lione; a seguire, il 28 luglio, sarà la volta della Madrid-Marsiglia.\r

\r

La società ferroviaria spagnola si aggiunge quindi a Sncf e Trenitalia sul mercato dell'Av francese. Entrambi i servizi saranno inizialmente operativi quattro giorni a settimana, dal venerdì al lunedì, prima di diventare giornalieri rispettivamente a settembre e ottobre. I tempi di viaggio, tuttavia, non saranno esattamente rapidi: Barcellona-Lione durerà poco meno di cinque ore e Madrid-Marsiglia poco più di otto ore.\r

\r

Tempi che si trovano a competere con quelli dei collegamenti aerei, in questo caso più veloci, ma la grande attenzione al tema della sostenibilità in Europa potrebbe andare a vantaggio di Renfe: già molti viaggiatori - sia leisure sia corporate - scelgono spesso il treno per viaggi in cui le opzioni ferroviarie sono competitive.\r

\r

Secondo quanto dichiarato dal presidente di Renfe, Raül Blanco, entro l’estate del 2024 verrà realizzata la connessione ferroviaria con Parigi, che permetterà di collegare la Spagna con la capitale francese in poche ore, proprio come accade dal dicembre del 2021 in Italia, dove opera un treno diretto Milano-Parigi. La connessione sarà dunque attiva in tempo per i Giochi Olimpici 2024 che si svolgeranno a Parigi.","post_title":"Renfe debutterà il 13 luglio sull'alta velocità Spagna-Francia, con la Barcellona-Lione","post_date":"2023-06-22T09:46:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687427185000]}]}}