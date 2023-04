Sea incentiva le compagnie aeree che utilizzano Saf: stanziati 450.000 euro per il 2023 Sea incentiva con un supporto economico le compagnie aeree che operano sugli aeroporti di Milano e che utilizzeranno i biocarburanti (Saf). Dopo aver sottoscritto nel 2021 un accordo con Eni per lo sviluppo dell’utilizzo e fornitura di bio carburanti per l’aviazione, la società che gestisce gli scali di Malpensa e Linate si è ora impegnata a riconoscere un contributo pari a 500 € per tonnellata di “Saf puro” acquistato dalle compagnie ed effettivamente erogato, miscelato al carburante fossile, presso i due aeroporti milanesi nel corso del 2023 per coprire parte dell’extracosto che ancora caratterizza i Saf rispetto al carburante tradizionale. Il fondo totale disponibile per il 2023 è pari a 450.000 euro. Il programma si articola in due sottoperiodi (aprile-agosto e settembre-dicembre) per favorire la partecipazione di un maggior numero di compagnie coinvolgendo anche quelle non ancora avviate all’uso di Saf. DHL, ITA Airways, Volotea e Cargolux Airlines sono solo alcune delle compagnie aeree che hanno risposto al bando per sostenere le loro politiche di decarbonizzazione.

