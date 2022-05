Sas cancella circa 4.000 voli per l’estate a causa della carenza di personale

Sas, Scandinavian Airlines prevede di cancellare circa 4.000 voli quest’estate a causa di ritardi nelle consegne degli aeromobili e della carenza di personale.

Secondo quanto riportato dal quotidiano svedese Dagens Industri, la mancanza di personale è principalmente il risultato del licenziamento di circa 5.000 dipendenti da parte della compagnia aerea quando la domanda di voli internazionali e domestici ha iniziato a diminuire a causa della pandemia Covid-19.

“La stragrande maggioranza dei viaggiatori non ne risentirà, se non per il fatto che verranno riprenotati su un volo entro poche ore o lo stesso giorno”, ha dichiarato Karin Nyman, addetta stampa di Sas, a Dagens Industri.