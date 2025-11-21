Ryanair investe su Trieste: inverno con 2 aeromobili basati e 16 rotte Ryanair investe su Trieste basando, per la prima volta durante la stagione invernale, due aeromobili, che spingono la crescita del traffico del 50% fino a superare 1 milione di passeggeri annui. L’operativo per la winter 2025 prevede quindi 16 rotte, inclusa la nuova per Lamezia; oltre 1 milione di passeggeri all’anno e oltre 800 posti di lavoro supportati nella regione Friuli-Venezia Giulia. “A seguito dell’impegno del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, per rimuovere l’addizionale municipale in Friuli Venezia Gilia lo scorso anno, Ryanair ha fatto investimenti significativi in tutta la regione – afferma Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair -: ha aperto una nuova base nell’aprile 2024, ampliato la flotta a 2 aeromobili, lanciato 10 nuove rotte e aggiunto oltre 730.000 posti”. “L’aeroporto del Friuli Venezia Giulia continua a crescere in maniera sostenuta anche in questa stagione invernale – sottolinea Marco Consalvo, ceo di Trieste Airport -. L’annuncio di oggi di Ryanair conferma un percorso di sviluppo che sta portando risultati concreti per tutto il territorio: più connettività, più opportunità per i nostri passeggeri e un impatto economico significativo per l’intera regione”. Condividi

L’edizione 2026 si concluderà l’11 aprile 2026 a Trieste. A bordo, oltre 2.000 ospiti prenotati, provenienti in prevalenza da Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera e Austria.\r

Come nei più grandi romanzi di avventura, questo viaggio unico regalerà agli ospiti un’esperienza ai confini della terra e l’edizione più ricca di sempre: oltre 4 mesi e mezzo di navigazione per scoprire 51 destinazioni diverse in 33 paesi, attraversando 5 continenti e tre oceani sulle tracce dei grandi esploratori del passato.\r

\r

L'itinerario\r

In 142 giorni, Costa Deliziosa compirà la circumnavigazione del globo, navigando sempre verso ovest. Dall’Italia attraverserà il Mediterraneo e l’Atlantico sino ai Caraibi, visitando Francia, Spagna Marocco e isole Canarie, prima di vivere il fascino tropicale di Barbados. Dopo il passaggio nel canale di Panama, la nave entrerà nel cuore dell’America Latina alla scoperta di Perù e Cile fino all’isola di Pasqua. L’itinerario prosegue nell’immensità dell’oceano Pacifico, tra le isole Pitcairn e la Polinesia francese, per poi toccare le isole più remote di Samoa, Tonga, Fiji, Vanuatu e Nuova Caledonia, fino a raggiungere l'Australia. Da qui la rotta continua verso nord, toccando Papua Nuova Guinea e Giappone, fino alla Corea del Sud. Ripresa la navigazione verso ovest, si raggiungeranno Taiwan, Hong Kong e le coste del Vietnam, per poi immergersi nelle atmosfere di Singapore e Malesia. Infine, l’oceano Indiano regala emozioni uniche, con Sri Lanka, Maldive e Mauritius ad anticipare l’Africa australe. E poi, dal Sudafrica, ai deserti della Namibia, fino a Capo Verde per poi riavvicinarsi all’Europa, con l’Italia come destinazione finale di questo viaggio.\r

\r

Le Land Experiences\r

A rendere ancora memorabile questo viaggio, un ricco programma di Land Experiences: oltre 200 esperienze a terra autentiche e indimenticabili, dal trekking tra i geoglifi del deserto di Atacama alle immersioni nelle acque delle Barbados, dai safari africani nel parco Chobe alle cerimonie del tè a Kyoto, fino alle danze tribali di Mystery Island. Gli ospiti potranno poi vivere un vero viaggio nel viaggio con gli esclusivi overland, tour che regalano tempo e intensità per scoprire luoghi iconici come Machu Picchu, Angkor Wat e le cascate Vittoria.\r

Il giro del mondo continua anche a bordo di Costa Deliziosa. Gli ospiti potranno vivere la magia delle feste celebrando Natale e Capodanno su una nave vestita a festa, con spettacoli e party musicali dedicati. C\r

Costa Crociere propone altri due giri del mondo in partenza a fine 2026: a ottobre, Costa Serena salperà da Tokyo a Buenos Aires per un giro del mMondo di 66 giorni tra Asia, Oceania e Sud America, mentre a novembre tornerà protagonista Costa Deliziosa con un itinerario esclusivo di 139 giorni attraverso mete in Nord America, Hawaii e l’isola privata di Half Moon Cay.","post_title":"Costa Crociere: il giro del mondo in partenza oggi da Trieste","post_date":"2025-11-21T14:58:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763737102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502186","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair investe su Trieste basando, per la prima volta durante la stagione invernale, due aeromobili, che spingono la crescita del traffico del 50% fino a superare 1 milione di passeggeri annui. \r

\r

L’operativo per la winter 2025 prevede quindi 16 rotte, inclusa la nuova per Lamezia; oltre 1 milione di passeggeri all’anno e oltre 800 posti di lavoro supportati nella regione Friuli-Venezia Giulia.\r

\r

\"A seguito dell’impegno del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, per rimuovere l’addizionale municipale in Friuli Venezia Gilia lo scorso anno, Ryanair ha fatto investimenti significativi in tutta la regione - afferma Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair -: ha aperto una nuova base nell’aprile 2024, ampliato la flotta a 2 aeromobili, lanciato 10 nuove rotte e aggiunto oltre 730.000 posti\".\r

\r

\"L'aeroporto del Friuli Venezia Giulia continua a crescere in maniera sostenuta anche in questa stagione invernale - sottolinea Marco Consalvo, ceo di Trieste Airport -. L’annuncio di oggi di Ryanair conferma un percorso di sviluppo che sta portando risultati concreti per tutto il territorio: più connettività, più opportunità per i nostri passeggeri e un impatto economico significativo per l’intera regione\".","post_title":"Ryanair investe su Trieste: inverno con 2 aeromobili basati e 16 rotte","post_date":"2025-11-21T13:29:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763731748000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502156","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grandi aspettative sul lancio della Seattle-Roma, primo collegamento europeo firmato da Alaska Airlines, tanto che la compagnia ha deciso di anticiparne il decollo al 28 aprile 2026 - rispetto all'11 maggio inizialmente previsto -.\r

\r

Non solo, \"considerata l'elevata risposta del mercato\" la rotta stagionale verrà operata quotidianamente, invece che quattro volte alla settimana come stabilito in origine.\r

\r

La prossima primavera Alaska Airlines inaugurerà anche i voli da Seattle per Londra Heathrow e Reykjavik.\r

\r

\"Con il nostro collegamento non-stop da Seattle a Roma e Londra, apriamo le porte a due delle regioni più iconiche del mondo con lo stile e la cura che i nostri ospiti si aspettano da noi. Queste nuove rotte segnano un passo importante nella nostra espansione globale e riflettono il nostro impegno a offrire un'esperienza internazionale di alto livello da Seattle. Siamo entusiasti di collegare il Pacifico nord-occidentale a una parte più ampia del mondo\" ha dichiarato Andrew Harrison, chief commercial officer del vettore.\r

\r

Sulla Seattle-Roma la compagnia opererà con un Boeing 787-9 Dreamliner, in concorrenza con Delta, che debutterà anch'essa sulla rotta nel maggio 2026. I voli Delta utilizzeranno aeromobili Airbus A330-900neo, con quattro voli settimanali.","post_title":"Alaska Airlines anticipa al 28 aprile il volo su Roma. E le frequenze saranno giornaliere","post_date":"2025-11-21T12:15:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763727313000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502124","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il consiglio di amministrazione di Turkish Airlines ha deciso di vendere la quota del 49% detenuta in Air Albania, a distanza di sette anni dal decollo del vettore di bandiera albanese.\r

\r

Parte così la ricerca di nuovi investitori: tra quelli attuali figurano Mdn Investment (41%), che ha contribuito a fondare la compagnia aerea insieme a Turkish Airlines nel 2018, e la società statale Albcontrol (10%).\r

\r

Secondo quanto riferito da Reuters nel 2018 il primo ministro Edi Rama ha affermato che la nascita di Air Albania è stata possibile grazie al presidente turco Tayyip Erdogan e al suo sostegno.\r

\r

La decisione di Turkish Airlines di vendere le azioni nel vettore albanese giunge poche settimane dopo la conclusione di un'offerta da 300 milioni di euro per una quota di minoranza in Air Europa.\r

\r

“A seguito di adeguamenti tecnici e finanziari alla chiusura, la quota di minoranza da acquisire dovrebbe essere compresa tra il 25% e il 27%”, ha dichiarato un portavoce di Turkish Airlines il 6 novembre 2025.\r

Turkish Airlines ha spiegato che la decisione di acquistare una quota di Air Europa è stata motivata dalla volontà di rafforzare la propria posizione strategica nel settore dell'aviazione globale e di aumentare il numero di turisti che visitano la Turchia.\r

\r

La compagnia aerea ha inoltre sottolineato i vantaggi economici derivanti dall'apertura di nuovi mercati turistici in America Latina e dall'espansione del network voli passeggeri e cargo tra la Spagna e la Turchia.","post_title":"Turkish Airlines lascia l'azionariato di Air Albania: in vendita la quota del 49%","post_date":"2025-11-21T10:41:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763721676000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502118","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da quarantacinque anni Visit Usa Association è un punto di riferimento per chi promuove e chi sceglie gli Stati Uniti come meta di viaggio, un ruolo sempre più rilevante per un mercato in continua a crescere, che ha superato Regno Unito e Germania.\r

\r

Al timone c’è Lia Maiorca, segretario generale, custode di una visione che unisce professionalità e autentica curiosità per un Paese in continua evoluzione. Al Going Square Academy di Genova ha ricordato come il network, nato negli anni ’80 dopo la chiusura degli enti ufficiali del turismo americano, riunisca tour operator, catene alberghiere, compagnie di autonoleggio e destinazioni statunitensi, con l’obiettivo di offrire risposte concrete agli agenti di viaggio ma anche al cliente finale.\r

\r

Oggi i soci sono 75, numero in aumento nonostante le tensioni globali. «Il mercato italiano vale un milione di passeggeri l’anno e cresce ancora: gli Usa restano la destinazione più amata», conferma Maiorca. Molti i repeater in cerca di novità. «Lavoriamo sulla diversificazione, promuovendo non solo mete iconiche come New York, Miami e California, ma anche aree meno note: Sud, Montagne Rocciose, New England e regioni dal forte valore storico come il Massachusetts, legato al turismo delle radici».\r

\r

Un’attenzione particolare va anche alle culture native americane, portatrici di esperienze autentiche che trasmettono la vera essenza degli States. Autofinanziata, l’associazione raggiunge il pubblico soprattutto tramite social e agenzie, che veicolano storie e identità di una destinazione dalle molte anime.\r

\r

Dal 2014 Visit Usa investe inoltre nella formazione continua: dopo i primi webinar è nato nel 2023 il programma “Agenti Pro”, che crea una comunità selezionata di agenti più coinvolti nelle attività e con uno spazio dedicato sul sito.\r

I grandi eventi 2026\r

Elevate le attese per il 2026, che sarà un anno emblematico per il turismo americano, segnato da tre ricorrenze di rilevanza mondiale:\r

\r

America250: (dal 4 luglio 2026) - celebrazioni per il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza, con eventi da Boston a Philadelphia, New York e Washington D.C.;\r

\r

Fifa World Cup 2026 (11 giugno – 19 luglio): gli Stati Uniti ospiteranno 11 città sede di gara, con la finale il 19 luglio al New York New Jersey Stadium. Altri incontri sono in programma in Canada e Messico.\r

\r

Centenario della Route 66: l’iconica strada che attraversa otto Stati da Chicago alla California, simbolo del viaggio on the road e del mito americano, inaugurata l’11 novembre 1926.","post_title":"Visit Usa, un ponte fra le Americhe e i professionisti del turismo","post_date":"2025-11-21T10:22:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763720556000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emma Villas propone una nuova forma di viaggio che va oltre il concetto tradizionale di \"villa con piscina\" e si avvicina all'approccio healiday dei viaggiatori italiani, che guarda alla vacanza come momento di rigenerazione fisica e psicologica da “vivere” tutto l’anno. Ogni soggiorno diventa quindi l’opportunità per ritrovare un equilibrio tra corpo e mente, grazie anche all’opportunità di fare delle esperienze legate al territorio e vissute nel comfort e nella privacy di una villa esclusiva.\r

\r

«I dati nazionali indicano chiaramente che le persone cercano sempre più fughe autentiche in autunno e inverno – spiega Giammarco Bisogno, ceo e fondatore di Emma Villas - a dimostrazione di una voglia di vacanza che abbraccia l’intero calendario. Questo trend si riflette anche nel settore delle ville di pregio, dove i nostri dati confermano che il fenomeno della vacanza ‘off season’ si sta consolidando di anno in anno. Oggi, infatti, le prenotazioni non si limitano più solo all’estate, ma si estendono ai ponti lunghi e alle festività, da Natale e Capodanno fino all'Epifania. Ed è per intercettare questa domanda in evoluzione che abbiamo adottato un approccio a 360° sulla nostra offerta, trasformando la villa nel rifugio perfetto che risponde a ogni esigenza, garantendo lusso, privacy e benessere in qualsiasi periodo dell'anno e rendendo la villa d’inverno la destinazione».\r

\r

Emma Villas si fa promotrice di un nuovo modo di viaggiare basato sul concetto di “experience first”, che valorizza la villa come centro di un’esperienza autentica, in cui ogni soggiorno si trasforma in un percorso di scoperta e benessere. Emma Villas mette a disposizione oltre 200 dimore aperte anche nei mesi autunnali e invernali, perfette per una fuga rigenerante, un weekend lungo durante il Ponte dell’Immacolata o per trascorrere le festività di Natale e Capodanno in villa. Un’offerta che fa parte di un portfolio di oltre 600 proprietà di pregio, disponibili in base alla stagionalità e alla loro esclusiva disponibilità, per vivere la bellezza dell’Italia tutto l’anno\r

\r

È proprio in questi mesi che alcune dimore svelano tutte le loro potenzialità e diventano veri e propri centri di esperienza che permettono di immergersi in un percorso sensoriale e culturale senza uscire dalla propria “bolla di lusso”. È il caso della Villa del Prato sul Lago di Garda dove le sessioni di sound healing avvolgono gli ospiti in un abbraccio sonoro, o anche di Villa Boemia nel Monferrato che offre sessioni private di wine tasting tra colline nebbiose e profumi di mosto, o ancora Villa Barchessa Panigai che si veste di luci, diventando un palcoscenico magico dove celebrare il Natale e l'arrivo dell'anno nuovo in un lusso accessibile.\r

\r

Tutte queste esperienze e destinazioni sono state raccontate e valorizzate anche attraverso Emma Villas ICON Italy 2, un progetto interamente AI-free che ha aperto le porte di 13 dimore in 7 regioni italiane, percorrendo oltre 8.000 km per documentare un’Italia autentica, accessibile e godibile in ogni stagione. Un racconto corale che consolida il posizionamento di Emma Villas come promotore del turismo italiano di pregio, destagionalizzato e sostenibile, capace di unire comfort, cultura e rigenerazione in un’unica esperienza di viaggio.\r

\r

Tutte le immagini e i video realizzati per Icon2 saranno poi utilizzati da Emma Villas per animare i propri canali proprietari, come il sito ufficiale e il blog, ma anche per dare vita alla prossima campagna di comunicazione multicanale che si alternerà tra spot tv, social e digital.","post_title":"Emma Villas e l’experience first, 200 dimore aperte anche nei mesi autunnali e invernali","post_date":"2025-11-20T12:10:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763640615000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502023","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Milano Malpensa e Stati Uniti: le tanto redditizie rotte del Nord Atlantico vedranno entrare in gioco un'altra compagnia aerea - la settima per la precisione - dall'11 maggio 2026, quando JetBlue inaugurerà la tratta da Boston a Malpensa, primo collegamento della low cost in Italia.\r

\r

La low cost statunitense si aggiunge così ai vettori già operativi sulle rotte da Milano e cioè American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Emirates, Neos e La Compagnie.\r

\r

Il nuovo collegamento giornaliero - in vendita da oggi, 20 novembre - sarà stagionale e operato con Airbus A321neo. Oltre al servizio per Milano, JetBlue aprirà anche voli diretti da Boston a Barcellona, a cominciare dal 16 aprile 2026, che diventa così la seconda destinazione spagnola del vettore, dopo Madrid. \r

\r

«Con l'ampliamento della nostra presenza nel New England grazie ai nuovi collegamenti da Boston a Barcellona e Milano, offriamo a un numero maggiore di viaggiatori il servizio di alto livello che ha ridefinito il trasporto aereo transatlantico, compresa la nostra pluripremiata esperienza premium Mint - ha affermato Joanna Geraghty, ceo di JetBlue -. I passeggeri che volano in Europa con JetBlue godono di un design accurato, privacy e ospitalità che semplicemente non troveranno con i vettori tradizionali».\r

\r

Negli ultimi anni la compagnia aerea ha ampliato in modo significativo il network transatlantico e nell'estate 2026 volerà su un totale di 14 rotte verso l'Europa sia da Boston sia da New York Jfk. Oltre alla Spagna e all'Italia, il vettore vola anche ad Amsterdam, Londra, Edimburgo, Dublino e Parigi dai suoi due gateway transatlantici.\r

\r

Con queste due novità, il network JetBlue da Boston salirà a 77 destinazioni; dal Logan, nell'estate 2026, i passeggeri avranno a disposizione ben nove voli giornalieri diretti verso l'Europa.\r

\r

","post_title":"JetBlue debutta in Italia con la Boston-Milano Malpensa, dall'11 maggio 2026","post_date":"2025-11-20T10:30:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1763634628000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502009","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_263348\" align=\"alignleft\" width=\"268\"] Arnaldo Aiolfi[/caption]\r

\r

La creazione del resort Club Med Sansicario - oltre mille posti letto - finalmente prende corpo. Dopo anni di rinvii, l'operazione stimata in 130 milioni di euro, sembra giunta a una svolta, come riporta La Stampa.\r

\r

«Il progetto ha avuto un iter complesso, e forse pochi credevano che ce l'avremmo fatta - commenta Arnaldo Aiolfi, amministratore delegato di Club Med Italia -, ma da parte nostra e dell'amministrazione locale c'è sempre stata la volontà di andare fino in fondo. E dopo i primi interventi avviati nelle scorse settimane e gli incontri ad alto livello degli ultimi giorni possiamo confermare che la seconda struttura ricettiva Club Med delle Valli Olimpiche è pronta a diventare realtà».\r

\r

Insieme al sindaco Daniele Mazzoleni, Arnaldo Aiolfi ha avuto un primo faccia a faccia con gli operatori turistici di Cesana.\r

Le tappe del progetto\r

A inizio luglio, la posa virtuale della prima pietra del resort è coincisa con la firma in municipio del protocollo d'intesa tra società di gestione Ream Sgr e Club Med. Quest'estate sono anche partiti i lavori per smantellare i vecchi campi da tennis all'arrivo della telecabina di Cesana, dove il resort prenderà vita dalla primavera 2026 «portando il primo indotto economico al territorio», sottolinea Aiolfi: nei quasi due anni di cantiere, centinaia di operai dovranno trovare alloggio nel paese della Val di Susa.\r

\r

\r

La nascita del resort prevede un importante impegno finanziario della Regione Piemonte, che contribuirà con 20 milioni a potenziare innevamenti e impianti sciistici dell'area di Sansicario. «Per la sua centralità, Cesana si candida anche a diventare \"hub logistico\" a servizio dei tre Club Med di Sansicario, Pragelato e Serre Chevalier» aggiunge Mazzoleni.\r

\r

«Quando diverrà operativo il resort richiederà 500 lavoratori per soddisfare la propria clientela» dice Aiolfi. «Occorreranno centinaia di addetti ai servizi alberghieri, alla lavanderia, ai noleggi con conducente». Serviranno anche 60-70 guide naturalistiche per portare gli ospiti alla scoperta del territorio: alcune già dal 2026, quando Pragelato riaprirà anche in estate. E in inverno 50-60 maestri di sci dovranno lavorarew sei giorni a settimana per il Med».\r

\r

\r

","post_title":"Club Med Sansicario, il progetto (finalmente) prende forma","post_date":"2025-11-20T09:29:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763630942000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501980","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_302672\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Eddie Wilson[/caption]\r

\r

Ryanair costruirà il suo primo hangar a due baie nel Sud Italia in Calabria, a Lamezia Terme, con un investimento di 15 milioni di euro, creando circa 300 nuovi posti di lavoro, integrando i cinque hangar già operativi a Bergamo.\r

\r

L'annuncio è arrivato dal ceo della low cost irlandese, Eddie Wilson, durante la visita all’Aircraft Engineering Academy di Azzano San Paolo (Bergamo). L’Academy è attualmente il principale centro di formazione in Italia per l’ingegneria aeronautica.\r

\r

«È stato un vero piacere incontrare oggi gli studenti impegnati nel programma di formazione che, una volta completato, li porterà a svolgere un ruolo chiave nelle attività che saranno svolte nei due nuovi hangar di Ryanair a Lamezia. L’Aircraft Engineering Academy è un centro di eccellenza in Italia, che dimostra non solo il ruolo centrale di Bergamo e della Lombardia nello sviluppo dell’aviazione, ma rappresenta anche una concreta opportunità di crescita economica e di creazione di posti di lavoro nel Sud Italia, in particolare in Calabria. Grazie al lavoro del presidente Occhiuto e all’abolizione dell’addizionale comunale, il nuovo hangar a due baie di Lamezia conferma e rafforza il nostro impegno a lungo termine verso la Calabria e l’Italia nel suo insieme, aumentando la capacità di manutenzione di Ryanair e stimolando al contempo la crescita economica e occupazionale».\r

\r

L’attività di formazione avviene non a caso in sinergia con l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, in cui Ryanair è una presenza importante e consolidata da 23 anni, e rappresenta la terza base più importante dopo Londra e Dublino. «Due anni fa abbiamo accolto con favore la decisione del gruppo Seas di istituire ad Azzano San Paolo l’Accademia di formazione per tecnici manutentori di aeromobili – ha commentato Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto di Milano Bergamo -. Il polo delle professioni aeronautiche che si è sviluppato dimostra che l’aeroporto di Milano Bergamo, che ospita una delle più importanti basi di manutenzione aeronautica, è un catalizzatore di iniziative di eccellenza che arricchiscono il settore dell’aviazione, attirando sul territorio interesse e professionalità».","post_title":"Ryanair investe 15 mln di euro in Calabria per realizzare il suo primo hangar nel Sud Italia","post_date":"2025-11-20T09:00:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763629249000]}]}}