Ryanair da Perugia con quattro rotte per l’inverno. Nel mirino 430.000 passeggeri Sono quattro le rotte operate da Ryanair nell’inverno 2023-24 dall’aeroporto di Perugia: la novità è Cagliari che, come già anticipato, diventa un volo annuale andandosi ad affiancare a Catania, Palermo e Londra. La low cost irlandese stima di trasportare oltre 430.000 passeggeri nell’anno fiscale in corso, il 44% in più rispetto all’esercizio precedente. «Quest’inverno operiamo con 18 voli settimanali da Perugia verso quattro destinazioni – sottolinea Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania -: Catania, Palermo, Londra e Cagliari, che sarà attiva per la prima volta in assoluto nella stagione invernale, offrendo ai perugini e a tutta Italia una scelta imbattibile alle tariffe più basse per le vacanze invernali. Con oltre 2,6 milioni di passeggeri trasportati fino ad oggi, questo operativo invernale evidenzia il ruolo vitale di Ryanair nel connettere le persone e nel contribuire alla crescita e alla connettività dell’Aeroporto di Perugia». «Gli accordi pluriennali ed il programma di sviluppo intrapreso con la compagnia aerea ci hanno permesso di raggiungere risultati impensabili e non immaginabili – aggiunge Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria -. L’estensione della rotta da/per Cagliari, ora disponibile tutto l’anno, è una notizia straordinaria che arricchisce ulteriormente l’offerta di viaggi per i nostri passeggeri. L’aumento costante di traffico è una testimonianza del contributo significativo di Ryanair all’economia locale e al settore turistico. Il nostro impegno è continuare a fornire servizi di alta qualità ai vettori che operano presso il nostro scalo, contribuendo a una crescita sostenibile e assicurando al contempo un’esperienza di viaggio sempre più piacevole ai passeggeri che scelgono l’aeroporto internazionale dell’Umbria come loro punto di partenza o arrivo». Condividi

