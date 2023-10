Aeroporto dell’Umbria: il collegamento Perugia-Cagliari diventa annuale L’aeroporto internazionale dell’Umbria entra nella stagione invernale: tra le novità l’estensione della Perugia-Cagliari a tutto l’anno, con due frequenze alla settimana, ogni venerdì e domenica. Confermati inoltre i collegamenti Ryanair con Londra Stansted (che vedono programmate tra le tre e le sei frequenze settimanali), Catania (tra le due e le tre frequenze settimanali) e Palermo (due frequenze settimanali). Wizz Air ed Albawings opereranno i voli da/per Tirana rispettivamente con tre e due frequenze settimanali. Numerosi i servizi che sono stati implementati nel corso di questi mesi all’interno del terminal aeroportuale, tra cui le nuove postazioni di ricarica per dispositivi elettronici, wi-fi gratuito ed illimitato, area fumatori, sala business, nuove attività commerciali compresi nuovi negozi, nuovi autonoleggi ed un nuovo bar in area sterile, courtesy line per famiglie e passeggeri con ridotta mobilità, fast track, un nuovo gate, tornelli per lettura e-ticket ed un nuovo varco sicurezza. All’esterno del terminal sono stati inoltre aggiunti oltre 200 nuovi posti auto, un nuovo sistema di automatizzazione dei parcheggi rapido ed efficiente, uno spazio dedicato a chi viaggia con la propria bicicletta, due stalli per la ricarica di auto elettriche e, non ultimo, una nuova viabilità ed una nuova segnaletica. Condividi

