Ryanair conta sull’arrivo dei primi B737 Max 10 nella primavera 2027 Cominceranno all’inizio del 2027 le consegne dei primi Boeing 737 Max 10 ordinati da Ryanair: secondo quanto anticipato a Reuters dal ceo del gruppo, Michael O’Leary, sarebbe arrivata la conferma del primo ingresso, previsto nella primavera del 2027. La low cost ha ordinato 150 esemplari di questo modello, il più grande della famiglia 737, la cui certificazione è prevista per il terzo trimestre del 2026. Attualmente, Ryanair gestisce circa 600 Boeing 737 e quasi 26 Airbus, questi ultimi operati dalla sua controllata austriaca Lauda. Sebbene Ryanair non abbia mai effettuato ordini significativi con Airbus, Michael O’Leary ha espresso il desiderio di aumentare la flotta Airbus nei prossimi anni. Spera così di passare a un parco di circa 800 Boeing e 200 Airbus, cercando di sviluppare una presenza significativa su Airbus. Oltre ai progetti relativi al 737 Max 10, Ryanair prevede di ricevere 29 nuovi Boeing 737 Max nel 2025 nell’ambito del programma di modernizzazione della flotta volto a ridurre il consumo di carburante e il rumore, in linea con gli obiettivi ambientali europei. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497764 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497767" align="alignright" width="300"] Daniel Manzella, presidente di Destino Argentina[/caption] Destino Argentina accelera sulla penetrazione del mercato italiano con il roadshow internazionale "Argentina on Tour", che approda oggi a Milano dopo le tappe di Madrid e in programma domani con sessioni b2b dedicate. Il progetto, che coinvolge 40 buyer italiani e 25 delegazioni argentine, punta a incrementare i flussi turistici verso l'Argentina, attualmente fermi al 5% del market share totale su Buenos Aires con obiettivo di crescita all'8-10% in due-tre anni, come sottolineato da Daniel Manzella, presidente di Destino Argentina. Intercettare la clientela luxury italiana rappresenta la priorità strategica del network, che aggrega i principali operatori del turismo ricettivo di alta gamma argentino. «Il mercato italiano rappresenta un obiettivo strategico per l'Argentina, considerando le affinità culturali e i collegamenti storici tra i due Paesi - dichiara Manzella, presidente di Destino Argentina, presente in Italia per presentare l'iniziativa. "Gli italiani non hanno ancora l'abitudine di viaggiare verso destinazioni long haul, ma il potenziale è enorme per i segmenti di alta gamma». Network specializzato Destino Argentina raggruppa 150 aziende del settore turistico argentino, includendo alberghi, tour operator, dmc, operatori gastronomici, società di fly fishing e caccia, compagnie aeree e servizi di trasporto. L'organizzazione si specializza nella gestione di viaggi di eccellenza e alta gamma per clientela internazionale. Il roadshow ha toccato diverse destinazioni strategiche: Messico e Los Angeles a marzo, San Paolo a luglio, per concludere con le tappe europee di Madrid e Milano in questi giorni. «Realizziamo 5-6 azioni di networking nel mondo durante l'anno per connettere l'offerta argentina con i mercati internazionali», spiega Manzella. Focus su destinazioni iconiche L'offerta argentina si articola principalmente su Buenos Aires come hub principale, seguita dalle cascate di Iguazú, Mendoza per l'enoturismo, la Patagonia, Bariloche per lo sci e Ushuaia. «L'immensità dei paesaggi argentini rappresenta un valore aggiunto per il turismo italiano, abituato a spazi più contenuti», sottolinea il presidente. I principali mercati emissori per l'Argentina rimangono Stati Uniti, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Spagna e Regno Unito. "La Gran Bretagna rappresenta un importante bacino di viaggiatori verso l'Argentina, mentre il mercato italiano ha margini di crescita significativi", afferma Manzella. Programma b2b e networking L'evento milanese si è dipanato in due giornate: presentazioni dell'offerta argentina seguite, quindi una giornata dedicata agli incontri b2b tra operatori italiani e delegazioni argentine. L'iniziativa mira a sviluppare partnership commerciali e incrementare la programmazione di prodotti argentini nel mercato italiano, puntando sui segmenti luxury e sui viaggi esperienziali di alta qualità. [post_title] => Destino Argentina punta all'incoming del lusso in Italia [post_date] => 2025-09-26T09:43:01+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758879781000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497761 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air investe ancora su Roma, posizionando a Fiumicino un nuovo Airbus A321neo e aggiungendo quasi mezzo milione di posti all'anno. L'incremento arriva appena un mese dopo l'annuncio di tre nuove destinazioni da Roma: Glasgow, Bordeaux e Brasov. Con l'ingresso di Bordeaux nel network come stazione inedita, queste aggiunte evidenziano il continuo impegno di Wizz Air a espandere la connettività di Roma e a consolidare la sua posizione di base chiave all'interno del suo network europeo. L'annuncio segue direttamente il ridimensionamento di Vueling a Roma: la low cost ha ottimizzato l'operativo per rispondere al vuoto lasciato e supportare i passeggeri italiani, aumentando le frequenze su rotte chiave come Malaga, Alicante, Londra Luton, oltre a mantenere i collegamenti con Barcellona, Bilbao, Ibiza, Mykonos, Santorini, Parigi Orly, Palma di Maiorca e Valencia, lanciando anche un piano di reclutamento con eventi dedicati all'assunzione di piloti a ottobre. Roma Fiumicino è la più grande base italiana nel network di Wizz Air: attualmente, la compagnia aerea opera 63 rotte da Fiumicino verso 25 Paesi, con un'offerta completa che include alcune delle destinazioni europee più richieste e mete estive nel Mediterraneo. La crescita della base è supportata da investimenti strutturali e operativi, tra cui il training centre - inaugurato a ottobre 2024 - una flotta di 14 aerei Airbus A321neo basati a Fiumicino. In totale dall'Italia, la compagnia aerea opera oltre 240 rotte in 32 Paesi e ha una flotta di 26 aerei Airbus A321neo basati, operando da e verso 22 aeroporti del Paese. Intanto, nei primi nove mesi del 2025, Wizz Air ha operato 23.000 voli da e per Fiumicino trasportando quasi 5 milioni di passeggeri (+5,4% rispetto all'anno scorso) e raggiungendo un tasso di completamento medio del 99,8%. [post_title] => Wizz Air aggiunge un nuovo Airbus A321neo alla base di Roma Fiumicino [post_date] => 2025-09-26T09:24:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758878664000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497758 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione del prossimo TTG, Fiavet Emilia-Romagna e Marche, l’Associazione di categoria aderente a Confcommercio, organizza, in collaborazione con Fiavet Nazionale, un convegno dal titolo: “Le agenzie di viaggio: presidio di legalità e garanzia per il viaggiatore. Best practice: il caso Emilia-Romagna e il progetto Agenzie Sicure”, in programma per giovedì 9 ottobre 2025 dalle ore 17 alle ore 18 presso la Sala Tiglio 1. Il dibattito metterà al centro il ruolo delle agenzie di viaggio nella tutela del turista, italiano e straniero, e come presidio di legalità, con un approfondimento dedicato alle best practice sviluppate in Emilia-Romagna, dove spicca il progetto “Agenzie Sicure”: un’iniziativa a cui hanno aderito le agenzie di viaggio che hanno scelto di iscriversi all’albo regionale dimostrando di possedere requisiti specifici quali anzianità, qualità del servizio, sostenibilità e una polizza assicurativa aggiuntiva, con l’obiettivo di garantire trasparenza e sicurezza ai viaggiatori. Interventi Intervengono diverse personalità istituzionali, consumatori e rappresentanti del settore, tra cui l’Assessora al Turismo, Commercio e Sport per l’Emilia-Romagna, Roberta Frisoni, a conferma della rilevanza del tema trattato. “Le agenzie di viaggio - dichiara Massimo Caravita, presidente di Fiavet Emilia-Romagna e Marche - sono il punto di riferimento per chi cerca serietà e garanzie. In un mercato dove l’economia sommersa continua a sottrarre spazio e credibilità a chi lavora nel rispetto delle regole, il nostro compito è difendere la professionalità delle nostre imprese e offrire al viaggiatore la certezza di un’esperienza sicura e di qualità. Valorizzare il ruolo delle agenzie significa dare prospettiva a un settore che crea lavoro in tutta la filiera, tutela i consumatori e contribuisce in modo decisivo alla competitività e all’economia del nostro territorio”. Il convegno ha dunque l’obiettivo di rafforzare la cultura della legalità e promuovere un modello di turismo capace di generare fiducia e valore per il comparto e per il territorio, ponendo le basi per un settore sempre più sicuro e competitivo. [post_title] => Fiavet Emilia Romagna e Marche al Ttg di Rimini con un convegno su legalità e garanzia [post_date] => 2025-09-26T08:11:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758874298000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497742 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => BWH Hotels Italia & Malta annuncia l’espansione del proprio network in 13 nuovi mercati emergenti del Sud-Est Europa, assumendone la guida strategica e operativa sotto una nuova identità. BWH Hotels Italy & South-East Europe diventa così un’organizzazione responsabile di 15 Paesi, con oltre 200 strutture complessive e proiezioni di fatturato superiori a 415 milioni di euro. Una crescita che consolida il ruolo del gruppo come punto di riferimento dell’hotellerie italiana e ne amplifica la portata internazionale. «Questa espansione rappresenta per noi un’opportunità straordinaria e anche una grande responsabilità – dichiara Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italy & South-East Europe durante la conferenza stampa che si è tenuta ieri pomeriggio a Roma–. Con BWH Hotels Italy & South-East Europe ci affermiamo come riferimento nell’ospitalità europea, portando il nostro know-how nella gestione di network e l’esperienza della ricettività italiana verso mercati in profonda trasformazione». Si delinea così un insieme integrato e dinamico, che riunisce aree diversificate sotto il profilo geopolitico, turistico e culturale, dove l’hotellerie sta cambiando volto e aprendo nuove possibilità di sviluppo. Il nuovo assetto comprende Albania, Grecia, Romania, Bulgaria, Montenegro, Serbia, Cipro e Macedonia del Nord, insieme all’Armenia, considerata di grande interesse per gli sviluppi in corso. A questi si aggiungono Bosnia Erzegovina, Libano, Siria e Kosovo, oltre a Malta, già sotto la guida italiana dal 2024. Con questa espansione, alle oltre 170 strutture già operative in più di 100 destinazioni italiane, si sommano 30 nuovi hotel nei mercati coinvolti, per un totale di oltre 200 strutture: un ampliamento che porterà il fatturato complessivo delle affiliate oltre i 415 milioni di euro. Il piano prevede di rafforzare la presenza nei territori SEE nei prossimi esercizi, partendo dai Paesi sostenuti da politiche governative, infrastrutture e investimenti significativi. Come ha sottolineato la CEO Sara Digiesi, «quando guardiamo oltre i confini non vediamo limiti, ma opportunità: nei mercati greenfield, come Albania e Montenegro, vogliamo esserci sin dall’inizio, accompagnando lo sviluppo con il nostro know-how». Katerina Kyriakopoulou, deputy CEO di BWH Hotels South-East Europe, ha raccontato gli step finora completati e le prospettive del gruppo per il prossimo sviluppo in aree ad alto potenziale, sottolineando il valore dell'accoglienza locale: «Siamo molto orgogliosi perché recentemente abbiamo aperto il primo Best Western a Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina. In Armenia l’ospitalità è parte della cultura quotidiana; essere arrivati tra i primi brand internazionali ci consente oggi di proporre un’offerta autentica e completa». Il presidente Walter Marcheselli ha sottolineato nel suo intervento come, nei mercati meno maturi, il know-how italiano potrà esprimersi anche attraverso il supporto gestionale diretto agli hotel, rafforzando ulteriormente il valore del brand. «L’estensione dei territori di nostra competenza si è attuata - ha aggiunto - grazie all’affidamento e all’accordo dei territori da parte di BWH Hotels International per preservare il valore e le competenze costruite in oltre 35 anni di attività dall’organizzazione acquisita con sede ad Atene». Con questo nuovo assetto, BWH Hotels Italy & South-East Europe si propone come motore di crescita e innovazione nei mercati emergenti del Sud-Est Europa, rafforzando la leadership italiana all’interno di un network globale che conta oltre 4.000 strutture in più di 100 Paesi. In chiusura, Sara Digiesi ha posto l'accento anche sulle performance italiane: il 2025 si conferma un anno positivo, con adr e occupazione in crescita, trainati soprattutto dai mercati esteri, in primis Regno Unito e Germania. La rete italiana si rafforza anche nel segmento WorldHotels, con tre nuove strutture a Milano, Venezia e Sondrio. [post_title] => BWH Hotels Italy & South-East Europe: l’espansione dall’Italia a 13 nuovi mercati [post_date] => 2025-09-25T15:25:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758813957000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497737 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Guiness Travel a tutto Oriente. L'operatore presenta infatti una rinnovata programmazione 2026-27 dedicata a Giappone, Cina e Corea, già prenotabile in agenzia. In dettaglio, la proposta dedicata al Giappone raggiunge numeri e varietà molto ampi: 13 itinerari e oltre 160 partenze garantite, da marzo 2026 ad aprile 2027 Dai classici che toccano le icone culturali di Tokyo, Kyoto, Hiroshima e Nara, fino agli itinerari che si spingono dal nord estremo dell’Hokkaido al sud delle isole di Kyushu e Shikoku, Guiness costruisce un racconto completo del Giappone. Ogni viaggio è concepito per offrire massima accessibilità e comfort: voli di linea Ita Airways ed Emirates, bretelle aeree da tutti i principali aeroporti italiani con tariffe garantite, collegamenti capillari e operativi pensati per agevolare la partenza anche dai bacini di traffico secondari. Una rete che assicura ampia disponibilità anche nei periodi di maggiore stagionalità, come la fioritura dei ciliegi in primavera e il foliage autunnale. Il valore aggiunto rimane la cura dei dettagli: accompagnatori esperti in partenza dall’Italia, guide locali professioniste parlanti italiano, gruppi a numero limitato, hotel selezionati e numerosi servizi inclusi. La grande novità di questa programmazione è l’anteprima di una nuova linea combinata “Giappone + mare”, che arricchisce l’esperienza culturale con estensioni in alcune mete balneari: Maldive, Bali e Phuket. Ulteriori novità sono rappresentate da due combinati che aprono scenari più ampi: “Giappone meraviglioso & Cina imperiale e moderna” e “Corea & Giappone”. Due proposte che permettono di vivere l’Estremo Oriente in chiave multiculturale. Cina, una meta nel futuro Accanto al Giappone, Guiness rinnova e amplia anche la propria programmazione sulla Cina e sull’Asia Orientale, con 7 itinerari e 42 partenze già prenotabili fino ad aprile 2027. Gli itinerari abbracciano Pechino e Shanghai. Accanto alle metropoli, i viaggi includono anche tappe come Suzhou, la “Venezia della Cina”, con i suoi canali e giardini classici patrimonio Unesco, e Hong Kong e Macao. I viaggi Guiness raccontano la Cina imperiale e spirituale, ma anche la Cina più contemporanea, con skyline futuristici, quartieri dinamici e nuove architetture. Spettacolari esperienze naturali arricchiscono il percorso: crociere sul fiume Li tra le montagne carsiche di Guilin, i panorami di Zhangjiajie, fino alle grotte buddiste di Longmen e ai monasteri del Tibet. La scelta di investire con decisione sulla Cina risponde a una visione strategica: il Paese, dopo la spinta propulsiva dell’Expo di Shanghai e la crescente apertura al turismo internazionale, rappresenta una delle mete più richieste e promettenti per i prossimi anni. A consolidare la qualità dell’esperienza, Guiness ha scelto Emirates come vettore aereo per la programmazione sulla Cina. [post_title] => Guiness Travel: rotta a Oriente con Giappone, Cina e Corea [post_date] => 2025-09-25T13:28:16+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758806896000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497722 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497724" align="alignleft" width="300"] Luca Riminucci[/caption] «Siamo in fase di partenza con un nuovo progetto, una nuova unità di business, che abbiamo rilasciato online la scorsa settimana e presenteremo a Rimini: il portale b2b Move the World dedicato alle agenzie di viaggio e ai professionisti del turismo. - spiega Luca Riminucci, managing director Travel Friends -. Da giugno di quest’anno abbiamo compiuto un investimento importante nella visibilità, lavorando per completare il prodotto a livello tecnologico, di fornitori e di staff e acquisendo personale qualificato che già masticava questa tipologia di business. Adesso inizia un nuovo percorso e abbiamo grandi aspettative. Siamo in fase di lancio: abbiamo aperto le vendite e le adv potranno iniziare a registrarsi dopo Ttg. Questa nuova unità garantirà un'offerta completa, a 360 gradi: è un prodotto capillare, con 150 destinazioni in tutti i continenti e con tagli differenti». Il portale «Il portale - continua Riminucci - potrà abbinare in modo dinamico gli hotel, i voli, i traghetti e anche le crociere. Abbiamo un'offerta di crocieristica con tutte le compagnie internazionali, i collegamenti con i maggiori player del settore e tutti i servizi “ancillari” come noleggio auto, trasferimenti, escursioni, biglietteria di vario genere. Il portale, con grande semplicità tecnologica, permetterà all'agenzia di crearsi anche un itinerario, un pacchetto multi-destinazione in maniera semplice». Gli interlocutori sono le adv e i to, anche internazionali; «Per questo il portale nasce con una logica b2b. Dopo Ttg saremo presenti in tutte le prossime grandi fiere di settore. Abbiamo anche definito una direzione commerciale con uno staff che effettuerà sia visite one-to-one, sia eventi di formazione su tutto il territorio nazionale. Abbiamo le idee chiare e vogliamo crescere velocemente». [caption id="attachment_497725" align="alignright" width="300"] Michele Ramanzin[/caption] .È Michele Ramanzin, fondatore e ceo di Travel Friends, a definire questa realtà in evoluzione. «Travel Friends fa parte di un gruppo industriale, con diversificate attività, che fa capo ad una holding. Nasce nel 2016 come società di capitali e organizziamo gruppi con expertise da circa vent'anni. Acquisiamo camere in allotment a livello nazionale, europeo e nel mondo; in diretta e, a volte, con l'ausilio di dmc locali. Poi mettiamo a magazzino e costruiamo quello che è un pacchetto completo dalla a alla zeta, con trasporti, escursioni, ristoranti e tutti i servizi turistici. Li proponiamo con il brand Friends & Go a clienti finali che hanno a che fare con il mondo statale e parastatale, oltre che ad aziende private con il taglio di incentive. Il nostro focus da sempre e anche attualmente è il prodotto alberghiero, con circa 2000 alberghi in portfolio». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Travel Friends a Rimini con il portale Move the World dedicato al trade [post_date] => 2025-09-25T12:10:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758802210000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497720 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tourism Australia sbarca in fiera a Rimini con uno spazio dedicato ed un nuovo concept al di fuori del tradizionale stand: il format Aussie Specialist Training Camp prevede ifnatti due giornate di formazione dedicate alla straordinaria offerta turistica australiana. L’iniziativa coinvolge cinque Stati e Territori australiani – South Australia, Western Australia, Northern Territory, Queensland e Victoria – e tre compagnie aeree partner: Qantas, Qatar Airways e Singapore Airlines. In pratica, gli agenti di viaggio potranno partecipare a sessioni formative della durata di circa 50 minuti ciascuna, focalizzate sui singoli Stati e Territori e sui collegamenti aerei per viaggiare verso l’Australia, raccontati dai rispettivi rappresentanti. Inoltre, saranno proposti approfondimenti tematici dedicati a specifici target di viaggiatori, come honeymooners e amanti del self-drive. Le sessioni, in programma l’8 e il 9 ottobre, saranno a numero chiuso e accessibili previa iscrizione al link dedicato. Ogni appuntamento offrirà strumenti concreti per ampliare le competenze e diventare veri ambasciatori della destinazione, anche attraverso l’iscrizione all’Aussie Specialist Program (sp). L’Aussie Specialist Program, programma di formazione online ufficiale di Tourism Australia, rappresenta un pilastro delle attività dell’ente del turismo australiano. Il completamento dei moduli formativi consente di ottenere la qualifica di Aussie Specialist e di accedere a vantaggi esclusivi, tra cui eventi, iniziative speciali e viaggi di formazione in Australia. Oggi la community italiana conta già 737 agenti certificati. Tourism Australia sarà al padiglione C3, stand 422-519. [post_title] => Australia: formazione protagonista a Rimini con l'Aussie Specialist Training Camp [post_date] => 2025-09-25T11:53:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758801210000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497718 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mapo Travel conferma la centralità del rapporto con le agenzie di viaggio e mette a segno una serie di iniziative dedicate alla formazione del trade. «Dal 9 al 12 settembre abbiamo ospitato 30 agenti nel Salento. Un viaggio intenso tra la qualità delle strutture a marchio Mapo e la bellezza del territorio, tra esperienze enogastronomiche e l’ospitalità tipica della Puglia. Puntiamo da sempre su un prodotto Mare Italia in grado di garantire il giusto mix tra mare e cultura, e in questi giorni gli agenti hanno potuto toccare con mano i servizi e l’accoglienza che caratterizzano ogni nostra vacanza presso le nostre strutture in gestione» spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel. Nel mese di ottobre il tour operator pugliese organizza un altro educational, questa volta dedicato all’Egitto classico, prodotto di punta del medio raggio, con 20 agenti in partenza dall’aeroporto di Ancona per sperimentare direttamente la crociera sul Nilo targata Mapo. Il meglio di Mapo World Cresce anche la programmazione di MapoWorld, il brand Mapo dedicato al lungo raggio. Tra le mete più richieste del 2025 spiccano Giappone e Thailandia. Proprio per promuovere la destinazione Giappone, Mapo ha organizzato un roadshow, in collaborazione con Cathay Pacific e partner dmc, per incontrare le agenzie di viaggio nelle principali città italiane. «La prima tappa di questo percorso che ci consentirà di confrontarci con gli agenti in tutta Italia è stata il 23 settembre a Torino. I nostri team specialist sono sempre al lavoro per costruire sartorialmente pacchetti e tour sulle esigenze dei clienti finali. Ed in questo il feedback degli agenti di viaggio è fondamentale. Programmi esclusivi e assistenza h24 gestita internamente sono i plus maggiormente apprezzati dai viaggiatori” aggiunge Fabrizio Celeghin, direttore commerciale di Mapo Travel. Mapo Travel annuncia anche nuovi inserimenti nel team commerciale. Si tratta di Filippo Maria D’Amico per Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, di Vincenzo Moscariello per la Campania e di Ilaria Detto per la Lombardia. [post_title] => Mapo Travel, spazio alla formazione fra viaggi e roadshow [post_date] => 2025-09-25T11:46:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758800810000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497714 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gnv in prima linea quale sponsor del Raid dell’Etna, manifestazione internazionale dedicata alle auto storiche, che quest’anno celebra la sua 27ª edizione. Il raduno, riservato ad auto di interesse storico e collezionistico, si svolgerà dal 27 settembre al 4 ottobre e proporrà un itinerario di circa 850 chilometri alla scoperta di alcune delle località più affascinanti della Sicilia. Il percorso Il percorso prevede tappe di grande valore tra cui il museo dei motori dell’università di Palermo, Castellammare, Custonaci, Erice, il parco archeologico di Selinunte, Agrigento, l’autodromo di Racalmuto, l’Etna e Catania. I partecipanti affronteranno 60 prove cronometrate, comprese quelle lungo il tracciato della cronoscalata Nicolosi-Etna, e avranno accesso esclusivo a raffinati palazzi nobiliari normalmente chiusi al pubblico. Grazie alla partnership, Gnv offre ai concorrenti tariffe dedicate per viaggiare verso Palermo dalle linee Genova, Napoli e Civitavecchia. A bordo delle navi saranno inoltre disponibili servizi speciali, come la possibilità di effettuare il check-in e il briefing della manifestazione già durante la traversata, in collaborazione con lo staff dell’evento. Il Raid dell’Etna e Gnv condividono l’obiettivo di promuovere la Sicilia come destinazione turistica d’eccellenza, ricca di storia, cultura e bellezze naturali. [post_title] => Gnv sponsor del Raid dell'Etna dedicato alle auto storiche [post_date] => 2025-09-25T11:38:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758800337000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ryanair conta sullarrivo dei primi b737 max 10 nella primavera 2027" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":51,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":8850,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497764","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497767\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Daniel Manzella, presidente di Destino Argentina[/caption]\r

\r

Destino Argentina accelera sulla penetrazione del mercato italiano con il roadshow internazionale \"Argentina on Tour\", che approda oggi a Milano dopo le tappe di Madrid e in programma domani con sessioni b2b dedicate. Il progetto, che coinvolge 40 buyer italiani e 25 delegazioni argentine, punta a incrementare i flussi turistici verso l'Argentina, attualmente fermi al 5% del market share totale su Buenos Aires con obiettivo di crescita all'8-10% in due-tre anni, come sottolineato da Daniel Manzella, presidente di Destino Argentina.\r

\r

Intercettare la clientela luxury italiana rappresenta la priorità strategica del network, che aggrega i principali operatori del turismo ricettivo di alta gamma argentino.\r

\r

«Il mercato italiano rappresenta un obiettivo strategico per l'Argentina, considerando le affinità culturali e i collegamenti storici tra i due Paesi - dichiara Manzella, presidente di Destino Argentina, presente in Italia per presentare l'iniziativa. \"Gli italiani non hanno ancora l'abitudine di viaggiare verso destinazioni long haul, ma il potenziale è enorme per i segmenti di alta gamma».\r

\r

Network specializzato\r

\r

Destino Argentina raggruppa 150 aziende del settore turistico argentino, includendo alberghi, tour operator, dmc, operatori gastronomici, società di fly fishing e caccia, compagnie aeree e servizi di trasporto. L'organizzazione si specializza nella gestione di viaggi di eccellenza e alta gamma per clientela internazionale.\r

\r

Il roadshow ha toccato diverse destinazioni strategiche: Messico e Los Angeles a marzo, San Paolo a luglio, per concludere con le tappe europee di Madrid e Milano in questi giorni. «Realizziamo 5-6 azioni di networking nel mondo durante l'anno per connettere l'offerta argentina con i mercati internazionali», spiega Manzella.\r

\r

Focus su destinazioni iconiche\r

\r

L'offerta argentina si articola principalmente su Buenos Aires come hub principale, seguita dalle cascate di Iguazú, Mendoza per l'enoturismo, la Patagonia, Bariloche per lo sci e Ushuaia. «L'immensità dei paesaggi argentini rappresenta un valore aggiunto per il turismo italiano, abituato a spazi più contenuti», sottolinea il presidente.\r

\r

I principali mercati emissori per l'Argentina rimangono Stati Uniti, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Spagna e Regno Unito. \"La Gran Bretagna rappresenta un importante bacino di viaggiatori verso l'Argentina, mentre il mercato italiano ha margini di crescita significativi\", afferma Manzella.\r

\r

Programma b2b e networking\r

\r

L'evento milanese si è dipanato in due giornate: presentazioni dell'offerta argentina seguite, quindi una giornata dedicata agli incontri b2b tra operatori italiani e delegazioni argentine. L'iniziativa mira a sviluppare partnership commerciali e incrementare la programmazione di prodotti argentini nel mercato italiano, puntando sui segmenti luxury e sui viaggi esperienziali di alta qualità.","post_title":"Destino Argentina punta all'incoming del lusso in Italia","post_date":"2025-09-26T09:43:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758879781000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497761","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air investe ancora su Roma, posizionando a Fiumicino un nuovo Airbus A321neo e aggiungendo quasi mezzo milione di posti all'anno. L'incremento arriva appena un mese dopo l'annuncio di tre nuove destinazioni da Roma: Glasgow, Bordeaux e Brasov.\r

\r

Con l'ingresso di Bordeaux nel network come stazione inedita, queste aggiunte evidenziano il continuo impegno di Wizz Air a espandere la connettività di Roma e a consolidare la sua posizione di base chiave all'interno del suo network europeo.\r

L'annuncio segue direttamente il ridimensionamento di Vueling a Roma: la low cost ha ottimizzato l'operativo per rispondere al vuoto lasciato e supportare i passeggeri italiani, aumentando le frequenze su rotte chiave come Malaga, Alicante, Londra Luton, oltre a mantenere i collegamenti con Barcellona, Bilbao, Ibiza, Mykonos, Santorini, Parigi Orly, Palma di Maiorca e Valencia, lanciando anche un piano di reclutamento con eventi dedicati all'assunzione di piloti a ottobre.\r

Roma Fiumicino è la più grande base italiana nel network di Wizz Air: attualmente, la compagnia aerea opera 63 rotte da Fiumicino verso 25 Paesi, con un'offerta completa che include alcune delle destinazioni europee più richieste e mete estive nel Mediterraneo. La crescita della base è supportata da investimenti strutturali e operativi, tra cui il training centre - inaugurato a ottobre 2024 - una flotta di 14 aerei Airbus A321neo basati a Fiumicino.\r

In totale dall'Italia, la compagnia aerea opera oltre 240 rotte in 32 Paesi e ha una flotta di 26 aerei Airbus A321neo basati, operando da e verso 22 aeroporti del Paese.\r

Intanto, nei primi nove mesi del 2025, Wizz Air ha operato 23.000 voli da e per Fiumicino trasportando quasi 5 milioni di passeggeri (+5,4% rispetto all'anno scorso) e raggiungendo un tasso di completamento medio del 99,8%.","post_title":"Wizz Air aggiunge un nuovo Airbus A321neo alla base di Roma Fiumicino","post_date":"2025-09-26T09:24:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758878664000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497758","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione del prossimo TTG, Fiavet Emilia-Romagna e Marche, l’Associazione di categoria aderente a Confcommercio, organizza, in collaborazione con Fiavet Nazionale, un convegno dal titolo: “Le agenzie di viaggio: presidio di legalità e garanzia per il viaggiatore. Best practice: il caso Emilia-Romagna e il progetto Agenzie Sicure”, in programma per giovedì 9 ottobre 2025 dalle ore 17 alle ore 18 presso la Sala Tiglio 1.\r

\r

Il dibattito metterà al centro il ruolo delle agenzie di viaggio nella tutela del turista, italiano e straniero, e come presidio di legalità, con un approfondimento dedicato alle best practice sviluppate in Emilia-Romagna, dove spicca il progetto “Agenzie Sicure”: un’iniziativa a cui hanno aderito le agenzie di viaggio che hanno scelto di iscriversi all’albo regionale dimostrando di possedere requisiti specifici quali anzianità, qualità del servizio, sostenibilità e una polizza assicurativa aggiuntiva, con l’obiettivo di garantire trasparenza e sicurezza ai viaggiatori.\r

Interventi\r

Intervengono diverse personalità istituzionali, consumatori e rappresentanti del settore, tra cui l’Assessora al Turismo, Commercio e Sport per l’Emilia-Romagna, Roberta Frisoni, a conferma della rilevanza del tema trattato.\r

\r

“Le agenzie di viaggio - dichiara Massimo Caravita, presidente di Fiavet Emilia-Romagna e Marche - sono il punto di riferimento per chi cerca serietà e garanzie. In un mercato dove l’economia sommersa continua a sottrarre spazio e credibilità a chi lavora nel rispetto delle regole, il nostro compito è difendere la professionalità delle nostre imprese e offrire al viaggiatore la certezza di un’esperienza sicura e di qualità. Valorizzare il ruolo delle agenzie significa dare prospettiva a un settore che crea lavoro in tutta la filiera, tutela i consumatori e contribuisce in modo decisivo alla competitività e all’economia del nostro territorio”.\r

\r

Il convegno ha dunque l’obiettivo di rafforzare la cultura della legalità e promuovere un modello di turismo capace di generare fiducia e valore per il comparto e per il territorio, ponendo le basi per un settore sempre più sicuro e competitivo.","post_title":"Fiavet Emilia Romagna e Marche al Ttg di Rimini con un convegno su legalità e garanzia","post_date":"2025-09-26T08:11:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1758874298000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"BWH Hotels Italia & Malta annuncia l’espansione del proprio network in 13 nuovi mercati emergenti del Sud-Est Europa, assumendone la guida strategica e operativa sotto una nuova identità.\r

\r

BWH Hotels Italy & South-East Europe diventa così un’organizzazione responsabile di 15 Paesi, con oltre 200 strutture complessive e proiezioni di fatturato superiori a 415 milioni di euro. Una crescita che consolida il ruolo del gruppo come punto di riferimento dell’hotellerie italiana e ne amplifica la portata internazionale.\r

\r

«Questa espansione rappresenta per noi un’opportunità straordinaria e anche una grande responsabilità – dichiara Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italy & South-East Europe durante la conferenza stampa che si è tenuta ieri pomeriggio a Roma–. Con BWH Hotels Italy & South-East Europe ci affermiamo come riferimento nell’ospitalità europea, portando il nostro know-how nella gestione di network e l’esperienza della ricettività italiana verso mercati in profonda trasformazione».\r

\r

Si delinea così un insieme integrato e dinamico, che riunisce aree diversificate sotto il profilo geopolitico, turistico e culturale, dove l’hotellerie sta cambiando volto e aprendo nuove possibilità di sviluppo. Il nuovo assetto comprende Albania, Grecia, Romania, Bulgaria, Montenegro, Serbia, Cipro e Macedonia del Nord, insieme all’Armenia, considerata di grande interesse per gli sviluppi in corso. A questi si aggiungono Bosnia Erzegovina, Libano, Siria e Kosovo, oltre a Malta, già sotto la guida italiana dal 2024.\r

\r

Con questa espansione, alle oltre 170 strutture già operative in più di 100 destinazioni italiane, si sommano 30 nuovi hotel nei mercati coinvolti, per un totale di oltre 200 strutture: un ampliamento che porterà il fatturato complessivo delle affiliate oltre i 415 milioni di euro. Il piano prevede di rafforzare la presenza nei territori SEE nei prossimi esercizi, partendo dai Paesi sostenuti da politiche governative, infrastrutture e investimenti significativi. Come ha sottolineato la CEO Sara Digiesi, «quando guardiamo oltre i confini non vediamo limiti, ma opportunità: nei mercati greenfield, come Albania e Montenegro, vogliamo esserci sin dall’inizio, accompagnando lo sviluppo con il nostro know-how».\r

\r

Katerina Kyriakopoulou, deputy CEO di BWH Hotels South-East Europe, ha raccontato gli step finora completati e le prospettive del gruppo per il prossimo sviluppo in aree ad alto potenziale, sottolineando il valore dell'accoglienza locale: «Siamo molto orgogliosi perché recentemente abbiamo aperto il primo Best Western a Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina. In Armenia l’ospitalità è parte della cultura quotidiana; essere arrivati tra i primi brand internazionali ci consente oggi di proporre un’offerta autentica e completa».\r

\r

Il presidente Walter Marcheselli ha sottolineato nel suo intervento come, nei mercati meno maturi, il know-how italiano potrà esprimersi anche attraverso il supporto gestionale diretto agli hotel, rafforzando ulteriormente il valore del brand. «L’estensione dei territori di nostra competenza si è attuata - ha aggiunto - grazie all’affidamento e all’accordo dei territori da parte di BWH Hotels International per preservare il valore e le competenze costruite in oltre 35 anni di attività dall’organizzazione acquisita con sede ad Atene».\r

\r

Con questo nuovo assetto, BWH Hotels Italy & South-East Europe si propone come motore di crescita e innovazione nei mercati emergenti del Sud-Est Europa, rafforzando la leadership italiana all’interno di un network globale che conta oltre 4.000 strutture in più di 100 Paesi.\r

\r

In chiusura, Sara Digiesi ha posto l'accento anche sulle performance italiane: il 2025 si conferma un anno positivo, con adr e occupazione in crescita, trainati soprattutto dai mercati esteri, in primis Regno Unito e Germania. La rete italiana si rafforza anche nel segmento WorldHotels, con tre nuove strutture a Milano, Venezia e Sondrio.","post_title":"BWH Hotels Italy & South-East Europe: l’espansione dall’Italia a 13 nuovi mercati","post_date":"2025-09-25T15:25:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1758813957000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497737","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Guiness Travel a tutto Oriente. L'operatore presenta infatti una rinnovata programmazione 2026-27 dedicata a Giappone, Cina e Corea, già prenotabile in agenzia.\r

\r

In dettaglio, la proposta dedicata al Giappone raggiunge numeri e varietà molto ampi: 13 itinerari e oltre 160 partenze garantite, da marzo 2026 ad aprile 2027\r

\r

Dai classici che toccano le icone culturali di Tokyo, Kyoto, Hiroshima e Nara, fino agli itinerari che si spingono dal nord estremo dell’Hokkaido al sud delle isole di Kyushu e Shikoku, Guiness costruisce un racconto completo del Giappone.\r

\r

Ogni viaggio è concepito per offrire massima accessibilità e comfort: voli di linea Ita Airways ed Emirates, bretelle aeree da tutti i principali aeroporti italiani con tariffe garantite, collegamenti capillari e operativi pensati per agevolare la partenza anche dai bacini di traffico secondari. Una rete che assicura ampia disponibilità anche nei periodi di maggiore stagionalità, come la fioritura dei ciliegi in primavera e il foliage autunnale.\r

\r

Il valore aggiunto rimane la cura dei dettagli: accompagnatori esperti in partenza dall’Italia, guide locali professioniste parlanti italiano, gruppi a numero limitato, hotel selezionati e numerosi servizi inclusi. La grande novità di questa programmazione è l’anteprima di una nuova linea combinata “Giappone + mare”, che arricchisce l’esperienza culturale con estensioni in alcune mete balneari: Maldive, Bali e Phuket.\r

\r

Ulteriori novità sono rappresentate da due combinati che aprono scenari più ampi: “Giappone meraviglioso & Cina imperiale e moderna” e “Corea & Giappone”. Due proposte che permettono di vivere l’Estremo Oriente in chiave multiculturale.\r

Cina, una meta nel futuro\r

Accanto al Giappone, Guiness rinnova e amplia anche la propria programmazione sulla Cina e sull’Asia Orientale, con 7 itinerari e 42 partenze già prenotabili fino ad aprile 2027.\r

\r

Gli itinerari abbracciano Pechino e Shanghai. Accanto alle metropoli, i viaggi includono anche tappe come Suzhou, la “Venezia della Cina”, con i suoi canali e giardini classici patrimonio Unesco, e Hong Kong e Macao.\r

\r

I viaggi Guiness raccontano la Cina imperiale e spirituale, ma anche la Cina più contemporanea, con skyline futuristici, quartieri dinamici e nuove architetture.\r

\r

Spettacolari esperienze naturali arricchiscono il percorso: crociere sul fiume Li tra le montagne carsiche di Guilin, i panorami di Zhangjiajie, fino alle grotte buddiste di Longmen e ai monasteri del Tibet.\r

\r

La scelta di investire con decisione sulla Cina risponde a una visione strategica: il Paese, dopo la spinta propulsiva dell’Expo di Shanghai e la crescente apertura al turismo internazionale, rappresenta una delle mete più richieste e promettenti per i prossimi anni. A consolidare la qualità dell’esperienza, Guiness ha scelto Emirates come vettore aereo per la programmazione sulla Cina.","post_title":"Guiness Travel: rotta a Oriente con Giappone, Cina e Corea","post_date":"2025-09-25T13:28:16+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1758806896000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497722","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497724\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Riminucci[/caption]\r

\r

«Siamo in fase di partenza con un nuovo progetto, una nuova unità di business, che abbiamo rilasciato online la scorsa settimana e presenteremo a Rimini: il portale b2b Move the World dedicato alle agenzie di viaggio e ai professionisti del turismo. - spiega Luca Riminucci, managing director Travel Friends -. Da giugno di quest’anno abbiamo compiuto un investimento importante nella visibilità, lavorando per completare il prodotto a livello tecnologico, di fornitori e di staff e acquisendo personale qualificato che già masticava questa tipologia di business. Adesso inizia un nuovo percorso e abbiamo grandi aspettative. Siamo in fase di lancio: abbiamo aperto le vendite e le adv potranno iniziare a registrarsi dopo Ttg. Questa nuova unità garantirà un'offerta completa, a 360 gradi: è un prodotto capillare, con 150 destinazioni in tutti i continenti e con tagli differenti».\r

Il portale\r

«Il portale - continua Riminucci - potrà abbinare in modo dinamico gli hotel, i voli, i traghetti e anche le crociere. Abbiamo un'offerta di crocieristica con tutte le compagnie internazionali, i collegamenti con i maggiori player del settore e tutti i servizi “ancillari” come noleggio auto, trasferimenti, escursioni, biglietteria di vario genere. Il portale, con grande semplicità tecnologica, permetterà all'agenzia di crearsi anche un itinerario, un pacchetto multi-destinazione in maniera semplice».\r

\r

Gli interlocutori sono le adv e i to, anche internazionali; «Per questo il portale nasce con una logica b2b. Dopo Ttg saremo presenti in tutte le prossime grandi fiere di settore. Abbiamo anche definito una direzione commerciale con uno staff che effettuerà sia visite one-to-one, sia eventi di formazione su tutto il territorio nazionale. Abbiamo le idee chiare e vogliamo crescere velocemente».\r

\r

[caption id=\"attachment_497725\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Michele Ramanzin[/caption]\r

\r

.È Michele Ramanzin, fondatore e ceo di Travel Friends, a definire questa realtà in evoluzione. «Travel Friends fa parte di un gruppo industriale, con diversificate attività, che fa capo ad una holding. Nasce nel 2016 come società di capitali e organizziamo gruppi con expertise da circa vent'anni. Acquisiamo camere in allotment a livello nazionale, europeo e nel mondo; in diretta e, a volte, con l'ausilio di dmc locali. Poi mettiamo a magazzino e costruiamo quello che è un pacchetto completo dalla a alla zeta, con trasporti, escursioni, ristoranti e tutti i servizi turistici. Li proponiamo con il brand Friends & Go a clienti finali che hanno a che fare con il mondo statale e parastatale, oltre che ad aziende private con il taglio di incentive. Il nostro focus da sempre e anche attualmente è il prodotto alberghiero, con circa 2000 alberghi in portfolio».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Travel Friends a Rimini con il portale Move the World dedicato al trade","post_date":"2025-09-25T12:10:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758802210000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497720","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tourism Australia sbarca in fiera a Rimini con uno spazio dedicato ed un nuovo concept al di fuori del tradizionale stand: il format Aussie Specialist Training Camp prevede ifnatti due giornate di formazione dedicate alla straordinaria offerta turistica australiana.\r

\r

L’iniziativa coinvolge cinque Stati e Territori australiani – South Australia, Western Australia, Northern Territory, Queensland e Victoria – e tre compagnie aeree partner: Qantas, Qatar Airways e Singapore Airlines.\r

\r

In pratica, gli agenti di viaggio potranno partecipare a sessioni formative della durata di circa 50 minuti ciascuna, focalizzate sui singoli Stati e Territori e sui collegamenti aerei per viaggiare verso l’Australia, raccontati dai rispettivi rappresentanti. Inoltre, saranno proposti approfondimenti tematici dedicati a specifici target di viaggiatori, come honeymooners e amanti del self-drive. Le sessioni, in programma l’8 e il 9 ottobre, saranno a numero chiuso e accessibili previa iscrizione al link dedicato. Ogni appuntamento offrirà strumenti concreti per ampliare le competenze e diventare veri ambasciatori della destinazione, anche attraverso l’iscrizione all’Aussie Specialist Program (sp).\r

\r

L’Aussie Specialist Program, programma di formazione online ufficiale di Tourism Australia, rappresenta un pilastro delle attività dell’ente del turismo australiano. Il completamento dei moduli formativi consente di ottenere la qualifica di Aussie Specialist e di accedere a vantaggi esclusivi, tra cui eventi, iniziative speciali e viaggi di formazione in Australia. Oggi la community italiana conta già 737 agenti certificati.\r

\r

Tourism Australia sarà al padiglione C3, stand 422-519.","post_title":"Australia: formazione protagonista a Rimini con l'Aussie Specialist Training Camp","post_date":"2025-09-25T11:53:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758801210000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mapo Travel conferma la centralità del rapporto con le agenzie di viaggio e mette a segno una serie di iniziative dedicate alla formazione del trade.\r

«Dal 9 al 12 settembre abbiamo ospitato 30 agenti nel Salento. Un viaggio intenso tra la qualità delle strutture a marchio Mapo e la bellezza del territorio, tra esperienze enogastronomiche e l’ospitalità tipica della Puglia. Puntiamo da sempre su un prodotto Mare Italia in grado di garantire il giusto mix tra mare e cultura, e in questi giorni gli agenti hanno potuto toccare con mano i servizi e l’accoglienza che caratterizzano ogni nostra vacanza presso le nostre strutture in gestione» spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel.\r

Nel mese di ottobre il tour operator pugliese organizza un altro educational, questa volta dedicato all’Egitto classico, prodotto di punta del medio raggio, con 20 agenti in partenza dall’aeroporto di Ancona per sperimentare direttamente la crociera sul Nilo targata Mapo.\r

\r

Il meglio di Mapo World\r

Cresce anche la programmazione di MapoWorld, il brand Mapo dedicato al lungo raggio. Tra le mete più richieste del 2025 spiccano Giappone e Thailandia. Proprio per promuovere la destinazione Giappone, Mapo ha organizzato un roadshow, in collaborazione con Cathay Pacific e partner dmc, per incontrare le agenzie di viaggio nelle principali città italiane.\r

«La prima tappa di questo percorso che ci consentirà di confrontarci con gli agenti in tutta Italia è stata il 23 settembre a Torino. I nostri team specialist sono sempre al lavoro per costruire sartorialmente pacchetti e tour sulle esigenze dei clienti finali. Ed in questo il feedback degli agenti di viaggio è fondamentale. Programmi esclusivi e assistenza h24 gestita internamente sono i plus maggiormente apprezzati dai viaggiatori” aggiunge Fabrizio Celeghin, direttore commerciale di Mapo Travel.\r

Mapo Travel annuncia anche nuovi inserimenti nel team commerciale. Si tratta di Filippo Maria D’Amico per Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, di Vincenzo Moscariello per la Campania e di Ilaria Detto per la Lombardia.","post_title":"Mapo Travel, spazio alla formazione fra viaggi e roadshow","post_date":"2025-09-25T11:46:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758800810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497714","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gnv in prima linea quale sponsor del Raid dell’Etna, manifestazione internazionale dedicata alle auto storiche, che quest’anno celebra la sua 27ª edizione.\r

\r

Il raduno, riservato ad auto di interesse storico e collezionistico, si svolgerà dal 27 settembre al 4 ottobre e proporrà un itinerario di circa 850 chilometri alla scoperta di alcune delle località più affascinanti della Sicilia.\r

Il percorso\r

Il percorso prevede tappe di grande valore tra cui il museo dei motori dell’università di Palermo, Castellammare, Custonaci, Erice, il parco archeologico di Selinunte, Agrigento, l’autodromo di Racalmuto, l’Etna e Catania.\r

I partecipanti affronteranno 60 prove cronometrate, comprese quelle lungo il tracciato della cronoscalata Nicolosi-Etna, e avranno accesso esclusivo a raffinati palazzi nobiliari normalmente chiusi al pubblico.\r

\r

Grazie alla partnership, Gnv offre ai concorrenti tariffe dedicate per viaggiare verso Palermo dalle linee Genova, Napoli e Civitavecchia. A bordo delle navi saranno inoltre disponibili servizi speciali, come la possibilità di effettuare il check-in e il briefing della manifestazione già durante la traversata, in collaborazione con lo staff dell’evento.\r

\r

Il Raid dell’Etna e Gnv condividono l’obiettivo di promuovere la Sicilia come destinazione turistica d’eccellenza, ricca di storia, cultura e bellezze naturali.","post_title":"Gnv sponsor del Raid dell'Etna dedicato alle auto storiche","post_date":"2025-09-25T11:38:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758800337000]}]}}