Ryanair: boom di collegamenti sulle rotte Italia-Malta, voli da 17 aeroporti Ryanair rilancia la sua scommessa sui collegamenti fra Italia e Malta: la low cost irlandese è la compagnia aerea che opera il più alto numero di voli tra i due Paesi, con voli da 17 città italiane: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Bergamo, Lamezia Terme, Milano Malpensa, Napoli, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Trapani, Torino, Treviso, Trieste. “Con l’avvicinarsi dell’estate, siamo lieti di poter offrire ancora più rotte e tariffe basse ai clienti italiani che pianificano le loro vacanze estive a Malta. La stagione estiva 2023 per quanto riguarda i collegamenti Ryanair tra Italia e Malta, offrirà 17 rotte e oltre 180 voli settimanali, isole comprese” sottolinea Mauro Bolla, country manager Ryanair Italia. “Malta rappresenta certamente una destinazione poliedrica, una meta in linea con i gusti di numerosi target – aggiunge Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia -. Il vasto patrimonio culturale, il ricco calendario eventi, un’eccellente rete di servizi e una natura rimarchevole, sono tutte caratteristiche dell’Arcipelago che lo rendono perfetto per viaggi individuali e per vacanze in famiglia. Malta, grazie alla sua posizione e al clima, può essere raggiunta facilmente tutto l’anno, aspetti che sono stati notati e colti da Ryanair che oggi riesce ad offrire posizionamenti comodi da tutta Italia per raggiungere la destinazione”.

