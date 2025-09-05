Ryanair aumenta la misura del bagaglio a mano: +33% rispetto allo standard Ue E’ ufficialmente in vigore la nuova policy Ryanair per il bagaglio a mano, che prevede la possibilità per i passeggeri di portare a bordo una borsa personale più grande e gratuita (40 x 30 x 20 cm), che è il 33% più grande del bagaglio a mano gratuito standard dell’Unione europea (40 x 30 x 15 cm). Da ieri, 4 settembre, la low cost ha completato l’installazione dei misuratori di bagaglio a mano più grandi nei 235 aeroporti serviti in tutta Europa. Ryanair consente a ciascun passeggero di portare a bordo 1 bagaglio a mano gratuito, ma queste borse devono poter essere inserite sotto il sedile di ogni passeggero. Riadattati “I nostri misuratori di borse in tutti gli aeroporti sono stati “riadattati” per ospitare questo bagaglio a mano gratuito più grande – sottolinea Dara Brady, cmo della low cost -. Tutti i passeggeri che desiderano portare con sé una seconda borsa in cabina possono farlo usufruendo del nostro servizio di imbarco prioritario e, se lo desiderano, possono anche acquistare i bagagli da stiva, durante il processo di prenotazione. Qualsiasi passeggero che non rispetti questi nuovi generosi limiti, sarà comunque tenuto a pagare la tariffa per il bagaglio registrato al gate d’imbarco”. Condividi

