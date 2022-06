Ryanair apre domani la nuova rotta da Genova a Vienna

Ryanair aprirà domani, 2 giugno, il nuovo volo Genova-Vienna, che sarà operativo due volte alla settimana il giovedì e la domenica. L’estate di quest’anno sarà la più ricca di sempre per Ryanair sullo scalo ligure, con 12 rotte di cui sei domestiche (Bari, Brindisi, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme) e sei internazionali (Londra Stansted, Manchester, Bruxelles, Malta, Bucarest e appunto Vienna). In totale durante i mesi estivi Ryanair opererà oltre 40 frequenze settimanali. Dal 30 ottobre si aggiungerà il nuovo volo per Dublino, anch’esso con 2 frequenze a settimana.

“Questa strategia di crescita è stata anche frutto della collaborazione del Cristoforo Colombo con Comune e Camera di Commercio di Genova, oltre che con il tavolo di promozione turistica del savonese – afferma Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova –. Non è un caso che molte delle nuove rotte abbiano anche una forte valenza turistica. Contiamo che quest’estate il nuovo collegamento con Vienna consenta a migliaia di turisti austriaci di visitare comodamente la nostra regione”.