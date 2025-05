Ryanair ancora contro le ota: Vola, Tix ed eDreams applicano sovrapprezzi fino al 66% Ryanair torna a strigliare una serie di ota che, in base ai sondaggi della low cost, aggiungono sovrapprezzi al costo dei biglietti aerei: questa volta si tratta di Vola, Tix ed eDreams. Queste ota aumentano i prezzi fino al 66% rispetto ai prezzi presenti sul sito Ryanair. Tix risulta la peggiore, applicando un sovrapprezzo del 66% (€14,97) per un posto riservato che sul sito Ryanair costa solo €9,00. Anche Vola applica un rincaro di €14,00 per un posto riservato che sul sito della low cost irlandese ha un prezzo di €9,00, con un sovrapprezzo del 56%. Anche eDreams applica un sovrapprezzo del 49% sui posti riservati (€11,92) che costano €8.00 quando prenotati direttamente con Ryanair. «La nostra edizione del sondaggio di maggio evidenzia come ota non autorizzate come Vola, Tix ed eDreams continuino a danneggiare i consumatori ignari con rincari ingiustificati fino al 66% rispetto alle tariffe Ryanair – sottolinea Dara Brady, cmo della compagnia aerea -. Purtroppo, ministri dei consumatori inefficaci e maldestri, come Pablo Bustinduy in Spagna, continuano a ignorare questo danno evidente ai consumatori. Queste ota non autorizzate gonfiano regolarmente i prezzi per la scelta del posto e i bagagli, senza alcuna trasparenza né responsabilità. Rivolgiamo un appello urgente ai governi dell’Ue, a ministri come Bustinduy e alle autorità di tutela dei consumatori affinché intervengano con urgenza contro queste ota che continuano a danneggiare concretamente i consumatori». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490341 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => eDreams Odigeo e AXA Partners annunciano oggi una partnership strategica volta a migliorare la protezione e la flessibilità dei viaggi per i consumatori. AXA Partners è ora infatti il partner assicurativo dei principali brand di viaggio di eDreams Odigeo in 15 Paesi europei servendo milioni di clienti. I prodotti assicurativi potenziati offriranno le migliori coperture di viaggio sul mercato, proteggendo i clienti e garantendo loro tranquillità dal momento della prenotazione fino al rientro a casa. Adelane Mecellem, Regional ceo di AXA Partners, ha aggiunto: "In AXA Partners siamo profondamente impegnati a offrire ai nostri clienti il meglio. Ogni giorno lavoriamo per fornire un servizio eccezionale, comprendendo a fondo le loro esigenze. Questa partnership con eDreams ODIGEO, leader del settore con una forte presenza a livello globale, ci consente di ampliare la nostra portata e offrire prodotti assicurativi e servizi di assistenza sempre più accessibili, garantendo che ogni viaggio sia supportato dall’efficienza e dall’affidabilità che i nostri clienti si aspettano. Insieme, offriamo sicurezza, comodità e tranquillità." L’ampia gamma di coperture include cancellazioni del viaggio, emergenze mediche, smarrimento dei bagagli e molto altro. Poiché flessibilità e serenità sono diventate elementi fondamentali per i viaggiatori, questa partnership risponde direttamente a tali esigenze offrendo soluzioni assicurative e di assistenza personalizzate per migliorare l’esperienza di viaggio. César Friol, chief ancillaries officer di eDreams Odigeo, ha dichiarato: "Unendo le forze con AXA Partners, sommiamo i punti di forza di due leader del settore per offrire maggiore valore e innovazione ai viaggiatori. Questa partnership incarna i nostri valori fondamentali di scelta e flessibilità, garantendo ai nostri clienti il massimo livello di protezione e tranquillità. La nostra esperienza tecnologica e nel settore dei viaggi, unita alle soluzioni di protezione all'avanguardia di AXA Partners, renderà i viaggi più facili e confortevoli che mai. Siamo orgogliosi di offrire prodotti assicurativi e di assistenza all’avanguardia, in grado di soddisfare le esigenze in evoluzione dei viaggiatori moderni, rendendo i loro viaggi più sicuri e piacevoli." [post_title] => eDreams Odigeo e AXA Partners firmano una partnership strategica [post_date] => 2025-05-13T12:29:51+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747139391000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490326 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair torna a strigliare una serie di ota che, in base ai sondaggi della low cost, aggiungono sovrapprezzi al costo dei biglietti aerei: questa volta si tratta di Vola, Tix ed eDreams. Queste ota aumentano i prezzi fino al 66% rispetto ai prezzi presenti sul sito Ryanair. Tix risulta la peggiore, applicando un sovrapprezzo del 66% (€14,97) per un posto riservato che sul sito Ryanair costa solo €9,00. Anche Vola applica un rincaro di €14,00 per un posto riservato che sul sito della low cost irlandese ha un prezzo di €9,00, con un sovrapprezzo del 56%. Anche eDreams applica un sovrapprezzo del 49% sui posti riservati (€11,92) che costano €8.00 quando prenotati direttamente con Ryanair. «La nostra edizione del sondaggio di maggio evidenzia come ota non autorizzate come Vola, Tix ed eDreams continuino a danneggiare i consumatori ignari con rincari ingiustificati fino al 66% rispetto alle tariffe Ryanair - sottolinea Dara Brady, cmo della compagnia aerea -. Purtroppo, ministri dei consumatori inefficaci e maldestri, come Pablo Bustinduy in Spagna, continuano a ignorare questo danno evidente ai consumatori. Queste ota non autorizzate gonfiano regolarmente i prezzi per la scelta del posto e i bagagli, senza alcuna trasparenza né responsabilità. Rivolgiamo un appello urgente ai governi dell’Ue, a ministri come Bustinduy e alle autorità di tutela dei consumatori affinché intervengano con urgenza contro queste ota che continuano a danneggiare concretamente i consumatori». [post_title] => Ryanair ancora contro le ota: Vola, Tix ed eDreams applicano sovrapprezzi fino al 66% [post_date] => 2025-05-13T11:41:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747136511000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490260 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair accende i riflettori su Pescara dove taglia il traguardo dei primi 2 milioni di passeggeri trasportati sulla rotta per Londra Stansted. Una collaborazione cominciata nel 2001 ed è cresciuta negli anni, fino alla decisione della Regione Abruzzo di abolire l’addizionale municipale, che ha portato la low costa ad aumentare ulteriormente la propria capacità sullo scalo d'Abruzzo. L'operativo dell'estate 2025 vede il posizionamento di un secondo aeromobile a Pescara e un network che include 19 rotte, tra cui cinque nuove per Breslavia, Cagliari, Milano Malpensa, Kaunas e Valencia, con una crescita del traffico del 30% e il supporto ad oltre 950 posti di lavoro locali. Complessivamente sono oltre 160 i voli settimanali, inclusi 1 volo giornaliero per Torino e 2 giornalieri per Milano Malpensa: la compagnia punta a trasportare 1 milione di passeggeri all’anno. «Il traguardo dei 2 milioni di passeggeri testimonia la crescita continua di Ryanair e gli investimenti della compagnia sull’aeroporto d’Abruzzo - commenta Fabrizio Francioni, head of Communications Italy Ryanair -. Quest’estate, Ryanair opera attraverso una programmazione robusta da/per l’Aeroporto d’Abruzzo, con oltre 160 voli settimanali su 19 rotte, incluse le nuove da/per Breslavia, Cagliari, Milano Malpensa, Kaunas e Valencia». «Oltre 20 anni fa si stringeva il legame tra l’aeroporto d’Abruzzo e Ryanair, proprio attraverso il collegamento con Londra Stansted - sottolinea Jessica Coccia, consigliera cda Saga -. Oggi celebriamo non solo il 2 milionesimo passeggero che ha scelto di sfruttare questa destinazione, ma un rapporto che si fa sempre più stretto e sinergico con una compagnia che ha deciso di puntare ancora di più sulla nostra infrastruttura. La summer 2025, con cinque nuove destinazioni, è iniziata da poco, ma stiamo già raccogliendo i frutti di una collaborazione che ci permetterà di sviluppare sempre di più l’aeroporto d’Abruzzo, producendo effetti positivi su tutto l’indotto economico regionale». [post_title] => Ryanair su Pescara: obiettivo 1 milione di passeggeri l'anno, +30% [post_date] => 2025-05-12T13:52:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747057938000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490221 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Git, grado impianti turistici, premiata come spiaggia più innovativa dell’anno. Il riconoscimento arriva nell’ambito della pubblicazione della guida edita da Morellini “Guida ai migliori beach club d’Italia”. Tra le 300 strutture ricettive recensite, valutate con una scala in centesimi e una votazione complessiva da 1 a 3 ombrelloni, Git ha ottenuto 3 ombrelloni gold assegnati. Nell’assegnazione del “primo premio spiaggia innovativa” sono stati presi in considerazione diversi parametri: dai servizi digitali come app di prenotazione online, alla riqualificazione delle strutture e sostenibilità delle scelte di business e di gestione, fino all’offerta inedita di servizi, iniziative, attrazioni ed eventi. Questa la motivazione: molti stabilimenti stanno compiendo un percorso straordinario di digitalizzazione. Tra tutti, c’è una realtà che negli ultimi due anni ha fatto qualcosa di straordinario nel modo di concepire il digitale nel contesto balneare. Grado, con la sua spiaggia, ha costruito un ecosistema organizzato, sicuro, inclusivo e digitale, capace di accogliere ogni tipo di clientela e offrire servizi per tutte le stagioni, non solo d’estate. Per questo, il premio "spiaggia più innovativa d’Italia 2025" va a Spiaggia Git di Grado. «Premio e menzione nella guida - dichiara Paolo Pittini, consigliere di amministrazione di Git Spa - confermano che le nostre scelte possono davvero fare la differenza: servizi digitali avanzati, soluzioni di comfort e inclusione, rispetto ambientale. Il premio di spiagge.it ci sprona a continuare su questa strada, portando avanti un modello di gestione sostenibile e innovativo». In 2 anni i ricavi online sono aumentati di 700.000 euro, grazie al servizio di sharing dell’ombrellone, che ha rivoluzionato l’esperienza degli ospiti. L’aggiornamento dell’app Git-Grado ha ulteriormente migliorato l’offerta digitale, consentendo di prenotare servizi . Tramite app è possibile usufruire anche del servizio delivery, che permette di ordinare e farsi consegnare il cibo direttamente sotto l'ombrellone. Git offre un servizio di telemedicina per i suoi ospiti, che permette di contattare un medico generale o un pediatra 24/7, previa prenotazione e farsi visitare nelle strutture convenzionate a prezzi agevolati. La "spiaggia rosa", frutto della collaborazione con la Fondazione Airc, è un simbolo concreto di sensibilità sociale e attenzione alla prevenzione dal momento che GIT ha destinato l'8% degli incassi provenienti dalle prenotazioni di questa spiaggia alla ricerca contro il cancro. [post_title] => Spiagge.it award, Git di Grado premiata come la spiaggia più innovativa [post_date] => 2025-05-12T11:04:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747047866000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490119 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => ItaliaRimborso ha pubblicato il report 2024 sui disservizi aerei, un’analisi dettagliata e imprescindibile sullo stato del trasporto aereo in Italia, evidenziando criticità, compagnie con il maggior numero di problematiche e aeroporti più colpiti. Il dato più significativo riguarda l'ammontare complessivo delle richieste di risarcimento per passeggeri che hanno subito disagi: 199 milioni di euro stimati per il 2024, con circa 498.600 passeggeri aventi diritto a compensazione pecuniaria in base al Regolamento CE 261/2004 e rimborso per la Convenzione di Montreal. Il report offre un quadro completo e approfondito della situazione del traffico aereo in Italia, fornendo dati comparativi con gli anni precedenti e analizzando le tendenze che influenzeranno il settore nel prossimo futuro. È un documento fondamentale per comprendere il reale impatto dei disservizi e fornire agli utenti strumenti utili per tutelarsi. L’analisi del report sottolinea che i ritardi sono il disservizio più frequente, seguiti dalle cancellazioni e dai problemi con i bagagli o casi di overbooking. Nello specifico, nel 2024 sono stati segnalati 1736 voli con ritardi superiori alle tre ore, 924 voli cancellati e 141 episodi di overbooking o smarrimenti bagagli. Chi più chi meno Tra le compagnie aeree con il maggior numero di disservizi risarcibili, Wizzair si posiziona in cima alla classifica con 622 voli con disagi e 111.960 passeggeri coinvolti, seguita da Ryanair con 474 disservizi e 85.320 passeggeri impattati. Easyjet, Ita Airways e Aeroitalia chiudono la top five. La lettura del report permetterà di scoprire quali siano i principali problemi affrontati dai passeggeri, con un focus su cause, impatti e possibili soluzioni per migliorare la qualità del servizio aereo. È uno strumento essenziale non solo per i viaggiatori, ma anche per le istituzioni e le compagnie aeree che vogliono migliorare la qualità del trasporto aereo. Analizzando le performance delle compagnie, il report evidenzia che Ita Airways e Ryanair sono le migliori per rendimento operativo, con un indice di disservizio rispettivamente dello 0,144% e dello 0,147%. Aeroitalia, invece, registra la peggiore performance, con un indice di disservizio dell’1,983%, segno di un alto numero di problematiche rispetto ai passeggeri trasportati. Il report fornisce inoltre dettagli sulle strategie adottate dalle diverse compagnie per mitigare i disagi, evidenziando le best practice nel settore. Questi dati rappresentano una risorsa cruciale per chi desidera prendere decisioni informate sui propri viaggi. [post_title] => Disservizi aerei: 199 milioni di euro da risarcire ai passeggeri [post_date] => 2025-05-09T11:43:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746791024000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490114 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Incredibile ma vero: Luxair chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea di annullare il via libera della Commissione al merge fra Ita e Lufthansa. I dettagli sono pochi e le contestazioni ancora sigillate, ma il caso riporta alla ribalta un’operazione industriale che ha tenuto banco a Bruxelles — anche a livello politico — per quasi due anni. E che proprio a Bruxelles hanno voluto studiare bene sapendo che ci sarebbero state contestazioni. Luxair, vettore basato in Lussemburgo e con una flotta di 21 aerei, ha depositato il 28 aprile scorso presso la Corte generale (una delle due sezioni della Corte di giustizia dell’Ue) — la cui sede è in Lussemburgo — una causa contro la Direzione generale della Concorrenza Ue con la quale prova a far annullare dai giudici il parere positivo all’investimento di Lufthansa in Ita Airways inizialmente con il 41% per salire al 90 e al 100%. - Il caso suscita curiosità anche perché Luxair è alleata di Lufthansa e usa come suo programma fedeltà «Miles & More», quello del colosso tedesco. [post_title] => Luxair chiede alla Ue di annullare fra l'intesa Ita Airways e Lufthansa [post_date] => 2025-05-09T11:36:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746790613000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490110 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Airbus ha consolidato la sua leadership nel mercato europeo dell'aviazione commerciale, raggiungendo una quota del 41% dei voli operati, secondo i dati raccolti da Eurocontrol. Si tratta di un incremento di un punto percentuale rispetto all'anno precedente, che rafforza il vantaggio su Boeing, che rimane stabile con una quota del 32%. Il produttore americano ha superato la crisi grazie alle ottime performance di Ryanair, il suo cliente principale. La compagnia low cost irlandese ha chiuso il 2024 con una media giornaliera di 3.044 voli, superando per la prima volta in un anno intero la soglia dei 3.000 voli giornalieri, con un aumento dell'8% rispetto al 2023 . Compagnie grandi Tuttavia, Airbus continua a guadagnare terreno nel mercato europeo, soprattutto tra le compagnie aeree più grandi. Tra le prime 20 aziende europee, la sua quota raggiunge il 55%, mentre quella di Boeing si limita al 34%. Compagnie aeree come EasyJet, Turkish Airlines e Lufthansa, tra le altre, hanno mantenuto una percentuale maggiore di aeromobili Airbus nelle rispettive flotte. D'altro canto, in termini di innovazione e modernizzazione, entrambe le aziende hanno registrato una crescita nell'impiego delle loro nuove generazioni di aeromobili. Nel 2024, il 27% dei voli Airbus è stato operato da modelli della famiglia "neo", mentre Boeing ha raggiunto il 16% con la serie Max. Entrambe le cifre hanno mostrato una crescita: quella europea è aumentata di due punti e quella americana di quattro. Tra gli altri marchi, Embraer occupa il terzo posto con una quota di mercato del 6%, mentre altri produttori rappresentano il restante 21%. Nonostante queste percentuali indichino una forte concorrenza, il predominio dei due giganti nel mercato europeo rimane netto. [post_title] => Airbus continua a crescere. Boeing supera la crisi grazie a Ryanair [post_date] => 2025-05-09T11:26:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746789978000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490065 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha siglato la partnership "Approved ota Aggregator" con Atlas, una società globale di tecnologia di viaggio specializzata nella distribuzione di contenuti per vettori low-cost che sarà ora autorizzata a offrire voli low cost di Ryanair alla propria rete di partner ota, a condizione che forniscano la piena trasparenza dei prezzi dei prodotti Ryanair. Questo accordo garantirà inoltre che i clienti che prenotano voli Ryanair tramite i partner ota di Atlas abbiano accesso al proprio account myRyanair senza dover completare la verifica del cliente di Ryanair e riceveranno direttamente gli aggiornamenti essenziali sui voli. Atlas è il terzo partner "Approved ota aggregator" di Ryanair che servirà sia il mercato europeo che quello asiatico e si unisce alla crescente lista di partner "Approved ota" della compagnia aerea, tra cui Expedia, Etraveli, loveholidays, lastminute.com, Travelfusion, Paxport, Kiwi, Tui, On the Beach, eSky, El Corte Inglés, Omio, Trip.com e Braganza, con la compagnia che continua a dimostrare come le ota e gli aggregatori ota possano lavorare in modo trasparente con le compagnie aeree senza fuorviare o ingannare i clienti con mark-up nascosti. [post_title] => Ryanair sigla con Atlas la partnership per vendere i voli [post_date] => 2025-05-08T15:56:19+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746719779000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489965 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_385790" align="alignleft" width="300"] Dara Brady[/caption] Ryanair estende la rotta Milano–Rovaniemi per l’estate 2025, con due voli settimanali a partire da aprile. Operativa tutto l’anno, questa rotta offre ai passeggeri italiani un’opportunità unica per scoprire le meraviglie di Rovaniemi, la città ufficiale di Babbo Natale, approfittando delle tariffe più basse d’Europa. «Siamo entusiasti di operare per la prima volta la nostra popolare rotta Milano–Rovaniemi anche durante la stagione estiva, offrendo ai viaggiatori italiani una scelta ancora più ampia, sempre alle tariffe più basse d’Europa - ha affermato il cmo di Ryanair, Dara Brady -. Con 2 voli a settimana, i passeggeri potranno vivere la magia della Lapponia oltre i mesi invernali, quando il celebre sole di mezzanotte illumina Rovaniemi con 24 ore di luce al giorno, creando lo scenario ideale per attività all’aperto sia di giorno che di notte in tutto il Circolo Polare Artico. Per celebrare il nuovo collegamento annuale Milano–Rovaniemi, Ryanair lancia una speciale promozione di 3 giorni: biglietti a partire da soli 29,99 euro, disponibili esclusivamente su Ryanair.com” [post_title] => Ryanair estende la frequenza Milano-Rovaniemi [post_date] => 2025-05-07T11:41:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746618074000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ryanair ancora contro le ota vola tix ed edreams applicano sovrapprezzi fino al 66" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":107,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1054,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490341","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"eDreams Odigeo e AXA Partners annunciano oggi una partnership strategica volta a migliorare la protezione e la flessibilità dei viaggi per i consumatori.\r

\r

AXA Partners è ora infatti il partner assicurativo dei principali brand di viaggio di eDreams Odigeo in 15 Paesi europei servendo milioni di clienti. I prodotti assicurativi potenziati offriranno le migliori coperture di viaggio sul mercato, proteggendo i clienti e garantendo loro tranquillità dal momento della prenotazione fino al rientro a casa.\r

\r

\r

Adelane Mecellem, Regional ceo di AXA Partners, ha aggiunto: \"In AXA Partners siamo profondamente impegnati a offrire ai nostri clienti il meglio. Ogni giorno lavoriamo per fornire un servizio eccezionale, comprendendo a fondo le loro esigenze. Questa partnership con eDreams ODIGEO, leader del settore con una forte presenza a livello globale, ci consente di ampliare la nostra portata e offrire prodotti assicurativi e servizi di assistenza sempre più accessibili, garantendo che ogni viaggio sia supportato dall’efficienza e dall’affidabilità che i nostri clienti si aspettano. Insieme, offriamo sicurezza, comodità e tranquillità.\"\r

\r

\r

L’ampia gamma di coperture include cancellazioni del viaggio, emergenze mediche, smarrimento dei bagagli e molto altro. Poiché flessibilità e serenità sono diventate elementi fondamentali per i viaggiatori, questa partnership risponde direttamente a tali esigenze offrendo soluzioni assicurative e di assistenza personalizzate per migliorare l’esperienza di viaggio.\r

\r

César Friol, chief ancillaries officer di eDreams Odigeo, ha dichiarato: \"Unendo le forze con AXA Partners, sommiamo i punti di forza di due leader del settore per offrire maggiore valore e innovazione ai viaggiatori. Questa partnership incarna i nostri valori fondamentali di scelta e flessibilità, garantendo ai nostri clienti il massimo livello di protezione e tranquillità. La nostra esperienza tecnologica e nel settore dei viaggi, unita alle soluzioni di protezione all'avanguardia di AXA Partners, renderà i viaggi più facili e confortevoli che mai. Siamo orgogliosi di offrire prodotti assicurativi e di assistenza all’avanguardia, in grado di soddisfare le esigenze in evoluzione dei viaggiatori moderni, rendendo i loro viaggi più sicuri e piacevoli.\"\r

\r

","post_title":"eDreams Odigeo e AXA Partners firmano una partnership strategica","post_date":"2025-05-13T12:29:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1747139391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490326","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair torna a strigliare una serie di ota che, in base ai sondaggi della low cost, aggiungono sovrapprezzi al costo dei biglietti aerei: questa volta si tratta di Vola, Tix ed eDreams. Queste ota aumentano i prezzi fino al 66% rispetto ai prezzi presenti sul sito Ryanair. Tix risulta la peggiore, applicando un sovrapprezzo del 66% (€14,97) per un posto riservato che sul sito Ryanair costa solo €9,00. Anche Vola applica un rincaro di €14,00 per un posto riservato che sul sito della low cost irlandese ha un prezzo di €9,00, con un sovrapprezzo del 56%. Anche eDreams applica un sovrapprezzo del 49% sui posti riservati (€11,92) che costano €8.00 quando prenotati direttamente con Ryanair. \r

\r

«La nostra edizione del sondaggio di maggio evidenzia come ota non autorizzate come Vola, Tix ed eDreams continuino a danneggiare i consumatori ignari con rincari ingiustificati fino al 66% rispetto alle tariffe Ryanair - sottolinea Dara Brady, cmo della compagnia aerea -. Purtroppo, ministri dei consumatori inefficaci e maldestri, come Pablo Bustinduy in Spagna, continuano a ignorare questo danno evidente ai consumatori. \r

\r

Queste ota non autorizzate gonfiano regolarmente i prezzi per la scelta del posto e i bagagli, senza alcuna trasparenza né responsabilità. Rivolgiamo un appello urgente ai governi dell’Ue, a ministri come Bustinduy e alle autorità di tutela dei consumatori affinché intervengano con urgenza contro queste ota che continuano a danneggiare concretamente i consumatori». ","post_title":"Ryanair ancora contro le ota: Vola, Tix ed eDreams applicano sovrapprezzi fino al 66%","post_date":"2025-05-13T11:41:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747136511000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490260","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair accende i riflettori su Pescara dove taglia il traguardo dei primi 2 milioni di passeggeri trasportati sulla rotta per Londra Stansted. Una collaborazione cominciata nel 2001 ed è cresciuta negli anni, fino alla decisione della Regione Abruzzo di abolire l’addizionale municipale, che ha portato la low costa ad aumentare ulteriormente la propria capacità sullo scalo d'Abruzzo.\r

\r

L'operativo dell'estate 2025 vede il posizionamento di un secondo aeromobile a Pescara e un network che include 19 rotte, tra cui cinque nuove per Breslavia, Cagliari, Milano Malpensa, Kaunas e Valencia, con una crescita del traffico del 30% e il supporto ad oltre 950 posti di lavoro locali. \r

\r

Complessivamente sono oltre 160 i voli settimanali, inclusi 1 volo giornaliero per Torino e 2 giornalieri per Milano Malpensa: la compagnia punta a trasportare 1 milione di passeggeri all’anno.\r

\r

«Il traguardo dei 2 milioni di passeggeri testimonia la crescita continua di Ryanair e gli investimenti della compagnia sull’aeroporto d’Abruzzo - commenta Fabrizio Francioni, head of Communications Italy Ryanair -. Quest’estate, Ryanair opera attraverso una programmazione robusta da/per l’Aeroporto d’Abruzzo, con oltre 160 voli settimanali su 19 rotte, incluse le nuove da/per Breslavia, Cagliari, Milano Malpensa, Kaunas e Valencia». \r

\r

«Oltre 20 anni fa si stringeva il legame tra l’aeroporto d’Abruzzo e Ryanair, proprio attraverso il collegamento con Londra Stansted - sottolinea Jessica Coccia, consigliera cda Saga -. Oggi celebriamo non solo il 2 milionesimo passeggero che ha scelto di sfruttare questa destinazione, ma un rapporto che si fa sempre più stretto e sinergico con una compagnia che ha deciso di puntare ancora di più sulla nostra infrastruttura. La summer 2025, con cinque nuove destinazioni, è iniziata da poco, ma stiamo già raccogliendo i frutti di una collaborazione che ci permetterà di sviluppare sempre di più l’aeroporto d’Abruzzo, producendo effetti positivi su tutto l’indotto economico regionale».","post_title":"Ryanair su Pescara: obiettivo 1 milione di passeggeri l'anno, +30%","post_date":"2025-05-12T13:52:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747057938000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490221","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Git, grado impianti turistici, premiata come spiaggia più innovativa dell’anno. Il riconoscimento arriva nell’ambito della pubblicazione della guida edita da Morellini “Guida ai migliori beach club d’Italia”. Tra le 300 strutture ricettive recensite, valutate con una scala in centesimi e una votazione complessiva da 1 a 3 ombrelloni, Git ha ottenuto 3 ombrelloni gold assegnati.\r

\r

Nell’assegnazione del “primo premio spiaggia innovativa” sono stati presi in considerazione diversi parametri: dai servizi digitali come app di prenotazione online, alla riqualificazione delle strutture e sostenibilità delle scelte di business e di gestione, fino all’offerta inedita di servizi, iniziative, attrazioni ed eventi.\r

\r

Questa la motivazione: molti stabilimenti stanno compiendo un percorso straordinario di digitalizzazione. Tra tutti, c’è una realtà che negli ultimi due anni ha fatto qualcosa di straordinario nel modo di concepire il digitale nel contesto balneare. Grado, con la sua spiaggia, ha costruito un ecosistema organizzato, sicuro, inclusivo e digitale, capace di accogliere ogni tipo di clientela e offrire servizi per tutte le stagioni, non solo d’estate. Per questo, il premio \"spiaggia più innovativa d’Italia 2025\" va a Spiaggia Git di Grado.\r

\r

«Premio e menzione nella guida - dichiara Paolo Pittini, consigliere di amministrazione di Git Spa - confermano che le nostre scelte possono davvero fare la differenza: servizi digitali avanzati, soluzioni di comfort e inclusione, rispetto ambientale. Il premio di spiagge.it ci sprona a continuare su questa strada, portando avanti un modello di gestione sostenibile e innovativo».\r

\r

In 2 anni i ricavi online sono aumentati di 700.000 euro, grazie al servizio di sharing dell’ombrellone, che ha rivoluzionato l’esperienza degli ospiti. L’aggiornamento dell’app Git-Grado ha ulteriormente migliorato l’offerta digitale, consentendo di prenotare servizi . Tramite app è possibile usufruire anche del servizio delivery, che permette di ordinare e farsi consegnare il cibo direttamente sotto l'ombrellone.\r

Git offre un servizio di telemedicina per i suoi ospiti, che permette di contattare un medico generale o un pediatra 24/7, previa prenotazione e farsi visitare nelle strutture convenzionate a prezzi agevolati.\r

La \"spiaggia rosa\", frutto della collaborazione con la Fondazione Airc, è un simbolo concreto di sensibilità sociale e attenzione alla prevenzione dal momento che GIT ha destinato l'8% degli incassi provenienti dalle prenotazioni di questa spiaggia alla ricerca contro il cancro.\r

","post_title":"Spiagge.it award, Git di Grado premiata come la spiaggia più innovativa","post_date":"2025-05-12T11:04:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747047866000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"ItaliaRimborso ha pubblicato il report 2024 sui disservizi aerei, un’analisi dettagliata e imprescindibile sullo stato del trasporto aereo in Italia, evidenziando criticità, compagnie con il maggior numero di problematiche e aeroporti più colpiti.\r

\r

Il dato più significativo riguarda l'ammontare complessivo delle richieste di risarcimento per passeggeri che hanno subito disagi: 199 milioni di euro stimati per il 2024, con circa 498.600 passeggeri aventi diritto a compensazione pecuniaria in base al Regolamento CE 261/2004 e rimborso per la Convenzione di Montreal.\r

\r

Il report offre un quadro completo e approfondito della situazione del traffico aereo in Italia, fornendo dati comparativi con gli anni precedenti e analizzando le tendenze che influenzeranno il settore nel prossimo futuro. È un documento fondamentale per comprendere il reale impatto dei disservizi e fornire agli utenti strumenti utili per tutelarsi.\r

\r

L’analisi del report sottolinea che i ritardi sono il disservizio più frequente, seguiti dalle cancellazioni e dai problemi con i bagagli o casi di overbooking. Nello specifico, nel 2024 sono stati segnalati 1736 voli con ritardi superiori alle tre ore, 924 voli cancellati e 141 episodi di overbooking o smarrimenti bagagli.\r

Chi più chi meno\r

Tra le compagnie aeree con il maggior numero di disservizi risarcibili, Wizzair si posiziona in cima alla classifica con 622 voli con disagi e 111.960 passeggeri coinvolti, seguita da Ryanair con 474 disservizi e 85.320 passeggeri impattati. Easyjet, Ita Airways e Aeroitalia chiudono la top five.\r

\r

La lettura del report permetterà di scoprire quali siano i principali problemi affrontati dai passeggeri, con un focus su cause, impatti e possibili soluzioni per migliorare la qualità del servizio aereo. È uno strumento essenziale non solo per i viaggiatori, ma anche per le istituzioni e le compagnie aeree che vogliono migliorare la qualità del trasporto aereo.\r

\r

Analizzando le performance delle compagnie, il report evidenzia che Ita Airways e Ryanair sono le migliori per rendimento operativo, con un indice di disservizio rispettivamente dello 0,144% e dello 0,147%. Aeroitalia, invece, registra la peggiore performance, con un indice di disservizio dell’1,983%, segno di un alto numero di problematiche rispetto ai passeggeri trasportati.\r

\r

Il report fornisce inoltre dettagli sulle strategie adottate dalle diverse compagnie per mitigare i disagi, evidenziando le best practice nel settore. Questi dati rappresentano una risorsa cruciale per chi desidera prendere decisioni informate sui propri viaggi.","post_title":"Disservizi aerei: 199 milioni di euro da risarcire ai passeggeri","post_date":"2025-05-09T11:43:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746791024000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490114","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Incredibile ma vero: Luxair chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea di annullare il via libera della Commissione al merge fra Ita e Lufthansa. I dettagli sono pochi e le contestazioni ancora sigillate, ma il caso riporta alla ribalta un’operazione industriale che ha tenuto banco a Bruxelles — anche a livello politico — per quasi due anni. E che proprio a Bruxelles hanno voluto studiare bene sapendo che ci sarebbero state contestazioni.\r

\r

Luxair, vettore basato in Lussemburgo e con una flotta di 21 aerei, ha depositato il 28 aprile scorso presso la Corte generale (una delle due sezioni della Corte di giustizia dell’Ue) — la cui sede è in Lussemburgo — una causa contro la Direzione generale della Concorrenza Ue con la quale prova a far annullare dai giudici il parere positivo all’investimento di Lufthansa in Ita Airways inizialmente con il 41% per salire al 90 e al 100%. -\r

\r

Il caso suscita curiosità anche perché Luxair è alleata di Lufthansa e usa come suo programma fedeltà «Miles & More», quello del colosso tedesco.","post_title":"Luxair chiede alla Ue di annullare fra l'intesa Ita Airways e Lufthansa","post_date":"2025-05-09T11:36:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1746790613000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490110","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Airbus ha consolidato la sua leadership nel mercato europeo dell'aviazione commerciale, raggiungendo una quota del 41% dei voli operati, secondo i dati raccolti da Eurocontrol. Si tratta di un incremento di un punto percentuale rispetto all'anno precedente, che rafforza il vantaggio su Boeing, che rimane stabile con una quota del 32%.\r

\r

Il produttore americano ha superato la crisi grazie alle ottime performance di Ryanair, il suo cliente principale. La compagnia low cost irlandese ha chiuso il 2024 con una media giornaliera di 3.044 voli, superando per la prima volta in un anno intero la soglia dei 3.000 voli giornalieri, con un aumento dell'8% rispetto al 2023 .\r

Compagnie grandi\r

Tuttavia, Airbus continua a guadagnare terreno nel mercato europeo, soprattutto tra le compagnie aeree più grandi. Tra le prime 20 aziende europee, la sua quota raggiunge il 55%, mentre quella di Boeing si limita al 34%. Compagnie aeree come EasyJet, Turkish Airlines e Lufthansa, tra le altre, hanno mantenuto una percentuale maggiore di aeromobili Airbus nelle rispettive flotte.\r

\r

D'altro canto, in termini di innovazione e modernizzazione, entrambe le aziende hanno registrato una crescita nell'impiego delle loro nuove generazioni di aeromobili. Nel 2024, il 27% dei voli Airbus è stato operato da modelli della famiglia \"neo\", mentre Boeing ha raggiunto il 16% con la serie Max. Entrambe le cifre hanno mostrato una crescita: quella europea è aumentata di due punti e quella americana di quattro.\r

\r

Tra gli altri marchi, Embraer occupa il terzo posto con una quota di mercato del 6%, mentre altri produttori rappresentano il restante 21%. Nonostante queste percentuali indichino una forte concorrenza, il predominio dei due giganti nel mercato europeo rimane netto.","post_title":"Airbus continua a crescere. Boeing supera la crisi grazie a Ryanair","post_date":"2025-05-09T11:26:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746789978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490065","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha siglato la partnership \"Approved ota Aggregator\" con Atlas, una società globale di tecnologia di viaggio specializzata nella distribuzione di contenuti per vettori low-cost che sarà ora autorizzata a offrire voli low cost di Ryanair alla propria rete di partner ota, a condizione che forniscano la piena trasparenza dei prezzi dei prodotti Ryanair. Questo accordo garantirà inoltre che i clienti che prenotano voli Ryanair tramite i partner ota di Atlas abbiano accesso al proprio account myRyanair senza dover completare la verifica del cliente di Ryanair e riceveranno direttamente gli aggiornamenti essenziali sui voli. \r

\r

Atlas è il terzo partner \"Approved ota aggregator\" di Ryanair che servirà sia il mercato europeo che quello asiatico e si unisce alla crescente lista di partner \"Approved ota\" della compagnia aerea, tra cui Expedia, Etraveli, loveholidays, lastminute.com, Travelfusion, Paxport, Kiwi, Tui, On the Beach, eSky, El Corte Inglés, Omio, Trip.com e Braganza, con la compagnia che continua a dimostrare come le ota e gli aggregatori ota possano lavorare in modo trasparente con le compagnie aeree senza fuorviare o ingannare i clienti con mark-up nascosti. ","post_title":"Ryanair sigla con Atlas la partnership per vendere i voli","post_date":"2025-05-08T15:56:19+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1746719779000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489965","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_385790\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dara Brady[/caption]\r

\r

Ryanair estende la rotta Milano–Rovaniemi per l’estate 2025, con due voli settimanali a partire da aprile. Operativa tutto l’anno, questa rotta offre ai passeggeri italiani un’opportunità unica per scoprire le meraviglie di Rovaniemi, la città ufficiale di Babbo Natale, approfittando delle tariffe più basse d’Europa.\r

\r

«Siamo entusiasti di operare per la prima volta la nostra popolare rotta Milano–Rovaniemi anche durante la stagione estiva, offrendo ai viaggiatori italiani una scelta ancora più ampia, sempre alle tariffe più basse d’Europa - ha affermato il cmo di Ryanair, Dara Brady -. Con 2 voli a settimana, i passeggeri potranno vivere la magia della Lapponia oltre i mesi invernali, quando il celebre sole di mezzanotte illumina Rovaniemi con 24 ore di luce al giorno, creando lo scenario ideale per attività all’aperto sia di giorno che di notte in tutto il Circolo Polare Artico.\r

\r

Per celebrare il nuovo collegamento annuale Milano–Rovaniemi, Ryanair lancia una speciale promozione di 3 giorni: biglietti a partire da soli 29,99 euro, disponibili esclusivamente su Ryanair.com”\r

\r

","post_title":"Ryanair estende la frequenza Milano-Rovaniemi","post_date":"2025-05-07T11:41:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746618074000]}]}}