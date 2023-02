Ryanair amplia l’offerta da Cagliari e Alghero. Wilson: “La continuità è un sistema obsoleto” Riutilizzare i fondi spesi per la continuità territoriale (“un sistema obsoleto”) ed eliminare la tassa addizionale per i Comuni, che frena la competitività degli aeroporti: questa la ricetta di Eddie Wilson, ceo di Ryanair (nella foto) per stimolare la crescita del traffico aereo verso la Sardegna. La low cost ha presentato gli operativi da Cagliari e Alghero, che consolidano e ampliano l’offerta dall’Isola per l’estate 2023. Da Elmas Ryanair opererà 2 nuove rotte (per un totale di 39) verso Göteborg e Genova, nonché maggiori frequenze su oltre 10 rotte già esistenti, tra cui Bologna, Pisa, Milano e Roma; tre i B737 basati sullo scalo mentre in termini di capacità offerta l’aumento rispetto all’estate 2022 è del +10%, addirittura +70% sul 2019. Obiettivo trasportare circa 2,4 milioni di passeggeri all’anno. Anche da Alghero sono due le nuove rotte estive, per Billund e Venezia, mentre sale il numero delle frequenze verso Bari, Bratislava e Milano. Complessivamente lo scalo avrà un network di 22 rotte, +130% di crescita rispetto al periodo pre-Covid con un target di 850.000 passeggeri all’anno. “Stiamo sollecitando il Governo italiano e la giunta regionale per eliminare immediatamente l’eccessiva tassa di € 6,50 per ogni passeggero in partenza e a ridisegnare l’obsoleto sistema delle rotte in continuità territoriale – ha dichiarato Wilson -. Ciò consentirà a Ryanair di fornire fino a 1 milione di turisti in entrata aggiuntivi all’anno (+50% di crescita) generando oltre 1 miliardo di euro in più di spesa per il turismo in Sardegna nei prossimi 5 anni con più connettività, turismo nazionale e internazionale tutto l’anno dai principali mercati in entrata come Germania, Francia, Regno Unito, Paesi nordici, supportando al contempo 1.500 posti di lavoro aggiuntivi in l’isola”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439582 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riutilizzare i fondi spesi per la continuità territoriale ("un sistema obsoleto") ed eliminare la tassa addizionale per i Comuni, che frena la competitività degli aeroporti: questa la ricetta di Eddie Wilson, ceo di Ryanair (nella foto) per stimolare la crescita del traffico aereo verso la Sardegna. La low cost ha presentato gli operativi da Cagliari e Alghero, che consolidano e ampliano l'offerta dall'Isola per l'estate 2023. Da Elmas Ryanair opererà 2 nuove rotte (per un totale di 39) verso Göteborg e Genova, nonché maggiori frequenze su oltre 10 rotte già esistenti, tra cui Bologna, Pisa, Milano e Roma; tre i B737 basati sullo scalo mentre in termini di capacità offerta l'aumento rispetto all'estate 2022 è del +10%, addirittura +70% sul 2019. Obiettivo trasportare circa 2,4 milioni di passeggeri all'anno. Anche da Alghero sono due le nuove rotte estive, per Billund e Venezia, mentre sale il numero delle frequenze verso Bari, Bratislava e Milano. Complessivamente lo scalo avrà un network di 22 rotte, +130% di crescita rispetto al periodo pre-Covid con un target di 850.000 passeggeri all'anno. "Stiamo sollecitando il Governo italiano e la giunta regionale per eliminare immediatamente l'eccessiva tassa di € 6,50 per ogni passeggero in partenza e a ridisegnare l'obsoleto sistema delle rotte in continuità territoriale - ha dichiarato Wilson -. Ciò consentirà a Ryanair di fornire fino a 1 milione di turisti in entrata aggiuntivi all'anno (+50% di crescita) generando oltre 1 miliardo di euro in più di spesa per il turismo in Sardegna nei prossimi 5 anni con più connettività, turismo nazionale e internazionale tutto l'anno dai principali mercati in entrata come Germania, Francia, Regno Unito, Paesi nordici, supportando al contempo 1.500 posti di lavoro aggiuntivi in l'isola". [post_title] => Ryanair amplia l'offerta da Cagliari e Alghero. Wilson: "La continuità è un sistema obsoleto" [post_date] => 2023-02-16T08:54:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676537664000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439497 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Comune di Genova ha partecipato alla BIT di Milano. Un'occasione per focalizzare l'attenzione sui prossimi eventi in programma nel capoluogo ligure. «Genova, con le eccellenze del suo territorio ha giocato un ruolo da protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo che, oltre ad essere una delle principali vetrine internazionali per la promozione turistica costituisce anche un’importante occasione per stabilire contatti con i tour operator - ha commentato l’assessore al Turismo del Comune Alessandra Bianchi – Nell’ambito della BIT abbiamo gestito meeting con i principali espositori presenti, con lo scopo di promuovere la città come destinazione turistica internazionale e all seasons. Abbiamo presentato un’offerta turistica che connota Genova sempre più come città esperienziale e in grado di offrire una vasta gamma di possibilità: dalla bellezza del paesaggio alla cultura, con i Palazzi dei Rolli e i tesori artistici conservati nei musei, senza dimenticare la sempre apprezzata enogastronomia e il turismo outdoor. I forti che circondano la città, l’antico acquedotto, i parchi storici, dove è anche possibile praticare sport all’aria aperta, caratterizzano la nostra città come meta ideale in ogni stagione dell’anno. Inoltre, con i prossimi grandi eventi legati allo sport, come The Ocean race The Grand Finale che farà tappa finale a Genova promuovendo lo sport sostenibile, e Genova Capitale dello Sport 2024, andremo ad ampliare ulteriormente l’offerta e il target di visitatori dall’Italia e dall’estero». [post_title] => Genova, focus sugli eventi per ampliare offerta e target di visitatori italiani e esteri [post_date] => 2023-02-15T11:28:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676460485000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439489 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue lo sviluppo del gruppo Nicolaus che, nell'ottica di una coerente strategia di controllo del prodotto, punta forte sulle gestioni dirette. Per i prossimi due anni, in particolare, sono in arrivo ben tre strutture a marchio Valtur in Puglia. "La prima aprirà nel 2024 e si tratterà di un Italian Lifestyle Collection in affitto per 18 anni (contratto nove più nove) situato in una destinazione iconica del Salento - ha raccontato alla Bit il presidente e amministratore delegato Nicolaus Tour, Roberto Pagliara -. Gli altri due saranno sempre in Puglia con la novità della prima masseria del gruppo, da inserire probabilmente nella linea Escape, nonché di un ulteriore Italian Lifestyle. Quest'ultimo sarà un complesso fronte mare con un'offerta originale composta da camere tradizionali, ville private e una parte persino di glamping". Per l'estate l'offerta club del gruppo si conferma poi a quota 34 resort, (24 Nicolaus e dieci Valtur), compresa la new entry a gestione diretta del Nicolaus Club Magna Grecia di Metaponto, in Basilicata. Mentre continua anche la fase di scouting all'estero, con una particolare attenzione per le Maldive (ancora Valtur) e per l'Estremo Oriente. [post_title] => Nicolaus: in arrivo tre Valtur Lifestyle ed Escape in Puglia entro il 2025 [post_date] => 2023-02-15T10:54:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676458489000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439488 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437148" align="alignleft" width="300"] André Schwämmlein, fondatore e dmministratore delegato di Flix.[/caption] Flix, la società globale della mobilità che opera in Italia con il servizio FlixBus, annuncia risultati record nel giorno del suo decimo anniversario. Con un fatturato globale di oltre 1,5 miliardi di euro e il raggiungimento della redditività a livello di Ebitda, e con un aumento dei ricavi del 185% rispetto al 2021, per Flix il 2022 è stato un anno estremamente positivo. Oltre 60 milioni di persone hanno utilizzato i servizi della società in 40 Paesi in quattro continenti, per un totale di circa 300 milioni di persone trasportate dal lancio. «Ad oggi, il 2022 è l’anno in cui abbiamo registrato il maggior successo. E siamo solo all’inizio», ha dichiarato André Schwämmlein, co-fondatore e amministratore delegato di Flix. «I successi di quest’anno dimostrano che esiste un mercato in crescita, a cui vogliamo continuare a contribuire offrendo una valida alternativa di mobilità collettiva all’auto privata, innovativa e per tutte le tasche». Nel 2023, Flix conta di aumentare i profitti di almeno il 20%, e prevede di continuare a estendere la rete di FlixBus e FlixTrain. «Nell’ultimo anno, abbiamo osservato un forte miglioramento della situazione sanitaria in ciascuno dei mercati in cui operiamo. Al momento, stiamo consolidando la nostra presenza nei mercati in cui siamo già presenti, e allo stesso tempo stiamo estendendo la nostra offerta a nuovi Paesi, per consentire a sempre più persone di usufruire dei nostri servizi», ha affermato Schwämmlein. Nella sola Europa, dove collega un totale di circa 3.000 destinazioni, Flix ha trasportato con i propri servizi FlixBus e FlixTrain oltre 38 milioni di persone nel corso del 2022. Nel continente, la società ha esteso il proprio network a nuovi territori, rafforzando la rete di collegamenti nei mercati esistenti; tra questi, l’Ucraina, dove FlixBus ha supportato la popolazione offrendo corse gratuite per lasciare il Paese e trasportando beni di prima necessità, e ha esteso di recente la rete di tratte internazionali. Nel 2023, Flix estenderà ulteriormente la rete domestica in Ucraina. 41 Paesi collegati In linea con la propria visione, Flix continuerà a investire ampiamente in servizi di mobilità su gomma e ferro, consolidandosi massicciamente in Europa, Nord America e Turchia. Allo stesso tempo, nel 2023 Flix continuerà a focalizzarsi sulla redditività e sull’aumento dei margini di profitto a livello di gruppo. Nel corso dell’anno, inoltre, gli autobus verdi debutteranno in Cile. Grazie a sviluppi positivi sul piano regolatorio nel mercato ferroviario europeo, anche il servizio di FlixTrain, già operativo in Germania e in Svezia, potrà giocare un ruolo importante nella futura espansione di Flix. FlixTrain ha recentemente annunciato la partecipazione ai progetti pilota dell’Unione Europea per potenziare i servizi transfrontalieri nei prossimi anni, con collegamenti fra la Germania e la Svizzera e tra la Germania e la Svezia. Sostenibilità Nell’ambito della propria espansione di rete, Flix continua a perseguire una visione fortemente improntata a un trasporto più sostenibile, oltre che alla portata di tutte le tasche, in grado di generare valore aggiunto per il territorio e per le comunità, garantendo a chiunque il diritto alla mobilità. In linea con questo impegno, Flix sta preparando il suo primo report volontario di sostenibilità in linea con lo standard Global Reporting Initiative (GRI), per valutare al meglio i propri risultati nelle aree interessate e identificare i successivi step da intraprendere in questo senso. Di recente, inoltre, la società ha aderito all’iniziativa SBTi (Science-based Target Initiative), con l’obiettivo di monitorare le proprie attività in termini di emissioni di gas serra, e al Patto Mondiale delle Nazioni Unite. [post_title] => Flix: fatturato 2022 di 1,5 miliardi. Più 185% rispetto al 2021 [post_date] => 2023-02-15T10:20:59+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676456459000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439475 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia ha messo in vendita anche i voli in continuità territoriale da Olbia per Milano Linate, per viaggiare dal 17 febbraio al 27 ottobre 2023. Sulla Olbia-Milano Linate e viceversa l'operativo prevede da un minimo di due ad un massimo di 4 frequenze giornaliere in alta stagione. Sulla tratta Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, a partire dal 1° marzo e fino al 27 ottobre prossimo, l'operativo prevede 2 frequenze al giorno già disponibili alla vendita. “I voli - si legge da una nota della compagnia aerea - sono disponibili sul sito www.aeroitalia.com, dove è possibile prenotare sia i biglietti che eventuali servizi accessori (bagagli extra, animali da compagnia in cabina, armi, attrezzature sportive), oppure, assistenze speciali ai passeggeri (sedie a rotelle, donne in gravidanza, non vedenti, non udenti)”. “La compagnia - conclude la nota - ribadisce l'apertura verso agenzie di viaggi e tour operator” sottolinenando “un investimento nello sviluppo di strumenti e funzionalità a loro dedicate”. [post_title] => Aeroitalia mette in vendita i voli in ct da Olbia a Linate e tende la mano al trade [post_date] => 2023-02-15T09:14:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676452491000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439456 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Attesa agli sgoccioli per l’inaugurazione della stagione 2023 di Leolandia: il noto parco divertimenti situato tra Milano e Bergamo riapre i battenti sabato 18 febbraio, tra i primi in Italia. Le sorprese cominciano subito: da sempre punto di riferimento per le famiglie, quest’anno Leolandia farà diventare protagonisti tutti i bambini anche a Carnevale, il periodo più pazzo dell’anno, tra stelle filanti, coriandoli giganti, spettacoli e animazioni insieme a Leo, Mia e agli altri personaggi, in abiti originali e coloratissimi. Si parte da sabato 18 a martedì 21 febbraio e si replica fino ai primi di marzo per intercettare anche il rito ambrosiano: tanti gli appuntamenti speciali, a partire dal nuovo spettacolo che a mezzogiorno coinvolgerà tutto il pubblico per eleggere la maschera più bella, seguito dalla Festa in Maschera! divertente baby dance carnevalesca in compagnia di pirati e cowboy. E nella migliore delle tradizioni di Carnevale, ogni giorno alle 17:15 grandi e piccini potranno partecipare alla Parata, sfilando insieme ai loro beniamini dei cartoni animati. Divertimento assicurato su tutte le giostre iconiche, come lo spericolato roller coaster per bambini Vroom! in compagnia di Masha e Orso, il Trenino Thomas e il Gufaliante di PJ Masks City. Presenti all’appello anche Bing e Flop, che incontreranno i loro piccoli fan sul Palco dei Pirati, e, direttamente dalla serie TV Miraculous, Ladybug e Chat Noir alle prese con un’avventura in scena tutti i giorni sul Palco Minitalia. E se il meteo non sarà clemente, ci si potrà riparare nella LeoArena, dove saranno proiettati i cartoni animati preferiti dai bambini, intervallati dalle Fogliastrocche, divertente serie a puntate prodotta internamente da Leolandia, con protagonisti un gruppo di bambini e gli altri personaggi del parco. Giuseppe Ira, Presidente di Leolandia, dichiara: “Il 2022 si è chiuso con i principali indicatori di performance in crescita, nel complesso allineati ai livelli del 2019: maggio, ottobre e novembre hanno segnato record storici, per contro il clima torrido ci ha penalizzati nei mesi estivi. Carnevale è solo la prima di una lunga serie di novità: nei prossimi mesi inaugureremo un’attrazione che cambierà il volto di un’intera area del parco. Nel settore, Leolandia è la più grande impresa ancora al 100% italiana: ci siamo impegnati con tutte le forze per superare la crisi e rendere il parco più sostenibile. Investiamo non solo per la continuità aziendale ma anche per i bambini e per i nostri dipendenti, nonostante la totale mancanza di supporto da parte dei due governi precedenti. Ci auguriamo che il nuovo esecutivo presti una maggiore attenzione alle imprese del comparto, e le consideri uno strumento di crescita, volano per l’economia del territorio e il turismo in generale”. Se Carnevale è sinonimo di scherzi, non si gioca sulla promozione che accompagnerà la riapertura del parco: tutti coloro che acquisteranno un biglietto e visiteranno Leolandia tra il 18 febbraio e il 31 marzo avranno diritto ad un secondo ingresso omaggio da utilizzare in un qualsiasi altro giorno dell’anno entro il 7 gennaio 2024, esclusi il 10 aprile e il 31 ottobre. Tutte le informazioni relative al parco, compresi i giorni e gli orari di apertura e i dettagli delle promozioni sono disponibili sul sito www.leolandia.it. [post_title] => Leolandia inaugura per la prima volta con il Carnevale la stagione 2023 [post_date] => 2023-02-14T16:13:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676391238000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439433 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Sicilia torna negli spazi di Fiera Milano City con uno stand di grande impatto visivo caratterizzato da grandi ledwall e superfici a specchio. Industria turistica in ottima salute per la Regione Sicilia. Numeri nuovamente in crescita per il 2022 in continuità con il 2021 secondo i primi risultati dell’osservatorio turistico regionale che confermano un incremento di arrivi nazionali e internazionali a un +51,7% e di presenze complessive a +56%. Trend positivo confermato anche dai flussi turistici dei due aeroporti principali dell’isola. Palermo ha chiuso il 2022 con 7.100.000 di passeggeri (+55% sul 2021) e 52.008 movimenti (+1,9% sul 2021). Il traffico internazionale è a 27% sul totale passeggeri (quasi 2 milioni). Il 2019 si era chiuso con il 26%. A Catania, l’aeroporto Fontanarossa totalizza 10.099.441 passeggeri (+64,9% sul 2021) e 72.505 movimenti (+43,8% sul 2021). Risultati molto positivi per l’aeroporto di Catania che si colloca tra i primi aeroporti d’Italia per movimento passeggeri. Con un +20% di arrivi supera i numeri pre pandemia. Anche Palermo si classifica tra i top five nazionali per le ottime performance. L’aeroporto di Trapani raddoppia il traffico di passeggeri al giro di boa dei 10 anni: registrati 900 mila passeggeri nel 2022 principalmente con voli su Roma e Bergamo. Lampedusa raggiunge i 330 mila passeggeri nel 2022 con prenotazioni al completo nei mesi di luglio e agosto. Dal prossimo anno l’isola punta a sviluppare maggiormente il mercato internazionale svizzero, tedesco e inglese con Easy Jet. Gli aeroporti siciliani hanno movimentato in totale circa 20 milioni di passeggeri. Gli aeroporti di Catania e Palermo nel 2022 sono stati classificati tra i top five performer degli aeroporti europei. Ora si punta a fare squadra per fare meglio con la volontà di fare rete tra gli aeroporti ma soprattutto la necessità di un maggiore impegno e sostegno da parte del governo della Regione per costruire insieme un prodotto attorno alla destinazione Sicilia e ottenere un costante incremento di flussi turistici. Si auspica il funzionamento di tutta la filiera, i collegamenti e la loro efficacia fra aeroporti e territorio per condividere obbiettivi e strategie. Importante il consistente ritorno degli stranieri nell’isola in particolare, degli americani, grazie anche al sostegno della cinematografia attirati da quello che è stato definito il White Lotus Effect, definito un biglietto da visita a livello internazionale (la serie di successo di HBO ambientata al San Domenico Palace di Taormina che sembra abbia contribuito a far raddoppiare le ricerche di hotel nella stessa Taormina). “Questi dati confermano anche la bontà della strategia di promozione turistica del brand SeeSiciliy, avviata nel 2021 – spiega l’assessore al Turismo, Elvira Amata - che mette al centro l’arte, il cinema, la cultura, la moda e la tradizione. Abbiamo investito molto nella comunicazione. La campagna ha raccolto un notevole consenso tra gli operatori turistici locale e ha lasciato una memoria importante nel pubblico. Continueremo su questa strada per fare sistema e fare ancora meglio”. “Il turismo funziona se c’è una rete di trasporti che attrae, tra aerei, gomma e ferrovie - afferma il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani – Partiamo dall’idea di privatizzazione degli aeroporti, così come avvenuto in tutta Italia. Accorpare Trapani, Palermo e Lampedusa, e Catania con Comiso, potenziando Comiso anche con il cargo. Questi tra i principali asset di questo governo. – e aggiunge - Operare anche sulle criticità. Lampedusa vive in criticità poiché collegata ad aste. Necessita di una ricapitalizzazione molto impegnativa. Occorre programmare un turismo per tutto l’anno con l’impegno del governo ad attuare le strategie da mettere in campo”. Si prospetta dunque un 2023 ricco di eventi tra arte, letteratura, cultura, musica, teatro, cinema, moda e tradizione a partire dalle Opere belliniane a Catania tra settembre e ottobre con il Concerto Straordinario per il 222° Anniversario della nascita di Vincenzo Bellini. Si riconferma il festival del TaoBuk, il Taormina International Book Festival, giunto alla sua tredicesima edizione e la terza edizione del Sicilia Jazz Festival di Palermo, che si terrà quest’anno dal 23 giugno al 2 luglio. Confermata la fiera Mediterranea del Cavallo e il turismo del ricordo a memoria dello Sbarco in Sicilia con percorsi di pace. di Anna Morrone [post_title] => SeeSiciliy: arte, cinema, cultura guidano la crescita del turismo in Sicilia [post_date] => 2023-02-14T15:30:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676388614000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439408 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Cairo amplia ulteriormente il proprio raggio d’azione sui collegamenti Italia-Egitto. Forte di una domanda verso la destinazione che è in rapida e costante crescita, la compagnia porta in primo piano la destinazione Hurghada. Aumento significativo innanzitutto della capacità offerta da Milano Malpensa, “da dove voleremo 5 volte a settimana verso Il Cairo; a questi voli si aggiungono poi i collegamenti per Sharm El Sheikh, Marsa Alam, Luxor e Hurghada” spiega Mohamed El-Saadany, head of Europe Sales del vettore. Da Napoli saranno quattro le frequenze settimanali verso Sharm, più la novità per Hurghada “con un volo a settimana”; da Bologna si volerà due volte a settimana per Sharm così come da Catania: anche da Fontanarossa decollerà un nuovo volo per Luxor. Da Bari vengono confermati due collegamenti per Sharm e,infine, da Roma anche Sharm più il volo settimanale per Luxor aperto lo scorso ottobre. “Il mercato Italia consolida così una rilevanza strategica per Air Cairo: si tratta del più importante - dopo la Germania - per numero di scali serviti e per capacità posti offerti”. Più che positivo “ad oggi l’andamento dell’advance booking, che ci lascia prevedere una stagione decisamente gratificante”. [post_title] => L’avanzata di Air Cairo sul mercato Italia [post_date] => 2023-02-14T11:25:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676373918000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439335 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha annunciato l'apertura di 2 nuove rotte da Pisa e Torino a Stoccolma Arlanda, che opereranno entrambe due volte a settimana da aprile nell’ambito dell’operativo per l'estate 2023. “Ryanair è lieta di offrire ancora più scelta e valore ai nostri clienti italiani - Mauro Bolla, country manager per l'Italia - con l'aggiunta di queste nuove rotte per Stoccolma al nostro operativo estivo, garantendo ai nostri clienti di Pisa e Torino ancora più scelta per le loro vacanze estive alle tariffe più basse in Europa. Non vediamo l'ora di accogliere i clienti a bordo dei nostri voli da/per Stoccolma quest'estate poiché Ryanair continua a offrire più traffico, connettività e tariffe più basse rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea per l'Italia". Il Gruppo collega oggi oltre 235 aeroporti in 37 paesi grazie a una flotta di 517 aeromobili, con ulteriori 132 Boeing 737 in ordine, che consentiranno al Gruppo Ryanair di incrementare il traffico a 225 milioni all'anno entro il 2026. [post_title] => Ryanair apre due nuove rotte per Stoccolma per l'estate 2023 [post_date] => 2023-02-14T11:00:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676372421000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ryanair amplia lofferta da cagliari e alghero wilson la continuita e un sistema obsoleto" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1992,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439582","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riutilizzare i fondi spesi per la continuità territoriale (\"un sistema obsoleto\") ed eliminare la tassa addizionale per i Comuni, che frena la competitività degli aeroporti: questa la ricetta di Eddie Wilson, ceo di Ryanair (nella foto) per stimolare la crescita del traffico aereo verso la Sardegna. \r

\r

La low cost ha presentato gli operativi da Cagliari e Alghero, che consolidano e ampliano l'offerta dall'Isola per l'estate 2023. Da Elmas Ryanair opererà 2 nuove rotte (per un totale di 39) verso Göteborg e Genova, nonché maggiori frequenze su oltre 10 rotte già esistenti, tra cui Bologna, Pisa, Milano e Roma; tre i B737 basati sullo scalo mentre in termini di capacità offerta l'aumento rispetto all'estate 2022 è del +10%, addirittura +70% sul 2019. Obiettivo trasportare circa 2,4 milioni di passeggeri all'anno.\r

\r

Anche da Alghero sono due le nuove rotte estive, per Billund e Venezia, mentre sale il numero delle frequenze verso Bari, Bratislava e Milano. Complessivamente lo scalo avrà un network di 22 rotte, +130% di crescita rispetto al periodo pre-Covid con un target di 850.000 passeggeri all'anno.\r

\r

\"Stiamo sollecitando il Governo italiano e la giunta regionale per eliminare immediatamente l'eccessiva tassa di € 6,50 per ogni passeggero in partenza e a ridisegnare l'obsoleto sistema delle rotte in continuità territoriale - ha dichiarato Wilson -. Ciò consentirà a Ryanair di fornire fino a 1 milione di turisti in entrata aggiuntivi all'anno (+50% di crescita) generando oltre 1 miliardo di euro in più di spesa per il turismo in Sardegna nei prossimi 5 anni con più connettività, turismo nazionale e internazionale tutto l'anno dai principali mercati in entrata come Germania, Francia, Regno Unito, Paesi nordici, supportando al contempo 1.500 posti di lavoro aggiuntivi in l'isola\".","post_title":"Ryanair amplia l'offerta da Cagliari e Alghero. Wilson: \"La continuità è un sistema obsoleto\"","post_date":"2023-02-16T08:54:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676537664000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439497","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Il Comune di Genova ha partecipato alla BIT di Milano. Un'occasione per focalizzare l'attenzione sui prossimi eventi in programma nel capoluogo ligure.\r

\r

«Genova, con le eccellenze del suo territorio ha giocato un ruolo da protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo che, oltre ad essere una delle principali vetrine internazionali per la promozione turistica costituisce anche un’importante occasione per stabilire contatti con i tour operator - ha commentato l’assessore al Turismo del Comune Alessandra Bianchi – Nell’ambito della BIT abbiamo gestito meeting con i principali espositori presenti, con lo scopo di promuovere la città come destinazione turistica internazionale e all seasons. Abbiamo presentato un’offerta turistica che connota Genova sempre più come città esperienziale e in grado di offrire una vasta gamma di possibilità: dalla bellezza del paesaggio alla cultura, con i Palazzi dei Rolli e i tesori artistici conservati nei musei, senza dimenticare la sempre apprezzata enogastronomia e il turismo outdoor. I forti che circondano la città, l’antico acquedotto, i parchi storici, dove è anche possibile praticare sport all’aria aperta, caratterizzano la nostra città come meta ideale in ogni stagione dell’anno. Inoltre, con i prossimi grandi eventi legati allo sport, come The Ocean race The Grand Finale che farà tappa finale a Genova promuovendo lo sport sostenibile, e Genova Capitale dello Sport 2024, andremo ad ampliare ulteriormente l’offerta e il target di visitatori dall’Italia e dall’estero».","post_title":"Genova, focus sugli eventi per ampliare offerta e target di visitatori italiani e esteri","post_date":"2023-02-15T11:28:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1676460485000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439489","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue lo sviluppo del gruppo Nicolaus che, nell'ottica di una coerente strategia di controllo del prodotto, punta forte sulle gestioni dirette. Per i prossimi due anni, in particolare, sono in arrivo ben tre strutture a marchio Valtur in Puglia. \r

\r

\"La prima aprirà nel 2024 e si tratterà di un Italian Lifestyle Collection in affitto per 18 anni (contratto nove più nove) situato in una destinazione iconica del Salento - ha raccontato alla Bit il presidente e amministratore delegato Nicolaus Tour, Roberto Pagliara -. Gli altri due saranno sempre in Puglia con la novità della prima masseria del gruppo, da inserire probabilmente nella linea Escape, nonché di un ulteriore Italian Lifestyle. Quest'ultimo sarà un complesso fronte mare con un'offerta originale composta da camere tradizionali, ville private e una parte persino di glamping\".\r

\r

Per l'estate l'offerta club del gruppo si conferma poi a quota 34 resort, (24 Nicolaus e dieci Valtur), compresa la new entry a gestione diretta del Nicolaus Club Magna Grecia di Metaponto, in Basilicata. Mentre continua anche la fase di scouting all'estero, con una particolare attenzione per le Maldive (ancora Valtur) e per l'Estremo Oriente.","post_title":"Nicolaus: in arrivo tre Valtur Lifestyle ed Escape in Puglia entro il 2025","post_date":"2023-02-15T10:54:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1676458489000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439488","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437148\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] André Schwämmlein, fondatore e dmministratore delegato di Flix.[/caption]\r

\r

Flix, la società globale della mobilità che opera in Italia con il servizio FlixBus, annuncia risultati record nel giorno del suo decimo anniversario.\r

\r

Con un fatturato globale di oltre 1,5 miliardi di euro e il raggiungimento della redditività a livello di Ebitda, e con un aumento dei ricavi del 185% rispetto al 2021, per Flix il 2022 è stato un anno estremamente positivo. Oltre 60 milioni di persone hanno utilizzato i servizi della società in 40 Paesi in quattro continenti, per un totale di circa 300 milioni di persone trasportate dal lancio.\r

\r

«Ad oggi, il 2022 è l’anno in cui abbiamo registrato il maggior successo. E siamo solo all’inizio», ha dichiarato André Schwämmlein, co-fondatore e amministratore delegato di Flix. «I successi di quest’anno dimostrano che esiste un mercato in crescita, a cui vogliamo continuare a contribuire offrendo una valida alternativa di mobilità collettiva all’auto privata, innovativa e per tutte le tasche».\r

\r

Nel 2023, Flix conta di aumentare i profitti di almeno il 20%, e prevede di continuare a estendere la rete di FlixBus e FlixTrain.\r

\r

«Nell’ultimo anno, abbiamo osservato un forte miglioramento della situazione sanitaria in ciascuno dei mercati in cui operiamo. Al momento, stiamo consolidando la nostra presenza nei mercati in cui siamo già presenti, e allo stesso tempo stiamo estendendo la nostra offerta a nuovi Paesi, per consentire a sempre più persone di usufruire dei nostri servizi», ha affermato Schwämmlein.\r

\r

Nella sola Europa, dove collega un totale di circa 3.000 destinazioni, Flix ha trasportato con i propri servizi FlixBus e FlixTrain oltre 38 milioni di persone nel corso del 2022. Nel continente, la società ha esteso il proprio network a nuovi territori, rafforzando la rete di collegamenti nei mercati esistenti; tra questi, l’Ucraina, dove FlixBus ha supportato la popolazione offrendo corse gratuite per lasciare il Paese e trasportando beni di prima necessità, e ha esteso di recente la rete di tratte internazionali. Nel 2023, Flix estenderà ulteriormente la rete domestica in Ucraina.\r

41 Paesi collegati\r

In linea con la propria visione, Flix continuerà a investire ampiamente in servizi di mobilità su gomma e ferro, consolidandosi massicciamente in Europa, Nord America e Turchia. Allo stesso tempo, nel 2023 Flix continuerà a focalizzarsi sulla redditività e sull’aumento dei margini di profitto a livello di gruppo. Nel corso dell’anno, inoltre, gli autobus verdi debutteranno in Cile.\r

\r

Grazie a sviluppi positivi sul piano regolatorio nel mercato ferroviario europeo, anche il servizio di FlixTrain, già operativo in Germania e in Svezia, potrà giocare un ruolo importante nella futura espansione di Flix. FlixTrain ha recentemente annunciato la partecipazione ai progetti pilota dell’Unione Europea per potenziare i servizi transfrontalieri nei prossimi anni, con collegamenti fra la Germania e la Svizzera e tra la Germania e la Svezia.\r

Sostenibilità\r

Nell’ambito della propria espansione di rete, Flix continua a perseguire una visione fortemente improntata a un trasporto più sostenibile, oltre che alla portata di tutte le tasche, in grado di generare valore aggiunto per il territorio e per le comunità, garantendo a chiunque il diritto alla mobilità.\r

\r

In linea con questo impegno, Flix sta preparando il suo primo report volontario di sostenibilità in linea con lo standard Global Reporting Initiative (GRI), per valutare al meglio i propri risultati nelle aree interessate e identificare i successivi step da intraprendere in questo senso. Di recente, inoltre, la società ha aderito all’iniziativa SBTi (Science-based Target Initiative), con l’obiettivo di monitorare le proprie attività in termini di emissioni di gas serra, e al Patto Mondiale delle Nazioni Unite.\r

\r

","post_title":"Flix: fatturato 2022 di 1,5 miliardi. Più 185% rispetto al 2021","post_date":"2023-02-15T10:20:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1676456459000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia ha messo in vendita anche i voli in continuità territoriale da Olbia per Milano Linate, per viaggiare dal 17 febbraio al 27 ottobre 2023. Sulla Olbia-Milano Linate e viceversa l'operativo prevede da un minimo di due ad un massimo di 4 frequenze giornaliere in alta stagione. Sulla tratta Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, a partire dal 1° marzo e fino al 27 ottobre prossimo, l'operativo prevede 2 frequenze al giorno già disponibili alla vendita.\r

\r

“I voli - si legge da una nota della compagnia aerea - sono disponibili sul sito www.aeroitalia.com, dove è possibile prenotare sia i biglietti che eventuali servizi accessori (bagagli extra, animali da compagnia in cabina, armi, attrezzature sportive), oppure, assistenze speciali ai passeggeri (sedie a rotelle, donne in gravidanza, non vedenti, non udenti)”.\r

\r

“La compagnia - conclude la nota - ribadisce l'apertura verso agenzie di viaggi e tour operator” sottolinenando “un investimento nello sviluppo di strumenti e funzionalità a loro dedicate”.","post_title":"Aeroitalia mette in vendita i voli in ct da Olbia a Linate e tende la mano al trade","post_date":"2023-02-15T09:14:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676452491000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Attesa agli sgoccioli per l’inaugurazione della stagione 2023 di Leolandia: il noto parco divertimenti situato tra Milano e Bergamo riapre i battenti sabato 18 febbraio, tra i primi in Italia. Le sorprese cominciano subito: da sempre punto di riferimento per le famiglie, quest’anno Leolandia farà diventare protagonisti tutti i bambini anche a Carnevale, il periodo più pazzo dell’anno, tra stelle filanti, coriandoli giganti, spettacoli e animazioni insieme a Leo, Mia e agli altri personaggi, in abiti originali e coloratissimi.\r

\r

Si parte da sabato 18 a martedì 21 febbraio e si replica fino ai primi di marzo per intercettare anche il rito ambrosiano: tanti gli appuntamenti speciali, a partire dal nuovo spettacolo che a mezzogiorno coinvolgerà tutto il pubblico per eleggere la maschera più bella, seguito dalla Festa in Maschera! divertente baby dance carnevalesca in compagnia di pirati e cowboy. E nella migliore delle tradizioni di Carnevale, ogni giorno alle 17:15 grandi e piccini potranno partecipare alla Parata, sfilando insieme ai loro beniamini dei cartoni animati.\r

\r

Divertimento assicurato su tutte le giostre iconiche, come lo spericolato roller coaster per bambini Vroom! in compagnia di Masha e Orso, il Trenino Thomas e il Gufaliante di PJ Masks City. Presenti all’appello anche Bing e Flop, che incontreranno i loro piccoli fan sul Palco dei Pirati, e, direttamente dalla serie TV Miraculous, Ladybug e Chat Noir alle prese con un’avventura in scena tutti i giorni sul Palco Minitalia. E se il meteo non sarà clemente, ci si potrà riparare nella LeoArena, dove saranno proiettati i cartoni animati preferiti dai bambini, intervallati dalle Fogliastrocche, divertente serie a puntate prodotta internamente da Leolandia, con protagonisti un gruppo di bambini e gli altri personaggi del parco.\r

\r

Giuseppe Ira, Presidente di Leolandia, dichiara: “Il 2022 si è chiuso con i principali indicatori di performance in crescita, nel complesso allineati ai livelli del 2019: maggio, ottobre e novembre hanno segnato record storici, per contro il clima torrido ci ha penalizzati nei mesi estivi. Carnevale è solo la prima di una lunga serie di novità: nei prossimi mesi inaugureremo un’attrazione che cambierà il volto di un’intera area del parco. Nel settore, Leolandia è la più grande impresa ancora al 100% italiana: ci siamo impegnati con tutte le forze per superare la crisi e rendere il parco più sostenibile. Investiamo non solo per la continuità aziendale ma anche per i bambini e per i nostri dipendenti, nonostante la totale mancanza di supporto da parte dei due governi precedenti. Ci auguriamo che il nuovo esecutivo presti una maggiore attenzione alle imprese del comparto, e le consideri uno strumento di crescita, volano per l’economia del territorio e il turismo in generale”.\r

\r

Se Carnevale è sinonimo di scherzi, non si gioca sulla promozione che accompagnerà la riapertura del parco: tutti coloro che acquisteranno un biglietto e visiteranno Leolandia tra il 18 febbraio e il 31 marzo avranno diritto ad un secondo ingresso omaggio da utilizzare in un qualsiasi altro giorno dell’anno entro il 7 gennaio 2024, esclusi il 10 aprile e il 31 ottobre.\r

\r

Tutte le informazioni relative al parco, compresi i giorni e gli orari di apertura e i dettagli delle promozioni sono disponibili sul sito www.leolandia.it.","post_title":"Leolandia inaugura per la prima volta con il Carnevale la stagione 2023","post_date":"2023-02-14T16:13:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1676391238000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439433","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Sicilia torna negli spazi di Fiera Milano City con uno stand di grande impatto visivo caratterizzato da grandi ledwall e superfici a specchio.\r

\r

Industria turistica in ottima salute per la Regione Sicilia. Numeri nuovamente in crescita per il 2022 in continuità con il 2021 secondo i primi risultati dell’osservatorio turistico regionale che confermano un incremento di arrivi nazionali e internazionali a un +51,7% e di presenze complessive a +56%.\r

\r

Trend positivo confermato anche dai flussi turistici dei due aeroporti principali dell’isola. Palermo ha chiuso il 2022 con 7.100.000 di passeggeri (+55% sul 2021) e 52.008 movimenti (+1,9% sul 2021). Il traffico internazionale è a 27% sul totale passeggeri (quasi 2 milioni). Il 2019 si era chiuso con il 26%. A Catania, l’aeroporto Fontanarossa totalizza 10.099.441 passeggeri (+64,9% sul 2021) e 72.505 movimenti (+43,8% sul 2021).\r

\r

Risultati molto positivi per l’aeroporto di Catania che si colloca tra i primi aeroporti d’Italia per movimento passeggeri. Con un +20% di arrivi supera i numeri pre pandemia. Anche Palermo si classifica tra i top five nazionali per le ottime performance. L’aeroporto di Trapani raddoppia il traffico di passeggeri al giro di boa dei 10 anni: registrati 900 mila passeggeri nel 2022 principalmente con voli su Roma e Bergamo. Lampedusa raggiunge i 330 mila passeggeri nel 2022 con prenotazioni al completo nei mesi di luglio e agosto. Dal prossimo anno l’isola punta a sviluppare maggiormente il mercato internazionale svizzero, tedesco e inglese con Easy Jet.\r

\r

Gli aeroporti siciliani hanno movimentato in totale circa 20 milioni di passeggeri. Gli aeroporti di Catania e Palermo nel 2022 sono stati classificati tra i top five performer degli aeroporti europei. Ora si punta a fare squadra per fare meglio con la volontà di fare rete tra gli aeroporti ma soprattutto la necessità di un maggiore impegno e sostegno da parte del governo della Regione per costruire insieme un prodotto attorno alla destinazione Sicilia e ottenere un costante incremento di flussi turistici. Si auspica il funzionamento di tutta la filiera, i collegamenti e la loro efficacia fra aeroporti e territorio per condividere obbiettivi e strategie.\r

\r

\r

\r

Importante il consistente ritorno degli stranieri nell’isola in particolare, degli americani, grazie anche al sostegno della cinematografia attirati da quello che è stato definito il White Lotus Effect, definito un biglietto da visita a livello internazionale (la serie di successo di HBO ambientata al San Domenico Palace di Taormina che sembra abbia contribuito a far raddoppiare le ricerche di hotel nella stessa Taormina).\r

\r

“Questi dati confermano anche la bontà della strategia di promozione turistica del brand SeeSiciliy, avviata nel 2021 – spiega l’assessore al Turismo, Elvira Amata - che mette al centro l’arte, il cinema, la cultura, la moda e la tradizione. Abbiamo investito molto nella comunicazione. La campagna ha raccolto un notevole consenso tra gli operatori turistici locale e ha lasciato una memoria importante nel pubblico. Continueremo su questa strada per fare sistema e fare ancora meglio”.\r

\r

“Il turismo funziona se c’è una rete di trasporti che attrae, tra aerei, gomma e ferrovie - afferma il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani – Partiamo dall’idea di privatizzazione degli aeroporti, così come avvenuto in tutta Italia. Accorpare Trapani, Palermo e Lampedusa, e Catania con Comiso, potenziando Comiso anche con il cargo. Questi tra i principali asset di questo governo. – e aggiunge - Operare anche sulle criticità. Lampedusa vive in criticità poiché collegata ad aste. Necessita di una ricapitalizzazione molto impegnativa. Occorre programmare un turismo per tutto l’anno con l’impegno del governo ad attuare le strategie da mettere in campo”.\r

\r

Si prospetta dunque un 2023 ricco di eventi tra arte, letteratura, cultura, musica, teatro, cinema, moda e tradizione a partire dalle Opere belliniane a Catania tra settembre e ottobre con il Concerto Straordinario per il 222° Anniversario della nascita di Vincenzo Bellini. Si riconferma il festival del TaoBuk, il Taormina International Book Festival, giunto alla sua tredicesima edizione e la terza edizione del Sicilia Jazz Festival di Palermo, che si terrà quest’anno dal 23 giugno al 2 luglio. Confermata la fiera Mediterranea del Cavallo e il turismo del ricordo a memoria dello Sbarco in Sicilia con percorsi di pace.\r

\r

di Anna Morrone","post_title":"SeeSiciliy: arte, cinema, cultura guidano la crescita del turismo in Sicilia","post_date":"2023-02-14T15:30:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1676388614000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439408","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Cairo amplia ulteriormente il proprio raggio d’azione sui collegamenti Italia-Egitto. Forte di una domanda verso la destinazione che è in rapida e costante crescita, la compagnia porta in primo piano la destinazione Hurghada. Aumento significativo innanzitutto della capacità offerta da Milano Malpensa, “da dove voleremo 5 volte a settimana verso Il Cairo; a questi voli si aggiungono poi i collegamenti per Sharm El Sheikh, Marsa Alam, Luxor e Hurghada” spiega Mohamed El-Saadany, head of Europe Sales del vettore. \r

Da Napoli saranno quattro le frequenze settimanali verso Sharm, più la novità per Hurghada “con un volo a settimana”; da Bologna si volerà due volte a settimana per Sharm così come da Catania: anche da Fontanarossa decollerà un nuovo volo per Luxor. Da Bari vengono confermati due collegamenti per Sharm e,infine, da Roma anche Sharm più il volo settimanale per Luxor aperto lo scorso ottobre. \r

\r

\r

“Il mercato Italia consolida così una rilevanza strategica per Air Cairo: si tratta del più importante - dopo la Germania - per numero di scali serviti e per capacità posti offerti”. \r

\r

Più che positivo “ad oggi l’andamento dell’advance booking, che ci lascia prevedere una stagione decisamente gratificante”.","post_title":"L’avanzata di Air Cairo sul mercato Italia","post_date":"2023-02-14T11:25:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676373918000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha annunciato l'apertura di 2 nuove rotte da Pisa e Torino a Stoccolma Arlanda, che opereranno entrambe due volte a settimana da aprile nell’ambito dell’operativo per l'estate 2023.\r

\r

“Ryanair è lieta di offrire ancora più scelta e valore ai nostri clienti italiani - Mauro Bolla, country manager per l'Italia - con l'aggiunta di queste nuove rotte per Stoccolma al nostro operativo estivo, garantendo ai nostri clienti di Pisa e Torino ancora più scelta per le loro vacanze estive alle tariffe più basse in Europa. Non vediamo l'ora di accogliere i clienti a bordo dei nostri voli da/per Stoccolma quest'estate poiché Ryanair continua a offrire più traffico, connettività e tariffe più basse rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea per l'Italia\".\r

\r

Il Gruppo collega oggi oltre 235 aeroporti in 37 paesi grazie a una flotta di 517 aeromobili, con ulteriori 132 Boeing 737 in ordine, che consentiranno al Gruppo Ryanair di incrementare il traffico a 225 milioni all'anno entro il 2026.","post_title":"Ryanair apre due nuove rotte per Stoccolma per l'estate 2023","post_date":"2023-02-14T11:00:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676372421000]}]}}