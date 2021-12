Royal Air Maroc premiata come migliore compagnia aerea in Africa

Nuovo riconoscimento per Royal Air Maroc che è stata votata come migliore compagnia aerea in Africa dalla 18esima edizione del GT Tested Reader Survey della rivista Global Traveler. Royal Air Maroc è stata anche classificata quarta migliore compagnia aerea nella regione Mena, Medio Oriente e Nord Africa, alle spalle di Etihad Airways, Emirates e Qatar Airways.

“Questo riconoscimento viene dalla testimonianza diretta dei nostri clienti in tutto il mondo – ha dichiarato Hamid Addou, presidente e ceo di Royal Air Maroc (nella foto) -. È il culmine degli sforzi quotidiani dei nostri 4.000 dipendenti per fornire i più alti standard di eccellenza del servizio, sicurezza e comfort a tutti i livelli dell’esperienza del cliente. Questo Global Traveler Award ci motiva soprattutto a continuare ad andare avanti e migliorare, nonostante i tempi difficili che il nostro settore sta attraversando”.

Il riconoscimento è l’ultimo di una serie di premi ottenuti recentemente da Royal Air Maroc: nel 2019, la compagnia aerea è stata eletta da Skytrax, per il sesto anno consecutivo, come la migliore compagnia aerea regionale in Africa. Ha anche mantenuto il suo marchio 4 stelle Skytrax.

Inoltre, la 18esima edizione del GT Tested Reader Survey ha anche premiato oneworld, di cui Royal Air Maroc è membro dal 2020, con il titolo di migliore alleanza aerea globale per il 12esimo anno consecutivo.