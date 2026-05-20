Royal Air Maroc potenzia i voli per gli Stati Uniti in vista dei Mondiali di calcio Rotta sugli Stati Uniti per Royal Air Maroc, con un programma di voli speciali, su misura per i fan che raggiungeranno gli Usa in vista dei Mondiali di calcio. La compagnia, che opera collegamenti diretti da Casablanca verso New York, Boston e Atlanta, propone una tariffa unica di 10.000 dirham (circa 940 euro) con date fisse e biglietto non rimborsabile, per consentire a oltre 8.800 tifosi di vivere la competizione a stretto contatto con i Leoni dell’Atlante. Secondo quanto comunicato da Ram, saranno effettuati 32 voli speciali durante la fase a gironi della Coppa del Mondo, che si svolgerà dal 13 al 24 giugno 2026 in diverse città americane. Questi voli si aggiungono all’operativo regolare verso gli Stati Uniti per far fronte alla forte domanda prevista da parte dei tifosi marocchini. La compagnia sottolinea il carattere inedito dell’iniziativa, in particolare l’apertura temporanea della rotta verso Atlanta, metropoli del Sud-est americano finora assente dal network Ram. Il vettore prosegue così la sua strategia di rafforzamento del network transatlantica, avviata da tempo con i collegamenti verso New York, Washington, Montréal e l’annuncio di nuovi collegamenti regolari verso Boston e Los Angeles. Su New York, Royal Air Maroc opererà 12 voli diretti supplementari l’11, il 12 e il 13 giugno 2026 per le partenze, e il 14 e il 15 giugno 2026 per i ritorni. Questo potenziamento della capacità, stimato in oltre 3.300 posti, andrà ad aggiungersi ai due voli giornalieri di linea che saranno mantenuti per tutta la durata dei Mondiali. In totale, la compagnia prevede di poter trasportare circa 7.500 tifosi nella regione di New York durante l’intero torneo, rendendo New York la principale porta d’ingresso negli Stati Uniti per gli appassionati di calcio. Boston conterà 12 voli speciali diretti, con partenze previste il 17, 18 e 19 giugno 2026 e voli di ritorno il 20, 21 e 22 giugno 2026. Questo servizio speciale consentirà a oltre 3.300 tifosi di raggiungere il New England per seguire le partite della nazionale. Infine, la compagnia di bandiera opererà 8 voli diretti verso Atlanta, con partenze il 22, 23 e 24 giugno 2026, seguiti dai voli di ritorno il 25, 26 e 27 giugno 2026. Questa storica prima volta verso la capitale della Georgia mobiliterà una capacità di oltre 2.200 posti. Condividi

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Ciò dimostra il nostro profondo impegno nell’offrire ai nostri ospiti un viaggio di livello mondiale, che coniuga un comfort eccezionale, una tecnologia all’avanguardia e la nostra caratteristica ospitalità saudita “Hafawa” sin dal momento in cui salgono a bordo». Douglas ha aggiunto: «Collegare l'Arabia Saudita direttamente con il Regno Unito e oltre, attraverso il nostro network in espansione di destinazioni globali che include Jeddah, Il Cairo e Dubai, è al centro di ciò che stiamo costruendo in Riyadh Air e delle ambizioni del Regno nell'ambito della Vision 2030». 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La compagnia, che opera collegamenti diretti da Casablanca verso New York, Boston e Atlanta, propone una tariffa unica di 10.000 dirham (circa 940 euro) con date fisse e biglietto non rimborsabile, per consentire a oltre 8.800 tifosi di vivere la competizione a stretto contatto con i Leoni dell'Atlante.\r

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Secondo quanto comunicato da Ram, saranno effettuati 32 voli speciali durante la fase a gironi della Coppa del Mondo, che si svolgerà dal 13 al 24 giugno 2026 in diverse città americane. Questi voli si aggiungono all'operativo regolare verso gli Stati Uniti per far fronte alla forte domanda prevista da parte dei tifosi marocchini.\r

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La compagnia sottolinea il carattere inedito dell'iniziativa, in particolare l'apertura temporanea della rotta verso Atlanta, metropoli del Sud-est americano finora assente dal network Ram. Il vettore prosegue così la sua strategia di rafforzamento del network transatlantica, avviata da tempo con i collegamenti verso New York, Washington, Montréal e l'annuncio di nuovi collegamenti regolari verso Boston e Los Angeles.\r

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Su New York, Royal Air Maroc opererà 12 voli diretti supplementari l'11, il 12 e il 13 giugno 2026 per le partenze, e il 14 e il 15 giugno 2026 per i ritorni. Questo potenziamento della capacità, stimato in oltre 3.300 posti, andrà ad aggiungersi ai due voli giornalieri di linea che saranno mantenuti per tutta la durata dei Mondiali. In totale, la compagnia prevede di poter trasportare circa 7.500 tifosi nella regione di New York durante l'intero torneo, rendendo New York la principale porta d'ingresso negli Stati Uniti per gli appassionati di calcio.\r

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Boston conterà 12 voli speciali diretti, con partenze previste il 17, 18 e 19 giugno 2026 e voli di ritorno il 20, 21 e 22 giugno 2026. Questo servizio speciale consentirà a oltre 3.300 tifosi di raggiungere il New England per seguire le partite della nazionale.\r

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Infine, la compagnia di bandiera opererà 8 voli diretti verso Atlanta, con partenze il 22, 23 e 24 giugno 2026, seguiti dai voli di ritorno il 25, 26 e 27 giugno 2026. Questa storica prima volta verso la capitale della Georgia mobiliterà una capacità di oltre 2.200 posti.","post_title":"Royal Air Maroc potenzia i voli per gli Stati Uniti in vista dei Mondiali di calcio","post_date":"2026-05-20T14:46:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779288391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514681","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Air Transat, compagnia aerea canadese rappresentata in Italia da Rephouse® GSA, consolida la propria presenza sul mercato italiano con una programmazione estiva 2026 ampia e articolata, che conferma il ruolo strategico dei voli dall’Italia al Canada e amplia le opportunità di viaggio anche verso Messico, Perù, America Latina e Caraibi.\r

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La compagnia propone voli diretti da Roma, Venezia e Lamezia verso Toronto e Montréal, con operatività fino a ottobre 2026 e fino a 18 voli settimanali dall’Italia nel periodo di alta stagione. I voli dall'Italia verso Toronto e Montréal operano in modalità point-to-point, offrendo collegamenti diretti pensati per rispondere alle esigenze di un pubblico ampio e diversificato.\r

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Voli diretti per Toronto e Montréal da Roma, Venezia e Lamezia\r

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Toronto sarà raggiungibile con voli diretti da Roma, Venezia e Lamezia.\r

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Da Roma Fiumicino-Toronto opera voli fino al 24 ottobre 2026, con 3 voli a settimana, che salgono a 6 dal 18 giugno e diventano giornalieri dal 23 luglio.\r

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Da Venezia-Toronto i voli sono attivi dal 2 maggio al 24 ottobre 2026 con 2 frequenze settimanali, il martedì e il sabato, che diventano 3 dall’8 giugno al 12 settembre, con partenze il lunedì, martedì e sabato.\r

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Da Lamezia-Toronto il volo è 1 settimanale, operativo dall’11 giugno al 15 ottobre 2026 con 1 volo settimanale il giovedì. Si tratta dell’unico collegamento no-stop dalla Calabria verso Toronto!\r

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Montréal, sarà raggiungibile con voli diretti da Roma e in connessione da Venezia\r

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Da Roma Fiumicino-Montréal operativi fino al 24 ottobre 2026 con 5 frequenze settimanali, che diventano giornaliere dal 19 giugno. Da Venezia sarà inoltre possibile raggiungere Montréal con voli in connessione via Toronto, dal 2 maggio al 24 ottobre, con 2 voli settimanali, che salgono a 3 dall’8 giugno al 12 settembre.\r

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Gruppi 2026: Canada, Messico e Perù\r

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Air Transat dedica particolare attenzione al segmento gruppi, con soluzioni pensate per viaggi studio, viaggi vacanze e itinerari organizzati verso Canada, Perù e Messico. Le agenzie che programmano gruppi per l’estate 2026 possono contare su tariffe competitive, condizioni flessibili e risposta garantita entro 48 ore per richieste a partire da un minimo di 10 persone.\r

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Tra i principali vantaggi figurano i voli diretti da Roma e Venezia per Toronto, i voli diretti da Roma per Montréal, i collegamenti in connessione da Roma e Venezia per Lima e da Roma per Cancún, oltre alla combinabilità degli aeroporti, con possibilità di costruire itinerari open jaw, ad esempio con arrivo a Montréal e rientro da Toronto o viceversa.\r

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Nelle tariffe gruppi sono inclusi il bagaglio in stiva da 23 kg, il bagaglio a mano e i pasti. Toronto si conferma una destinazione particolarmente adatta ai viaggi studio, grazie a un contesto sicuro, accogliente e multiculturale, mentre l’abbinamento Toronto-Montréal consente di costruire itinerari per viaggi e avventure flessibili nel Canada dell’Est.\r

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Voli in connessione per Lima e Cancún\r

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La programmazione Air Transat 2026 si estende anche oltre il Canada. Da maggio a ottobre 2026 la compagnia offre dall’Italia collegamenti in connessione via Toronto o Montréal verso Lima e Cancún, due destinazioni di forte appeal per il mercato viaggi e vacanze.\r

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Roma Fiumicino-Lima e Venezia-Lima, è un'esperienza imperdibile per il mix unico di storia coloniale, cultura bohémien e modernità affacciata sull'Oceano Pacifico. Lima è il punto di partenza ideale per esplorare il paese, offrendo musei di alto livello, antiche rovine inca nel cuore della città e vivaci quartieri come Miraflores e Barranco.\r

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Da Roma sono previste 3 frequenze settimanali per Lima via Toronto e Montréal, mentre da Venezia il collegamento per Lima sarà disponibile 1 volta a settimana, il sabato, via Toronto.\r

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Roma Fiumicino-Cancun operato daily, Cancun è l'ideale per chi cerca spiagge di sabbia bianca e la comodità dei resort all-inclusive. Per Cancún, Air Transat propone voli in connessione giornalieri da Roma via Toronto e Montréal, con overnight a Toronto in andata a carico del passeggero\r

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I voli per Lima e Cancún sono prenotabili su tutti i GDS, con codice TS-649.\r

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Voli dal Canada verso Caraibi e America Latina\r

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Accanto ai collegamenti dall’Italia, Air Transat amplia l’offerta vendibile dalle agenzie anche con voli operati da Air Transat da Toronto e Montréal verso oltre 20 destinazioni in America Latina e Caraibi, prenotabili in GDS ed emettibili in Bsp Italia su piastrina TS-649.\r

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Il network include destinazioni in Colombia, Costa Rica, El Salvador, Cuba, Haiti, Giamaica, Guadalupa, Martinica, Messico, Porto Rico, Repubblica Dominicana e Saint Martin. Tra le mete servite figurano Cartagena, Medellin, San José, Liberia, San Salvador, Varadero, Santa Clara, Cayo Coco, Holguin, Montego Bay, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Riviera Maya-Tulum, Cozumel, Guadalajara, Puerto Vallarta, San Juan, Punta Cana, La Romana, Samaná, Puerto Plata e Philipsburg.\r

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Una proposta che consente al trade di valorizzare Air Transat non solo come vettore di riferimento per il Canada, ma anche come partner per costruire itinerari verso mete leisure ad alta domanda, con partenza dai principali hub canadesi della compagnia.\r

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«L’Italia rappresenta da sempre per Air Transat un mercato importante. Oltre all’ampliamento dei comodi voli in connessione da Roma e Venezia verso Lima e Cancún, il vettore offre una selezione di destinazioni molto richieste vendibili da Toronto o Montréal verso i Caraibi e il Centro America: mete di grande richiamo, accessibili con la qualità e l’affidabilità Air Transat - dichiara Tiziana Della Serra, MD Rephouse Gsa e Head Sales & Marketing di Air Transat -. Air Transat crede nel valore fondamentale delle agenzie di viaggio come punto di riferimento per i passeggeri: un rapporto consolidato, sostenuto da quasi 40 anni di voli sull'Italia, all'insegna dell'affidabilità, della puntualità e di tariffe sempre competitive».\r

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Una flotta interamente Airbus\r

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La programmazione Air Transat si appoggia su una flotta interamente Airbus, moderna e omogenea, pensata per garantire efficienza operativa, comfort e qualità di servizio sulle rotte internazionali. La flotta conta 43 aeromobili, tra cui 19 Airbus A321LR, 16 Airbus A330, nelle versioni A330-200 e A330-300, e 8 Airbus A321-200 ceo.\r

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I voli diretti intercontinentali dall’Italia al Canada sono operati con Airbus A330-200 e A330-300, configurati in due classi di servizio: Economy Class e Club Class.\r

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Sui voli diretti dall’Italia per Toronto e Montréal operati da Air Transat in classe economica:\r

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· pasti a bordo sono inclusi\r

· il bagaglio a mano a bordo è incluso.\r

· L’intrattenimento a bordo è in italiano su schermi touchscreen individuali.\r

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Per un’esperienza di viaggio più confortevole, la Club Class sui voli diretti dall’Italia per Toronto e Montréal prevede una cabina dedicata con posti più spaziosi, servizio dedicato, esperienza gastronomica arricchita e 2 bagagli da stiva.\r

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Contatti per le agenzie\r

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Le agenzie di viaggio possono prenotare in GDS ed emettere su piastrina Air Transat, codice TS-649, oppure rivolgersi all’ufficio biglietteria Rephouse GSA.\r

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Per prenotazioni e biglietteria: airtransat@rephouse.it | 06 59606512.\r

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Per richieste gruppi: airtransat.gruppi@rephouse.it | 06 59606512\r

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Bwh Hotels Italy & South-East Europe allunga sulla Liguria e annuncia l'arrivo di due nuove strutture, il Sublimis Boutique Hotel, WorldHotels Elite di Camogli e lo Sure Hotel by Best Western Nologo di Genova, entrambe gestite da Siho – Hotel Operations.\r

L’operazione porta a 13 il numero di strutture del network sul territorio ligure e segna al contempo un importante traguardo per Siho, la società di gestione di Bwh Hotels, che con questi nuovi ingressi raggiunge quota 6 hotel in due anni dal debutto, per un portfolio complessivo di 340 camere distribuite tra Genova, Camogli e Forlì.\r

«L'ingresso del Sublimis Boutique Hotel e del Nologo arricchisce l'offerta in Liguria con segmenti complementari, dall’upper-upscale all'economy più innovativo - dichiara Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italy & See -. Questa operazione conferma la nostra strategia di crescita e la capacità del gruppo di offrire un ecosistema completo, capace valorizzare con la forza globale del brand l’identità delle singole strutture anche nelle destinazioni spiccatamente leisure».\r

La gestione delle strutture è affidata a Siho, società nata per gestire gli hotel affiliati. La società si inserisce nella più ampia strategia di espansione del gruppo, affiancandosi alle partnership con operation company nazionali e internazionali, white label e albergatori indipendenti. Un ecosistema capace di integrare l'esperienza degli imprenditori associati con soluzioni gestionali stabili.\r

«Siamo orgogliosi di queste nuove aperture che insieme rappresentano un traguardo importante e dimostrano come Siho sia una risposta concreta alle esigenze del settore e ai cambi generazionali – aggiunge Giovanni Simonetto, presidente di Siho -. La nostra missione è ottimizzare ogni aspetto operativo per garantire efficienza a livello di portafoglio, preservando la flessibilità necessaria per valorizzare le peculiarità di ogni singola realtà locale».\r

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Le strutture\r

Il Sublimis Boutique Hotel di Camogli entra nel portfolio di BwhHotels posizionandosi nel segmento di alta gamma sotto il brand WorldHotels Elite. Ospitato in una suggestiva villa storica del XIX secolo, in uno dei borghi più belli della Riviera, l’hotel si affaccia direttamente sul mare del golfo Paradiso. Il 4 stelle dispone di 21 camere, tutte caratterizzate da una vista mozzafiato fronte mare. Concepito come rifugio “Adults Only” (dai 16 anni in su) per chi ricerca tranquillità e relax assoluto, il Sublimis invita a immergersi nella magia del borgo offrendo servizi esclusivi e momenti dedicati al benessere.\r

Contemporaneamente, Bwh Hotels espande la sua presenza a Genova con il Nologo, che si affilia al brand Sure Hotel by Best Western. Situato nel quartiere San Vincenzo, l’hotel si trova a pochi passi dalla stazione di Genova Brignole. Le sue 56 camere, ognuna caratterizzata da una precisa scelta cromatica, evocano atmosfere musicali: un concept che dialoga perfettamente con l’anima artistica del quartiere.\r

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Durante il torneo, Royal Caribbean trasformerà tutte le navi della flotta in centri di energia e i tifosi non perderanno mai una partita: tutte le sfide della competizione saranno trasmesse in tempo reale su Sport 24 Special Event Channels sui televisori delle cabine e in tutti gli spazi a bordo, come i ponti piscina, i teatri, il Playmakers Sports Bar & Arcade.\r

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Attività a tema\r

Gli ospiti potranno inoltre partecipare ad attività a bordo incentrate sul torneo. In qualità di host city supporter ufficiale di Miami per la World Cup 2026, Royal Caribbean collabora con il Fifa World Cup 2026 Miami Host Committee per offrire ai tifosi, ai viaggiatori e alla comunità locale la possibilità di vivere il più grande evento sportivo del mondo attraverso una serie di iniziative interattive in tutta la città di Miami.\r

In dettaglio, il Fifa Fan Festival Miami dedicato alle famiglie si svolgerà durante i 23 giorni del torneo al Bayfront Park nel centro di Miami, con trasmissioni in diretta di tutte le partite su maxischermi, intrattenimento dal vivo di alto livello, specialità gastronomiche locali ed esperienze di brand immersive.\r

Inoltre, il marchio di Royal Caribbean prenderà vita in tutta la città di Miami con un branding dinamico nei punti chiave della città, portando in ogni strada tutta l'energia e l'entusiasmo dei Mondiali.","post_title":"Royal Caribbean porta la Fifa World Cup 2026 in crociera","post_date":"2026-05-20T11:48:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779277718000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514632","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Explora Journeys apre le vendite delle crociere 2028, caratterizzate dall'arrivo in flotta di Explora VI. Il suo debutto nell’agosto 2028 porterà la flotta alla sua piena capacità di sei navi. La nuova collezione racchiude il fascino del Mediterraneo insieme ai paesaggi del Nord Europa, dell’Islanda e della Groenlandia. Dalla natura dell’Alaska ai canali della costa orientale del Nord America durante il pieno della stagione autunnale, ogni itinerario è guidato dalla filosofia della scoperta senza fretta. Pernottamenti in città come New York, Reykjavik e Istanbul si alternano a scali inaugurali in destinazioni alternative come Korčula e le isole Faroe.\r

La nuova collezione\r

«Questa nuova collezione Journeys è una vera celebrazione di tutto ciò che rappresenta Explora Journeys, realizzando la nostra visione di lunga data di sei navi che navigano i mari del mondo entro il 2028 - ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Aprendo le vendite, invitiamo i nostri ospiti a riservare il proprio posto in quello che sarà un anno storico. Il completamento della nostra flotta ci consente di offrire una maggiore ampiezza geografica e un’immersione ancora più profonda in ogni regione, offrendo ai nostri ospiti una scelta senza precedenti di viaggi oceanici trasformativi ed una ancora più ricca espressione dell’‘Ocean State of Mind’»\r

Colpo d'occhio sull'estate 2028\r

Da aprile a ottobre, Explora I visita sei Paesi e 25 destinazioni nel Mediterraneo, attraversando le isole dell’Egeo fino alle coste dell’Adriatico. Gli ospiti possono esplorare le Cicladi, il Dodecaneso e la costa turca.\r

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Explora II partirà alla scoperta del Mediterraneo occidentale, del Nord Africa e delle riviere francese e italiana. La nave visiterà 36 destinazioni tra la Penisola Iberica e il margine atlantico da aprile a ottobre. Gli itinerari spaziano dalle Baleari a Madeira, includendo un pernottamento a Lisbona e partenze tardive da otto porti tra cui Ibiza, Capri e Casablanca.\r

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Explora III ritorna in Alaska da maggio a settembre, navigando tra 20 destinazioni negli Stati Uniti e in Canada. Gli itinerari includono navigazioni nell’Inside Passage e nel golfo dell’Alaska, offrendo una vista unica del ghiacciaio Hubbard e scali a Juneau, Skagway e comunità più piccole come Wrangell e Klawock.\r

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Da maggio a ottobre, Explora IV attraverserà il Nord Europa e il Mar Baltico, scoprendo 51 destinazioni in 15 Paesi. Gli ospiti possono pedalare lungo i canali di Amsterdam o passeggiare nei parchi di Stoccolma durante pernottamenti ad hoc, mentre 11 scali inaugurali, tra cui Runavík nelle isole Faroe e Djúpivogur in Islanda rivelano le coste più remote della regione.\r

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Tra maggio e settembre, Explora V esplorerà il Mar Baltico, i fiordi norvegesi e l’Atlantico settentrionale prima di raggiungere le coste di Islanda e Groenlandia. La stagione prosegue poi verso la costa orientale del Nord America per ammirare il foliage autunnale, con pernottamenti a New York e Québec City e partenze tardive da Halifax e Boston.\r

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Infine, da agosto a novembre 2028 Explora VI offrirà una prospettiva diversa del Mediterraneo attraverso 13 crociere. Partendo dal suo viaggio inaugurale da Roma a Barcellona, gli itinerari attraverseranno Sicilia, Sardegna e la riviera francese. Con il progredire della stagione verso ottobre e novembre, la nave si spingerà nell’Adriatico alla scoperta dei porti di Trogir e Dubrovnik e della baia di Kotor.\r

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L’industria ottiene piani strategici, tavoli tecnici, incentivi 4.0, 5.0, 6.0 e probabilmente presto anche 7.0 “con blockchain emozionale”. L’agricoltura riceve fondi europei, sostegni, deroghe, compensazioni climatiche e aiuti straordinari. E il turismo?\r

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Gettito\r

Eppure il settore porta allo Stato qualcosa come 70–90 miliardi di gettito fiscale l’anno. Una quantità di denaro tale che, se il turismo fosse una multinazionale, diventerebbe una monopolista mondiale.\r

Ma c’è un problema: il turismo italiano ha una caratteristica dal punto di vista politico. Funziona anche quando viene ignorato. Le persone continuano a venire: a Roma per il Colosseo, a Venezia per Venezia, in Toscana per fingere di voler trasferirsi in un casale con i cipressi, a Milano per dire che “non sembra Italia”.\r

Quindi lo Stato osserva il settore come si osserva un cactus: “Non sembra avere bisogno d’acqua. Ottimo, passiamo oltre“. Il risultato è che il turismo italiano spesso sopravvive grazie a: imprenditori familiari, lavoratori stagionali con superpoteri e stipendi da fame, città storiche costruite 700 0 500 anni prima, l'enogastronomia che è il nuovo giocattolo in bocca a tutti.\r

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Hobby\r

Nel frattempo, quando si parla di investimenti pubblici, il turismo viene trattato come un hobby collettivo anziché come una delle principali strutture nazionali. Poi arriva agosto, il Paese si riempie, gli aeroporti esplodono, i treni sono saturi, le città d’arte non respirano più e tutti ricordano improvvisamente che il turismo “è una risorsa strategica”.\r

Fino a settembre. Poi si torna a finanziare un nuovo tavolo di studio sulla competitività del settore. Naturalmente senza aria condizionata, perché i fondi non bastano.","post_title":"Il turismo italiano: la mucca da mungere che deve pure sorridere","post_date":"2026-05-20T10:46:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1779274013000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514636","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro all'aeroporto di Palermo per il nuovo cargo terminal, infrastruttura moderna ed efficiente, con spazi tre volte più grandi rispetto a quelli utilizzati nel passato, in grado di gestire agevolmente il traffico merci.\r

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La nuova area è stata realizzata all'interno dell'ex aerostazione arrivi, dopo mesi di lavori per effettuare interventi di ammodernamento e riqualificazione. L'edificio, infatti, è stato oggetto di una profonda rivisitazione degli spazi interni e dell'intera impiantistica, oltre che di un adeguamento alle più recenti normative in materia antincendio e antisismica.\r

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L'infrastruttura - con una superficie di circa 900 metri quadrati destinati alla lavorazione delle merci, sempre operativa - è dotata delle più avanzate tecnologie per la sicurezza, tra cui sistemi di videosorveglianza, rilevazione ed estrazione fumi e apparati di screening di ultima generazione. Tra questi, una macchina radiogena cargo per merci e forniture e una macchina radiogena standard per gli operatori, in linea con i più elevati standard internazionali.\r

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«L'attivazione della nuova area cargo rappresenta un passaggio strategico importante perché consente all'aeroporto di Palermo di rafforzare il proprio posizionamento nel mercato della logistica e del trasporto merci aereo, uno dei segmenti oggi a maggiore crescita e valore aggiunto - afferma Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo - Questa infrastruttura crea nuove opportunità di business per il territorio, favorendo lo sviluppo dell'e-commerce, dell'agroalimentare di qualità, della logistica integrata e dei traffici commerciali internazionali».\r

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All’interno dell’area si trovano anche gli uffici, i locali tecnici e di servizio. Dal punto di vista operativo, la struttura è stata progettata per garantire la massima efficienza nella movimentazione delle merci.\r

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Il cargo terminal rappresenta inoltre il primo step di un più ampio piano di sviluppo infrastrutturale, che nei prossimi anni potrà portare a un ulteriore significativo ampliamento degli spazi dedicati al traffico merci, fino al triplo delle superfici attuali.","post_title":"Aeroporto Palermo: operativo il nuovo terminal dedicato al traffico cargo","post_date":"2026-05-20T10:18:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779272317000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Cairo ha annunciato martedì uno sconto del 60% sulle tariffe aeree tra l'aeroporto internazionale del Cairo e Milano, nell'ambito degli sforzi per incentivare il turismo e i viaggi tra Egitto e Italia.\r

\"Al fine di stimolare il turismo tra Egitto e Italia - si legge in una nota della compagnia - Air Cairo offre una promozione speciale sui voli tra l'aeroporto internazionale del Cairo e Milano, e viceversa, con uno sconto del 60% sulle tariffe aeree\".\r

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L'offerta è valida per viaggi tra il 18 e il 28 maggio 2026 e tra il 15 giugno e il 6 agosto 2026. Le prenotazioni sono aperte dal 18 maggio al 15 luglio 2026.\r

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Air Cairo dispone attualmente di una flotta di 42 aeromobili di tre diversi modelli, tra cui 33 Airbus, di cui 15 Airbus A320 CEO. La compagnia aerea possiede anche 18 Airbus A320neo, sei ATR 72-600 e tre Embraer 190. Punta ad aumentare la flotta a 60 aeromobili entro il 2027, in linea con il suo piano di espansione volto ad ampliare la flotta, sviluppare la rete e incrementare la frequenza dei voli settimanali sulle rotte esistenti per agevolare i viaggi da, verso e attraverso gli aeroporti egiziani.","post_title":"Air Cairo, sconto del 60% sulle tariffe tra Cairo-Milano","post_date":"2026-05-20T10:05:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779271536000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514631","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Riyadh Air ha aperto le vendite dei voli sulla rotta da Riyadh a Londra Heathrow, una tratta strategica, che dal prossimo 1° luglio sarà servita da un nuovo Boeing 787-9 Dreamliner, in consegna nelle prossime settimane.\r

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La compagnia invita i passeggeri a diventare “Membri Fondatori” del programma fedeltà della compagnia aerea, Sfeer, che garantisce la “Best offer guarantee” e il wi-fi gratuito, consentendo di guadagnare premi fin dal primo volo.\r

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Riyadh Air opera voli giornalieri per il Terminal 4 di Londra dal 26 ottobre 2025, utilizzando l’aereo di riserva “Jamila” della compagnia aerea nell’ambito del programma di preparazione operativa “Pathway to perfect”, durante il quale i biglietti sono stati disponibili per la prenotazione. I voli Jamila continueranno ad essere disponibili per la prenotazione tramite i partner di viaggio approvati da Riyadh Air fino al 30 giugno 2026.\r

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Da ieri, 19 maggio, le vendite per il collegamento Londra-Riyadh a partire dal 1° luglio sono completamente aperte al pubblico e saranno operate esclusivamente con i nuovi Boeing 787-9 Dreamliner.\r

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«La giornata di oggi segna una tappa davvero entusiasmante per Riyadh Air, poiché introduciamo il nostro nuovo aeromobile e l'esclusiva esperienza premium sulla consolidata rotta per Londra - ha dichiarato il ceo, Tony Douglas -. Ciò dimostra il nostro profondo impegno nell’offrire ai nostri ospiti un viaggio di livello mondiale, che coniuga un comfort eccezionale, una tecnologia all’avanguardia e la nostra caratteristica ospitalità saudita “Hafawa” sin dal momento in cui salgono a bordo».\r

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Douglas ha aggiunto: «Collegare l'Arabia Saudita direttamente con il Regno Unito e oltre, attraverso il nostro network in espansione di destinazioni globali che include Jeddah, Il Cairo e Dubai, è al centro di ciò che stiamo costruendo in Riyadh Air e delle ambizioni del Regno nell'ambito della Vision 2030».","post_title":"Riyadh Air: in vendita i voli per Londra Heathrow che da luglio saranno operati con il B787-9","post_date":"2026-05-20T09:43:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779270239000]}]}}