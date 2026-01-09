Royal Air Maroc volerà da Casablanca a Los Angeles, dal prossimo 7 giugno Royal Air Maroc inaugurerà il prossimo 7 giugno la nuova rotta tra Casablanca e Los Angeles: l’inedito collegamento diretto, della durata di circa 12 ore, sarà il primo tra l’Africa e la costa occidentale degli Stati Uniti. Con tre voli settimanali, la nuova rotta risponde alla crescente domanda di viaggi intercontinentali in vista dei Mondiali di calcio del 2026. Si rivolge alla diaspora marocchina e africana, ai turisti statunitensi, ai viaggiatori d’affari e ai tifosi di calcio marocchini, africani ed europei che si recheranno negli Stati Uniti per l’evento mondiale. I voli saranno operati con Boeing 787 Dreamliner. “Questo servizio diretto per Los Angeles è molto più di una nuova destinazione – ha sottolineato Hamid Addou, presidente e ceo di Royal Air Maroc -. È una pietra miliare storica per la compagnia aerea e per la connettività aerea in tutto il continente africano. Riflette la nostra ambizione di avvicinare il Marocco ai principali centri economici, turistici e culturali del mondo, sostenendo al contempo la più ampia strategia di apertura internazionale del Regno”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504870 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Air Maroc inaugurerà il prossimo 7 giugno la nuova rotta tra Casablanca e Los Angeles: l'inedito collegamento diretto, della durata di circa 12 ore, sarà il primo tra l'Africa e la costa occidentale degli Stati Uniti. Con tre voli settimanali, la nuova rotta risponde alla crescente domanda di viaggi intercontinentali in vista dei Mondiali di calcio del 2026. Si rivolge alla diaspora marocchina e africana, ai turisti statunitensi, ai viaggiatori d'affari e ai tifosi di calcio marocchini, africani ed europei che si recheranno negli Stati Uniti per l'evento mondiale. I voli saranno operati con Boeing 787 Dreamliner. "Questo servizio diretto per Los Angeles è molto più di una nuova destinazione - ha sottolineato Hamid Addou, presidente e ceo di Royal Air Maroc -. È una pietra miliare storica per la compagnia aerea e per la connettività aerea in tutto il continente africano. Riflette la nostra ambizione di avvicinare il Marocco ai principali centri economici, turistici e culturali del mondo, sostenendo al contempo la più ampia strategia di apertura internazionale del Regno". [post_title] => Royal Air Maroc volerà da Casablanca a Los Angeles, dal prossimo 7 giugno [post_date] => 2026-01-09T11:38:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767958698000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504864 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lieve incremento del numero di visitatori a New York City nel 2025, ma la ripresa è stata ben al di sotto delle aspettative. Secondo le prime stime di un nuovo rapporto pubblicato dalla New York, Nyc Tourism + Conventions, lo scorso anno gli arrivi sono rimasti ancora al di sotto dei livelli massimi raggiunti prima della pandemia. La città ha registrato 64,7 milioni di visitatori nel 2025, con un aumento marginale dello 0,3% rispetto al 2024. Sebbene tale aumento abbia segnato una continua ripresa, non è riuscito a raggiungere l'obiettivo a lungo perseguito dalla destinazione, di attrarre 67 milioni di turisti e non è riuscito a superare il record storico di 66,6 milioni di visitatori stabilito nel 2019. I viaggi internazionali sono stati il principale freno alla crescita. Nyc Tourism + Conventions ha indicato “i dazi e la retorica negativa” che aleggiano sui viaggi negli Stati Uniti come i principali fattori che hanno contribuito a un calo di quasi il 5% dei visitatori stranieri rispetto all'anno precedente. Gli arrivi internazionali sono scesi da 12,9 milioni nel 2024 a 12,3 milioni nel 2025, con l'Europa occidentale che ha mostrato una particolare debolezza. Italia in controtendenza Diversi dei più grandi mercati esteri di New York hanno registrato cali notevoli. Il numero di visitatori è diminuito drasticamente dal Canada, con un calo del 19%, seguito dalla Germania con il 10% e dalla Francia con il 7%. Messico e Spagna hanno registrato un calo del 5% ciascuno, mentre gli arrivi dalla Cina sono diminuiti del 4% e quelli dal Regno Unito del 3%. Solo pochi paesi hanno invertito la tendenza, con modesti aumenti dall'1% al 2% da Italia, Brasile e Australia. In prospettiva, l'agenzia prevede che la città accoglierà circa 66 milioni di visitatori nel 2026, ancora mezzo milione in meno rispetto al record del 2019 e con un calo del 5% rispetto ai dati del 2019. Questo totale include una stima di 12,7 milioni di viaggiatori internazionali, poiché le tensioni commerciali e il clima di sfiducia nei confronti dei viaggi continuano a pesare sulla domanda proveniente dal Canada e dal Messico. [post_title] => New York: crescita risicata del numero di visitatori nel 2025. Italia in controtendenza [post_date] => 2026-01-09T11:09:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767956972000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504851 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama V.I.N.CENT ed è la chatbot italiana esperta in contabilità e amministrazione del settore turismo, sviluppata in Italia con il linguaggio dell’intelligenza artificiale dal team di esperti di ContabileAgile.com. V.I.N.CENT “parla” italiano ma, soprattutto, è stata istruita con testi accademici e fonti italiane, e viene regolarmente aggiornata in materia contabile e fiscale. Pertanto, a differenza delle AI gratuite o straniere, non “pesca” le sue risposte da siti pubblici, non traduce fonti estere e non tratta gli argomenti fiscali e amministrativi in modo generico o contraddittorio. Semplificazione del lavoro «Conosciamo da vicino le dinamiche delle agenzie di viaggio e dei tour operator e sappiamo quanto possa essere complesso gestirne correttamente gli aspetti fiscali e organizzativi. Per questo abbiamo iniziato a sviluppare degli strumenti digitali che semplificano il lavoro quotidiano, offrendo un supporto pratico e veloce e dei riferimenti normativi verificati e aggiornati. V.I.N.CENT è il risultato di un progetto di semplificazione del lavoro quotidiano di amministrazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator che abbiamo intrapreso nell’ultimo anno, forti di tutta l’esperienza accumulata nel nostro pluridecennale lavoro di consulenti in materia contabile e fiscale» spiega Luciano Cornacchia, fondatore di Contabile Agile. A pochi mesi dal lancio del sito di ContabileAgile, con pagine dedicate, rispettivamente, a Case History, Novità normative, e Bandi o altre opportunità fiscali; i servizi per gli abbonanti di Contabile Agile si arricchiscono quindi della prima chatbot di intelligenza artificiale italiana, progettata per fornire assistenza specializzata in contabilità e fiscalità nel settore del turismo e disponibile 24/7. L’utilizzo illimitato di V.I.N.CENT fa parte del pacchetto annuale di servizi digitali di Contabile Agile, che comprende anche l’accesso alle sezioni premium del sito e fino a tre quesiti specifici della propria agenzia da sottoporre via mail agli esperti del Contabile Agile. [post_title] => V.I.N.CENT, al via la prima chatbot italiana esperta in contabilità nel turismo [post_date] => 2026-01-09T10:06:40+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767953200000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504838 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Premium Economy di Emirates raggiunge nuove destinazioni grazie ai rinnovati Boeing 777 e ai nuovi A350 impiegati verso le principali destinazioni in Europa, Nord America, Asia, Medio Oriente, Africa e Australia. Uno dei voli giornalieri per Roma sarà operato con l’A350, affiancando i nuovi voli giornalieri per Copenaghen, Phuket e Città del Capo. Queste frequenze aggiuntive completeranno gli orari esistenti, fornendo la capacità necessaria per soddisfare la crescente domanda durante i mesi estivi. Entro il 1° luglio, la compagnia impiegherà i suoi A380, Boeing 777 e A350 riammodernati con le più recenti cabine di Premium Economy su oltre 84 rotte. In particolare, dal prossimo 29 marzo, il servizio giornaliero EK099/100 sulla storica Roma-Dubai, operativa da oltre 30 anni, sarà effettuato con l’A350; il volo EK099 partirà da Dubai alle 03:50, con arrivo a Roma alle 08:00, mentre il volo di ritorno EK100 decollerà da Roma alle 10:55, arrivando a Dubai alle 18:40. Dal 1° giugno, la compagnia introdurrà un secondo volo giornaliero tra Dubai e Copenaghen. Dal 1° luglio, saranno attivati un terzo volo giornaliero tra Dubai e Phuket e un terzo volo giornaliero da e per Città del Capo. Tutti e tre i voli saranno operati con i più recenti A350 della compagnia, dotati della Premium Economy, oltre alle più recenti Business Class ed Economy Class. Emirates opererà inoltre il suo A350 verso Taipei dal 1° maggio. [post_title] => Emirates: dal 29 marzo la Roma-Dubai sarà servita dall'A350 dotato di Premium economy [post_date] => 2026-01-09T09:00:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767949252000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504817 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Leolandia avvia la campagna di recruiting 2026. In vista dall’apertura di stagione il prossimo 14 febbraio, il parco prevede per l’intera stagione l’inserimento di oltre 150 nuove risorse, suddivise in 6 macroaree di riferimento: animazione, attrazioni, customer care, merchandising, ristorazione e marketing. Tra le figure più richieste, animatori e animatrici con attitudine alla danza per le attività di contatto con gli ospiti, in affiancamento al cast artistico vero e proprio, e per impersonificare le numerose mascotte del parco. Tra le altre posizioni disponibili, consultabili sul sito di Leolandia alla voce Lavora con Noi, anche addetti all’accoglienza clienti, operatori per le giostre, personale per i negozi e il truccabimbi, addetti alla ristorazione, tra cui un magazziniere e un addetto alla caffetteria, uno stagista in area marketing e un addetto e-commerce & ticketing. Propensione ai rapporti interpersonali, disponibilità a lavorare in gruppo e tanta voglia di mettersi in gioco sono i requisiti essenziali, insieme alla conoscenza dell’inglese per le mansioni maggiormente a contatto con il pubblico. A supporto dei candidati alla prima esperienza, Leolandia ha strutturato percorsi formativi dedicati, propedeutici all’inserimento operativo. E' inoltre possibile selezionare l’opzione “prima esperienza lavorativa”, rimandando alla fase di colloquio l’individuazione del ruolo più affine a inclinazioni e talenti personali. Ambiente di lavoro di qualità Nei confronti dei giovani, il parco dallo scorso anno ha introdotto, tra i primi in Italia, una nuova campagna di recruiting basata su una strategia di employer branding, che mette al centro la qualità dell’ambiente di lavoro, la dimensione umana dell’esperienza e il valore delle competenze trasversali acquisite sul campo. Leolandia si propone come un vero laboratorio di crescita: un’opportunità di trovare equilibrio concreto tra lavoro, studio e vita privata, in un contesto inclusivo, dinamico e stimolante. A raccontare questa visione sono gli stessi giovani che già lavorano nel parco: attraverso contenuti social su Instagram e TikTok, condividono esperienze, emozioni e opportunità. Giuseppe Ira, presidente di Leolandia, ha spiegato: «Le nuove generazioni chiedono alle aziende qualcosa di più di un contratto: cercano contesti capaci di riconoscere il loro valore e di accompagnarle nella crescita. Investire sui giovani significa costruire ambienti di lavoro in cui ciascuno possa esprimere il proprio potenziale e contribuire, con consapevolezza, a un successo condiviso. Una visione che si rafforza ulteriormente alla luce del percorso di sviluppo intrapreso da Leolandia, che, dopo le numerose novità presentate nel 2025, quest’anno inaugurerà una nuova, grande e attesissima attrazione». [post_title] => Leolandia avvia la campagna di recruiting 2026 [post_date] => 2026-01-08T11:56:55+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767873415000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504802 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Entra nel vivo l'operatività di Royal Beach Club Paradise Island, la nuova destinazione all inclusive con beach club a Nassau realizzata da Royal Caribbean. Royal Beach Club Paradise Island , come riporta TravelDailyNews, combina spiaggia, piscina e intrattenimento in diverse aree. La destinazione propone due spiagge e tre piscine, tra cui The Floating Flamingo, descritto come il bar swim up più grande del mondo, accanto alla piscina The Deep End e alla piscina The Shallow End. Il beach club offre pasti illimitati presso tre griglie sulla spiaggia e 10 bar sul lungomare, musica dal vivo, capanne di artigiani locali e programmazione culturale. I servizi inclusi includono anche ombrelloni e lettini, armadietti e asciugamani, accesso wi-fi e trasporto di andata e ritorno tramite cinque traghetti.«Gli ospiti ci hanno detto che cercavano nuovi modi per sfruttare al meglio le loro vacanze alle Bahamas, ed è ciò che abbiamo creato con Royal Beach Club Paradise Island. Che si tratti di una giornata di relax sulle due spiagge dell'isola o di una festa in spiaggia nel bar swim up più grande del mondo, abbiamo creato una destinazione che soddisfa ogni desiderio - ha dichiarato Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean -. L'apertura del nostro primo Royal Beach Club introduce un nuovo tipo di esperienza in spiaggia, ed è solo l'inizio di ciò che il nostro portfolio di destinazioni in continua crescita ha in serbo per noi». Tre aree principali La destinazione è organizzata in tre aree principali. Family Beach include la piscina The Shallow End, giochi da spiaggia e l'Ultimate Family Cabana, una cabana su due livelli con vasca idromassaggio privata, scivolo, distributore di bevande e servizio di assistenza dedicato. Chill Beach è incentrata sul relax con accesso a spiagge di sabbia bianca, piscina The Deep End e cabana con servizi di qualità superiore. Party Cove ruota attorno al Floating Flamingo, dove l'intrattenimento con dj e il servizio bar in piscina sono disponibili tutto il giorno. Il Party Deck al secondo piano offre spazi privati ​​con vista sulla piscina per un massimo di 12 ospiti, con servizio di ristorazione dedicato e vista sull'oceano. Il Royal Beach Club Paradise Island è stato sviluppato attraverso una partnership pubblico-privata con il governo delle Bahamas. Secondo Royal Caribbean, il progetto sostiene la forza lavoro locale attraverso la creazione di centinaia di posti di lavoro e integra l'influenza bahamense nel design, nell'intrattenimento, nella vendita al dettaglio e nell'offerta culinaria. L'apertura del Royal Beach Club Paradise Island amplia il portfolio di destinazioni di Royal Caribbean, aggiungendosi a Perfect Day at CocoCay alle Bahamas. La compagnia ha inoltre annunciato future aperture, tra cui il Royal Beach Club Cozumel e il Royal Beach Club Santorini nel 2026, il Royal Beach Club Lelepa all'inizio del 2027 e Perfect Day Mexico alla fine del 2027. [post_title] => Royal Caribbean, nuova tappa di sviluppo con Royal Beach Club Paradise Island [post_date] => 2026-01-08T11:22:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767871371000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504798 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oceania Cruises cambia strategia e diventa una compagnia di crociera "adults only". Tutte le nuove prenotazioni saranno quindi riservate solo a ospiti di età pari o superiore a 18 anni, un cambiamento che mira a consolidare il marchio come sinonimo di un'esperienza matura e rilassata. Come riporta TravelWeekly, la nuova linea resterà comunque valida per le prenotazioni esistenti che includono ospiti di età inferiore ai 18 anni. Il target demografico principale di Oceania è costituito da viaggiatori con più di 55 anni e le navi e l'esperienza a bordo non sono pensate per i bambini o per i viaggi multigenerazionali, come ha spiegato il direttore commerciale Nathan Hickman. «Diventare una compagnia riservata agli adulti aiuta a standardizzare l'esperienza a bordo su tutti gli itinerari e consente ai consulenti di orientare meglio i clienti verso l'esperienza di crociera più adatta alle loro esigenze». Feedback positivo Hickman ha aggiunto che il feedback degli ospiti ha fatto capire a Oceania che un simile cambiamento sarebbe stato apprezzato. «Siamo consapevoli che si tratta di un cambiamento piuttosto significativo, ma penso che sia positivo. È esattamente ciò che i nostri ospiti hanno detto di volere»". Sebbene le compagnie di crociera di lusso e di fascia alta tendano ad accogliere meno bambini e adolescenti a bordo rispetto alle compagnie contemporanee, solo poche non li ammettono. Oceania, come Viking e Virgin Voyages, è un marchio riservato agli adulti. Le novità Si tratta dell'ultimo di una serie di aggiornamenti e rebranding che Oceania ha apportato nel 2025. Tra gli altri, va segnalato il rebranding della linea da premium a lusso e l'introduzione di un buono per bevande alcoliche o escursioni a terra incluso nella tariffa. «I nostri ospiti ci hanno sempre detto che l'ambiente tranquillo a bordo delle nostre navi è uno dei motivi principali per cui tornano più e più volt - ha affermato Jason Montague, chief luxury officer della società madre Norwegian Cruise Line Holdings -. Con il passaggio a una formula riservata agli adulti, stiamo valorizzando l'essenza stessa del viaggio Oceania Cruises: un'esperienza caratterizzata da raffinatezza, serenità e scoperta». L'altra compagnia di lusso di Norwegian Cruise Line Holdings, la Regent Seven Seas Cruises, continuerà ad accogliere i bambini, ha affermato Hickman. Sebbene Oceania non li consenta più, non ha mai offerto nemmeno in passato esperienze specifiche per bambini o adolescenti. Regent, nel frattempo, offre un programma per giovani, il Club Mariner, su viaggi selezionati. [post_title] => Svolta Oceania Cruises: le crociere saranno tutte "adults only" [post_date] => 2026-01-08T10:59:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767869940000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504795 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio 2025 positivo per Transfeero che punta lo sguardo alla nuova fase di sviluppo programmata per il 2026: dall'ampliamento dei servizi a 120 Paesi - rispetto agli attuali 100 - al potenziamento del programma Travel Agency & Corporate. Lo scorso anno la piattaforma dedicata alla mobilità premium ha gestito 1,2 milioni di prenotazioni, rispetto alle 950.000 del 2024, per un incremento di +250.000 booking, pari a una crescita del +26% su base annuale. Un risultato che riflette la crescente abitudine dei viaggiatori – leisure e business – a organizzare il proprio trasferimento privato in anticipo, integrandolo nella pianificazione del viaggio così come avviene per voli e hotel. Le tre destinazioni più servite si confermano alcuni dei più importanti hub intercontinentali al mondo: New York Jfk, Londra Heathrow e Dubai. «Questo incremento a doppia cifra non è solo un numero: è la prova che i viaggiatori cercano affidabilità, chiarezza e un servizio che li accompagni senza imprevisti dal gate all’auto», afferma Antonino Testa, ceo di Transfeero. La presenza capillare in 100 paese permette alla piattaforma di garantire standard di servizio coerenti e un’esperienza fluida in tutto il mondo, dai grandi hub aeroportuali alle destinazioni emergenti per il turismo e il business. «Essere presenti in 100 Paesi significa offrire ai nostri clienti la stessa qualità ovunque atterrino. È questo il valore dell’integrazione tra tecnologia e partner locali», aggiunge Testa. Guardando al futuro, Transfeero si prepara a entrare in una nuova fase di espansione: l’obiettivo dell’azienda è estendere i propri servizi a 120 Paesi, rafforzando ulteriormente una rete di partner che rappresenta uno dei suoi asset più strategici. Una priorità sarà il potenziamento del programma Travel Agency & Corporate, supportato da nuove integrazioni tecnologiche, strumenti avanzati di gestione e framework commerciali pensati su misura per il settore b2b. Uno dei principali traguardi previsti per il prossimo anno sarà il lancio del servizio on-demand di Transfeero, progettato per affiancare il modello di pre-booking già consolidato. Questa nuova soluzione risponderà alla crescente domanda di mobilità immediata e flessibile, soprattutto nei grandi centri urbani, consentendo a viaggiatori e aziende di accedere a un driver esattamente nel momento in cui ne hanno bisogno, mantenendo gli stessi standard di qualità e trasparenza che caratterizzano l’offerta globale di Transfeero. [post_title] => Transfeero traccia le tappe dell'espansione 2026, dopo un anno di crescita [post_date] => 2026-01-08T10:57:41+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767869861000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504782 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mega ordine in casa Alaska Airlines che si è impegnata per il più grande acquisto della propria storia: la compagnia aerea ha siglato un accordo per 105 Boeing 737-10 e cinque 787 aggiuntivi, oltre a opzioni per altri 35 737-10; l'intesa estende le consegne di nuovi aeromobili fino al 2035 e sostiene la spinta del vettore a diventare la quarta compagnia aerea globale più grande degli Stati Uniti. I 737-10 saranno utilizzati sia per la crescita che come rimpiazzi dei più datati 737, contribuendo a mantenere la flotta principale del vettore tra le più giovani ed efficienti in termini di consumo di carburante del Nord America. Sebbene l'ordine sia stato effettuato per i 737-10, la compagnia aerea mantiene la flessibilità di passare ad altre varianti Max, se necessario. Per quanto riguarda i widebody, Alaska Airlines ha ora esercitato tutte le sue opzioni sul 787, portando la sua futura flotta a 17 Dreamliner, di cui cinque già operativi su rotte a lungo raggio. I cinque nuovi aeromobili dovrebbero arrivare nella versione 787-10, a sostegno del piano “Alaska Accelerate” della compagnia aerea che prevede di servire almeno 12 destinazioni internazionali a lungo raggio da Seattle entro il 2030. In occasione dell'annuncio dell'ordine, il vettore ha presentato a Seattle la nuova livrea globale del suo 787-9, ispirata all'aurora boreale con profondi toni di blu e verde che ricoprono la fusoliera. Il nuovo look identificherà il crescente network intercontinentale della compagnia aerea, mentre il familiare volto nativo dell'Alaska rimarrà sulla coda degli aerei a fusoliera stretta nel Nord America e il marchio Hawaiian Airlines continuerà a essere presente sulla flotta Airbus e 717 nelle isole e nei dintorni. Con una flotta attuale di 413 aeromobili, Alaska Air Group prevede di operare con oltre 475 aeromobili entro il 2030 e oltre 550 entro il 2035, con l'arrivo delle nuove consegne di Max e 787. L'espansione dei voli a lungo raggio da Seattle sta già prendendo forma con le novità di Londra Heathrow, voli giornalieri, tutto l'anno, dal 21 maggio 2026; Roma Fiumicino ogni giorno, stagionale estivo dal 28 aprile 2026; Reykjavik, ogni giorno, stagionale estivo dal 28 maggio 2026 su un 737-8 Max; Tokyo Narita ogni giorno, tutto l'anno (in servizio) e Seoul Incheon, cinque volte alla settimana, tutto l'anno (in servizio). [post_title] => Alaska Airlines piazza uno storico ordine per 110 aeromobili Boeing [post_date] => 2026-01-08T10:17:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767867458000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "royal air maroc volera da casablanca a los angeles dal prossimo 7 giugno" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":76,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2801,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504870","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Air Maroc inaugurerà il prossimo 7 giugno la nuova rotta tra Casablanca e Los Angeles: l'inedito collegamento diretto, della durata di circa 12 ore, sarà il primo tra l'Africa e la costa occidentale degli Stati Uniti. \r

\r

Con tre voli settimanali, la nuova rotta risponde alla crescente domanda di viaggi intercontinentali in vista dei Mondiali di calcio del 2026. Si rivolge alla diaspora marocchina e africana, ai turisti statunitensi, ai viaggiatori d'affari e ai tifosi di calcio marocchini, africani ed europei che si recheranno negli Stati Uniti per l'evento mondiale.\r

\r

I voli saranno operati con Boeing 787 Dreamliner.\r

\r

\"Questo servizio diretto per Los Angeles è molto più di una nuova destinazione - ha sottolineato Hamid Addou, presidente e ceo di Royal Air Maroc -. È una pietra miliare storica per la compagnia aerea e per la connettività aerea in tutto il continente africano. Riflette la nostra ambizione di avvicinare il Marocco ai principali centri economici, turistici e culturali del mondo, sostenendo al contempo la più ampia strategia di apertura internazionale del Regno\".","post_title":"Royal Air Maroc volerà da Casablanca a Los Angeles, dal prossimo 7 giugno","post_date":"2026-01-09T11:38:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1767958698000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504864","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Lieve incremento del numero di visitatori a New York City nel 2025, ma la ripresa è stata ben al di sotto delle aspettative. Secondo le prime stime di un nuovo rapporto pubblicato dalla New York, Nyc Tourism + Conventions, lo scorso anno gli arrivi sono rimasti ancora al di sotto dei livelli massimi raggiunti prima della pandemia.\r

\r

La città ha registrato 64,7 milioni di visitatori nel 2025, con un aumento marginale dello 0,3% rispetto al 2024. Sebbene tale aumento abbia segnato una continua ripresa, non è riuscito a raggiungere l'obiettivo a lungo perseguito dalla destinazione, di attrarre 67 milioni di turisti e non è riuscito a superare il record storico di 66,6 milioni di visitatori stabilito nel 2019.\r

\r

I viaggi internazionali sono stati il principale freno alla crescita. Nyc Tourism + Conventions ha indicato “i dazi e la retorica negativa” che aleggiano sui viaggi negli Stati Uniti come i principali fattori che hanno contribuito a un calo di quasi il 5% dei visitatori stranieri rispetto all'anno precedente. Gli arrivi internazionali sono scesi da 12,9 milioni nel 2024 a 12,3 milioni nel 2025, con l'Europa occidentale che ha mostrato una particolare debolezza.\r

Italia in controtendenza\r

Diversi dei più grandi mercati esteri di New York hanno registrato cali notevoli. Il numero di visitatori è diminuito drasticamente dal Canada, con un calo del 19%, seguito dalla Germania con il 10% e dalla Francia con il 7%. Messico e Spagna hanno registrato un calo del 5% ciascuno, mentre gli arrivi dalla Cina sono diminuiti del 4% e quelli dal Regno Unito del 3%. Solo pochi paesi hanno invertito la tendenza, con modesti aumenti dall'1% al 2% da Italia, Brasile e Australia.\r

\r

In prospettiva, l'agenzia prevede che la città accoglierà circa 66 milioni di visitatori nel 2026, ancora mezzo milione in meno rispetto al record del 2019 e con un calo del 5% rispetto ai dati del 2019. Questo totale include una stima di 12,7 milioni di viaggiatori internazionali, poiché le tensioni commerciali e il clima di sfiducia nei confronti dei viaggi continuano a pesare sulla domanda proveniente dal Canada e dal Messico.","post_title":"New York: crescita risicata del numero di visitatori nel 2025. Italia in controtendenza","post_date":"2026-01-09T11:09:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1767956972000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504851","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama V.I.N.CENT ed è la chatbot italiana esperta in contabilità e amministrazione del settore turismo, sviluppata in Italia con il linguaggio dell’intelligenza artificiale dal team di esperti di ContabileAgile.com.\r

\r

V.I.N.CENT “parla” italiano ma, soprattutto, è stata istruita con testi accademici e fonti italiane, e viene regolarmente aggiornata in materia contabile e fiscale. Pertanto, a differenza delle AI gratuite o straniere, non “pesca” le sue risposte da siti pubblici, non traduce fonti estere e non tratta gli argomenti fiscali e amministrativi in modo generico o contraddittorio.\r

Semplificazione del lavoro\r

«Conosciamo da vicino le dinamiche delle agenzie di viaggio e dei tour operator e sappiamo quanto possa essere complesso gestirne correttamente gli aspetti fiscali e organizzativi. Per questo abbiamo iniziato a sviluppare degli strumenti digitali che semplificano il lavoro quotidiano, offrendo un supporto pratico e veloce e dei riferimenti normativi verificati e aggiornati. V.I.N.CENT è il risultato di un progetto di semplificazione del lavoro quotidiano di amministrazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator che abbiamo intrapreso nell’ultimo anno, forti di tutta l’esperienza accumulata nel nostro pluridecennale lavoro di consulenti in materia contabile e fiscale» spiega Luciano Cornacchia, fondatore di Contabile Agile.\r

\r

A pochi mesi dal lancio del sito di ContabileAgile, con pagine dedicate, rispettivamente, a Case History, Novità normative, e Bandi o altre opportunità fiscali; i servizi per gli abbonanti di Contabile Agile si arricchiscono quindi della prima chatbot di intelligenza artificiale italiana, progettata per fornire assistenza specializzata in contabilità e fiscalità nel settore del turismo e disponibile 24/7.\r

\r

L’utilizzo illimitato di V.I.N.CENT fa parte del pacchetto annuale di servizi digitali di Contabile Agile, che comprende anche l’accesso alle sezioni premium del sito e fino a tre quesiti specifici della propria agenzia da sottoporre via mail agli esperti del Contabile Agile.\r

\r

","post_title":"V.I.N.CENT, al via la prima chatbot italiana esperta in contabilità nel turismo","post_date":"2026-01-09T10:06:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1767953200000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Premium Economy di Emirates raggiunge nuove destinazioni grazie ai rinnovati Boeing 777 e ai nuovi A350 impiegati verso le principali destinazioni in Europa, Nord America, Asia, Medio Oriente, Africa e Australia.\r

Uno dei voli giornalieri per Roma sarà operato con l’A350, affiancando i nuovi voli giornalieri per Copenaghen, Phuket e Città del Capo. Queste frequenze aggiuntive completeranno gli orari esistenti, fornendo la capacità necessaria per soddisfare la crescente domanda durante i mesi estivi.\r

Entro il 1° luglio, la compagnia impiegherà i suoi A380, Boeing 777 e A350 riammodernati con le più recenti cabine di Premium Economy su oltre 84 rotte.\r

In particolare, dal prossimo 29 marzo, il servizio giornaliero EK099/100 sulla storica Roma-Dubai, operativa da oltre 30 anni, sarà effettuato con l’A350; il volo EK099 partirà da Dubai alle 03:50, con arrivo a Roma alle 08:00, mentre il volo di ritorno EK100 decollerà da Roma alle 10:55, arrivando a Dubai alle 18:40.\r

\r

Dal 1° giugno, la compagnia introdurrà un secondo volo giornaliero tra Dubai e Copenaghen. Dal 1° luglio, saranno attivati un terzo volo giornaliero tra Dubai e Phuket e un terzo volo giornaliero da e per Città del Capo. Tutti e tre i voli saranno operati con i più recenti A350 della compagnia, dotati della Premium Economy, oltre alle più recenti Business Class ed Economy Class.\r

\r

Emirates opererà inoltre il suo A350 verso Taipei dal 1° maggio.","post_title":"Emirates: dal 29 marzo la Roma-Dubai sarà servita dall'A350 dotato di Premium economy","post_date":"2026-01-09T09:00:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1767949252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504817","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Leolandia avvia la campagna di recruiting 2026. In vista dall’apertura di stagione il prossimo 14 febbraio, il parco prevede per l’intera stagione l’inserimento di oltre 150 nuove risorse, suddivise in 6 macroaree di riferimento: animazione, attrazioni, customer care, merchandising, ristorazione e marketing.\r

Tra le figure più richieste, animatori e animatrici con attitudine alla danza per le attività di contatto con gli ospiti, in affiancamento al cast artistico vero e proprio, e per impersonificare le numerose mascotte del parco. Tra le altre posizioni disponibili, consultabili sul sito di Leolandia alla voce Lavora con Noi, anche addetti all’accoglienza clienti, operatori per le giostre, personale per i negozi e il truccabimbi, addetti alla ristorazione, tra cui un magazziniere e un addetto alla caffetteria, uno stagista in area marketing e un addetto e-commerce & ticketing.\r

Propensione ai rapporti interpersonali, disponibilità a lavorare in gruppo e tanta voglia di mettersi in gioco sono i requisiti essenziali, insieme alla conoscenza dell’inglese per le mansioni maggiormente a contatto con il pubblico. A supporto dei candidati alla prima esperienza, Leolandia ha strutturato percorsi formativi dedicati, propedeutici all’inserimento operativo.\r

E' inoltre possibile selezionare l’opzione “prima esperienza lavorativa”, rimandando alla fase di colloquio l’individuazione del ruolo più affine a inclinazioni e talenti personali.\r

\r

Ambiente di lavoro di qualità\r

Nei confronti dei giovani, il parco dallo scorso anno ha introdotto, tra i primi in Italia, una nuova campagna di recruiting basata su una strategia di employer branding, che mette al centro la qualità dell’ambiente di lavoro, la dimensione umana dell’esperienza e il valore delle competenze trasversali acquisite sul campo. Leolandia si propone come un vero laboratorio di crescita: un’opportunità di trovare equilibrio concreto tra lavoro, studio e vita privata, in un contesto inclusivo, dinamico e stimolante. A raccontare questa visione sono gli stessi giovani che già lavorano nel parco: attraverso contenuti social su Instagram e TikTok, condividono esperienze, emozioni e opportunità.\r

Giuseppe Ira, presidente di Leolandia, ha spiegato: «Le nuove generazioni chiedono alle aziende qualcosa di più di un contratto: cercano contesti capaci di riconoscere il loro valore e di accompagnarle nella crescita. Investire sui giovani significa costruire ambienti di lavoro in cui ciascuno possa esprimere il proprio potenziale e contribuire, con consapevolezza, a un successo condiviso. Una visione che si rafforza ulteriormente alla luce del percorso di sviluppo intrapreso da Leolandia, che, dopo le numerose novità presentate nel 2025, quest’anno inaugurerà una nuova, grande e attesissima attrazione».","post_title":"Leolandia avvia la campagna di recruiting 2026","post_date":"2026-01-08T11:56:55+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1767873415000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504802","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Entra nel vivo l'operatività di Royal Beach Club Paradise Island, la nuova destinazione all inclusive con beach club a Nassau realizzata da Royal Caribbean. \r

\r

\r

\r

Royal Beach Club Paradise Island , come riporta TravelDailyNews, combina spiaggia, piscina e intrattenimento in diverse aree. La destinazione propone due spiagge e tre piscine, tra cui The Floating Flamingo, descritto come il bar swim up più grande del mondo, accanto alla piscina The Deep End e alla piscina The Shallow End. Il beach club offre pasti illimitati presso tre griglie sulla spiaggia e 10 bar sul lungomare, musica dal vivo, capanne di artigiani locali e programmazione culturale. I servizi inclusi includono anche ombrelloni e lettini, armadietti e asciugamani, accesso wi-fi e trasporto di andata e ritorno tramite cinque traghetti.«Gli ospiti ci hanno detto che cercavano nuovi modi per sfruttare al meglio le loro vacanze alle Bahamas, ed è ciò che abbiamo creato con Royal Beach Club Paradise Island. Che si tratti di una giornata di relax sulle due spiagge dell'isola o di una festa in spiaggia nel bar swim up più grande del mondo, abbiamo creato una destinazione che soddisfa ogni desiderio - ha dichiarato Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean -. L'apertura del nostro primo Royal Beach Club introduce un nuovo tipo di esperienza in spiaggia, ed è solo l'inizio di ciò che il nostro portfolio di destinazioni in continua crescita ha in serbo per noi».\r

Tre aree principali\r

La destinazione è organizzata in tre aree principali. Family Beach include la piscina The Shallow End, giochi da spiaggia e l'Ultimate Family Cabana, una cabana su due livelli con vasca idromassaggio privata, scivolo, distributore di bevande e servizio di assistenza dedicato. \r

\r

Chill Beach è incentrata sul relax con accesso a spiagge di sabbia bianca, piscina The Deep End e cabana con servizi di qualità superiore.\r

\r

Party Cove ruota attorno al Floating Flamingo, dove l'intrattenimento con dj e il servizio bar in piscina sono disponibili tutto il giorno. Il Party Deck al secondo piano offre spazi privati ​​con vista sulla piscina per un massimo di 12 ospiti, con servizio di ristorazione dedicato e vista sull'oceano.\r

\r

Il Royal Beach Club Paradise Island è stato sviluppato attraverso una partnership pubblico-privata con il governo delle Bahamas. Secondo Royal Caribbean, il progetto sostiene la forza lavoro locale attraverso la creazione di centinaia di posti di lavoro e integra l'influenza bahamense nel design, nell'intrattenimento, nella vendita al dettaglio e nell'offerta culinaria.\r

\r

L'apertura del Royal Beach Club Paradise Island amplia il portfolio di destinazioni di Royal Caribbean, aggiungendosi a Perfect Day at CocoCay alle Bahamas. La compagnia ha inoltre annunciato future aperture, tra cui il Royal Beach Club Cozumel e il Royal Beach Club Santorini nel 2026, il Royal Beach Club Lelepa all'inizio del 2027 e Perfect Day Mexico alla fine del 2027.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Royal Caribbean, nuova tappa di sviluppo con Royal Beach Club Paradise Island","post_date":"2026-01-08T11:22:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1767871371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504798","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oceania Cruises cambia strategia e diventa una compagnia di crociera \"adults only\". Tutte le nuove prenotazioni saranno quindi riservate solo a ospiti di età pari o superiore a 18 anni, un cambiamento che mira a consolidare il marchio come sinonimo di un'esperienza matura e rilassata. Come riporta TravelWeekly, la nuova linea resterà comunque valida per le prenotazioni esistenti che includono ospiti di età inferiore ai 18 anni.\r

Il target demografico principale di Oceania è costituito da viaggiatori con più di 55 anni e le navi e l'esperienza a bordo non sono pensate per i bambini o per i viaggi multigenerazionali, come ha spiegato il direttore commerciale Nathan Hickman. «Diventare una compagnia riservata agli adulti aiuta a standardizzare l'esperienza a bordo su tutti gli itinerari e consente ai consulenti di orientare meglio i clienti verso l'esperienza di crociera più adatta alle loro esigenze».\r

Feedback positivo\r

Hickman ha aggiunto che il feedback degli ospiti ha fatto capire a Oceania che un simile cambiamento sarebbe stato apprezzato. «Siamo consapevoli che si tratta di un cambiamento piuttosto significativo, ma penso che sia positivo. È esattamente ciò che i nostri ospiti hanno detto di volere»\".\r

\r

Sebbene le compagnie di crociera di lusso e di fascia alta tendano ad accogliere meno bambini e adolescenti a bordo rispetto alle compagnie contemporanee, solo poche non li ammettono. Oceania, come Viking e Virgin Voyages, è un marchio riservato agli adulti.\r

\r

Le novità\r

\r

Si tratta dell'ultimo di una serie di aggiornamenti e rebranding che Oceania ha apportato nel 2025. Tra gli altri, va segnalato il rebranding della linea da premium a lusso e l'introduzione di un buono per bevande alcoliche o escursioni a terra incluso nella tariffa.\r

\r

«I nostri ospiti ci hanno sempre detto che l'ambiente tranquillo a bordo delle nostre navi è uno dei motivi principali per cui tornano più e più volt - ha affermato Jason Montague, chief luxury officer della società madre Norwegian Cruise Line Holdings -. Con il passaggio a una formula riservata agli adulti, stiamo valorizzando l'essenza stessa del viaggio Oceania Cruises: un'esperienza caratterizzata da raffinatezza, serenità e scoperta».\r

\r

L'altra compagnia di lusso di Norwegian Cruise Line Holdings, la Regent Seven Seas Cruises, continuerà ad accogliere i bambini, ha affermato Hickman. Sebbene Oceania non li consenta più, non ha mai offerto nemmeno in passato esperienze specifiche per bambini o adolescenti. Regent, nel frattempo, offre un programma per giovani, il Club Mariner, su viaggi selezionati.","post_title":"Svolta Oceania Cruises: le crociere saranno tutte \"adults only\"","post_date":"2026-01-08T10:59:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1767869940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio 2025 positivo per Transfeero che punta lo sguardo alla nuova fase di sviluppo programmata per il 2026: dall'ampliamento dei servizi a 120 Paesi - rispetto agli attuali 100 - al potenziamento del programma Travel Agency & Corporate.\r

\r

Lo scorso anno la piattaforma dedicata alla mobilità premium ha gestito 1,2 milioni di prenotazioni, rispetto alle 950.000 del 2024, per un incremento di +250.000 booking, pari a una crescita del +26% su base annuale.\r

\r

Un risultato che riflette la crescente abitudine dei viaggiatori – leisure e business – a organizzare il proprio trasferimento privato in anticipo, integrandolo nella pianificazione del viaggio così come avviene per voli e hotel.\r

\r

Le tre destinazioni più servite si confermano alcuni dei più importanti hub intercontinentali al mondo: New York Jfk, Londra Heathrow e Dubai. «Questo incremento a doppia cifra non è solo un numero: è la prova che i viaggiatori cercano affidabilità, chiarezza e un servizio che li accompagni senza imprevisti dal gate all’auto», afferma Antonino Testa, ceo di Transfeero.\r

\r

La presenza capillare in 100 paese permette alla piattaforma di garantire standard di servizio coerenti e un’esperienza fluida in tutto il mondo, dai grandi hub aeroportuali alle destinazioni emergenti per il turismo e il business. «Essere presenti in 100 Paesi significa offrire ai nostri clienti la stessa qualità ovunque atterrino. È questo il valore dell’integrazione tra tecnologia e partner locali», aggiunge Testa.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Guardando al futuro, Transfeero si prepara a entrare in una nuova fase di espansione: l’obiettivo dell’azienda è estendere i propri servizi a 120 Paesi, rafforzando ulteriormente una rete di partner che rappresenta uno dei suoi asset più strategici. Una priorità sarà il potenziamento del programma Travel Agency & Corporate, supportato da nuove integrazioni tecnologiche, strumenti avanzati di gestione e framework commerciali pensati su misura per il settore b2b.\r

\r

Uno dei principali traguardi previsti per il prossimo anno sarà il lancio del servizio on-demand di Transfeero, progettato per affiancare il modello di pre-booking già consolidato. Questa nuova soluzione risponderà alla crescente domanda di mobilità immediata e flessibile, soprattutto nei grandi centri urbani, consentendo a viaggiatori e aziende di accedere a un driver esattamente nel momento in cui ne hanno bisogno, mantenendo gli stessi standard di qualità e trasparenza che caratterizzano l’offerta globale di Transfeero.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Transfeero traccia le tappe dell'espansione 2026, dopo un anno di crescita","post_date":"2026-01-08T10:57:41+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1767869861000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504782","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mega ordine in casa Alaska Airlines che si è impegnata per il più grande acquisto della propria storia: la compagnia aerea ha siglato un accordo per 105 Boeing 737-10 e cinque 787 aggiuntivi, oltre a opzioni per altri 35 737-10; l'intesa estende le consegne di nuovi aeromobili fino al 2035 e sostiene la spinta del vettore a diventare la quarta compagnia aerea globale più grande degli Stati Uniti.\r

\r

I 737-10 saranno utilizzati sia per la crescita che come rimpiazzi dei più datati 737, contribuendo a mantenere la flotta principale del vettore tra le più giovani ed efficienti in termini di consumo di carburante del Nord America. Sebbene l'ordine sia stato effettuato per i 737-10, la compagnia aerea mantiene la flessibilità di passare ad altre varianti Max, se necessario.\r

\r

Per quanto riguarda i widebody, Alaska Airlines ha ora esercitato tutte le sue opzioni sul 787, portando la sua futura flotta a 17 Dreamliner, di cui cinque già operativi su rotte a lungo raggio. I cinque nuovi aeromobili dovrebbero arrivare nella versione 787-10, a sostegno del piano “Alaska Accelerate” della compagnia aerea che prevede di servire almeno 12 destinazioni internazionali a lungo raggio da Seattle entro il 2030.\r

\r

In occasione dell'annuncio dell'ordine, il vettore ha presentato a Seattle la nuova livrea globale del suo 787-9, ispirata all'aurora boreale con profondi toni di blu e verde che ricoprono la fusoliera. Il nuovo look identificherà il crescente network intercontinentale della compagnia aerea, mentre il familiare volto nativo dell'Alaska rimarrà sulla coda degli aerei a fusoliera stretta nel Nord America e il marchio Hawaiian Airlines continuerà a essere presente sulla flotta Airbus e 717 nelle isole e nei dintorni.\r

\r

Con una flotta attuale di 413 aeromobili, Alaska Air Group prevede di operare con oltre 475 aeromobili entro il 2030 e oltre 550 entro il 2035, con l'arrivo delle nuove consegne di Max e 787. L'espansione dei voli a lungo raggio da Seattle sta già prendendo forma con le novità di Londra Heathrow, voli giornalieri, tutto l'anno, dal 21 maggio 2026; Roma Fiumicino ogni giorno, stagionale estivo dal 28 aprile 2026; Reykjavik, ogni giorno, stagionale estivo dal 28 maggio 2026 su un 737-8 Max; Tokyo Narita ogni giorno, tutto l'anno (in servizio) e Seoul Incheon, cinque volte alla settimana, tutto l'anno (in servizio).","post_title":"Alaska Airlines piazza uno storico ordine per 110 aeromobili Boeing","post_date":"2026-01-08T10:17:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1767867458000]}]}}