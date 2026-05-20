Eti apre un ufficio a Napoli e nomina un direttore commerciale Italia Eti – Express Travel International – annuncia l’apertura del primo ufficio in Italia a Napoli e la nomina di Claudio Guzovich come direttore commerciale Italia. L’obiettivo è rafforzare in modo strutturato la presenza sul territorio italiano, consolidando il rapporto con le agenzie di viaggio e garantendo un presidio commerciale più vicino, dinamico e costante. Il gruppo Attivo dal 1998, Etitrasporta oggi oltre 600.000 passeggeri all’anno e opera con società proprie in 12 Paesi europei. Grazie a una crescita costante, a un modello integrato e a una forte specializzazione sulla destinazione Egitto, il gruppo è diventato uno dei principali player europei dedicati al Mar Rosso. Il gruppo si distingue per una struttura integrata composta da tre principali comparti: Eti Viaggi, tour operator specializzato nella programmazione verso Egitto e mar Rosso; Red Sea Hotels, catena alberghiera proprietaria di 17 strutture nel mar Rosso; Cet – Cairo Express-, dmc fondata nel 1982, specializzata in viaggi ed escursioni in tutto l’Egitto con oltre 40 anni di esperienza. L’apertura dell’ufficio di Napoli rappresenta un passaggio chiave nella strategia di consolidamento del brand sul mercato italiano, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento stabile per il trade e garantire un supporto diretto alle agenzie partner. «Il mercato italiano rappresenta una grande opportunità per Eti. Lavoreremo per offrire al trade un prodotto sempre più competitivo, supportato da una struttura solida, affidabile e in grado di garantire qualità e continuità operativa» afferma Claudio Guzovich. Condividi

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Hobby\r

Nel frattempo, quando si parla di investimenti pubblici, il turismo viene trattato come un hobby collettivo anziché come una delle principali strutture nazionali. Poi arriva agosto, il Paese si riempie, gli aeroporti esplodono, i treni sono saturi, le città d’arte non respirano più e tutti ricordano improvvisamente che il turismo “è una risorsa strategica”.\r

Fino a settembre. Poi si torna a finanziare un nuovo tavolo di studio sulla competitività del settore. Naturalmente senza aria condizionata, perché i fondi non bastano.","post_title":"Il turismo italiano: la mucca da mungere che deve pure sorridere","post_date":"2026-05-20T10:46:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1779274013000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514595","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Doppio riconoscimento per Riccione. La città ha infatti conquistato la Bandiera Azzurra 2026, riconoscimento assegnato alle località che si distinguono nella promozione della salute, del benessere e degli stili di vita attivi. È stata premiata anche con la Bandiera Blu, conferita dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere che soddisfano criteri di qualità legati alle acque di balneazione, ai servizi offerti, alla pulizia delle spiagge e agli approdi turistici.\r

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La Bandiera Blu certifica la qualità delle acque e dei servizi della destinazione balneare, la Bandiera Azzurra consolida così il posizionamento di Riccione come città del benessere attivo: una destinazione capace di unire qualità ambientale, sport, mare e cura degli spazi pubblici.\r

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Riccione continua, inoltre, a investire anche su mobilità dolce, accessibilità e rigenerazione urbana. Il percorso intrapreso include il potenziamento del Metromare fino a Cattolica, l’incremento delle stazioni di ricarica per la mobilità elettrica, la promozione di soluzioni di car e bike sharing, lo sviluppo di piste ciclabili e percorsi pedonali sicuri, insieme alla redazione del Peba per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici. Anche i grandi interventi urbani, dal nuovo viale Ceccarini al Lungomare del sole, si inseriscono in questa visione, con l’obiettivo di coniugare funzionalità, sostenibilità, riduzione del consumo di suolo ed efficientamento energetico.\r

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Insieme alla Bandiera Azzurra che valorizza una delle anime più autentiche della città: quella di destinazione dove sport, qualità della vita e movimento all’aria aperta non sono solo parte dell’offerta turistica, ma elementi centrali dell’esperienza urbana quotidiana. Tra gli aspetti che hanno contribuito all’assegnazione del riconoscimento spicca la presenza di un percorso podistico inserito nel tessuto urbano e affacciato sull’Adriatico, che consente di correre e camminare in un contesto sicuro, accessibile e di grande valore paesaggistico.\r

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Guardando al 2026, Riccione rafforzerà ulteriormente il proprio impegno contro la sedentarietà con un calendario di camminate bisettimanali aperte a tutti, in partenza dal porto, pensate per promuovere la pratica motoria diffusa e stili di vita sani per cittadini, turisti e persone di tutte le età.\r

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","post_title":"Riccione conquista la Bandiera Blu e la Bandiera Azzurra","post_date":"2026-05-20T08:56:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1779267362000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514572","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un borgo che non vuole essere soltanto visitato, ma vissuto. Un luogo in cui storia, identità, tecnologie immersive, teatro, creatività contemporanea e partecipazione si intrecciano per costruire nuove forme di turismo culturale e nuove opportunità per chi lo abita. È questa la visione alla base di Lampa – Sternatìa, il borgo che vorrei, il progetto di rigenerazione locale e attrattività culturale che si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno nel centro storico di Sternatìa, nel cuore della Grecìa Salentina.\r

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Un progetto destinato a lasciare un’eredità permanente sul territorio: le installazioni immersive, l’applicazione interattiva e i contenuti digitali resteranno fruibili anche dopo gli eventi inaugurali, trasformando Sternatìa in una destinazione culturale innovativa e permanente.\r

Laboratorio di innovazione\r

Per tre giorni il borgo diventerà un laboratorio aperto di innovazione culturale con workshop dedicati alla gamification e all’arte immersiva, incontri con esperti nazionali e internazionali, spettacoli teatrali, performance musicali, installazioni immersive, gaming urbano, esperienze in realtà aumentata, e percorsi enogastronomici diffusi con l’edizione speciale del “Borgo dei Sapori” dedicata ai prodotti tipici del territorio salentino.\r

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Tra gli ospiti attesi Fabio Viola, tra i maggiori esperti italiani di videogame design applicato alla cultura, il giornalista di Artribune Matteo Lupetti, travel creator nazionali e professionisti dell’innovazione culturale. In programma anche gli spettacoli “Petre” e “Furore”, prodotti da Cracalia Ets, che attraversano memoria, identità e tradizione popolare con linguaggi contemporanei tra teatro, musica e live electronics.\r

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Lampa è stato ideato e sviluppato da un team multidisciplinare composto da professionisti della cultura, dell’innovazione e delle arti immersive. Ideazione, concept e coordinamento del progetto sono di Gianni Sportelli e Michele Massaro. La direzione artistica è di Massimiliano Siccardi e Raffaela Zizzari.\r

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Il nome del progetto affonda le proprie radici nella storia economica e culturale di Sternatia e dell’intero Salento. “Lampa” richiama infatti l’olio lampante, il prezioso combustibile che per secoli ha illuminato città e capitali europee. Tra settecento e ottocento il Salento era uno dei maggiori produttori di olio destinato alle lampade pubbliche e private, e Sternatia partecipava a quella filiera attraverso frantoi ipogei, masserie e commerci che hanno segnato profondamente l’identità del territorio.\r

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Con Lampa Sternatia prova a immaginare un nuovo modello di borgo turistico, lontano dalla logica della visita veloce e sempre più orientato verso esperienze immersive, lente e partecipative. Il piccolo centro della Grecìa Salentina trasforma così il proprio patrimonio storico e identitario in un racconto contemporaneo fatto di arte digitale, gaming urbano, teatro e tecnologie immersive, invitando il visitatore non solo a osservare il territorio, ma ad attraversarlo e viverlo.\r

L’obiettivo è intercettare un turismo culturale attento all’autenticità, ai cammini, alla mobilità dolce e alle esperienze legate alle comunità locali, valorizzando Sternatia come tappa di un Salento meno balneare e più esperienziale.\r

«Realizzare questo progetto – spiega Massimiliano Siccardi, tra i più importanti artisti internazionali dell’arte immersiva contemporanea - è stata una sfida entusiasmante e complessa, soprattutto nel trasformare un’esperienza di gamification in realtà aumentata in un percorso narrativo capace di coinvolgere davvero le persone. Costruire i nodi della storia, intrecciare contenuti, interazione e territorio, e dare forma a un’esperienza immersiva coerente e accessibile è stato un lavoro intenso, ma anche molto gratificante».","post_title":"Lampa – Sternatìa il “borgo che vorrei”: nuove forme di turismo nel Salento","post_date":"2026-05-19T11:09:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1779188981000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514570","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Red Sea Global si prepara a inaugurare il Four Seasons Resort and Residences Red Sea a Shura Island, in apertura il 20 maggio. Si tratta del primo resort sviluppato in joint venture all'interno del suo portfolio ad entrare nel mercato.\r

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Sviluppato in collaborazione con Kingdom Holding Company, il lancio rappresenta un traguardo condiviso per entrambe le organizzazioni e segna una nuova fase nel modello di sviluppo di Rsg, evidenziando il ruolo crescente delle partnership tra istituzioni e settore privato nella crescita del settore turistico di lusso in Arabia Saudita.\r

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«Con l'arrivo del Four Seasons, stiamo ampliando significativamente la capacità e l'offerta della destinazione del Mar Rosso, proprio in tempo per uno dei periodi di maggiore affluenza turistica del nostro calendario - ha dichiarato John Pagano, ceo del gruppo Red Sea Global -. L'apertura delle prenotazioni per il primo resort sviluppato in joint venture nel nostro portfolio rappresenta anche un importante traguardo commerciale per Rsg, a dimostrazione del valore delle partnership strategiche, della solidità della nostra proposta di investimento e della crescente fiducia del mercato nel settore turistico saudita».\r

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Il resort, del valore di 600 milioni di euro, è stato sviluppato attraverso una joint venture paritetica tra Rsg e Khc.\r

Sarmad Zok, ceo di Kingdom Hotel Investments ha dichiarato: «L'investimento di Kingdom Holding Company nel Four Seasons Resort and Residences Red Sea a Shura Island riflette il nostro costante impegno a impiegare capitali a lungo termine in asset del settore alberghiero e turistico, in linea con la Saudi Vision 2030. Insieme a Red Sea Global, questo progetto di riferimento dimostra la solidità dell'offerta turistica e il crescente appeal internazionale del mercato del turismo di lusso in Arabia Saudita».\r

Greg Djerejian, group head of investments e group chief legal officer di Red Sea Global, ha aggiunto: «La realizzazione di successo di questo resort invia un segnale forte al mercato sulla qualità delle opportunità che emergono nel portafoglio di Rsg e sulla nostra capacità di convertire l'interesse degli investitori in asset operativi, rafforzando al contempo la nostra reputazione di sviluppatore affidabile».\r

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La struttura\r

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Il Four Seasons Resort and Residences Red Sea at Shura Island offre un'oasi all'estremità orientale dell'isola, coniugando lusso rigenerativo, servizio impeccabile ed esperienze per tutta la famiglia. Circondato dall'acqua su tre lati, il resort dispone di 149 alloggi e 31 Resort Residence completamente integrati con l'ambiente esterno. Gli ospiti possono scegliere tra diverse opzioni gastronomiche, dal Sea Green all'Al Forn, fino al ristorante e piscina Spiaggia, dove gustare piatti italiani all'aperto. Per gli amanti dell'avventura, sono disponibili diverse attività acquatiche, mentre i più piccoli possono partecipare a programmi di animazione dedicati.\r

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Il resort opera in linea con i principi del turismo rigenerativo di Rsg, utilizzando esclusivamente energia rinnovabile e avvalendosi di sistemi avanzati di gestione delle acque e dei rifiuti.\r

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Questo risultato si inserisce nel quadro dell'espansione dell'offerta alberghiera e dei voli a The Red Sea, dopo che i tassi di occupazione hanno raggiunto l'82% durante gli ultimi 10 giorni del Ramadan, con una domanda che dovrebbe aumentare ulteriormente in vista dell'Eid al-Adha. Per far fronte all'aumento della domanda, Rsg aggiungerà 32 voli extra all'aeroporto internazionale del Mar Rosso durante il periodo festivo.\r

Attualmente, a The Red Sea sono operativi 11 hotel, con l'apertura di altri sei resort prevista sull'isola di Shura nei prossimi mesi.","post_title":"Red sea Global: apre il Four Seasons di Shura Island","post_date":"2026-05-19T11:00:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1779188431000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514546","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Se il bagaglio è andato smarrito e si è compilato il modulo al banco assistenza in aeroporto, hai già presentato un reclamo formale. Ora lo ha chiarito esplicitamente anche la Corte di Cassazione italiana, dopo anni di contenziosi su quello che, per la maggior parte dei passeggeri, sembrava già evidente.\r

Con l’Ordinanza n. 8684/2026, la Cassazione ha stabilito che il Property irregularity report (Pir), il modulo utilizzato per segnalare bagagli smarriti, danneggiati o in ritardo, costituisce un reclamo valido ai sensi dell’articolo 31 della Convenzione di Montreal del 1999, il trattato internazionale che disciplina la responsabilità delle compagnie aeree in caso di perdita, danno o ritardo del bagaglio.\r

La decisione chiude una falla procedurale che alcune compagnie aeree hanno sfruttato per negare i risarcimenti ai passeggeri che avevano già seguito correttamente tutte le procedure previste in aeroporto.\r

Secondo AirAdvisor, la piattaforma specializzata nei diritti dei passeggeri aerei che gestisce ogni anno migliaia di richieste di risarcimento per problemi con i bagagli in tutta l’UE e oltre, la sentenza elimina uno degli ostacoli procedurali più utilizzati dalle compagnie per respingere richieste di compensazione legittime.\r

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Le compagnie\r

Ai sensi dell’articolo 31 della Convenzione di Montreal, i passeggeri devono presentare un reclamo alla compagnia aerea entro 21 giorni dalla riconsegna del bagaglio in ritardo, altrimenti perdono il diritto al risarcimento. Le compagnie sostenevano però che il Pir non fosse sufficiente a soddisfare questo requisito. Secondo questa interpretazione, sarebbe stata necessaria una seconda comunicazione scritta formale, da inviare entro 21 giorni dalla restituzione del bagaglio.\r

L’effetto pratico era paradossale: un passeggero che aveva segnalato immediatamente la scomparsa del bagaglio in aeroporto, atteso il ritrovamento e la riconsegna, e successivamente richiesto il risarcimento, poteva sentirsi rispondere di aver perso il diritto alla compensazione, semplicemente perché non aveva inviato anche un secondo reclamo scritto entro i 21 giorni successivi alla restituzione.\r

","post_title":"Cassazione: per i bagagli smarriti basta la compilazione del Pir","post_date":"2026-05-19T09:22:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1779182540000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514481","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tra giugno e settembre in Val d’Ega la musica classica è protagonista della rassegna Timeless Sounds of Eggental, serie di iniziative che portano la musica colta nel Patrimonio dell’Umanità Unesco.\r

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Tra gli eventi principali compresi nella rassegna, lunedì 10 agosto 2026 arriva alla Casa culturale Nova Teutonica di Nova Ponente il Classical Mood Quartet con “La musica del cinema americano”. Viaggio tra le colonne sonore più celebri e premiate della storia, dal 1939 (“Il mago di Oz”) al 2018 (“Bohemian Rhapsody”), il concerto a ingresso libero rende omaggio a grandi compositori come John Williams, Henry Mancini, Max Steiner, Hans Zimmer, Klaus Badelt e Giorgio Moroder. I temi sono accompagnati da proiezioni di scene cinematografiche, creando un’atmosfera suggestiva in cui immagini e suoni si fondono in un’esperienza unica.\r

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Giovedì 20 agosto, lo stesso luogo ospita l’elegante performance dell'Orchestra Haydn, diretta da Hossein Pishkar. Dopo l’aperitivo delle 20:00, il programma si apre nel segno della profondità emotiva con il celebre “Adagio for Strings” di Samuel Barber, per poi esaltare le doti della pianista Yifan Wu con il brillante “Concerto per pianoforte n. 2 in fa maggiore op. 102” di Dmitri Shostakovich. La chiusura è affidata al tripudio di colori orchestrali della luminosa “Serenata n. 1 in re maggiore op. 11” di Johannes Brahms. \r

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È infine il Classic Crossover dell’Experience Trio a garantire il gran finale della manifestazione venerdì 11 settembre alla Centrale di teleriscaldamento Obereggen, con ingresso libero. In un dialogo tra musica classica e sonorità moderne, la formazione unisce mondi diversi, creando un programma ricco di contrasti ed emozioni. Il repertorio spazia dal barocco di Antonio Vivaldi alla musica dei Queen, fino ai coinvolgenti tanghi di Astor Piazzolla. Il programma include anche composizioni originali di Josuè Esaù Iovane. Ne nasce un’esperienza musicale dinamica che getta un ponte tra tradizione e contemporaneità.\r

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","post_title":"Val d'Ega, tra giugno e settembre la musica classica protagonista nel cuore delle Dolomiti","post_date":"2026-05-18T13:45:31+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1779111931000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514443","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_477484\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Uno scorcio di Forte dei Marmi[/caption]\r

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Sono 20 le Bandiere Blu assegnate alla Toscana per il 2026: alle 19 conquistate un anno fa si è aggiunto Monte Argentario, permettendo così alla regione di tornare sul podio nazionale. È questo l’esito della classifica che ogni anno viene stilata dalla Fee (Foundation for Environmental Education) sulla base della qualità delle acque e dei servizi offerti dai Comuni rivieraschi e dagli approdi turistici. \r

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«La grande attenzione che le località costiere pongono su tutta una serie di criteri e parametri- spiegano il presidente della regione Eugenio Giani e l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras - che non riguardano soltanto la qualità delle acque ma anche, ad esempio, l’accessibilità, la sicurezza, la cura dell’arredo delle spiagge, la mobilità sostenibile, così come l’educazione ambientale e la valorizzazione delle aree naturalistiche, permette alla Toscana di occupare stabilmente le prime posizione di questa classifica. Un ringraziamento doveroso va a enti locali e operatori, da sempre impegnati per garantire una qualità superiore in termini di servizi e accoglienza».\r

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Sul podio nazionale figurano Liguria (35), Puglia e Calabria (27), Toscana, Campania e Marche (20).\r

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Alla provincia di Livorno assegnate sette Bandiere Blu, segue Grosseto con cinque, quindi Lucca con quattro e due ciascuna a Massa Carrara e Pisa.\r

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Premiati dalla Fee anche sette approdi turistici toscani: Porto di Pisa, Marina Cala de’ Medici a Rosignano Marittimo, Porto di Marciana Marina, Porto Azzurro, Marina di Punta Ala, Porto della Maremma a Grosseto e Marina di Cala Galera a Monte Argentario.","post_title":"Toscana, torna sul podio con l'attribuzione di 20 Bandiere Blu","post_date":"2026-05-18T11:23:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1779103422000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514470","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Entro giugno i flussi turistici di Portofino saranno monitorati da un drone che, attraverso un software specifico, suggerirà gli interventi per evitare il sovraffollamento e gestire nel migliore dei modi gli accessi al borgo.\r

Lo ha annunciato il sindaco di Portofino Matteo Viacava. \"Speravo di averlo per il 2 giugno ma non ce la facciamo - ha spiegato Viacava - perché ci sono da mettere a punto alcuni aspetti sul software, per luglio e agosto sicuramente sarà in funzione\".\r

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Il drone, ha spiegato il primo cittadino del borgo ligure, avrà la capacità di contare ogni singola persona e un'autonomia fino a 24 ore \"ma noi lo useremo principalmente nella fascia oraria 12-17 che è il momento di maggior afflusso. Dal punto di vista vista della privacy non ci saranno problemi perché le immagini saranno disponibili solo alle forze dell'ordine\". (Sono convinto che la cosa non funzionerà, qualcuno farà opposizione a questa misura anche se le immagini sono disponibili solo alle forze dell'ordine. ndr)\r

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Alla base di tutto c'è l'ordinanza firmata l'anno scorso in cui si istituiscono zone e numeri limiti per poter gestire le migliaia di persone che arrivano a Portofino sia via terra - auto e bus - sia via mare con i battelli o che sbarcano dalle navi da crociera. Il drone, ha precisato Viacava, servirà anche per monitorare il monte di Portofino e segnalerà eventuali incendi o ricerca persone","post_title":"Portofino, turisti monitorati da un drone dotato di software. Mah!","post_date":"2026-05-18T11:22:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1779103367000]}]}}