Move Viaggi al servizio del mercato con una piattaforma di consulenza esperienziale Move Viaggi risponde alle nuove esigenze del mondo del turismo introducendo un modello fondato su qualità, persone e sostenibilità. Fondata nel 2021 e guidata da un team di consulenti specializzati, offre esperienze di viaggio ed eventi su misura. Propone un modello innovativo con la consulenza al centro. Il consulente diventa infatti un partner strategico che accompagna il cliente nella definizione dell’esperienza e, attraverso l’assistenza, garantisce personalizzazione, competenza e supporto. Le tappe Il percorso si sviluppa a partire dalla progettazione su misura (Design), segue l’accesso a esperienze esclusive (Access), con un attento coordinamento che va dall’idea alla realizzazione (Execution) e crea una relazione continuativa con il cliente (Continuity). Un impegno reso possibile dalla collaborazione con un network globale di brand di luxury hospitality, istituzioni culturali, fornitori privati ed esperti locali e da un’operatività che supera i limiti geografici ed esperienziali. Attiva nell’area della mobilità con un’attenzione al business travel e con un’ampia gamma di progetti legati al Mice, il cuore di Move Viaggi è il viaggio: attraverso il travel advisory & experience design propone esperienze uniche supportate da un’assistenza operativa 24/7. Move Viaggi è una società benefit, con un impegno concreto a generare un impatto positivo attraverso iniziative sociali, piani di benessere aziendale e la promozione di un turismo responsabile. Oggi l’operatore conta otto filiali nel Nord Italia, con una sede centrale a Milano e una rete di agenzie associate. Opera nel mercato b2c – con clientela italiana di fascia medio-alta – e nel b2b – collaborando con aziende e agenzie di viaggio tramite un marketplace che consente di accedere a contratti, accordi commerciali e servizi. Attiva nell’outgoing e nel supporto a viaggi incoming in Italia, l’azienda sviluppa esperienze internazionali e valorizza il territorio nazionale. I numeri a fine 2025 confermano la solidità del modello di Move Viaggi: oltre 21 milioni di euro di fatturato annuo, più di 20.000 clienti serviti, oltre 500 global partners e più di 400 esperienze tailor made realizzate nei settori sport, musica, arte, cultura e food & wine.

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Il progetto rappresenta anche un’operazione di branding territoriale che consolida il ruolo degli hotel come attivatori di relazioni economiche e culturali nelle città d’arte italiane. Una strategia coerente con il percorso intrapreso da Duetorrihotels, gruppo che negli ultimi anni ha investito nel recupero e nella valorizzazione dei propri palazzi storici, integrando ospitalità di fascia alta, patrimonio artistico ed eventi culturali.\r

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(Enzo Scudieri)","post_title":"Duetorrihotels rilancia “Talenti”: gli hotel diventano hub di networking","post_date":"2026-05-20T13:52:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["duetorrihotels"],"post_tag_name":["Duetorrihotels"]},"sort":[1779285120000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514670","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Francorosso e Gambero Rosso firmano insieme Viaggi nel Gusto, una nuova serie televisiva in onda su Gambero Rosso Tv.\r

Il progetto attraversa Tanzania, Kenya e Maldive, costruendo un racconto che tiene insieme cucina, territorio e pratiche locali. Le strutture tra le proposte del brand Francorosso fanno da base operativa, ma il focus si sposta costantemente verso l’esterno: comunità, territorio, attività quotidiane.\r

Le prime puntate, girate tra Zanzibar e Kenya, lavorano su questo equilibrio: da un lato il paesaggio costiero, dall’altro il rapporto tra turismo e identità locale, con un’attenzione particolare alle tradizioni gastronomiche e alle contaminazioni contemporanee.\r

Alle Maldive il racconto si amplia e prende forma attraverso una sequenza di esperienze che mettono al centro il rapporto tra uomo e ambiente: dalla coltivazione in loco delle materie prime — utilizzate direttamente nelle ricette — alle attività di pesca tradizionale, fino all’osservazione guidata dell’ecosistema marino insieme a biologi e ricercatori.\r

Il filo conduttore\r

La cucina resta il filo conduttore: non solo esecuzione di ricette firmate Gambero Rosso, ma punto di incontro tra saperi diversi. Le preparazioni si alternano tra contesti informali e collaborazioni più strutturate, mentre tecniche e ingredienti locali entrano nel racconto senza essere semplificati.\r

Accanto al cibo, trovano spazio altri elementi che definiscono l’esperienza del viaggio: pratiche di benessere, momenti collettivi, artigianato, fino alle incursioni nelle isole abitate, dove emergono progetti concreti legati alla tutela ambientale, come quelli sulla conservazione dei coralli sviluppati in collaborazione con l’università di Milano-Bicocca.\r

Il risultato è una serie che prova a spostare lo sguardo: meno cartolina, più processo. Meno racconto aspirazionale, più attenzione a ciò che succede davvero nei luoghi.\r

«Questa collaborazione nasce dalla volontà di raccontare il viaggio con uno sguardo più profondo e contemporaneo, andando oltre la semplice rappresentazione della destinazione. Francorosso mette al centro le persone, valorizza le identità locali e in questo senso Gambero Rosso è un partner naturale: la cucina diventa una chiave di accesso privilegiata, capace di connettere tradizioni e quotidianità in modo autentico» commenta Enrica Beltramo, marketing manager Alpitour e Francorosso.\r

La messa in onda è prevista per giovedì 21 maggio alle 21 e a seguire tutti giovedì sempre alle 21 sui canali 133 e 415 di Sky e sul canale 257 del Digitale Terrestre. Nei giorni successivi sarà visibile anche sulla piattaforma web di Gambero Rosso.","post_title":"Francorosso e Gambero Rosso insieme nei \"Viaggi del Gusto\"","post_date":"2026-05-20T12:39:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779280760000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514625","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Move Viaggi risponde alle nuove esigenze del mondo del turismo introducendo un modello fondato su qualità, persone e sostenibilità.\r

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Fondata nel 2021 e guidata da un team di consulenti specializzati, offre esperienze di viaggio ed eventi su misura. Propone un modello innovativo con la consulenza al centro. Il consulente diventa infatti un partner strategico che accompagna il cliente nella definizione dell’esperienza e, attraverso l’assistenza, garantisce personalizzazione, competenza e supporto.\r

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Le tappe\r

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Il percorso si sviluppa a partire dalla progettazione su misura (Design), segue l’accesso a esperienze esclusive (Access), con un attento coordinamento che va dall’idea alla realizzazione (Execution) e crea una relazione continuativa con il cliente (Continuity). Un impegno reso possibile dalla collaborazione con un network globale di brand di luxury hospitality, istituzioni culturali, fornitori privati ed esperti locali e da un’operatività che supera i limiti geografici ed esperienziali. Attiva nell’area della mobilità con un’attenzione al business travel e con un’ampia gamma di progetti legati al Mice, il cuore di Move Viaggi è il viaggio: attraverso il travel advisory & experience design propone esperienze uniche supportate da un’assistenza operativa 24/7.\r

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Move Viaggi è una società benefit, con un impegno concreto a generare un impatto positivo attraverso iniziative sociali, piani di benessere aziendale e la promozione di un turismo responsabile. Oggi l'operatore conta otto filiali nel Nord Italia, con una sede centrale a Milano e una rete di agenzie associate. Opera nel mercato b2c - con clientela italiana di fascia medio-alta - e nel b2b - collaborando con aziende e agenzie di viaggio tramite un marketplace che consente di accedere a contratti, accordi commerciali e servizi.\r

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Attiva nell’outgoing e nel supporto a viaggi incoming in Italia, l’azienda sviluppa esperienze internazionali e valorizza il territorio nazionale. I numeri a fine 2025 confermano la solidità del modello di Move Viaggi: oltre 21 milioni di euro di fatturato annuo, più di 20.000 clienti serviti, oltre 500 global partners e più di 400 esperienze tailor made realizzate nei settori sport, musica, arte, cultura e food & wine.\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Move Viaggi al servizio del mercato con una piattaforma di consulenza esperienziale","post_date":"2026-05-20T12:25:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779279947000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514658","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_514660\" align=\"alignleft\" width=\"193\"] Karolina Simon[/caption]\r

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La situazione in Medio Oriente ha sollevato alcune domande tra chi sta pianificando un viaggio in Giappone, in particolare rispetto alle rotte aeree, a possibili variazioni operative e all’opportunità di confermare nuove prenotazioni.\r

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Japanspecialist conferma che il Giappone resta geograficamente distante dall’area del conflitto, che i voli internazionali continuano a operare in sicurezza e che i propri team monitorano costantemente l’evoluzione della situazione, in coordinamento con compagnie aeree, operatori, autorità competenti e partner locali in Giappone.\r

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“Comprendiamo che, in un contesto internazionale complesso, possano nascere domande legittime su sicurezza, rotte aeree, possibili ritardi o cambi operativi”, dichiara Karolina Simon, head of Japanspecialist. “Il nostro ruolo è offrire risposte chiare, consulenza personalizzata e un supporto concreto in ogni fase del viaggio. Per noi, la sicurezza resta la priorità assoluta.”\r

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Simon sottolinea che eventuali modifiche alle rotte aeree non sono da interpretare come un segnale di rischio, ma come una misura preventiva adottata dalle compagnie per garantire la sicurezza dei passeggeri. In alcuni casi, le deviazioni possono comportare tempi di volo leggermente più lunghi o variazioni operative, ma i principali collegamenti internazionali verso il Giappone restano attivi.\r

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Japanspecialist continua a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione e gli eventuali impatti operativi sui viaggi, dalle rotte aeree alle condizioni di riprenotazione. In caso di necessità, il team offre aggiornamenti tempestivi e supporto concreto prima, durante e dopo la partenza.\r

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","post_title":"Japanspecialist, il Giappone rimane una destinazione sicura","post_date":"2026-05-20T11:54:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1779278076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514648","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_514649\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Dolce Vita Orient Express [/caption]\r

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La Dolce Vita Orient Express ai nastri di partenza. Il 22 ottobre il treno inaugurerà la tratta Roma-Istanbul, primo viaggio internazionale che vuole essere una reinterpretazione contemporanea dell’itinerario leggendario e più iconico della storia.\r

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L’iniziativa rende omaggio all’Orient Express originale che, nel 1883, raggiunse per la prima volta Costantinopoli, ridefinendo il concetto stesso di viaggio di lusso. A 143 anni di distanza, quel mito rivive attraverso La Dolce Vita Orient Express, che con la nuova tratta Roma-Istanbul propone una visione contemporanea dell’esperienza di viaggio più iconica di tutti i tempi.\r

Esperienza immersiva\r

Più che un itinerario, l’esperienza di cinque giorni e quattro notti a bordo de La Dolce Vita Orient Express è concepita come un viaggio culturale, lento e immersivo tra paesaggi, storie e civiltà. L’itinerario collega Roma a Istanbul attraversando alcune delle regioni più affascinanti d’Europa. La partenza è prevista da Roma in serata, con arrivo a Venezia, prima tappa del percorso e da sempre porta simbolica tra Oriente e Occidente, dove gli ospiti potranno scoprire palazzi, canali e tesori artistici della città. Il viaggio prosegue verso Budapest, per poi attraversare i paesaggi dei Carpazi con soste a Brașov e Sinaia. L’ingresso in Turchia segna l’ultima fase del percorso, fino all’arrivo a Istanbul.\r

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A bordo de La Dolce Vita Orient Express, il mito viene reinterpretato in chiave contemporanea attraverso l’eccellenza italiana. Gli interni firmati Dimorestudio, ispirati all’eleganza degli anni Sessanta, e l’esperienza gastronomica dello chef tristellato Heinz Beck, definiscono un modello di lusso fondato su artigianalità, cultura e cura del dettaglio.\r

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La tratta inaugurale internazionale delinea una nuova frontiera del Made in Italy ferroviario di lusso, instaurando un asse culturale attraverso l’Europa, dove il patrimonio storico incontra la modernità e lo spirito dell’Orient Express e rinasce attraverso l’arte di vivere italiana.\r

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[gallery ids=\"514650,514652,514653\"]","post_title":"La Dolce Vita Orient Express in viaggio da Roma a Istanbul","post_date":"2026-05-20T11:08:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779275307000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514646","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_494791\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Andrea Cani[/caption]\r

KKM Group ha scelto il weekend del 15-17 maggio per riunire una cinquantina di agenti di viaggio al Club del Sole di Rimini e presentare la propria visione in un momento di mercato delicato in cerca di indicazioni sulla direzione da prendere. La risposta del gruppo è una scommessa sulla qualità: quella del servizio, delle persone e della tecnologia.\r

Una risposta consapevole con un messaggio di positività in perfetta sintonia con lo spirito di KKM Group. Tra sessioni di lavoro, un inedito beach workshop dedicato agli incontri one-to-one, momenti di networking, sport e relax, condividendo un drink in riva al mare in grande armonia e spirito di collaborazione.\r

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Il gruppo continua a investire sull’infrastruttura tecnologica e su nuovi accordi con dmc e fornitori di prodotto, a supporto dell’intera programmazione. Una gestione sempre più centralizzata consente di migliorare le sinergie interne, creare massa critica e rafforzare la capacità di risposta anche nelle situazioni più complesse.\r

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Il programma dell’evento si è sviluppato dedicando la giornata centrale alle sessioni formative. Andrea Cani, ceo KKM Group, ha aperto i lavori sottolineando i valori del gruppo: “La nostra peculiarità è nel servizio. Non ci limitiamo a sviluppare una programmazione ricca di esclusive, ma garantiamo agli agenti di viaggio assistenza e supporto concreti.\r

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“Il booking, tanto nel caso di KKM Experiences quanto in Enjoy Destinations, è affidato esclusivamente a product manager di lunga esperienza, che offrono consulenza qualificata, gestiscono direttamente le prenotazioni e intervengono nelle eventuali problematiche operative. A questo si aggiungono la gestione centralizzata delle relazioni con i fornitori a livello globale, senza rimandi a corrispondenti locali, e il presidio diretto della biglietteria aerea: un aspetto particolarmente strategico in una fase in cui riprotezioni, cancellazioni e variazioni operative dei voli sono purtroppo all’ordine del giorno e richiedono risposte rapide e competenti”.\r

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.La convention è stata l’occasione per presentare ufficialmente due nuovi ingressi nel team: Marta Anghinetti, che si occuperà dello sviluppo della rete distributiva, e Danilo Gorla, responsabile dello sviluppo IT e delle relazioni con i partner. Due figure chiave per accompagnare una nuova fase di crescita strutturata, fondata sul rafforzamento della distribuzione, sull’evoluzione tecnologica e su relazioni sempre più solide con il trade e con i partner.","post_title":"KKM Group, dalla convention di Rimini l'importanza del servizio","post_date":"2026-05-20T10:57:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1779274650000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514601","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Turchia si posiziona come una delle destinazioni emergenti più interessanti del Mediterraneo per il cicloturismo, grazie a una rete di itinerari che combina natura, patrimonio archeologico, cultura locale e infrastrutture dedicate al turismo bike. E la diffusione delle e-bike e l’integrazione con grandi reti internazionali stanno ampliando il pubblico del cicloturismo, rendendolo accessibile non solo agli sportivi esperti ma anche a viaggiatori leisure, famiglie e target senior.\r

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Un ruolo centrale è giocato da EuroVelo 8, la Mediterranean Route, uno dei principali assi cicloturistici europei. In Turchia, l’itinerario si sviluppa per circa 500 chilometri nell’area di İzmir, attraversando 17 distretti e collegando località costiere, siti archeologici e centri storici lungo un percorso che unisce idealmente Pergamo ed Efeso. L’inserimento nella rete EuroVelo rafforza il posizionamento internazionale della destinazione e la sua capacità di intercettare viaggiatori interessati a vacanze attive, lente e ad alto contenuto esperienziale.\r

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«Il viaggiatore europeo cerca sempre più esperienze outdoor capaci di unire benessere, autenticità e scoperta culturale. Grazie alla varietà dei suoi paesaggi e alla presenza di itinerari che collegano coste, siti Unesco, villaggi e aree naturali, la Turchia offre oggi un ecosistema ideale per lo sviluppo del cicloturismo internazionale» si legge in una nota dell'Ambasciata di Turchia.\r

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A rafforzare il posizionamento bike della destinazione contribuisce inoltre il Presidential Cycling Tour of Türkiye, giunto alla sua 61ª edizione, che ogni anno attraversa alcune delle aree più spettacolari del Paese trasformandosi in una vetrina internazionale per i paesaggi e gli itinerari cicloturistici della Türkiye.\r

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In un contesto europeo in cui il cicloturismo è sempre più riconosciuto come leva strategica per il turismo sostenibile e la destagionalizzazione, la Turchia punta oggi a consolidare il proprio ruolo tra le destinazioni mediterranee più dinamiche per il turismo su due ruote.\r

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","post_title":"Turchia regina del cicloturismo: tour fra natura, mare e archeologia","post_date":"2026-05-20T09:40:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1779270058000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514595","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Doppio riconoscimento per Riccione. La città ha infatti conquistato la Bandiera Azzurra 2026, riconoscimento assegnato alle località che si distinguono nella promozione della salute, del benessere e degli stili di vita attivi. È stata premiata anche con la Bandiera Blu, conferita dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere che soddisfano criteri di qualità legati alle acque di balneazione, ai servizi offerti, alla pulizia delle spiagge e agli approdi turistici.\r

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La Bandiera Blu certifica la qualità delle acque e dei servizi della destinazione balneare, la Bandiera Azzurra consolida così il posizionamento di Riccione come città del benessere attivo: una destinazione capace di unire qualità ambientale, sport, mare e cura degli spazi pubblici.\r

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Riccione continua, inoltre, a investire anche su mobilità dolce, accessibilità e rigenerazione urbana. Il percorso intrapreso include il potenziamento del Metromare fino a Cattolica, l’incremento delle stazioni di ricarica per la mobilità elettrica, la promozione di soluzioni di car e bike sharing, lo sviluppo di piste ciclabili e percorsi pedonali sicuri, insieme alla redazione del Peba per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici. Anche i grandi interventi urbani, dal nuovo viale Ceccarini al Lungomare del sole, si inseriscono in questa visione, con l’obiettivo di coniugare funzionalità, sostenibilità, riduzione del consumo di suolo ed efficientamento energetico.\r

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Insieme alla Bandiera Azzurra che valorizza una delle anime più autentiche della città: quella di destinazione dove sport, qualità della vita e movimento all’aria aperta non sono solo parte dell’offerta turistica, ma elementi centrali dell’esperienza urbana quotidiana. Tra gli aspetti che hanno contribuito all’assegnazione del riconoscimento spicca la presenza di un percorso podistico inserito nel tessuto urbano e affacciato sull’Adriatico, che consente di correre e camminare in un contesto sicuro, accessibile e di grande valore paesaggistico.\r

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Guardando al 2026, Riccione rafforzerà ulteriormente il proprio impegno contro la sedentarietà con un calendario di camminate bisettimanali aperte a tutti, in partenza dal porto, pensate per promuovere la pratica motoria diffusa e stili di vita sani per cittadini, turisti e persone di tutte le età.\r

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","post_title":"Riccione conquista la Bandiera Blu e la Bandiera Azzurra","post_date":"2026-05-20T08:56:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1779267362000]}]}}