Bwh Hotels amplia il portfolio in Liguria: arrivano Sublims e Nologo Bwh Hotels Italy & South-East Europe allunga sulla Liguria e annuncia l’arrivo di due nuove strutture, il Sublimis Boutique Hotel, WorldHotels Elite di Camogli e lo Sure Hotel by Best Western Nologo di Genova, entrambe gestite da Siho – Hotel Operations. L’operazione porta a 13 il numero di strutture del network sul territorio ligure e segna al contempo un importante traguardo per Siho, la società di gestione di Bwh Hotels, che con questi nuovi ingressi raggiunge quota 6 hotel in due anni dal debutto, per un portfolio complessivo di 340 camere distribuite tra Genova, Camogli e Forlì. «L’ingresso del Sublimis Boutique Hotel e del Nologo arricchisce l’offerta in Liguria con segmenti complementari, dall’upper-upscale all’economy più innovativo – dichiara Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italy & See -. Questa operazione conferma la nostra strategia di crescita e la capacità del gruppo di offrire un ecosistema completo, capace valorizzare con la forza globale del brand l’identità delle singole strutture anche nelle destinazioni spiccatamente leisure». La gestione delle strutture è affidata a Siho, società nata per gestire gli hotel affiliati. La società si inserisce nella più ampia strategia di espansione del gruppo, affiancandosi alle partnership con operation company nazionali e internazionali, white label e albergatori indipendenti. Un ecosistema capace di integrare l’esperienza degli imprenditori associati con soluzioni gestionali stabili. «Siamo orgogliosi di queste nuove aperture che insieme rappresentano un traguardo importante e dimostrano come Siho sia una risposta concreta alle esigenze del settore e ai cambi generazionali – aggiunge Giovanni Simonetto, presidente di Siho -. La nostra missione è ottimizzare ogni aspetto operativo per garantire efficienza a livello di portafoglio, preservando la flessibilità necessaria per valorizzare le peculiarità di ogni singola realtà locale». Le strutture Il Sublimis Boutique Hotel di Camogli entra nel portfolio di BwhHotels posizionandosi nel segmento di alta gamma sotto il brand WorldHotels Elite. Ospitato in una suggestiva villa storica del XIX secolo, in uno dei borghi più belli della Riviera, l’hotel si affaccia direttamente sul mare del golfo Paradiso. Il 4 stelle dispone di 21 camere, tutte caratterizzate da una vista mozzafiato fronte mare. Concepito come rifugio “Adults Only” (dai 16 anni in su) per chi ricerca tranquillità e relax assoluto, il Sublimis invita a immergersi nella magia del borgo offrendo servizi esclusivi e momenti dedicati al benessere. Contemporaneamente, Bwh Hotels espande la sua presenza a Genova con il Nologo, che si affilia al brand Sure Hotel by Best Western. Situato nel quartiere San Vincenzo, l’hotel si trova a pochi passi dalla stazione di Genova Brignole. Le sue 56 camere, ognuna caratterizzata da una precisa scelta cromatica, evocano atmosfere musicali: un concept che dialoga perfettamente con l’anima artistica del quartiere. Condividi

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I passeggeri in viaggio verso Port Sudan dai principali mercati del Medio Oriente e del Sud-Est asiatico, come l'Oman e il Pakistan, potranno effettuare trasferimenti senza interruzioni attraverso l'aeroporto internazionale di Hamad. Questa mossa rafforza l'impegno della compagnia aerea nei confronti della connettività globale, bilanciando al contempo la crescita sostenibile con la crescente domanda di collegamenti aerei convenienti e di scambi commerciali. Qatar Airways aumenterà poi la frequenza dei voli verso le seguenti destinazioni: Alessandria, da tre voli settimanali a un massimo di sette; Il Cairo, da 28 voli settimanali a un massimo di 35; Città del Capo, da sette voli settimanali a un massimo di 10; Dar es Salaam, da tre voli settimanali a un massimo di sette; Lusaka -Harare, da cinque voli settimanali a un massimo di sette e Maputo-Durban, da quattro voli settimanali a un massimo di sette. [post_title] => Qatar Airways rafforza da giugno il network dei collegamenti verso l'Africa [post_date] => 2026-05-19T10:35:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779186950000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "bwh hotels amplia il portfolio in liguria arrivano sublims e nologo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":59,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1639,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514704","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo assetto societario per Airidea, nell’ambito del percorso di rafforzamento patrimoniale e sviluppo della società. La nuova compagine societaria vede l'ingresso, con una quota del 40%, di Global Group, società riconducibile al principe Domenico Pallavicino, con soci Domenico Antonio Pallavicino, Claudio Senzioni e Cesare Bruzzone (quota interamente sottoscritta e versata).\r

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Al 38,8%, Otto s.s., riconducibile a Gian Marco e Giovanni Vivado, Gaetano Rizzi, Matteo Gatti e Famiglia Lentini; con il 5,9% Gruppo GZeta; e infine con l'1,2% I Will s.r.l..\r

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«È inoltre in fase di definizione - spiega una nota della compagnia - un’ulteriore tranche pari al 14,1% del capitale, relativa a un investimento di euro 100.000,00 oltre sovrapprezzo pari a euro 400.000,00, attualmente oggetto di trattativa con un imprenditore del settore aviation operante all’estero e in fase di trasferimento in Italia».\r

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La società comunica inoltre che è stato deliberato un aumento di capitale pari a euro 710.000,00 oltre sovrapprezzo per euro 400.000: alla data odierna risultano già sottoscritti e versati euro 650.000.\r

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Si terrà infine entro il mese di luglio un’assemblea straordinaria finalizzata alla deliberazione di un ulteriore aumento di capitale, nell’ambito del percorso di sviluppo industriale e commerciale della società. Il nuovo consiglio di amministrazione della società è composto da Claudio Senzioni in qualità di presidente, Gian Marco Vivado quale amministratore delegato e Cesare Bruzzone, Gaetano Rizzi e Giovanni Vivado nel ruolo di consiglieri.\r

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Contestualmente, Airidea sta avviando il processo di quotazione su Euronext Growth Milan, anche attraverso le agevolazioni previste dal progetto regionale “Quota Liguria”, promosso da Regione Liguria e Filse a sostegno della crescita e dell’accesso ai mercati dei capitali da parte delle pmi liguri. \r

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«Genova è una città straordinaria che soffre da troppo tempo di una carenza di collegamenti inaccettabile che pesa ogni giorno sull’economia, sul turismo e sulla vita dei suoi cittadini - dichiara Claudio Senzioni, presidente del cda del vettore e amministratore del Principe Domenico Antonio Pallavicino -. Con l'ingresso di Global Group, società del Principe Pallavicino, in Airidea, abbiamo scelto di porci in prima linea in un progetto concreto e ambizioso: creare una compagnia aerea capace di avvicinare davvero Genova al resto d'Italia. Vogliamo offrire un'alternativa reale alle autostrade congestionate e creare tratte ad oggi inesistenti, perché chi viaggia per lavoro o per turismo non debba più rinunciare a scegliere Genova».","post_title":"Airidea: Global Group (principe Domenico Pallavicino) acquisisce il 40% delle quote","post_date":"2026-05-20T14:58:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779289135000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514672","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue il percorso di internazionalizzazione di Travel Hashtag che, dal 20 al 22 ottobre, tornerà in Nord America con tre appuntamenti consecutivi pensati per rafforzare il dialogo commerciale tra il trade internazionale e l’offerta turistica italiana.\r

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Il calendario 2026 prevede le tappe di Toronto il 20 ottobre, Philadelphia il 21 ottobre e New York City il 22 ottobre, confermando l’evoluzione del format nella sua dimensione B2B internazionale e il ruolo sempre più strategico della piattaforma nel presidio dei mercati long haul ad alta domanda verso l’Italia.\r

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Se New York rappresenta ormai un appuntamento consolidato nel percorso overseas del format, Philadelphia segna il debutto assoluto della manifestazione in una delle città simbolo della storia americana, mentre Toronto coincide con il primo ingresso ufficiale nel mercato canadese. Un passaggio significativo per Travel Hashtag, che amplia così il proprio raggio d’azione in un’area considerata sempre più dinamica per i flussi verso il nostro Paese.\r

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Alla base del progetto resta una formula volutamente selettiva, costruita attorno a incontri mirati tra operatori italiani e una platea ristretta di buyer locali, con l’obiettivo di favorire relazioni commerciali di qualità in un contesto informale e ad alto tasso relazionale.\r

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«Come da tradizione, la versione internazionale del nostro format sarà riservata a una ristretta e qualificata selezione di buyer locali, con l’obiettivo di favorire relazioni autentiche attraverso incontri “lenti”, conversazioni approfondite e momenti di networking informali accompagnati da proposte enogastronomiche espressive dei territori coinvolti – spiega Nicola Romanelli, ideatore del format - La nostra missione è continuare ad alimentare l’attenzione verso l’Italia nei mercati che mostrano maggiore apertura alla nostra offerta, creando occasioni di confronto dirette, efficaci e senza fronzoli».\r

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Con questa nuova espansione nordamericana, Travel Hashtag consolida quindi il proprio posizionamento come piattaforma di networking turistico internazionale focalizzata sulla costruzione di connessioni commerciali ad alto valore aggiunto, in una fase in cui il mercato nordamericano continua a rappresentare uno dei principali driver della domanda incoming verso l’Italia.","post_title":"Travel Hashtag accelera sul Nord America: debutto a Toronto e Philadelphia, torna New York","post_date":"2026-05-20T14:45:52+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["mercato-americano","travel-hashtag"],"post_tag_name":["Mercato americano","Travel hashtag"]},"sort":[1779288352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514681","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Air Transat, compagnia aerea canadese rappresentata in Italia da Rephouse® GSA, consolida la propria presenza sul mercato italiano con una programmazione estiva 2026 ampia e articolata, che conferma il ruolo strategico dei voli dall’Italia al Canada e amplia le opportunità di viaggio anche verso Messico, Perù, America Latina e Caraibi.\r

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La compagnia propone voli diretti da Roma, Venezia e Lamezia verso Toronto e Montréal, con operatività fino a ottobre 2026 e fino a 18 voli settimanali dall’Italia nel periodo di alta stagione. I voli dall'Italia verso Toronto e Montréal operano in modalità point-to-point, offrendo collegamenti diretti pensati per rispondere alle esigenze di un pubblico ampio e diversificato.\r

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Voli diretti per Toronto e Montréal da Roma, Venezia e Lamezia\r

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Toronto sarà raggiungibile con voli diretti da Roma, Venezia e Lamezia.\r

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Da Roma Fiumicino-Toronto opera voli fino al 24 ottobre 2026, con 3 voli a settimana, che salgono a 6 dal 18 giugno e diventano giornalieri dal 23 luglio.\r

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Da Venezia-Toronto i voli sono attivi dal 2 maggio al 24 ottobre 2026 con 2 frequenze settimanali, il martedì e il sabato, che diventano 3 dall’8 giugno al 12 settembre, con partenze il lunedì, martedì e sabato.\r

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Da Lamezia-Toronto il volo è 1 settimanale, operativo dall’11 giugno al 15 ottobre 2026 con 1 volo settimanale il giovedì. Si tratta dell’unico collegamento no-stop dalla Calabria verso Toronto!\r

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Montréal, sarà raggiungibile con voli diretti da Roma e in connessione da Venezia\r

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Da Roma Fiumicino-Montréal operativi fino al 24 ottobre 2026 con 5 frequenze settimanali, che diventano giornaliere dal 19 giugno. Da Venezia sarà inoltre possibile raggiungere Montréal con voli in connessione via Toronto, dal 2 maggio al 24 ottobre, con 2 voli settimanali, che salgono a 3 dall’8 giugno al 12 settembre.\r

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Gruppi 2026: Canada, Messico e Perù\r

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Air Transat dedica particolare attenzione al segmento gruppi, con soluzioni pensate per viaggi studio, viaggi vacanze e itinerari organizzati verso Canada, Perù e Messico. Le agenzie che programmano gruppi per l’estate 2026 possono contare su tariffe competitive, condizioni flessibili e risposta garantita entro 48 ore per richieste a partire da un minimo di 10 persone.\r

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Tra i principali vantaggi figurano i voli diretti da Roma e Venezia per Toronto, i voli diretti da Roma per Montréal, i collegamenti in connessione da Roma e Venezia per Lima e da Roma per Cancún, oltre alla combinabilità degli aeroporti, con possibilità di costruire itinerari open jaw, ad esempio con arrivo a Montréal e rientro da Toronto o viceversa.\r

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Nelle tariffe gruppi sono inclusi il bagaglio in stiva da 23 kg, il bagaglio a mano e i pasti. Toronto si conferma una destinazione particolarmente adatta ai viaggi studio, grazie a un contesto sicuro, accogliente e multiculturale, mentre l’abbinamento Toronto-Montréal consente di costruire itinerari per viaggi e avventure flessibili nel Canada dell’Est.\r

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Voli in connessione per Lima e Cancún\r

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La programmazione Air Transat 2026 si estende anche oltre il Canada. Da maggio a ottobre 2026 la compagnia offre dall’Italia collegamenti in connessione via Toronto o Montréal verso Lima e Cancún, due destinazioni di forte appeal per il mercato viaggi e vacanze.\r

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Roma Fiumicino-Lima e Venezia-Lima, è un'esperienza imperdibile per il mix unico di storia coloniale, cultura bohémien e modernità affacciata sull'Oceano Pacifico. Lima è il punto di partenza ideale per esplorare il paese, offrendo musei di alto livello, antiche rovine inca nel cuore della città e vivaci quartieri come Miraflores e Barranco.\r

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Da Roma sono previste 3 frequenze settimanali per Lima via Toronto e Montréal, mentre da Venezia il collegamento per Lima sarà disponibile 1 volta a settimana, il sabato, via Toronto.\r

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Roma Fiumicino-Cancun operato daily, Cancun è l'ideale per chi cerca spiagge di sabbia bianca e la comodità dei resort all-inclusive. Per Cancún, Air Transat propone voli in connessione giornalieri da Roma via Toronto e Montréal, con overnight a Toronto in andata a carico del passeggero\r

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I voli per Lima e Cancún sono prenotabili su tutti i GDS, con codice TS-649.\r

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Voli dal Canada verso Caraibi e America Latina\r

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Accanto ai collegamenti dall’Italia, Air Transat amplia l’offerta vendibile dalle agenzie anche con voli operati da Air Transat da Toronto e Montréal verso oltre 20 destinazioni in America Latina e Caraibi, prenotabili in GDS ed emettibili in Bsp Italia su piastrina TS-649.\r

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Il network include destinazioni in Colombia, Costa Rica, El Salvador, Cuba, Haiti, Giamaica, Guadalupa, Martinica, Messico, Porto Rico, Repubblica Dominicana e Saint Martin. Tra le mete servite figurano Cartagena, Medellin, San José, Liberia, San Salvador, Varadero, Santa Clara, Cayo Coco, Holguin, Montego Bay, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Riviera Maya-Tulum, Cozumel, Guadalajara, Puerto Vallarta, San Juan, Punta Cana, La Romana, Samaná, Puerto Plata e Philipsburg.\r

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Una proposta che consente al trade di valorizzare Air Transat non solo come vettore di riferimento per il Canada, ma anche come partner per costruire itinerari verso mete leisure ad alta domanda, con partenza dai principali hub canadesi della compagnia.\r

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«L’Italia rappresenta da sempre per Air Transat un mercato importante. Oltre all’ampliamento dei comodi voli in connessione da Roma e Venezia verso Lima e Cancún, il vettore offre una selezione di destinazioni molto richieste vendibili da Toronto o Montréal verso i Caraibi e il Centro America: mete di grande richiamo, accessibili con la qualità e l’affidabilità Air Transat - dichiara Tiziana Della Serra, MD Rephouse Gsa e Head Sales & Marketing di Air Transat -. Air Transat crede nel valore fondamentale delle agenzie di viaggio come punto di riferimento per i passeggeri: un rapporto consolidato, sostenuto da quasi 40 anni di voli sull'Italia, all'insegna dell'affidabilità, della puntualità e di tariffe sempre competitive».\r

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Una flotta interamente Airbus\r

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La programmazione Air Transat si appoggia su una flotta interamente Airbus, moderna e omogenea, pensata per garantire efficienza operativa, comfort e qualità di servizio sulle rotte internazionali. La flotta conta 43 aeromobili, tra cui 19 Airbus A321LR, 16 Airbus A330, nelle versioni A330-200 e A330-300, e 8 Airbus A321-200 ceo.\r

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I voli diretti intercontinentali dall’Italia al Canada sono operati con Airbus A330-200 e A330-300, configurati in due classi di servizio: Economy Class e Club Class.\r

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Sui voli diretti dall’Italia per Toronto e Montréal operati da Air Transat in classe economica:\r

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· pasti a bordo sono inclusi\r

· il bagaglio a mano a bordo è incluso.\r

· L’intrattenimento a bordo è in italiano su schermi touchscreen individuali.\r

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Per un’esperienza di viaggio più confortevole, la Club Class sui voli diretti dall’Italia per Toronto e Montréal prevede una cabina dedicata con posti più spaziosi, servizio dedicato, esperienza gastronomica arricchita e 2 bagagli da stiva.\r

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Contatti per le agenzie\r

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Le agenzie di viaggio possono prenotare in GDS ed emettere su piastrina Air Transat, codice TS-649, oppure rivolgersi all’ufficio biglietteria Rephouse GSA.\r

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Per prenotazioni e biglietteria: airtransat@rephouse.it | 06 59606512.\r

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Per richieste gruppi: airtransat.gruppi@rephouse.it | 06 59606512\r

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Eti - Express Travel International - annuncia l’apertura del primo ufficio in Italia a Napoli e la nomina di Claudio Guzovich come direttore commerciale Italia. L’obiettivo è rafforzare in modo strutturato la presenza sul territorio italiano, consolidando il rapporto con le agenzie di viaggio e garantendo un presidio commerciale più vicino, dinamico e costante.\r

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Il gruppo\r

Attivo dal 1998, Etitrasporta oggi oltre 600.000 passeggeri all’anno e opera con società proprie in 12 Paesi europei. Grazie a una crescita costante, a un modello integrato e a una forte specializzazione sulla destinazione Egitto, il gruppo è diventato uno dei principali player europei dedicati al Mar Rosso.\r

Il gruppo si distingue per una struttura integrata composta da tre principali comparti: Eti Viaggi, tour operator specializzato nella programmazione verso Egitto e mar Rosso; Red Sea Hotels, catena alberghiera proprietaria di 17 strutture nel mar Rosso; Cet - Cairo Express-, dmc fondata nel 1982, specializzata in viaggi ed escursioni in tutto l'Egitto con oltre 40 anni di esperienza.\r

L’apertura dell’ufficio di Napoli rappresenta un passaggio chiave nella strategia di consolidamento del brand sul mercato italiano, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento stabile per il trade e garantire un supporto diretto alle agenzie partner.\r

«Il mercato italiano rappresenta una grande opportunità per Eti. Lavoreremo per offrire al trade un prodotto sempre più competitivo, supportato da una struttura solida, affidabile e in grado di garantire qualità e continuità operativa» afferma Claudio Guzovich.","post_title":"Eti apre un ufficio a Napoli e nomina un direttore commerciale Italia","post_date":"2026-05-20T12:47:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779281274000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514670","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Francorosso e Gambero Rosso firmano insieme Viaggi nel Gusto, una nuova serie televisiva in onda su Gambero Rosso Tv.\r

Il progetto attraversa Tanzania, Kenya e Maldive, costruendo un racconto che tiene insieme cucina, territorio e pratiche locali. Le strutture tra le proposte del brand Francorosso fanno da base operativa, ma il focus si sposta costantemente verso l’esterno: comunità, territorio, attività quotidiane.\r

Le prime puntate, girate tra Zanzibar e Kenya, lavorano su questo equilibrio: da un lato il paesaggio costiero, dall’altro il rapporto tra turismo e identità locale, con un’attenzione particolare alle tradizioni gastronomiche e alle contaminazioni contemporanee.\r

Alle Maldive il racconto si amplia e prende forma attraverso una sequenza di esperienze che mettono al centro il rapporto tra uomo e ambiente: dalla coltivazione in loco delle materie prime — utilizzate direttamente nelle ricette — alle attività di pesca tradizionale, fino all’osservazione guidata dell’ecosistema marino insieme a biologi e ricercatori.\r

Il filo conduttore\r

La cucina resta il filo conduttore: non solo esecuzione di ricette firmate Gambero Rosso, ma punto di incontro tra saperi diversi. Le preparazioni si alternano tra contesti informali e collaborazioni più strutturate, mentre tecniche e ingredienti locali entrano nel racconto senza essere semplificati.\r

Accanto al cibo, trovano spazio altri elementi che definiscono l’esperienza del viaggio: pratiche di benessere, momenti collettivi, artigianato, fino alle incursioni nelle isole abitate, dove emergono progetti concreti legati alla tutela ambientale, come quelli sulla conservazione dei coralli sviluppati in collaborazione con l’università di Milano-Bicocca.\r

Il risultato è una serie che prova a spostare lo sguardo: meno cartolina, più processo. Meno racconto aspirazionale, più attenzione a ciò che succede davvero nei luoghi.\r

«Questa collaborazione nasce dalla volontà di raccontare il viaggio con uno sguardo più profondo e contemporaneo, andando oltre la semplice rappresentazione della destinazione. Francorosso mette al centro le persone, valorizza le identità locali e in questo senso Gambero Rosso è un partner naturale: la cucina diventa una chiave di accesso privilegiata, capace di connettere tradizioni e quotidianità in modo autentico» commenta Enrica Beltramo, marketing manager Alpitour e Francorosso.\r

La messa in onda è prevista per giovedì 21 maggio alle 21 e a seguire tutti giovedì sempre alle 21 sui canali 133 e 415 di Sky e sul canale 257 del Digitale Terrestre. Nei giorni successivi sarà visibile anche sulla piattaforma web di Gambero Rosso.","post_title":"Francorosso e Gambero Rosso insieme nei \"Viaggi del Gusto\"","post_date":"2026-05-20T12:39:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779280760000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514661","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_514663\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sublimis - La terrazza[/caption]\r

Bwh Hotels Italy & South-East Europe allunga sulla Liguria e annuncia l'arrivo di due nuove strutture, il Sublimis Boutique Hotel, WorldHotels Elite di Camogli e lo Sure Hotel by Best Western Nologo di Genova, entrambe gestite da Siho – Hotel Operations.\r

L’operazione porta a 13 il numero di strutture del network sul territorio ligure e segna al contempo un importante traguardo per Siho, la società di gestione di Bwh Hotels, che con questi nuovi ingressi raggiunge quota 6 hotel in due anni dal debutto, per un portfolio complessivo di 340 camere distribuite tra Genova, Camogli e Forlì.\r

«L'ingresso del Sublimis Boutique Hotel e del Nologo arricchisce l'offerta in Liguria con segmenti complementari, dall’upper-upscale all'economy più innovativo - dichiara Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italy & See -. Questa operazione conferma la nostra strategia di crescita e la capacità del gruppo di offrire un ecosistema completo, capace valorizzare con la forza globale del brand l’identità delle singole strutture anche nelle destinazioni spiccatamente leisure».\r

La gestione delle strutture è affidata a Siho, società nata per gestire gli hotel affiliati. La società si inserisce nella più ampia strategia di espansione del gruppo, affiancandosi alle partnership con operation company nazionali e internazionali, white label e albergatori indipendenti. Un ecosistema capace di integrare l'esperienza degli imprenditori associati con soluzioni gestionali stabili.\r

«Siamo orgogliosi di queste nuove aperture che insieme rappresentano un traguardo importante e dimostrano come Siho sia una risposta concreta alle esigenze del settore e ai cambi generazionali – aggiunge Giovanni Simonetto, presidente di Siho -. La nostra missione è ottimizzare ogni aspetto operativo per garantire efficienza a livello di portafoglio, preservando la flessibilità necessaria per valorizzare le peculiarità di ogni singola realtà locale».\r

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Le strutture\r

Il Sublimis Boutique Hotel di Camogli entra nel portfolio di BwhHotels posizionandosi nel segmento di alta gamma sotto il brand WorldHotels Elite. Ospitato in una suggestiva villa storica del XIX secolo, in uno dei borghi più belli della Riviera, l’hotel si affaccia direttamente sul mare del golfo Paradiso. Il 4 stelle dispone di 21 camere, tutte caratterizzate da una vista mozzafiato fronte mare. Concepito come rifugio “Adults Only” (dai 16 anni in su) per chi ricerca tranquillità e relax assoluto, il Sublimis invita a immergersi nella magia del borgo offrendo servizi esclusivi e momenti dedicati al benessere.\r

Contemporaneamente, Bwh Hotels espande la sua presenza a Genova con il Nologo, che si affilia al brand Sure Hotel by Best Western. Situato nel quartiere San Vincenzo, l’hotel si trova a pochi passi dalla stazione di Genova Brignole. Le sue 56 camere, ognuna caratterizzata da una precisa scelta cromatica, evocano atmosfere musicali: un concept che dialoga perfettamente con l’anima artistica del quartiere.\r

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L’industria ottiene piani strategici, tavoli tecnici, incentivi 4.0, 5.0, 6.0 e probabilmente presto anche 7.0 “con blockchain emozionale”. L’agricoltura riceve fondi europei, sostegni, deroghe, compensazioni climatiche e aiuti straordinari. E il turismo?\r

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Gettito\r

Eppure il settore porta allo Stato qualcosa come 70–90 miliardi di gettito fiscale l’anno. Una quantità di denaro tale che, se il turismo fosse una multinazionale, diventerebbe una monopolista mondiale.\r

Ma c’è un problema: il turismo italiano ha una caratteristica dal punto di vista politico. Funziona anche quando viene ignorato. Le persone continuano a venire: a Roma per il Colosseo, a Venezia per Venezia, in Toscana per fingere di voler trasferirsi in un casale con i cipressi, a Milano per dire che “non sembra Italia”.\r

Quindi lo Stato osserva il settore come si osserva un cactus: “Non sembra avere bisogno d’acqua. Ottimo, passiamo oltre“. Il risultato è che il turismo italiano spesso sopravvive grazie a: imprenditori familiari, lavoratori stagionali con superpoteri e stipendi da fame, città storiche costruite 700 0 500 anni prima, l'enogastronomia che è il nuovo giocattolo in bocca a tutti.\r

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Hobby\r

Nel frattempo, quando si parla di investimenti pubblici, il turismo viene trattato come un hobby collettivo anziché come una delle principali strutture nazionali. Poi arriva agosto, il Paese si riempie, gli aeroporti esplodono, i treni sono saturi, le città d’arte non respirano più e tutti ricordano improvvisamente che il turismo “è una risorsa strategica”.\r

Fino a settembre. Poi si torna a finanziare un nuovo tavolo di studio sulla competitività del settore. Naturalmente senza aria condizionata, perché i fondi non bastano.","post_title":"Il turismo italiano: la mucca da mungere che deve pure sorridere","post_date":"2026-05-20T10:46:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1779274013000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514570","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Red Sea Global si prepara a inaugurare il Four Seasons Resort and Residences Red Sea a Shura Island, in apertura il 20 maggio. Si tratta del primo resort sviluppato in joint venture all'interno del suo portfolio ad entrare nel mercato.\r

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Sviluppato in collaborazione con Kingdom Holding Company, il lancio rappresenta un traguardo condiviso per entrambe le organizzazioni e segna una nuova fase nel modello di sviluppo di Rsg, evidenziando il ruolo crescente delle partnership tra istituzioni e settore privato nella crescita del settore turistico di lusso in Arabia Saudita.\r

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«Con l'arrivo del Four Seasons, stiamo ampliando significativamente la capacità e l'offerta della destinazione del Mar Rosso, proprio in tempo per uno dei periodi di maggiore affluenza turistica del nostro calendario - ha dichiarato John Pagano, ceo del gruppo Red Sea Global -. L'apertura delle prenotazioni per il primo resort sviluppato in joint venture nel nostro portfolio rappresenta anche un importante traguardo commerciale per Rsg, a dimostrazione del valore delle partnership strategiche, della solidità della nostra proposta di investimento e della crescente fiducia del mercato nel settore turistico saudita».\r

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Il resort, del valore di 600 milioni di euro, è stato sviluppato attraverso una joint venture paritetica tra Rsg e Khc.\r

Sarmad Zok, ceo di Kingdom Hotel Investments ha dichiarato: «L'investimento di Kingdom Holding Company nel Four Seasons Resort and Residences Red Sea a Shura Island riflette il nostro costante impegno a impiegare capitali a lungo termine in asset del settore alberghiero e turistico, in linea con la Saudi Vision 2030. Insieme a Red Sea Global, questo progetto di riferimento dimostra la solidità dell'offerta turistica e il crescente appeal internazionale del mercato del turismo di lusso in Arabia Saudita».\r

Greg Djerejian, group head of investments e group chief legal officer di Red Sea Global, ha aggiunto: «La realizzazione di successo di questo resort invia un segnale forte al mercato sulla qualità delle opportunità che emergono nel portafoglio di Rsg e sulla nostra capacità di convertire l'interesse degli investitori in asset operativi, rafforzando al contempo la nostra reputazione di sviluppatore affidabile».\r

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La struttura\r

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Il Four Seasons Resort and Residences Red Sea at Shura Island offre un'oasi all'estremità orientale dell'isola, coniugando lusso rigenerativo, servizio impeccabile ed esperienze per tutta la famiglia. Circondato dall'acqua su tre lati, il resort dispone di 149 alloggi e 31 Resort Residence completamente integrati con l'ambiente esterno. Gli ospiti possono scegliere tra diverse opzioni gastronomiche, dal Sea Green all'Al Forn, fino al ristorante e piscina Spiaggia, dove gustare piatti italiani all'aperto. Per gli amanti dell'avventura, sono disponibili diverse attività acquatiche, mentre i più piccoli possono partecipare a programmi di animazione dedicati.\r

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Il resort opera in linea con i principi del turismo rigenerativo di Rsg, utilizzando esclusivamente energia rinnovabile e avvalendosi di sistemi avanzati di gestione delle acque e dei rifiuti.\r

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Questo risultato si inserisce nel quadro dell'espansione dell'offerta alberghiera e dei voli a The Red Sea, dopo che i tassi di occupazione hanno raggiunto l'82% durante gli ultimi 10 giorni del Ramadan, con una domanda che dovrebbe aumentare ulteriormente in vista dell'Eid al-Adha. Per far fronte all'aumento della domanda, Rsg aggiungerà 32 voli extra all'aeroporto internazionale del Mar Rosso durante il periodo festivo.\r

Attualmente, a The Red Sea sono operativi 11 hotel, con l'apertura di altri sei resort prevista sull'isola di Shura nei prossimi mesi.","post_title":"Red sea Global: apre il Four Seasons di Shura Island","post_date":"2026-05-19T11:00:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1779188431000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514559","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways amplia il network in Africa dal prossimo giugno, con la ripresa di alcuni voli e l'aumento delle frequenze. Dal 16 giugno il vettore ripristinerà infatti i quattro voli settimanali per le Seychelles e i due voli settimanali per Kigali; a seguire, dal 1° luglio, riprenderà anche un volo giornaliero per Marrakech.\r

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La compagnia aerea lancerà poi tre voli settimanali per Port Sudan, in Sudan, a partire dal 2 luglio. I passeggeri in viaggio verso Port Sudan dai principali mercati del Medio Oriente e del Sud-Est asiatico, come l'Oman e il Pakistan, potranno effettuare trasferimenti senza interruzioni attraverso l'aeroporto internazionale di Hamad. Questa mossa rafforza l'impegno della compagnia aerea nei confronti della connettività globale, bilanciando al contempo la crescita sostenibile con la crescente domanda di collegamenti aerei convenienti e di scambi commerciali.\r

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Qatar Airways aumenterà poi la frequenza dei voli verso le seguenti destinazioni: Alessandria, da tre voli settimanali a un massimo di sette; Il Cairo, da 28 voli settimanali a un massimo di 35; Città del Capo, da sette voli settimanali a un massimo di 10; Dar es Salaam, da tre voli settimanali a un massimo di sette; Lusaka -Harare, da cinque voli settimanali a un massimo di sette e Maputo-Durban, da quattro voli settimanali a un massimo di sette.","post_title":"Qatar Airways rafforza da giugno il network dei collegamenti verso l'Africa","post_date":"2026-05-19T10:35:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779186950000]}]}}