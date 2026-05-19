Slavonia e Baranja: il fascino autentico dell'”altra Croazia” La Croazia si dà appuntamento a Palazzo Isimbardi a Milano per festeggiare l’anniversario dell’Indipendenza. Una data importante, che ha segnato il nuovo corso di un Paese oggi in primo piano nel settore turistico. A fare gli onori di casa il console Stjepan Ribic, intervenuto anche alla presentazione di Slavonia e Baranja organizzata a margine dei festeggiamenti dalla direttrice dell’ente nazionale croato per il turismo in Italia, Viviana Vukelic. «Sono particolarmente contento di fare focus su un’area della Croazia dove sono cresciuto, che rappresenta un modo diverso e autentico di scoprire il mio Paese – ha detto il console -. La Croazia non è solo sinonimo di 1.244 isole e di turismo balneare, ma sa esprimere anche un’altra anima, ancora più autentica, legata alla natura, alle tradizioni e alla cultura locale». E’ Ivana Jurić, vicedirettrice dell’ente del turismo Slavonia-Baranja, a entrare nel vivo della presentazione: «La risorsa della Slavonia è la terra, declinata in tutti i suoi aspetti più significativi, dai grandi fiumi che la attraversano, ai vigneti che la rendono un’eccellenza in ambito enologico. Il nostro obiettivo è quello di aiutare gli italiani a scoprire un mondo diverso, più autentico, che si sviluppa in parallelo rispetto a quello della Croazia più conosciuta. L’invito è quello di venire a conoscere una terra “vera”, che ha nell’enogastronomia, nel calore della popolazione – le recensioni di Booking la pongono fra le dieci regioni più accoglienti al mondo – e nelle attrattive culturali i suoi aspetti qualificanti». Slavonia e Baranja si trovano nel nord est della Croazia, una zona che si presta a un turismo di scoperta, grazie alla presenza del parco naturale di Kopački Rit, definito “l’Amazzonia d’Europa” e di quattro aree vitivinicole che rappresentano la punta di diamante dell’offerta croata. «La nostra filosofia si basa sull’edonismo attivo, un modo di fare turismo che accompagna l’esperienza culinaria alle attività nella natura». In primo piano anche la proposta culturale, con la capitale Osijek, sulla Drava, che fa da punto di partenza per scoprire il territorio circostante dino a Dakovo e Nasice». Una destinazione diversa «Slavonia e Baranja non sono ancora molto conosciute dai turisti italiani, ma le potenzialità di sviluppo sono ampie, soprattutto per chi vuole concedersi un break di 4-5 giorni nelle stagioni di spalla, le più indicate per visitare la regione. Da non dimenticare poi il rapporto qualità-prezzo, che è assolutamente competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel resto del Paese». In evidenza i possibili pacchetti di viaggio da organizzare in abbinamento all’Ungheria. «Osijek si trova a circa 3 ore di auto sia da Zagabria sia da Budapest. Una distanza ideale per organizzare pacchetti di viaggio combinati, ideali per piccoli gruppi interessati a scoprire un angolo di Croazia ancora poco battuto e autenticamente accogliente. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514545 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_514562" align="alignleft" width="300"] Viviana Vukelic e Ivana Jurić[/caption] La Croazia si dà appuntamento a Palazzo Isimbardi a Milano per festeggiare l'anniversario dell'Indipendenza. Una data importante, che ha segnato il nuovo corso di un Paese oggi in primo piano nel settore turistico. A fare gli onori di casa il console Stjepan Ribic, intervenuto anche alla presentazione di Slavonia e Baranja organizzata a margine dei festeggiamenti dalla direttrice dell'ente nazionale croato per il turismo in Italia, Viviana Vukelic. «Sono particolarmente contento di fare focus su un'area della Croazia dove sono cresciuto, che rappresenta un modo diverso e autentico di scoprire il mio Paese - ha detto il console -. La Croazia non è solo sinonimo di 1.244 isole e di turismo balneare, ma sa esprimere anche un'altra anima, ancora più autentica, legata alla natura, alle tradizioni e alla cultura locale». E' Ivana Jurić, vicedirettrice dell’ente del turismo Slavonia-Baranja, a entrare nel vivo della presentazione: «La risorsa della Slavonia è la terra, declinata in tutti i suoi aspetti più significativi, dai grandi fiumi che la attraversano, ai vigneti che la rendono un'eccellenza in ambito enologico. Il nostro obiettivo è quello di aiutare gli italiani a scoprire un mondo diverso, più autentico, che si sviluppa in parallelo rispetto a quello della Croazia più conosciuta. L'invito è quello di venire a conoscere una terra "vera", che ha nell'enogastronomia, nel calore della popolazione - le recensioni di Booking la pongono fra le dieci regioni più accoglienti al mondo - e nelle attrattive culturali i suoi aspetti qualificanti». [caption id="attachment_514563" align="alignleft" width="256"] Il console Stjepan Ribic[/caption] Slavonia e Baranja si trovano nel nord est della Croazia, una zona che si presta a un turismo di scoperta, grazie alla presenza del parco naturale di Kopački Rit, definito "l’Amazzonia d’Europa" e di quattro aree vitivinicole che rappresentano la punta di diamante dell'offerta croata. «La nostra filosofia si basa sull'edonismo attivo, un modo di fare turismo che accompagna l'esperienza culinaria alle attività nella natura». In primo piano anche la proposta culturale, con la capitale Osijek, sulla Drava, che fa da punto di partenza per scoprire il territorio circostante dino a Dakovo e Nasice». Una destinazione diversa «Slavonia e Baranja non sono ancora molto conosciute dai turisti italiani, ma le potenzialità di sviluppo sono ampie, soprattutto per chi vuole concedersi un break di 4-5 giorni nelle stagioni di spalla, le più indicate per visitare la regione. Da non dimenticare poi il rapporto qualità-prezzo, che è assolutamente competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel resto del Paese». In evidenza i possibili pacchetti di viaggio da organizzare in abbinamento all'Ungheria. «Osijek si trova a circa 3 ore di auto sia da Zagabria sia da Budapest. Una distanza ideale per organizzare pacchetti di viaggio combinati, ideali per piccoli gruppi interessati a scoprire un angolo di Croazia ancora poco battuto e autenticamente accogliente. [post_title] => Slavonia e Baranja: il fascino autentico dell'"altra Croazia" [post_date] => 2026-05-19T10:31:38+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779186698000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514528 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Detroit debutta nella nuova Michelin Guide American Great Lakes edition e, mentre gli ispettori della guida sono già al lavoro nella regione per individuare le migliori esperienze gastronomiche locali, la selezione completa dei ristoranti sarà presentata nel 2027 durante la Michelin Guide American Great Lakes Ceremony. L’inclusione nella prestigiosa guida rappresenta un momento significativo per Detroit, che negli ultimi anni ha visto crescere rapidamente la propria scena culinaria grazie a un intreccio unico di multiculturalità, creatività, nuove generazioni di chef e valorizzazione delle tradizioni locali. Oggi la città si distingue infatti come una delle destinazioni gastronomiche più dinamiche e sorprendenti degli Stati Uniti, capace di riflettere, attraverso la cucina, la ricca identità culturale della città. La gastronomia locale racconta la storia delle diverse comunità che hanno contribuito a plasmare la città nel corso dei decenni. La scena culinaria è infatti profondamente influenzata dalle numerose culture presenti nella regione, che hanno trasformato Detroit in un vero mosaico gastronomico dove convivono tradizioni mediorientali, africane, latinoamericane, asiatiche ed europee. Tra le aree più rappresentative spicca Dearborn, sede di una delle più importanti comunità arabe degli Stati Uniti, dove ristoranti come Al Ameer, Sheeba, Malek Al Kabob e la storica Shatila Bakery offrono alcune delle esperienze di cucina mediorientale più celebrate del Paese. Anche Southwest Detroit rappresenta uno dei quartieri gastronomici più vivaci della città, celebre per la sua autentica cucina messicana e latina grazie a indirizzi iconici come Taqueria Mi Pueblo e Tacos Wuey Detroit. Accanto alle realtà storiche, Detroit continua ad attrarre una nuova generazione di chef e imprenditori che stanno contribuendo a ridefinire l’identità culinaria della città attraverso progetti innovativi e contemporanei. [post_title] => Detroit e il suo mosaico gastronomico debuttano nella Michelin Guide [post_date] => 2026-05-19T10:30:23+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779186623000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514536 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il cuore verde della Slovenia torna d'attualità in occasione del tradizionale Premio Stampa organizzato da Adutei. «Quest'anno ci concentreremo sia sul cicloturismo, sia sul segmento dedicato a terme e benessere. Si tratta di prodotti in grado di attrarre una clientela attenta alla sostenibilità, interessata ad approfondire il legame con il territorio e tendenzialmente, specie nel caso del turismo rigenerativo, alto spendente» spiega il direttore dell'ente sloveno per il turismo in Italia, Aljosa Ota. Fra le novità presentate dal manager, le Slovenia Green Routes: sei itinerari tematici che coprono l'intero territorio nazionale, ciascuno con una propria identità e una propria velocità di scoperta. Ogni tappa, ogni hotel, ogni ristorante lungo il percorso porta il marchio Slovenia Green, la certificazione nazionale che garantisce standard reali di sostenibilità ambientale e rispetto per le comunità locali. Le Green Routes Fra le altre, Ota segnala la Slovenia Green Gourmet Route: « è il percorso più lungo adatto a chi ama abbinare, alla pratica sportiva, la buona cucina». Quindici giorni, oltre 860 chilometri tra bici e treno, 16 tappe che attraversano quasi tutta la Slovenia da ovest a est. In evidenza anche la Slovenia Green Wellness Route, che collega in 16 tappe le principali destinazioni termali del Paese, attraversando la Slovenia centrale e orientale. Per chi vuole scoprire i percorsi meno battuti, «la Slovenia Green Pannonian Route è l'itinerario che svela una Slovenia meno conosciuta - spiega Ota -: tre giorni, un anello che parte e arriva a Murska Sobota, nel Pomurje, la regione più orientale del paese ai confini con Austria, Ungheria e Croazia». Comun denominatore di tutti gli itinerari è la possibilità di entrare nel vivo di un territorio vicino, accogliente ed estremamente vario. [post_title] => Slovenia: obiettivo sulle Green Routes, fra cicloturismo e buona cucina [post_date] => 2026-05-19T09:14:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779182061000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514502 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Eurovision Song Contest 2026 si è chiuso il 16 maggio a Vienna con numeri importanti: settimane di eventi, delegazioni da 40 paesi, decine di migliaia di spettatori provenienti da tutta Europa. La Wiener Stadthalle - la più grande sala eventi dell’Austria, già sede del Contest nel 2015 - ha ospitato le due semifinali del 12 e 14 maggio e la grande finale del 16. Un appuntamento che, al di là della competizione musicale, rappresenta ormai uno dei principali driver di traffico turistico e aereo del continente. Quest’anno ha confermato la capacità della capitale austriaca di assorbire grandi volumi con un’offerta ricettiva e logistica all’altezza. EasyJet, official airline partner del contest nell’ambito di un accordo pluriennale, ha presidiato la manifestazione con una strategia di prodotto coerente: livrea dedicata sull’aeromobile, iniziative a tema a bordo e accesso privilegiato all’esperienza Eurovision per stampa e partner. Sul mercato italiano, la leva principale è stata la tratta Milano Linate-Vienna, operata con circa sette frequenze settimanali dirette (collegamento city-friendly, rapido e competitivo per chi, dal Nord Italia, voleva raggiungere la capitale austriaca senza scali né perdite di tempo). Vienna si è confermata destinazione solida e diversificabile. La settimana dell’Eurovision ha acceso i riflettori sulla città, ma il prodotto regge anche fuori dal calendario degli eventi: dal centro imperiale ai quartieri più autentici come Spittelberg (vicoli acciottolati, palazzi Biedermeier e un’atmosfera di villaggio urbano nel cuore del settimo distretto) l’offerta per il trade è ampia e si presta a itinerari differenziati rispetto ai circuiti standard e ormai già conosciuti. Ora lo sguardo si sposta al prossimo anno. La vittoria di Dara con “Bangaranga” consegna alla Bulgaria il testimone per l’organizzazione dell’edizione 2027, con Sofia già indicata dalla broadcaster Bnt come città candidata principale - senza dimenticarsi dell’opzione Burgas. Per easyJet e per gli altri operatori italiani, si apre una domanda concreta: quali connessioni dall’Italia verso la Bulgaria verranno sviluppate o rafforzate in vista del prossimo Eurovision? La risposta arriverà nei prossimi mesi, e sarà un indicatore utile per chi sta già costruendo il prodotto sulla destinazione. (Micòl Rossi) [gallery ids="514504,514505,514503"] [post_title] => EasyJet e la scommessa vincente sull'Eurovision Song Contest [post_date] => 2026-05-18T13:47:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779112027000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514490 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_514491" align="alignleft" width="300"] Ettore Cavallino[/caption] «Il motto di Accor è “Pioneering the Art of Responsible Hospitality, Connecting Cultures, with Heartfelt Care” e questo dice in maniera concreta quanto sia reale il nostro impegno nella sostenibilità, anche nella parte lusso». Ha esordito così Ettore Cavallino, vice president development luxury Southern & Eastern Europe di Accor, prendendo la parola al talk Luxury Hospitality & Sustainability organizzato da Deloitte. «Il mondo dell’ospitalità riflette quello esterno: quindi Accor deve stare al passo con le sempre nuove esigenze dei clienti e impegnarsi seriamente nella sostenibilità, anche dal punto di vista sociale. Il 60% del network di Accor è certificato: questo ha un grande valore. Il cambiamento è netto rispetto al passato: prima il lusso era legato all’opulenza, oggi lo sguardo è diverso. Bisogna comprendere e agire». Un sentiment nuovo «Tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 abbiamo deciso di intervistare i nostri partner, operatori e investitori per comprendere quale fosse il loro “sentiment” rispetto al tema della sostenibilità, che fino a qualche anno prima era percepita come un costo. L’80% dei nostri clienti riteneva cruciale questo impegno. Ci sono dei punti fondamentali: ci si chiede come accedere alla green financing; poi bisogna capire come ridurre il rischio - perché la normativa diventerà sempre più stringente. Anche il tema mice è rilevante e poi c’è il credito di immagine, perché l’investimento green ha un payback molto veloce - tra i 2 e i 5 anni - e una riduzione del 20% dei costi. Inoltre, c’è il valore dell’asset. Bisogna poi toccare un punto a volte sottovalutato, ma che nel lusso è fondamentale, cioè la parte collegata alla forza lavoro, ai diritti umani e alle condizioni di lavoro; un ambito in cui l'interazione con il territorio diventa fondamentale. Si parla di una forza lavoro di qualità che dev’essere coinvolta e formata nell’ambito di un progetto. Questa formazione, legata in particolare alla sostenibilità, è una chiave per attrarre e tenere nuovi talenti e verrà poi trasmessa all'ospite». «Penso, ad esempio, alla figura del butler del Raffles. – prosegue Cavallino - È sicuramente più facile avere un butler in Medio Oriente piuttosto che in Europa, ma vogliamo potenziare una figura professionale il cui ruolo verrà interpretato in maniera moderna, sempre al servizio dell’ospite. Dal punto di vista della sostenibilità Accor è stata pioniere con azioni concrete come la rimozione della single-use-plastic. I clienti guardano, premiano e sono disposti a spendere di più se una struttura persegue questo impegno in maniera responsabile e il nostro impegno in questa direzione è assolutamente trasversale, non riguarda solo il lusso. L’idea è di avere un approccio tailor made dedicato a ogni singolo progetto affinché diventi qualcosa di autentico. Perché ciò accada è necessario che ci sia un legame forte con il tessuto sociale, con la cultura locale; che l’albergo e l’esperienza leghino in maniera significativa l’idea del brand con la cultura locale. Sono temi, come quello della restituzione, che Accor prende in maniera seria e convinta». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Accor, Ettore Cavallino: «Questo è il volto del nuovo lusso» [post_date] => 2026-05-18T12:55:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779108957000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514462 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Caribe Bay, il parco a tema acquatico di Jesolo, a due passi da Venezia, prima dell’avvio di stagione, registra un incremento delle prenotazioni di pacchetti Parco+Hotel del 50% sul 2025, con un’ottima risposta non solo dall’Italia, ma anche da Austria, Germania, Slovenia e Ungheria. Nominato per 15 volte Miglior Parco acquatico d’Italia ai Parksmania awards, tra i più famosi su scala internazionale, Caribe Bay è un’oasi di 80.000 m² con 3.500 palme, perfetta per una pausa tropicale tra le lagune. Ci sono attrazioni per tutti i segmenti come Captain Spacemaker, lo scivolo più alto d'Europa, Pirates’ Bay, una baia dedicata alle famiglie. Per rafforzare ulteriormente l’offerta di pacchetti e minivacanze “chiavi in mano”, da quest’anno il Parco ha lanciato il proprio tour operator, Caribe Bay Booking: grazie a una sinergia ancora più stretta con hotel, camping, residence e altre strutture del territorio, la visita al Parco si trasforma in una mini-vacanza, facile da prenotare e adatta a famiglie, coppie e gruppi di amici, con tutte le garanzie di sicurezza, affidabilità e assistenza previste dal turismo organizzato. “In linea con i grandi parchi internazionali, Caribe Bay ha colto l’esigenza di offrire ai propri ospiti un’esperienza completa, trasformando la visita al Parco in un’opportunità di vacanza strutturata – spiega Stefano Tamborino, commercial director Caribe Bay – con l’introduzione dei pacchetti 'Parco+Hotel', abbiamo integrato il divertimento con il relax della spiaggia di Jesolo e il fascino di Venezia”. Per la stagione 2026, Caribe Bay ha riservato 11.200 camere ai pacchetti Parco+Hotel, dato in crescita del 25% rispetto al 2025 e del 54% sul 2023. I pacchetti sono prenotabili online attraverso la piattaforma del Parco e nelle agenzie di viaggio. [post_title] => Caribe Bay lancia il proprio tour operator. A Maggio incremento prenotazioni del 50% [post_date] => 2026-05-18T10:57:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio [1] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio [1] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779101840000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514440 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Conto alla rovescia per il decollo della nuova rotta di Vueling che, a partire dal prossimo 17 giugno, collegherà Firenze a Minorca. La compagnia aerea del gruppo Iag è la prima e unica a operare questa rotta dall’Italia: il collegamento stagionale sarà attivo dal 17 giugno al 12 settembre 2026 con due frequenze settimanali, per voli in partenza nei giorni di mercoledì e sabato. Con questa novità, Vueling amplia ulteriormente il ventaglio delle destinazioni dirette già servite da Firenze: Barcellona (con fino a 29 voli settimanali); Madrid (fino a 19); Londra Gatwick (fino a 18); Parigi Orly (fino a 18); Catania (fino a 5); Bruxelles (fino a 3). Per chi desidera esplorare poi anche le altre isole delle Baleari, Vueling opera anche numerosi collegamenti pensati per vivere al meglio l’estate nel Mediterraneo. Ibiza è raggiungibile con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Malpensa, ideale per chi cerca spiagge iconiche, tramonti spettacolari e una vivace vita notturna. Palma de Mallorca è invece facilmente raggiungibile tramite collegamenti via Barcellona, porta d’ingresso perfetta per scoprire il fascino dell’isola tra calette turchesi, patrimonio culturale e gastronomia locale. Infine, chi sogna un soggiorno a Formentera può volare fino a Ibiza e proseguire comodamente in traghetto verso l’isola, celebre per le sue acque cristalline e l’atmosfera rilassata. [post_title] => Vueling scalda i motori sulla Firenze-Minorca: decollo il 17 giugno [post_date] => 2026-05-18T10:19:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1779099551000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514395 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Austria investe sul turismo culturale e punta a rafforzare ulteriormente il legame con il mercato italiano, sempre più in crescita. Tra le destinazioni su cui si sta puntando maggiormente, figura la Stiria. Anche conosciuta come la “Toscana dell’Austria” per i suoi paesaggi collinari, i vigneti, la produzione vinicola e la qualità dell’offerta enogastronomica, la regione - situata nell’area centrorientale del Paese, al confine con la Slovenia - è oggi ancora più facilmente raggiungibile dal nord Italia grazie alla nuova linea ferroviaria ad alta velocità Koralm, inaugurata a dicembre. Anche Klagenfurt, in Carinzia, e Salisburgo rafforzano il legame con l’Italia attraverso l’introduzione, a partire da giugno, del nuovo volo diretto SkyAlps da Roma. Un potenziamento dei collegamenti che si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione dell’offerta culturale e territoriale austriaca. In questo contesto, l’Eurovision Song Contest rappresenta per il Paese una vetrina strategica a livello internazionale. «L’evento offrirà infatti l’opportunità di rafforzare l’immagine dell’Austria come destinazione capace di ospitare grandi appuntamenti internazionali e di valorizzare la propria identità musicale, che non si limita alla tradizione classica ma include anche una vivace scena musicale contemporanea fatta di iniziative come il Festival di Salisburgo, il Bregenzer Festival, e tutta la programmazione culturale di Vienna». dichiara Herwig Kolzer, direttore di Austria Turismo Italia e Spagna (nella foto). Nonostante il perdurare del conflitto in Medio Oriente e il contesto internazionale incerto, l’impatto sul turismo austriaco rimane contenuto. «Molti dei nostri turisti provengono da Paesi confinanti come Germania, Svizzera e anche Italia - spiega il direttore -. Per questi paesi siamo una destinazione molto sicura, il che è un fattore rilevante in una situazione come quella attuale». Per quanto riguarda l’aumento dei prezzi, questo ha avuto effetto sul turismo austriaco ma nonostante ciò «Non registriamo diminuzioni nel numero di turisti. Anzi, ritengo che questa quota rimarrà invariata o possa persino aumentare, anche se è probabile che la spesa media risulti leggermente più contenuta». (Elisa Biagioli) [post_title] => Austria: estate all’insegna della cultura e nuovi collegamenti con l’Italia [post_date] => 2026-05-15T13:16:49+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1778851009000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 514361 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet plana sulla primavera del 2027 aprendo le vendite con oltre 5,4 milioni di posti disponibili su quasi 30.000 voli da e per l’Italia, per viaggiare nel periodo compreso tra il 22 marzo e il 13 giugno 2027. Per permettere ai propri passeggeri di organizzare le vacanze con la massima serenità, easyJet conferma l'impegno “Prenota senza pensieri” con cui garantisce che le tariffe non subiranno alcun aumento dopo la prenotazione, proteggendo i viaggiatori dai rincari dei costi del carburante. "Inoltre - si legge nella nota della compagnia aerea - nella remota eventualità in cui si rendesse necessario cancellare un volo per motivi indipendenti dalla volontà della compagnia, ai passeggeri sarà sempre garantito il rimborso o l’offerta di un volo alternativo". Numerose e diverse le destinazioni raggiungibili dall'Italia: dall’Isola di Sal, nell’arcipelago di Capo Verde al mar Rosso, per scoprire la barriera corallina di Sharm el-Sheikh, Marsa Alam e il fascino millenario di Luxor, senza dimenticare le grandi destinazioni del Mediterraneo: dalle isole Baleari, con Palma de Maiorca e Ibiza, fino alle Canarie, tra Fuerteventura, Tenerife e Gran Canaria. Chi è invece alla ricerca di paesaggi spettacolari e atmosfere fuori dall’ordinario può volare verso Reykjavik, in Islanda, per immergersi tra geyser, ghiacciai e natura. La stagione primaverile è anche il momento ideale per concedersi un city break europeo, tra cultura e lifestyle: dalle grandi capitali come Vienna, Bruxelles e Francoforte a Bilbao, fino a mete sempre amate come Praga, Barcellona e Amsterdam, o Edimburgo. Non manca infine la possibilità di riscoprire l’Italia, con collegamenti verso il Sud da Milano Malpensa e Linate a Brindisi; oppure verso Palermo e Catania. Oltre alla Sardegna, raggiungibile tutto l’anno con voli per Cagliari da Milano Malpensa. [post_title] => L'anticipo easyJet: in vendita i voli della primavera 2027, 5,4 mln di posti da e per l'Italia [post_date] => 2026-05-15T11:10:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1778843442000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "slavonia e baranja il fascino autentico dellaltra croazia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":73,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1001,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514545","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_514562\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Viviana Vukelic e Ivana Jurić[/caption]\r

\r

La Croazia si dà appuntamento a Palazzo Isimbardi a Milano per festeggiare l'anniversario dell'Indipendenza. Una data importante, che ha segnato il nuovo corso di un Paese oggi in primo piano nel settore turistico. A fare gli onori di casa il console Stjepan Ribic, intervenuto anche alla presentazione di Slavonia e Baranja organizzata a margine dei festeggiamenti dalla direttrice dell'ente nazionale croato per il turismo in Italia, Viviana Vukelic.\r

\r

«Sono particolarmente contento di fare focus su un'area della Croazia dove sono cresciuto, che rappresenta un modo diverso e autentico di scoprire il mio Paese - ha detto il console -. La Croazia non è solo sinonimo di 1.244 isole e di turismo balneare, ma sa esprimere anche un'altra anima, ancora più autentica, legata alla natura, alle tradizioni e alla cultura locale».\r

\r

E' Ivana Jurić, vicedirettrice dell’ente del turismo Slavonia-Baranja, a entrare nel vivo della presentazione: «La risorsa della Slavonia è la terra, declinata in tutti i suoi aspetti più significativi, dai grandi fiumi che la attraversano, ai vigneti che la rendono un'eccellenza in ambito enologico. Il nostro obiettivo è quello di aiutare gli italiani a scoprire un mondo diverso, più autentico, che si sviluppa in parallelo rispetto a quello della Croazia più conosciuta. L'invito è quello di venire a conoscere una terra \"vera\", che ha nell'enogastronomia, nel calore della popolazione - le recensioni di Booking la pongono fra le dieci regioni più accoglienti al mondo - e nelle attrattive culturali i suoi aspetti qualificanti».\r

\r

[caption id=\"attachment_514563\" align=\"alignleft\" width=\"256\"] Il console Stjepan Ribic[/caption]\r

\r

Slavonia e Baranja si trovano nel nord est della Croazia, una zona che si presta a un turismo di scoperta, grazie alla presenza del parco naturale di Kopački Rit, definito \"l’Amazzonia d’Europa\" e di quattro aree vitivinicole che rappresentano la punta di diamante dell'offerta croata. «La nostra filosofia si basa sull'edonismo attivo, un modo di fare turismo che accompagna l'esperienza culinaria alle attività nella natura». In primo piano anche la proposta culturale, con la capitale Osijek, sulla Drava, che fa da punto di partenza per scoprire il territorio circostante dino a Dakovo e Nasice».\r

Una destinazione diversa\r

«Slavonia e Baranja non sono ancora molto conosciute dai turisti italiani, ma le potenzialità di sviluppo sono ampie, soprattutto per chi vuole concedersi un break di 4-5 giorni nelle stagioni di spalla, le più indicate per visitare la regione. Da non dimenticare poi il rapporto qualità-prezzo, che è assolutamente competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel resto del Paese».\r

\r

In evidenza i possibili pacchetti di viaggio da organizzare in abbinamento all'Ungheria. «Osijek si trova a circa 3 ore di auto sia da Zagabria sia da Budapest. Una distanza ideale per organizzare pacchetti di viaggio combinati, ideali per piccoli gruppi interessati a scoprire un angolo di Croazia ancora poco battuto e autenticamente accogliente.\r

\r

","post_title":"Slavonia e Baranja: il fascino autentico dell'\"altra Croazia\"","post_date":"2026-05-19T10:31:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1779186698000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514528","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Detroit debutta nella nuova Michelin Guide American Great Lakes edition e, mentre gli ispettori della guida sono già al lavoro nella regione per individuare le migliori esperienze gastronomiche locali, la selezione completa dei ristoranti sarà presentata nel 2027 durante la Michelin Guide American Great Lakes Ceremony.\r

\r

L’inclusione nella prestigiosa guida rappresenta un momento significativo per Detroit, che negli ultimi anni ha visto crescere rapidamente la propria scena culinaria grazie a un intreccio unico di multiculturalità, creatività, nuove generazioni di chef e valorizzazione delle tradizioni locali.\r

\r

Oggi la città si distingue infatti come una delle destinazioni gastronomiche più dinamiche e sorprendenti degli Stati Uniti, capace di riflettere, attraverso la cucina, la ricca identità culturale della città.\r

\r

La gastronomia locale racconta la storia delle diverse comunità che hanno contribuito a plasmare la città nel corso dei decenni. La scena culinaria è infatti profondamente influenzata dalle numerose culture presenti nella regione, che hanno trasformato Detroit in un vero mosaico gastronomico dove convivono tradizioni mediorientali, africane, latinoamericane, asiatiche ed europee.\r

\r

Tra le aree più rappresentative spicca Dearborn, sede di una delle più importanti comunità arabe degli Stati Uniti, dove ristoranti come Al Ameer, Sheeba, Malek Al Kabob e la storica Shatila Bakery offrono alcune delle esperienze di cucina mediorientale più celebrate del Paese.\r

\r

Anche Southwest Detroit rappresenta uno dei quartieri gastronomici più vivaci della città, celebre per la sua autentica cucina messicana e latina grazie a indirizzi iconici come Taqueria Mi Pueblo e Tacos Wuey Detroit.\r

\r

Accanto alle realtà storiche, Detroit continua ad attrarre una nuova generazione di chef e imprenditori che stanno contribuendo a ridefinire l’identità culinaria della città attraverso progetti innovativi e contemporanei.","post_title":"Detroit e il suo mosaico gastronomico debuttano nella Michelin Guide","post_date":"2026-05-19T10:30:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1779186623000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514536","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il cuore verde della Slovenia torna d'attualità in occasione del tradizionale Premio Stampa organizzato da Adutei. «Quest'anno ci concentreremo sia sul cicloturismo, sia sul segmento dedicato a terme e benessere. Si tratta di prodotti in grado di attrarre una clientela attenta alla sostenibilità, interessata ad approfondire il legame con il territorio e tendenzialmente, specie nel caso del turismo rigenerativo, alto spendente» spiega il direttore dell'ente sloveno per il turismo in Italia, Aljosa Ota.\r

\r

Fra le novità presentate dal manager, le Slovenia Green Routes: sei itinerari tematici che coprono l'intero territorio nazionale, ciascuno con una propria identità e una propria velocità di scoperta. Ogni tappa, ogni hotel, ogni ristorante lungo il percorso porta il marchio Slovenia Green, la certificazione nazionale che garantisce standard reali di sostenibilità ambientale e rispetto per le comunità locali.\r

Le Green Routes\r

Fra le altre, Ota segnala la Slovenia Green Gourmet Route: « è il percorso più lungo adatto a chi ama abbinare, alla pratica sportiva, la buona cucina». Quindici giorni, oltre 860 chilometri tra bici e treno, 16 tappe che attraversano quasi tutta la Slovenia da ovest a est.\r

In evidenza anche la Slovenia Green Wellness Route, che collega in 16 tappe le principali destinazioni termali del Paese, attraversando la Slovenia centrale e orientale.\r

Per chi vuole scoprire i percorsi meno battuti, «la Slovenia Green Pannonian Route è l'itinerario che svela una Slovenia meno conosciuta - spiega Ota -: tre giorni, un anello che parte e arriva a Murska Sobota, nel Pomurje, la regione più orientale del paese ai confini con Austria, Ungheria e Croazia».\r

Comun denominatore di tutti gli itinerari è la possibilità di entrare nel vivo di un territorio vicino, accogliente ed estremamente vario.","post_title":"Slovenia: obiettivo sulle Green Routes, fra cicloturismo e buona cucina","post_date":"2026-05-19T09:14:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1779182061000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514502","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

L’Eurovision Song Contest 2026 si è chiuso il 16 maggio a Vienna con numeri importanti: settimane di eventi, delegazioni da 40 paesi, decine di migliaia di spettatori provenienti da tutta Europa.\r

\r

La Wiener Stadthalle - la più grande sala eventi dell’Austria, già sede del Contest nel 2015 - ha ospitato le due semifinali del 12 e 14 maggio e la grande finale del 16. Un appuntamento che, al di là della competizione musicale, rappresenta ormai uno dei principali driver di traffico turistico e aereo del continente. Quest’anno ha confermato la capacità della capitale austriaca di assorbire grandi volumi con un’offerta ricettiva e logistica all’altezza.\r

\r

EasyJet, official airline partner del contest nell’ambito di un accordo pluriennale, ha presidiato la manifestazione con una strategia di prodotto coerente: livrea dedicata sull’aeromobile, iniziative a tema a bordo e accesso privilegiato all’esperienza Eurovision per stampa e partner. Sul mercato italiano, la leva principale è stata la tratta Milano Linate-Vienna, operata con circa sette frequenze settimanali dirette (collegamento city-friendly, rapido e competitivo per chi, dal Nord Italia, voleva raggiungere la capitale austriaca senza scali né perdite di tempo).\r

Vienna si è confermata destinazione solida e diversificabile. La settimana dell’Eurovision ha acceso i riflettori sulla città, ma il prodotto regge anche fuori dal calendario degli eventi: dal centro imperiale ai quartieri più autentici come Spittelberg (vicoli acciottolati, palazzi Biedermeier e un’atmosfera di villaggio urbano nel cuore del settimo distretto) l’offerta per il trade è ampia e si presta a itinerari differenziati rispetto ai circuiti standard e ormai già conosciuti.\r

Ora lo sguardo si sposta al prossimo anno. La vittoria di Dara con “Bangaranga” consegna alla Bulgaria il testimone per l’organizzazione dell’edizione 2027, con Sofia già indicata dalla broadcaster Bnt come città candidata principale - senza dimenticarsi dell’opzione Burgas. Per easyJet e per gli altri operatori italiani, si apre una domanda concreta: quali connessioni dall’Italia verso la Bulgaria verranno sviluppate o rafforzate in vista del prossimo Eurovision? La risposta arriverà nei prossimi mesi, e sarà un indicatore utile per chi sta già costruendo il prodotto sulla destinazione.\r

\r

(Micòl Rossi)\r

\r

[gallery ids=\"514504,514505,514503\"]","post_title":"EasyJet e la scommessa vincente sull'Eurovision Song Contest","post_date":"2026-05-18T13:47:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779112027000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514490","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_514491\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ettore Cavallino[/caption]\r

\r

«Il motto di Accor è “Pioneering the Art of Responsible Hospitality, Connecting Cultures, with Heartfelt Care” e questo dice in maniera concreta quanto sia reale il nostro impegno nella sostenibilità, anche nella parte lusso». Ha esordito così Ettore Cavallino, vice president development luxury Southern & Eastern Europe di Accor, prendendo la parola al talk Luxury Hospitality & Sustainability organizzato da Deloitte.\r

\r

«Il mondo dell’ospitalità riflette quello esterno: quindi Accor deve stare al passo con le sempre nuove esigenze dei clienti e impegnarsi seriamente nella sostenibilità, anche dal punto di vista sociale. Il 60% del network di Accor è certificato: questo ha un grande valore. Il cambiamento è netto rispetto al passato: prima il lusso era legato all’opulenza, oggi lo sguardo è diverso. Bisogna comprendere e agire».\r

Un sentiment nuovo\r

«Tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 abbiamo deciso di intervistare i nostri partner, operatori e investitori per comprendere quale fosse il loro “sentiment” rispetto al tema della sostenibilità, che fino a qualche anno prima era percepita come un costo. L’80% dei nostri clienti riteneva cruciale questo impegno. Ci sono dei punti fondamentali: ci si chiede come accedere alla green financing; poi bisogna capire come ridurre il rischio - perché la normativa diventerà sempre più stringente. Anche il tema mice è rilevante e poi c’è il credito di immagine, perché l’investimento green ha un payback molto veloce - tra i 2 e i 5 anni - e una riduzione del 20% dei costi. Inoltre, c’è il valore dell’asset. Bisogna poi toccare un punto a volte sottovalutato, ma che nel lusso è fondamentale, cioè la parte collegata alla forza lavoro, ai diritti umani e alle condizioni di lavoro; un ambito in cui l'interazione con il territorio diventa fondamentale. Si parla di una forza lavoro di qualità che dev’essere coinvolta e formata nell’ambito di un progetto. Questa formazione, legata in particolare alla sostenibilità, è una chiave per attrarre e tenere nuovi talenti e verrà poi trasmessa all'ospite».\r

\r

«Penso, ad esempio, alla figura del butler del Raffles. – prosegue Cavallino - È sicuramente più facile avere un butler in Medio Oriente piuttosto che in Europa, ma vogliamo potenziare una figura professionale il cui ruolo verrà interpretato in maniera moderna, sempre al servizio dell’ospite. Dal punto di vista della sostenibilità Accor è stata pioniere con azioni concrete come la rimozione della single-use-plastic. I clienti guardano, premiano e sono disposti a spendere di più se una struttura persegue questo impegno in maniera responsabile e il nostro impegno in questa direzione è assolutamente trasversale, non riguarda solo il lusso. L’idea è di avere un approccio tailor made dedicato a ogni singolo progetto affinché diventi qualcosa di autentico. Perché ciò accada è necessario che ci sia un legame forte con il tessuto sociale, con la cultura locale; che l’albergo e l’esperienza leghino in maniera significativa l’idea del brand con la cultura locale. Sono temi, come quello della restituzione, che Accor prende in maniera seria e convinta».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Accor, Ettore Cavallino: «Questo è il volto del nuovo lusso»","post_date":"2026-05-18T12:55:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1779108957000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514462","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Caribe Bay, il parco a tema acquatico di Jesolo, a due passi da Venezia, prima dell’avvio di stagione, registra un incremento delle prenotazioni di pacchetti Parco+Hotel del 50% sul 2025, con un’ottima risposta non solo dall’Italia, ma anche da Austria, Germania, Slovenia e Ungheria.\r

\r

Nominato per 15 volte Miglior Parco acquatico d’Italia ai Parksmania awards, tra i più famosi su scala internazionale, Caribe Bay è un’oasi di 80.000 m² con 3.500 palme, perfetta per una pausa tropicale tra le lagune. Ci sono attrazioni per tutti i segmenti come Captain Spacemaker, lo scivolo più alto d'Europa, Pirates’ Bay, una baia dedicata alle famiglie.\r

\r

Per rafforzare ulteriormente l’offerta di pacchetti e minivacanze “chiavi in mano”, da quest’anno il Parco ha lanciato il proprio tour operator, Caribe Bay Booking: grazie a una sinergia ancora più stretta con hotel, camping, residence e altre strutture del territorio, la visita al Parco si trasforma in una mini-vacanza, facile da prenotare e adatta a famiglie, coppie e gruppi di amici, con tutte le garanzie di sicurezza, affidabilità e assistenza previste dal turismo organizzato.\r

\r

“In linea con i grandi parchi internazionali, Caribe Bay ha colto l’esigenza di offrire ai propri ospiti un’esperienza completa, trasformando la visita al Parco in un’opportunità di vacanza strutturata – spiega Stefano Tamborino, commercial director Caribe Bay – con l’introduzione dei pacchetti 'Parco+Hotel', abbiamo integrato il divertimento con il relax della spiaggia di Jesolo e il fascino di Venezia”.\r

\r

Per la stagione 2026, Caribe Bay ha riservato 11.200 camere ai pacchetti Parco+Hotel, dato in crescita del 25% rispetto al 2025 e del 54% sul 2023. I pacchetti sono prenotabili online attraverso la piattaforma del Parco e nelle agenzie di viaggio.","post_title":"Caribe Bay lancia il proprio tour operator. A Maggio incremento prenotazioni del 50%","post_date":"2026-05-18T10:57:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","senza-categoria"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1779101840000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per il decollo della nuova rotta di Vueling che, a partire dal prossimo 17 giugno, collegherà Firenze a Minorca.\r

\r

La compagnia aerea del gruppo Iag è la prima e unica a operare questa rotta dall’Italia: il collegamento stagionale sarà attivo dal 17 giugno al 12 settembre 2026 con due frequenze settimanali, per voli in partenza nei giorni di mercoledì e sabato.\r

\r

Con questa novità, Vueling amplia ulteriormente il ventaglio delle destinazioni dirette già servite da Firenze: Barcellona (con fino a 29 voli settimanali); Madrid (fino a 19); Londra Gatwick (fino a 18); Parigi Orly (fino a 18); Catania (fino a 5); Bruxelles (fino a 3).\r

\r

Per chi desidera esplorare poi anche le altre isole delle Baleari, Vueling opera anche numerosi collegamenti pensati per vivere al meglio l’estate nel Mediterraneo.\r

\r

Ibiza è raggiungibile con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Malpensa, ideale per chi cerca spiagge iconiche, tramonti spettacolari e una vivace vita notturna. Palma de Mallorca è invece facilmente raggiungibile tramite collegamenti via Barcellona, porta d’ingresso perfetta per scoprire il fascino dell’isola tra calette turchesi, patrimonio culturale e gastronomia locale. Infine, chi sogna un soggiorno a Formentera può volare fino a Ibiza e proseguire comodamente in traghetto verso l’isola, celebre per le sue acque cristalline e l’atmosfera rilassata.","post_title":"Vueling scalda i motori sulla Firenze-Minorca: decollo il 17 giugno","post_date":"2026-05-18T10:19:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779099551000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514395","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Austria investe sul turismo culturale e punta a rafforzare ulteriormente il legame con il mercato italiano, sempre più in crescita. Tra le destinazioni su cui si sta puntando maggiormente, figura la Stiria. Anche conosciuta come la “Toscana dell’Austria” per i suoi paesaggi collinari, i vigneti, la produzione vinicola e la qualità dell’offerta enogastronomica, la regione - situata nell’area centrorientale del Paese, al confine con la Slovenia - è oggi ancora più facilmente raggiungibile dal nord Italia grazie alla nuova linea ferroviaria ad alta velocità Koralm, inaugurata a dicembre.\r

\r

Anche Klagenfurt, in Carinzia, e Salisburgo rafforzano il legame con l’Italia attraverso l’introduzione, a partire da giugno, del nuovo volo diretto SkyAlps da Roma. Un potenziamento dei collegamenti che si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione dell’offerta culturale e territoriale austriaca.\r

\r

In questo contesto, l’Eurovision Song Contest rappresenta per il Paese una vetrina strategica a livello internazionale. «L’evento offrirà infatti l’opportunità di rafforzare l’immagine dell’Austria come destinazione capace di ospitare grandi appuntamenti internazionali e di valorizzare la propria identità musicale, che non si limita alla tradizione classica ma include anche una vivace scena musicale contemporanea fatta di iniziative come il Festival di Salisburgo, il Bregenzer Festival, e tutta la programmazione culturale di Vienna». dichiara Herwig Kolzer, direttore di Austria Turismo Italia e Spagna (nella foto).\r

\r

Nonostante il perdurare del conflitto in Medio Oriente e il contesto internazionale incerto, l’impatto sul turismo austriaco rimane contenuto. «Molti dei nostri turisti provengono da Paesi confinanti come Germania, Svizzera e anche Italia - spiega il direttore -. Per questi paesi siamo una destinazione molto sicura, il che è un fattore rilevante in una situazione come quella attuale».\r

\r

Per quanto riguarda l’aumento dei prezzi, questo ha avuto effetto sul turismo austriaco ma nonostante ciò «Non registriamo diminuzioni nel numero di turisti. Anzi, ritengo che questa quota rimarrà invariata o possa persino aumentare, anche se è probabile che la spesa media risulti leggermente più contenuta».\r

\r

(Elisa Biagioli)","post_title":"Austria: estate all’insegna della cultura e nuovi collegamenti con l’Italia","post_date":"2026-05-15T13:16:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1778851009000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514361","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet plana sulla primavera del 2027 aprendo le vendite con oltre 5,4 milioni di posti disponibili su quasi 30.000 voli da e per l’Italia, per viaggiare nel periodo compreso tra il 22 marzo e il 13 giugno 2027.\r

\r

Per permettere ai propri passeggeri di organizzare le vacanze con la massima serenità, easyJet conferma l'impegno “Prenota senza pensieri” con cui garantisce che le tariffe non subiranno alcun aumento dopo la prenotazione, proteggendo i viaggiatori dai rincari dei costi del carburante.\r

\"Inoltre - si legge nella nota della compagnia aerea - nella remota eventualità in cui si rendesse necessario cancellare un volo per motivi indipendenti dalla volontà della compagnia, ai passeggeri sarà sempre garantito il rimborso o l’offerta di un volo alternativo\".\r

\r

\r

Numerose e diverse le destinazioni raggiungibili dall'Italia: dall’Isola di Sal, nell’arcipelago di Capo Verde al mar Rosso, per scoprire la barriera corallina di Sharm el-Sheikh, Marsa Alam e il fascino millenario di Luxor, senza dimenticare le grandi destinazioni del Mediterraneo: dalle isole Baleari, con Palma de Maiorca e Ibiza, fino alle Canarie, tra Fuerteventura, Tenerife e Gran Canaria.\r

Chi è invece alla ricerca di paesaggi spettacolari e atmosfere fuori dall’ordinario può volare verso Reykjavik, in Islanda, per immergersi tra geyser, ghiacciai e natura.\r

\r

La stagione primaverile è anche il momento ideale per concedersi un city break europeo, tra cultura e lifestyle: dalle grandi capitali come Vienna, Bruxelles e Francoforte a Bilbao, fino a mete sempre amate come Praga, Barcellona e Amsterdam, o Edimburgo.\r

\r

Non manca infine la possibilità di riscoprire l’Italia, con collegamenti verso il Sud da Milano Malpensa e Linate a Brindisi; oppure verso Palermo e Catania. Oltre alla Sardegna, raggiungibile tutto l’anno con voli per Cagliari da Milano Malpensa.\r

\r

","post_title":"L'anticipo easyJet: in vendita i voli della primavera 2027, 5,4 mln di posti da e per l'Italia","post_date":"2026-05-15T11:10:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1778843442000]}]}}