Qatar Airways: nuovo codeshare con Aer Lingus che rinsalda l’intesa con il gruppo Iag Qatar Airways ha siglato un nuovo codeshare con Aer Lingus che da oggi, 13 marzo, consente ai passeggeri di accedere a un maggior numero di destinazioni nel Regno Unito e in Irlanda, a beneficio dei passeggeri di tutto il mondo, compresi Africa, Asia, Australia, Medio Oriente e Nuova Zelanda. Qatar Airways aggiungerà il suo codeshare sui voli operati dalla compagnia di bandiera irlandese, e Aer Lingus Regional, in un’operazione che rafforza ulteriormente l’espansione della partnership in corso tra Qatar Airways e il gruppo Iag. Una volta implementato, il vettore qatariota avrà una copertura di codeshare con tutte le compagnie del gruppo Iag, consolidando così la sua posizione nel mercato europeo. L’accordo prevede connessioni tra i voli Qatar Airways e Aer Lingus attraverso Dublino, Londra e Manchester; i clienti possono viaggiare tra le destinazioni irlandesi e britanniche, tra cui Aberdeen, Belfast, Cork e Glasgow, e il network globale di Qatar Airways attraverso l’hub di Doha. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463377 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways aumenta i collegamenti diretti fra Tokyo Haneda e Roma Fiumicino in risposta alla significativa crescita della domanda: dall'attuale mese di marzo la compagnia opera 2 frequenze aggiuntive per viaggiare tra le due capitali portando a sette il totale delle frequenze settimanali tra il Giappone e l'Italia. L'incremento dell'offerta verso la capitale giapponese è un'ulteriore conferma degli ottimi risultati in termini di load factor registrati nel 2023 sul collegamento tra Tokyo Haneda e Roma Fiumicino lanciato a fine 2022. L’operativo del collegamento Tokyo Haneda - Roma Fiumicino, nella prossima stagione summer, prevede tutti i giorni la partenza da Tokyo alle 12:25 (ora locale) e l'arrivo a Roma Fiumicino alle 20:10 (ora locale). Il ritorno da Roma Fiumicino è previsto alle 14:55 (ora locale) con atterraggio a Tokyo alle 10:25 (ora locale) del giorno successivo. Durante l'estate la compagnia opererà 57 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali. Inoltre, nel picco della stagione estiva, Ita aggiungerà 10 collegamenti stagionali nel Mediterraneo, tra cui Grecia, Spagna, Croazia e isole italiane, raggiungibili con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate (Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa, Pantelleria, oltre a Spalato e Cefalonia operate solo da Roma Fiumicino). Le nuove destinazioni intercontinentali della Summer 2024 si aggiungono ai voli diretti di lungo raggio già nell’operativo del vettore verso New York, Boston, Miami, Los Angeles, Washington, San Francisco, San Paolo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Tokyo e Nuova Delhi. [post_title] => Ita Airways potenzia la Tokyo-Roma: con due nuovi voli il servizio diventa giornaliero [post_date] => 2024-03-13T12:47:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710334026000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463374 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways ha siglato un nuovo codeshare con Aer Lingus che da oggi, 13 marzo, consente ai passeggeri di accedere a un maggior numero di destinazioni nel Regno Unito e in Irlanda, a beneficio dei passeggeri di tutto il mondo, compresi Africa, Asia, Australia, Medio Oriente e Nuova Zelanda. Qatar Airways aggiungerà il suo codeshare sui voli operati dalla compagnia di bandiera irlandese, e Aer Lingus Regional, in un'operazione che rafforza ulteriormente l'espansione della partnership in corso tra Qatar Airways e il gruppo Iag. Una volta implementato, il vettore qatariota avrà una copertura di codeshare con tutte le compagnie del gruppo Iag, consolidando così la sua posizione nel mercato europeo. L'accordo prevede connessioni tra i voli Qatar Airways e Aer Lingus attraverso Dublino, Londra e Manchester; i clienti possono viaggiare tra le destinazioni irlandesi e britanniche, tra cui Aberdeen, Belfast, Cork e Glasgow, e il network globale di Qatar Airways attraverso l'hub di Doha. [post_title] => Qatar Airways: nuovo codeshare con Aer Lingus che rinsalda l'intesa con il gruppo Iag [post_date] => 2024-03-13T11:56:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710330983000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463368 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_459780" align="alignleft" width="300"] Franco Gattinoni presidente di Fto[/caption] Fto ed Etoa, l' Associazione europea del turismo hanno siglato un protocollo di intesa per sviluppare congiuntamente attività a favore del turismo organizzato. Tra i principali contenuti del documento la possibilità di avviare azioni congiunte a livello istituzionale e di creare occasioni di networking tra i propri associati. "Negli ultimi due anni la nostra federazione - spiega Franco Gattinoni, presidente di Fto - ha fatto un progresso straordinario a livello di rappresentanza territoriale e internazionale. Queste due aree di sviluppo, che viaggiano in parallelo, ci consentono di accrescere il valore offerto ai nostri soci e di comunicare in modo più efficace il valore aggiunto del turismo organizzato. Grazie a un contatto diretto e costante con le associazioni e gli operatori di tutto il mondo e al nostro ruolo attivo in Ectaa, possiamo favorire occasioni di networking, condividere le informazioni e best practice e presidiare le attività istituzionali a livello europeo. "In questa direzione va anche la nuova collaborazione con Etoa, che ci permetterà di accrescere ulteriormente il nostro ruolo e il contribuito nel dialogo con le destinazioni italiane, nella definizione della governance e delle regole che tengano in debito conto il ruolo e l'importanza che agenzie di viaggi e tour operator possono offrire in un'ottica di promozione e sostenibilità dei territori e di chi ci vive e lavora". [post_title] => Protocollo d'intesa per lo sviluppo delle attività fra Fto e Etoa [post_date] => 2024-03-13T11:27:22+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710329242000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463361 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Austria entra di gran carriera nel 2024 con il lancio della nuova campagna di comunicazione globale che fa perno su un'unica parola chiave: “Lebensgefühl”. Termine che è stato «volutamente mantenuto in lingua tedesca su tutti i mercati - spiega Herwig Kolzer, direttore di Austria Turismo in Italia, in occasione del workshop per agenzie e tour operator che si è svolto ieri a Milano e farà tappa oggi a Verona, per poi terminare a Roma - e identifica lo stile di vita austriaco: in altre parole, apprezzare il momento, godersi i piaceri della vita e sentirsi connessi con ciò che ci circonda. Sensazioni che condividiamo con i nostri ospiti quando sono in vacanza in Austria». La campagna, presentata alla recente Itb di Berlino, coinvolge 11 paesi, in collaborazione con 77 partner austriaci «e da aprile sarà visibile attraverso smart tv, out of home a Milano, anche con un tram brandizzato, e Brescia». Intanto, il consuntivo 2023 registra un trend positivo per i flussi dall'Italia: «Gli arrivi sono stati 1,01 milioni, per una crescita del 24% e il numero di pernottamenti è aumentato del 20% rispetto al 2022, per un totale di 2,6 milioni». Dati che non riportano ancora ai numeri del 2019 «siamo in difetto di un 7%» ma che posizionano comunque il nostro Paese «al quinto posto tra i principali mercati di provenienza in termini di arrivi, dopo Germania, Paesi Bassi, Svizzera, e Cechia e al 7° posto a livello di pernottamenti». Un turista italiano che predilige ancora una volta la ricca offerta culturale delle città austriache: «Parliamo in gran parte di coppie, che visitano il nostro Paese tra maggio e ottobre nel 65% dei casi, per periodi che in città si aggirano sui tre giorni mentre nelle regioni di Carinzia e Tirolo fino alla settimana; il restante 35% si reca in Austria in inverno, complice l'elevata attrattività dei mecatini di Natale». I nostri connazionali si affidano «nel 35% dei casi alla consulenza di agenzie e to per raggiungere l'Austria e anche per questo continuiamo a investire sulla formazione al trade, innanzitutto con i workshop e i webinar». Proprio il 2023 è stato caratterizzato da un significativo aumento del turismo in città e del turismo culturale: a Vienna, ad esempio, il numero di ospiti provenienti dall'Italia è aumentato del 45% rispetto al 2022. Oltre a Vienna, anche l’offerta culturale nelle altre capitali delle nove regioni è stata molto richiesta durante tutto l'anno. «Il 52% degli arrivi di ospiti italiani avviene oggi nei capoluoghi di provincia dell'Austria e di questi, i due terzi scelgono Vienna». Cultura, sostenibilità e gastronomia Nel 2024 in cui spicca il ruolo della cittadina storica di Bad Ischl che con altri 22 comuni rurali del territorio del Salzkammergut è Capitale Europea della Cultura (190 progetti per un totale di 300 eventi), i focus di Austria Turismo si concentrano poi oltre che sulle città, «sulla sostenibilità, con l'obiettivo di diventare una destinazione leader a livello mondiale in questo ambito». A questo proposito, la capitale austriaca ospiterà dal 5 aprile al 14 luglio 2024 la prima Biennale del Clima: un programma interdisciplinare e interattivo ruoterà intorno all’arte e all’ecologia, e coinvolgerà tutta la città con l'obiettivo di trovare risposte comuni alla crisi climatica e lanciare nuove idee il futuro. Riflettori puntati anche sulla musica, con numerosi eventi legati a diversi anniversari: Nel 2024 il mondo della musica festeggia i 200 anni di Anton Bruckner, il poliedrico Arnold Schönberg fu il pioniere del metodo dodecafonico: a Vienna e a Mödling molte istituzioni parteciperanno all’anniversario dei 150 anni dalla sua nascita. Uno sguardo al 2025 porta invece al grande appuntamento a Vienna per i 200 anni dalla nascita di Johann Strauss. Infine, spazio alla gastronomia: «La Guida Michelin torna in Austria nel 2025, in collaborazione con Austria Turismo e otto enti regionali per la nuova selezione di ristoranti per l'Austria. La guida verrà pubblicata nel gennaio 2025». [post_title] => Austria Turismo vara la nuova campagna 'Lebensgefühl'. Arrivi dall'Italia a +24% [post_date] => 2024-03-13T11:07:54+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710328074000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463318 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Venticinque itinerari in tutti e cinque i continenti, 146 partenze esclusive con accompagnatore dall’Italia. Guiness Travel lancia il prodotto Young e chiude così il cerchio della programmazione 2024-2025. La nuova linea si rivolge alla fascia di età compresa tra i 25 e i 45 anni, nonché ai viaggiatori attivi, curiosi e intraprendenti, amanti dei grandi classici, ma aperti anche alle suggestioni dell’off-road. Il prodotto Young mantiene in particolare lo stesso dna degli itinerari classici Guiness, garantendo servizi di livello 4/5 stelle, voli operati dalle migliori compagnie di bandiera, la presenza dell’accompagnatore sempre al seguito in partenza dall’Italia, guide professioniste parlanti la nostra lingua in loco, l’assistenza h24 di Guiness e la riprotezione totale, anche se dovuta a cause di forza maggiore. “Continuiamo a costruire un prodotto completo, senza scorporare il pacchetto voli da quello del tour, in linea con quella che è e resterà la nostra filosofia di viaggio - spiega Michele Mosca, product manager Guiness -: dallo ziplining nelle foreste di Ko Samui ai falò con i Tuareg sotto il cielo stellato nel deserto, dalle sedute di Muay- Thai in Thailandia alle degustazioni di tapas in Galizia, passando per danze indonesiane e snorkeling nei fondali marini più belli del pianeta, sono davvero tanti i momenti wow a bordo degli itinerari Young". La proposta Young sarà annunciata in esclusiva all’interno della conferenza in programma venerdì alle 13 in Bmt, durante la quale si parlerà di tutte le novità introdotte dal to: 20 volumi monografici cartacei e digitali oltre al catalogo generale, l’aumento delle destinazioni e degli itinerari, roadhsow ed eventi di formazione in presenza e online per la rete trade, come il webinar Guiness Lounge tuttora in corso. [post_title] => Guiness Travel lancia la linea Young dedicata a chi ha tra i 25 e i 45 anni [post_date] => 2024-03-13T09:27:25+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710322045000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463286 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Visitare Roma su un bus dallo stile inconfondibilmente british e percorrere i luoghi della capitale senza rinunciare ai gusti decisi della tradizione. Green Line Tours, sightseeing company specializzata in trasporti turistici nella Città eterna e in altri centri italiani, propone una nuova esperienza di viaggio con un tocco di glamour. Il Rome-Master Vintage Bus Tour sarà disponibile dal 16 marzo, ma è sin da ora prenotabile sul sito dell'operatore. I posti infatti sono solo su prenotazione e ogni utente potrà scegliere dove godersi l’esperienza: nel piano superiore con sedute Xl in legno o in quello inferiore su divanetti in pelle green british. Il tutto pensato per avere una panoramica completa della città da una prospettiva unica ed esclusiva. Il Bus Route-master, icona del trasporto pubblico londinese, è stato interamente rinnovato in chiave moderna. Vanta di un tetto apribile e richiudibile in base alla stagionalità e alle condizioni metereologiche del giorno, sistemi di intrattenimento di bordo, allestimenti interni in legno e in pelle che garantiscono maggior confort durante il tour e un caratteristico pavimento effetto legno. L'itinerario, con partenza di fronte alla stazione Centrale (Roma Termini), ha una durata di due ore e prevede una sola sosta dedicata alla degustazione. Dopo aver percorso le vie dei luoghi più instagrammabili della capitale come piazza della Repubblica, fori Imperiali, Colosseo, castel Sant'Angelo e villa Borghese, i turisti potranno assaporare alcune specialità della tradizione romana presso l'ape à-porter tutta rosa di Pizza & Mortazza. La sosta si terrà in piazza Thorvaldsen che sorge nell'area limitrofa a villa Borghese, cuore verde della città, fra il museo Etrusco di villa Giulia e la galleria nazionale d'Arte antica e moderna. Il percorso proseguirà verso piazza Barberini per concludersi nel luogo di partenza. Il nuovo tour al momento prevede quattro corse giornaliere. I turisti potranno accedere a un commento con audioguida in 16 lingue differenti. Un assistente di bordo sarà a disposizione per ogni esigenza. [post_title] => Novità Green Line Tours: un bus in stile British per visitare Roma [post_date] => 2024-03-12T12:01:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710244919000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463278 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue il processo di internazionalizzazione di Naar che annuncia l'apertura a Francoforte dei propri uffici in Germania per il prossimo autunno. La mossa segue il successo della filiale francese che, inaugurata nel 2019, dopo la pausa dovuta alla pandemia, si appresta quest'anno a raggiungere il break even, avvicinandosi ai 4 milioni di euro di fatturato, pari al triplo del 2023, con una proiezione a quota 7-8 milioni per il 2025. "Il momento è propizio per entrare nel mercato tedesco - racconta il ceo dell'operatore milanese, Frederic Naar -. La crisi legata al Covid ha infatti eroso la naturale viscosità dei mercati. Un atteggiamento naturale, per cui clienti e agenti sono tradizionalmente propensi a rimanere con i propri fornitori tradizionali, senza pensare a nuovi partner. Di fatto, oggi la situazione è più aperta. Lo testimoniano anche i rumours che circolavano in questi giorni all'Itb di Berlino, secondo cui persino un colosso come Fti starebbe vivendo un momento complesso. Tutti segnali che stanno facendo riflettere le agenzie tedesche, a oggi troppo sbilanciate per i loro acquisti sui tre big (oltre a Fit, Dertour e Tui, ndr)". Al di là della congiuntura particolare, il progetto di Naar poggia però soprattutto su un'analisi profonda del contesto in cui il prodotto tailor made del to andrà a inserirsi: "Sui mercati francese e tedesco non esiste un operatore come noi. Forse solo il transalpino Worldia, nato inizialmente come un to b2c, poi riconvertitosi al b2b e oggi impegnato anche lui in un processo di internazionalizzazione. In ogni caso noi presidiamo un segmento di mercato molto preciso, quello dei viaggi tailor made di fascia alta, nel quale esistono pochissimi operatori specializzati. Certo, tutti i big, a partire dagli stessi tre tedeschi, hanno al proprio interno delle divisioni dedicate, ma non generano investimenti in prodotto e tecnologia paragonabili ai nostri". Proprio l'impegno profuso da Naar nel rinnovamento dei propri strumenti It durante la pandemia ha tra l'altro permesso al to di ottimizzare i costi di apertura della sede tedesca: "Oggi inaugurare un ufficio a Francoforte - conclude Naar -, ci costa essenzialmente quanto farlo a Napoli o a Palermo: oltre all'affitto e al personale, si aggiungono solo le spese per la creazione di una srl in loco". I nuovi headquarter sul Meno avranno anche una funzione strategica per raggiungere tutte l'area vasta dei paesi Dach (di lingua tedesca, ndr). L'operatore milanese starebbe in particolare pensando alla Svizzera, dove non esclude di inserire presto una filiale commerciale. A Francoforte, intanto, tutto è pronto per la nuova avventura: a guidare gli uffici tedeschi è stato chiamato Frank Götze, manager con oltre vent'anni di esperienza nel gruppo Dertour, che possiede numerosi marchi turistici, tra cui Kuoni, Meiers Weltreisen e Transai. Naar Reisen proporrà al mercato tedesco le destinazioni dell'operatore meneghino, tra cui Stati Uniti, Australia, Giappone, seguendo il consolidato modello già adottato in Italia e in Francia. [post_title] => Naar apre in Germania: "Il momento è propizio, il mercato è meno viscoso" [post_date] => 2024-03-12T11:40:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710243643000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463271 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Mediterranean ha fatto il suo debutto all'aeroporto di Forlì, che guarda con fiducia alla stagione estiva, pronto a inserire la quarta frequenza settimanale per Lampedusa e la seconda per Zante. “Dodici le destinazioni operate fisicamente dal vettore greco Air Mediterranean utilizzando Boeing 737-400, così da migliorare la qualità e il comfort del viaggio” spiega Andrea Stefano Gilardi, direttore generale & accountable manager F.A. - Forlì Airport. La summer firmata GoToFly prevede inoltre, "dal 27 maggio, i voli su Sicilia, Sardegna, Grecia, Albania rinnovando altresì l’ottima intesa che ci vede partner del tour operator bolognese MySunSea”. Accanto ad Andrew Hallak, proprietario di Air Mediterranean, che spera in "una forte, fruttuosa e lunga collaborazione” con il Ridolfi, Gilardi non dimentica poi di porre l’accento “sulla forte crescita attesa in tema di trasporti commerciali e come i prossimi mesi saranno tutt’altro che facili ai fini del reperimento di macchine da impiegare nelle rotte”. Infine, "nell’attesa di vederci riconsegnati entro maggio due hangar per complessivi 1800 metri quadrati, F.A. - Forlì Airport mantiene la barra a dritta nel pieno rispetto del piano di sviluppo consegnato a Enac e guarda alla prossima summer season, la 2025, proseguendo il confronto accanto agli albergatori: la prospettiva punta all’attivazione di alcuni collegamenti in chiave incoming da Germania e Belgio”. [post_title] => Air Mediterranean è operativa dall'aeroporto di Forlì con 12 destinazioni [post_date] => 2024-03-12T10:53:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710240795000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463248 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways ha riportato in servizio l’intera flotta di Airbus A350, più di un anno dopo aver risolto la disputa legale con Airbus, innescata dai danni alla superficie verniciata di alcuni aeromobili di questo modello. "Vediamo delle opportunità grazie all'ingresso in flotta di un maggior numero di aeromobili - ha dichiarato a Reuters Thierry Antinori, chief commercial officer della compagnia aerea, durante la recente Itb di Berlino -. Vediamo quindi un grande potenziale tra Europa e Asia, Europa e Australia, Europa e Oceano Indiano e Africa". Qatar Airways ha compiuto l'insolito passo di sfidare il più grande costruttore di aerei del mondo, Airbus, per questioni di sicurezza, dopo che alcune crepe nella vernice avevano evidenziato lacune in un sub-strato di protezione contro i fulmini sui suoi jet di nuova generazione A350 in composito di carbonio. Sostenuta dalle autorità di regolamentazione europee, Airbus ha sempre negato qualsiasi minaccia alla sicurezza. La compagnia aerea e il costruttore di aerei hanno risolto la controversia lo scorso anno, evitando un processo in tribunale. La flotta di A350 è ora completamente riparata e di nuovo in volo, ha dichiarato. Anche il traffico è destinato a riprendersi e persino a crescere, con una forte estate in arrivo, ha affermato Antinori. A gennaio e febbraio il Qatar ha registrato 7,2 milioni di passeggeri, il 31% in più rispetto ai primi due mesi dell'anno precedente e il 40% in più rispetto a prima dell'inizio della pandemia Covid-19. [post_title] => Qatar Airways riporta in servizio l’intera flotta di A350, dopo la disputa con Airbus [post_date] => 2024-03-12T09:15:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710234945000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "qatar airways nuovo codeshare con aer lingus che rinsalda lintesa con il gruppo iag" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":56,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1446,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463377","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways aumenta i collegamenti diretti fra Tokyo Haneda e Roma Fiumicino in risposta alla significativa crescita della domanda: dall'attuale mese di marzo la compagnia opera 2 frequenze aggiuntive per viaggiare tra le due capitali portando a sette il totale delle frequenze settimanali tra il Giappone e l'Italia.\r

L'incremento dell'offerta verso la capitale giapponese è un'ulteriore conferma degli ottimi risultati in termini di load factor registrati nel 2023 sul collegamento tra Tokyo Haneda e Roma Fiumicino lanciato a fine 2022.\r

L’operativo del collegamento Tokyo Haneda - Roma Fiumicino, nella prossima stagione summer, prevede tutti i giorni la partenza da Tokyo alle 12:25 (ora locale) e l'arrivo a Roma Fiumicino alle 20:10 (ora locale). Il ritorno da Roma Fiumicino è previsto alle 14:55 (ora locale) con atterraggio a Tokyo alle 10:25 (ora locale) del giorno successivo.\r

Durante l'estate la compagnia opererà 57 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali. Inoltre, nel picco della stagione estiva, Ita aggiungerà 10 collegamenti stagionali nel Mediterraneo, tra cui Grecia, Spagna, Croazia e isole italiane, raggiungibili con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate (Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa, Pantelleria, oltre a Spalato e Cefalonia operate solo da Roma Fiumicino).\r

Le nuove destinazioni intercontinentali della Summer 2024 si aggiungono ai voli diretti di lungo raggio già nell’operativo del vettore verso New York, Boston, Miami, Los Angeles, Washington, San Francisco, San Paolo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Tokyo e Nuova Delhi.","post_title":"Ita Airways potenzia la Tokyo-Roma: con due nuovi voli il servizio diventa giornaliero","post_date":"2024-03-13T12:47:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710334026000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463374","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways ha siglato un nuovo codeshare con Aer Lingus che da oggi, 13 marzo, consente ai passeggeri di accedere a un maggior numero di destinazioni nel Regno Unito e in Irlanda, a beneficio dei passeggeri di tutto il mondo, compresi Africa, Asia, Australia, Medio Oriente e Nuova Zelanda.\r

\r

Qatar Airways aggiungerà il suo codeshare sui voli operati dalla compagnia di bandiera irlandese, e Aer Lingus Regional, in un'operazione che rafforza ulteriormente l'espansione della partnership in corso tra Qatar Airways e il gruppo Iag. Una volta implementato, il vettore qatariota avrà una copertura di codeshare con tutte le compagnie del gruppo Iag, consolidando così la sua posizione nel mercato europeo.\r

\r

L'accordo prevede connessioni tra i voli Qatar Airways e Aer Lingus attraverso Dublino, Londra e Manchester; i clienti possono viaggiare tra le destinazioni irlandesi e britanniche, tra cui Aberdeen, Belfast, Cork e Glasgow, e il network globale di Qatar Airways attraverso l'hub di Doha.\r

\r

","post_title":"Qatar Airways: nuovo codeshare con Aer Lingus che rinsalda l'intesa con il gruppo Iag","post_date":"2024-03-13T11:56:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710330983000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463368","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_459780\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Franco Gattinoni presidente di Fto[/caption]\r

\r

Fto ed Etoa, l' Associazione europea del turismo hanno siglato un protocollo di intesa per sviluppare congiuntamente attività a favore del turismo organizzato. Tra i principali contenuti del documento la possibilità di avviare azioni congiunte a livello istituzionale e di creare occasioni di networking tra i propri associati.\r

\r

\"Negli ultimi due anni la nostra federazione - spiega Franco Gattinoni, presidente di Fto - ha fatto un progresso straordinario a livello di rappresentanza territoriale e internazionale. Queste due aree di sviluppo, che viaggiano in parallelo, ci consentono di accrescere il valore offerto ai nostri soci e di comunicare in modo più efficace il valore aggiunto del turismo organizzato. Grazie a un contatto diretto e costante con le associazioni e gli operatori di tutto il mondo e al nostro ruolo attivo in Ectaa, possiamo favorire occasioni di networking, condividere le informazioni e best practice e presidiare le attività istituzionali a livello europeo.\r

\r

\"In questa direzione va anche la nuova collaborazione con Etoa, che ci permetterà di accrescere ulteriormente il nostro ruolo e il contribuito nel dialogo con le destinazioni italiane, nella definizione della governance e delle regole che tengano in debito conto il ruolo e l'importanza che agenzie di viaggi e tour operator possono offrire in un'ottica di promozione e sostenibilità dei territori e di chi ci vive e lavora\".","post_title":"Protocollo d'intesa per lo sviluppo delle attività fra Fto e Etoa","post_date":"2024-03-13T11:27:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710329242000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463361","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Austria entra di gran carriera nel 2024 con il lancio della nuova campagna di comunicazione globale che fa perno su un'unica parola chiave: “Lebensgefühl”. \r

\r

Termine che è stato «volutamente mantenuto in lingua tedesca su tutti i mercati - spiega Herwig Kolzer, direttore di Austria Turismo in Italia, in occasione del workshop per agenzie e tour operator che si è svolto ieri a Milano e farà tappa oggi a Verona, per poi terminare a Roma - e identifica lo stile di vita austriaco: in altre parole, apprezzare il momento, godersi i piaceri della vita e sentirsi connessi con ciò che ci circonda. Sensazioni che condividiamo con i nostri ospiti quando sono in vacanza in Austria».\r

\r

La campagna, presentata alla recente Itb di Berlino, coinvolge 11 paesi, in collaborazione con 77 partner austriaci «e da aprile sarà visibile attraverso smart tv, out of home a Milano, anche con un tram brandizzato, e Brescia».\r

\r

Intanto, il consuntivo 2023 registra un trend positivo per i flussi dall'Italia: «Gli arrivi sono stati 1,01 milioni, per una crescita del 24% e il numero di pernottamenti è aumentato del 20% rispetto al 2022, per un totale di 2,6 milioni». Dati che non riportano ancora ai numeri del 2019 «siamo in difetto di un 7%» ma che posizionano comunque il nostro Paese «al quinto posto tra i principali mercati di provenienza in termini di arrivi, dopo Germania, Paesi Bassi, Svizzera, e Cechia e al 7° posto a livello di pernottamenti».\r

\r

Un turista italiano che predilige ancora una volta la ricca offerta culturale delle città austriache: «Parliamo in gran parte di coppie, che visitano il nostro Paese tra maggio e ottobre nel 65% dei casi, per periodi che in città si aggirano sui tre giorni mentre nelle regioni di Carinzia e Tirolo fino alla settimana; il restante 35% si reca in Austria in inverno, complice l'elevata attrattività dei mecatini di Natale». I nostri connazionali si affidano «nel 35% dei casi alla consulenza di agenzie e to per raggiungere l'Austria e anche per questo continuiamo a investire sulla formazione al trade, innanzitutto con i workshop e i webinar».\r

Proprio il 2023 è stato caratterizzato da un significativo aumento del turismo in città e del turismo culturale: a Vienna, ad esempio, il numero di ospiti provenienti dall'Italia è aumentato del 45% rispetto al 2022. Oltre a Vienna, anche l’offerta culturale nelle altre capitali delle nove regioni è stata molto richiesta durante tutto l'anno. «Il 52% degli arrivi di ospiti italiani avviene oggi nei capoluoghi di provincia dell'Austria e di questi, i due terzi scelgono Vienna».\r

\r

Cultura, sostenibilità e gastronomia\r

\r

Nel 2024 in cui spicca il ruolo della cittadina storica di Bad Ischl che con altri 22 comuni rurali del territorio del Salzkammergut è Capitale Europea della Cultura (190 progetti per un totale di 300 eventi), i focus di Austria Turismo si concentrano poi oltre che sulle città, «sulla sostenibilità, con l'obiettivo di diventare una destinazione leader a livello mondiale in questo ambito». \r

\r

\r

A questo proposito, la capitale austriaca ospiterà dal 5 aprile al 14 luglio 2024 la prima Biennale del Clima: un programma interdisciplinare e interattivo ruoterà intorno all’arte e all’ecologia, e coinvolgerà tutta la città con l'obiettivo di trovare risposte comuni alla crisi climatica e lanciare nuove idee il futuro.\r

\r

\r

Riflettori puntati anche sulla musica, con numerosi eventi legati a diversi anniversari: Nel 2024 il mondo della musica festeggia i 200 anni di Anton Bruckner, il poliedrico Arnold Schönberg fu il pioniere del metodo dodecafonico: a Vienna e a Mödling molte istituzioni parteciperanno all’anniversario dei 150 anni dalla sua nascita. Uno sguardo al 2025 porta invece al grande appuntamento a Vienna per i 200 anni dalla nascita di Johann Strauss.\r

\r

\r

Infine, spazio alla gastronomia: «La Guida Michelin torna in Austria nel 2025, in collaborazione con Austria Turismo e otto enti regionali per la nuova selezione di ristoranti per l'Austria. La guida verrà pubblicata nel gennaio 2025».\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Austria Turismo vara la nuova campagna 'Lebensgefühl'. Arrivi dall'Italia a +24%","post_date":"2024-03-13T11:07:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710328074000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463318","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Venticinque itinerari in tutti e cinque i continenti, 146 partenze esclusive con accompagnatore dall’Italia. Guiness Travel lancia il prodotto Young e chiude così il cerchio della programmazione 2024-2025. La nuova linea si rivolge alla fascia di età compresa tra i 25 e i 45 anni, nonché ai viaggiatori attivi, curiosi e intraprendenti, amanti dei grandi classici, ma aperti anche alle suggestioni dell’off-road.\r

\r

Il prodotto Young mantiene in particolare lo stesso dna degli itinerari classici Guiness, garantendo servizi di livello 4/5 stelle, voli operati dalle migliori compagnie di bandiera, la presenza dell’accompagnatore sempre al seguito in partenza dall’Italia, guide professioniste parlanti la nostra lingua in loco, l’assistenza h24 di Guiness e la riprotezione totale, anche se dovuta a cause di forza maggiore.\r

\r

“Continuiamo a costruire un prodotto completo, senza scorporare il pacchetto voli da quello del tour, in linea con quella che è e resterà la nostra filosofia di viaggio - spiega Michele Mosca, product manager Guiness -: dallo ziplining nelle foreste di Ko Samui ai falò con i Tuareg sotto il cielo stellato nel deserto, dalle sedute di Muay- Thai in Thailandia alle degustazioni di tapas in Galizia, passando per danze indonesiane e snorkeling nei fondali marini più belli del pianeta, sono davvero tanti i momenti wow a bordo degli itinerari Young\".\r

\r

La proposta Young sarà annunciata in esclusiva all’interno della conferenza in programma venerdì alle 13 in Bmt, durante la quale si parlerà di tutte le novità introdotte dal to: 20 volumi monografici cartacei e digitali oltre al catalogo generale, l’aumento delle destinazioni e degli itinerari, roadhsow ed eventi di formazione in presenza e online per la rete trade, come il webinar Guiness Lounge tuttora in corso.\r

\r

","post_title":"Guiness Travel lancia la linea Young dedicata a chi ha tra i 25 e i 45 anni","post_date":"2024-03-13T09:27:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710322045000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visitare Roma su un bus dallo stile inconfondibilmente british e percorrere i luoghi della capitale senza rinunciare ai gusti decisi della tradizione. Green Line Tours, sightseeing company specializzata in trasporti turistici nella Città eterna e in altri centri italiani, propone una nuova esperienza di viaggio con un tocco di glamour. Il Rome-Master Vintage Bus Tour sarà disponibile dal 16 marzo, ma è sin da ora prenotabile sul sito dell'operatore. I posti infatti sono solo su prenotazione e ogni utente potrà scegliere dove godersi l’esperienza: nel piano superiore con sedute Xl in legno o in quello inferiore su divanetti in pelle green british. Il tutto pensato per avere una panoramica completa della città da una prospettiva unica ed esclusiva.\r

\r

Il Bus Route-master, icona del trasporto pubblico londinese, è stato interamente rinnovato in chiave moderna. Vanta di un tetto apribile e richiudibile in base alla stagionalità e alle condizioni metereologiche del giorno, sistemi di intrattenimento di bordo, allestimenti interni in legno e in pelle che garantiscono maggior confort durante il tour e un caratteristico pavimento effetto legno.\r

\r

L'itinerario, con partenza di fronte alla stazione Centrale (Roma Termini), ha una durata di due ore e prevede una sola sosta dedicata alla degustazione. Dopo aver percorso le vie dei luoghi più instagrammabili della capitale come piazza della Repubblica, fori Imperiali, Colosseo, castel Sant'Angelo e villa Borghese, i turisti potranno assaporare alcune specialità della tradizione romana presso l'ape à-porter tutta rosa di Pizza & Mortazza. La sosta si terrà in piazza Thorvaldsen che sorge nell'area limitrofa a villa Borghese, cuore verde della città, fra il museo Etrusco di villa Giulia e la galleria nazionale d'Arte antica e moderna. Il percorso proseguirà verso piazza Barberini per concludersi nel luogo di partenza. Il nuovo tour al momento prevede quattro corse giornaliere. I turisti potranno accedere a un commento con audioguida in 16 lingue differenti. Un assistente di bordo sarà a disposizione per ogni esigenza.","post_title":"Novità Green Line Tours: un bus in stile British per visitare Roma","post_date":"2024-03-12T12:01:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710244919000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue il processo di internazionalizzazione di Naar che annuncia l'apertura a Francoforte dei propri uffici in Germania per il prossimo autunno. La mossa segue il successo della filiale francese che, inaugurata nel 2019, dopo la pausa dovuta alla pandemia, si appresta quest'anno a raggiungere il break even, avvicinandosi ai 4 milioni di euro di fatturato, pari al triplo del 2023, con una proiezione a quota 7-8 milioni per il 2025.\r

\r

\"Il momento è propizio per entrare nel mercato tedesco - racconta il ceo dell'operatore milanese, Frederic Naar -. La crisi legata al Covid ha infatti eroso la naturale viscosità dei mercati. Un atteggiamento naturale, per cui clienti e agenti sono tradizionalmente propensi a rimanere con i propri fornitori tradizionali, senza pensare a nuovi partner. Di fatto, oggi la situazione è più aperta. Lo testimoniano anche i rumours che circolavano in questi giorni all'Itb di Berlino, secondo cui persino un colosso come Fti starebbe vivendo un momento complesso. Tutti segnali che stanno facendo riflettere le agenzie tedesche, a oggi troppo sbilanciate per i loro acquisti sui tre big (oltre a Fit, Dertour e Tui, ndr)\".\r

\r

Al di là della congiuntura particolare, il progetto di Naar poggia però soprattutto su un'analisi profonda del contesto in cui il prodotto tailor made del to andrà a inserirsi: \"Sui mercati francese e tedesco non esiste un operatore come noi. Forse solo il transalpino Worldia, nato inizialmente come un to b2c, poi riconvertitosi al b2b e oggi impegnato anche lui in un processo di internazionalizzazione. In ogni caso noi presidiamo un segmento di mercato molto preciso, quello dei viaggi tailor made di fascia alta, nel quale esistono pochissimi operatori specializzati. Certo, tutti i big, a partire dagli stessi tre tedeschi, hanno al proprio interno delle divisioni dedicate, ma non generano investimenti in prodotto e tecnologia paragonabili ai nostri\".\r

\r

Proprio l'impegno profuso da Naar nel rinnovamento dei propri strumenti It durante la pandemia ha tra l'altro permesso al to di ottimizzare i costi di apertura della sede tedesca: \"Oggi inaugurare un ufficio a Francoforte - conclude Naar -, ci costa essenzialmente quanto farlo a Napoli o a Palermo: oltre all'affitto e al personale, si aggiungono solo le spese per la creazione di una srl in loco\".\r

\r

I nuovi headquarter sul Meno avranno anche una funzione strategica per raggiungere tutte l'area vasta dei paesi Dach (di lingua tedesca, ndr). L'operatore milanese starebbe in particolare pensando alla Svizzera, dove non esclude di inserire presto una filiale commerciale. A Francoforte, intanto, tutto è pronto per la nuova avventura: a guidare gli uffici tedeschi è stato chiamato Frank Götze, manager con oltre vent'anni di esperienza nel gruppo Dertour, che possiede numerosi marchi turistici, tra cui Kuoni, Meiers Weltreisen e Transai. Naar Reisen proporrà al mercato tedesco le destinazioni dell'operatore meneghino, tra cui Stati Uniti, Australia, Giappone, seguendo il consolidato modello già adottato in Italia e in Francia.","post_title":"Naar apre in Germania: \"Il momento è propizio, il mercato è meno viscoso\"","post_date":"2024-03-12T11:40:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710243643000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463271","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Air Mediterranean ha fatto il suo debutto all'aeroporto di Forlì, che guarda con fiducia alla stagione estiva, pronto a inserire la quarta frequenza settimanale per Lampedusa e la seconda per Zante.\r

\r

“Dodici le destinazioni operate fisicamente dal vettore greco Air Mediterranean utilizzando Boeing 737-400, così da migliorare la qualità e il comfort del viaggio” spiega Andrea Stefano Gilardi, direttore generale & accountable manager F.A. - Forlì Airport. La summer firmata GoToFly prevede inoltre, \"dal 27 maggio, i voli su Sicilia, Sardegna, Grecia, Albania rinnovando altresì l’ottima intesa che ci vede partner del tour operator bolognese MySunSea”.\r

\r

Accanto ad Andrew Hallak, proprietario di Air Mediterranean, che spera in \"una forte, fruttuosa e lunga collaborazione” con il Ridolfi, Gilardi non dimentica poi di porre l’accento “sulla forte crescita attesa in tema di trasporti commerciali e come i prossimi mesi saranno tutt’altro che facili ai fini del reperimento di macchine da impiegare nelle rotte”. \r

\r

Infine, \"nell’attesa di vederci riconsegnati entro maggio due hangar per complessivi 1800 metri quadrati, F.A. - Forlì Airport mantiene la barra a dritta nel pieno rispetto del piano di sviluppo consegnato a Enac e guarda alla prossima summer season, la 2025, proseguendo il confronto accanto agli albergatori: la prospettiva punta all’attivazione di alcuni collegamenti in chiave incoming da Germania e Belgio”.","post_title":"Air Mediterranean è operativa dall'aeroporto di Forlì con 12 destinazioni","post_date":"2024-03-12T10:53:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710240795000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463248","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways ha riportato in servizio l’intera flotta di Airbus A350, più di un anno dopo aver risolto la disputa legale con Airbus, innescata dai danni alla superficie verniciata di alcuni aeromobili di questo modello.\r

\r

\"Vediamo delle opportunità grazie all'ingresso in flotta di un maggior numero di aeromobili - ha dichiarato a Reuters Thierry Antinori, chief commercial officer della compagnia aerea, durante la recente Itb di Berlino -. Vediamo quindi un grande potenziale tra Europa e Asia, Europa e Australia, Europa e Oceano Indiano e Africa\".\r

\r

Qatar Airways ha compiuto l'insolito passo di sfidare il più grande costruttore di aerei del mondo, Airbus, per questioni di sicurezza, dopo che alcune crepe nella vernice avevano evidenziato lacune in un sub-strato di protezione contro i fulmini sui suoi jet di nuova generazione A350 in composito di carbonio.\r

\r

Sostenuta dalle autorità di regolamentazione europee, Airbus ha sempre negato qualsiasi minaccia alla sicurezza. La compagnia aerea e il costruttore di aerei hanno risolto la controversia lo scorso anno, evitando un processo in tribunale.\r

\r

La flotta di A350 è ora completamente riparata e di nuovo in volo, ha dichiarato.\r

\r

Anche il traffico è destinato a riprendersi e persino a crescere, con una forte estate in arrivo, ha affermato Antinori.\r

\r

A gennaio e febbraio il Qatar ha registrato 7,2 milioni di passeggeri, il 31% in più rispetto ai primi due mesi dell'anno precedente e il 40% in più rispetto a prima dell'inizio della pandemia Covid-19.","post_title":"Qatar Airways riporta in servizio l’intera flotta di A350, dopo la disputa con Airbus","post_date":"2024-03-12T09:15:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710234945000]}]}}