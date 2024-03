Qatar Airways: ecco Sama 2.0, l’equipaggio di cabina virtuale alimentato dall’Ai Si chiama Sama 2.0 il personale di bordo virtuale olografico lanciato da Qatar Airways che diventa così la prima compagnia aerea al mondo a sviluppare un personale di bordo umano digitale alimentato dall’intelligenza artificiale per assistere i passeggeri nella progettazione di esperienze di viaggio personalizzate. Sama, che in arabo significa “cielo”, è stata al centro della scena nel nuovo stand di Qatar Airways durante l’ITB di Berlino.: grazie all’Ia conversazionale, continuerà ad apprendere e a svilupparsi nel tempo per migliorare le risposte attraverso le interazioni con i passeggeri. Ed è pronta a rispondere in tempo reale a domande come le Faq di Qatar Airways, le destinazioni, i consigli per l’assistenza e altro ancora, e sarà accessibile attraverso QVerse, la piattaforma digitale immersiva del vettore, e attraverso l’app. Questa innovazione è stata sviluppata dalla compagnia aerea in collaborazione con UneeQ, leader nella tecnologia umana digitale Ai. Questa collaborazione sfrutta l’innovativa piattaforma di UneeQ per migliorare l’esperienza di viaggio digitale e stabilisce nuovi standard nel settore dell’aviazione. “Sama 2.0 rappresenta la nostra incessante ricerca di innovazione e incarna la mission di Qatar Airways di offrire un servizio e un’ospitalità eccezionali – ha dichiarato il vicepresidente marketing di Qatar Airways, Babar Rahman –. Si tratta di un punto fondamentale per la sinergia tra tecnologia e contatto umano, non solo per Qatar Airways, ma anche per il settore in generale. Qatar Airways è impegnata a collaborare con esperti di innovazione per creare prodotti e servizi all’avanguardia per i suoi clienti”. Condividi

