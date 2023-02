Qatar Airways diventa vettore ufficiale e global partner della Formula 1 Qatar Airways è il nuovo partner globale e compagnia aerea ufficiale della Formula 1, grazie ad un accordo che si protrarrà fino alla stagione 2027. Oltre alla partnership globale, Qatar Airways sarà il Title Sponsor di tre Grands Prix in programma quest’anno: il Qatar Airways Emilia Romagna Grand Prix (19-21 maggio), il Qatar Airways Hungarian Grand Prix (21-23 luglio) e il Qatar Airways Qatar Grand Prix (6-8 ottobre). La stagione 2023 della Formula 1 include 23 gare in 21 Paesi e cinque continenti, che rispecchiano la rapida crescita del motorsport in tutto il mondo e l’ampia connettività globale offerta da Qatar Airways oneworld Alliance, che serve oltre 150 Paesi. “Le migliori partnership prosperano grazie a valori comuni – ha dichiarato Akbar Al Baker, ceo del gruppo Qatar Airways -. Sia Qatar Airways che Formula 1 sono brand globali che condividono la passione per l’innovazione, la precisione e il lusso. Come brand, crediamo nel potere dello sport di unire le persone. Per questo motivo abbiamo scelto gli eventi sportivi più emozionanti e sponsorizzato una varietà di nuove e importanti iniziative sportive”. Discover Qatar, la Dmc di Qatar Airways, è la prima ad offrire i biglietti per il Gran Premio del Qatar del 2023 con il lancio in esclusiva per i propri partner rivenditori di un’ampia gamma di pacchetti hotel e gara con biglietti per la tribuna e per il Paddock Club. Tutti includono, per gentile concessione di Qatar Tourism, anche un pass d’ingresso al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra che si terrà a Doha dal 5 al 14 ottobre.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440102 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eventi e campagne di promozione. Per la Liguria l’obiettivo è proseguire sulla linea del 2022, un anno record per tutto il territorio. «Puntiamo su un evento importante Oceanrace che tocca i 5 continenti – spiega Augusto Sartori, assessore al Turismo della Regione - Promuoveremo la Liguria in ogni angolo del pianeta. Il mercato del Nord America non ha ancora recuperato e questa occasione sarà importante su molti fronti. Il 2022 è stato un vero record, la sfida più difficile è mantenerlo, ma noi non ci accontentiamo, vogliamo batterlo». La strategia sembra ben tracciata con tantissimi eventi in programma, ma anche lo sviluppo del turismo outdoor per creare una rete sportiva accessibile a tutti. «Dopo un 2022 strepitoso, ci aspettiamo un 2023 ricco di altrettante soddisfazioni – aggiunge il presidente della Liguria Giovanni Toti - Il 2022 ha portato numeri relativi ad arrivi e presenze superiori al 2019, anno record pre covid. Questo vuol dire che hanno evidentemente colto nel segno le campagne di promozione che abbiamo realizzato, unitamente agli investimenti delle nostre imprese, all’integrazione tra il turismo balneare e quello legato non solo all’outdoor nell’entroterra, con il savonese punto di riferimento dei bikers di tutta Europa, ma anche all’arte, che specie a Genova ha regalato risultato straordinari con iniziative di assoluto rilievo tra cui la mostra dedicata a Rubens, chiusa con oltre 74mila visitatori. Ricordiamoci anche – prosegue il presidente della Regione - che la Liguria è la prima regione per produzione di nautica da diporto con il nostro Salone Nautico e per numero di posti barca in Italia, con i nostri porti che si stanno ristrutturando per offrire servizi sempre migliori. L’integrazione tra questi elementi, unita a ad una potente campagna di promozione del territorio, basti pensare alla visibilità per la Liguria legata al Festival di Sanremo, credo sia la formula giusta - conclude - e i numeri ce lo stanno confermando». [post_title] => Liguria, obiettivo crescere grazie agli eventi e alla promozione [post_date] => 2023-02-23T12:49:37+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677156577000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440097 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440098" align="alignleft" width="300"] Rubina Peluso, amministratore delegato di Swadeshi Hotels[/caption] Swadeshi Hotels alla fiera internazionale Itb di Berlino, in programma dal 7 al 9 marzo 2023. La catena alberghiera completamente italiana, con 9 strutture sul territorio nazionale, sarà presente presso la Hall 1.2, stand 107. Lo slogan proposto per la partecipazione alla fiera è “Italian Philosophy”, che mira a mettere in risalto l'eccellenza e la qualità del Made in Italy in tema di ospitalità alberghiera. Eccellenza rappresentata al meglio da Swadeshi, che con le sue strutture dislocate in molte regioni italiane rappresenta il meglio della tradizione del Paese. Bellezze italiane Rubina Peluso, amministratore delegato di Swadeshi Hotels (azienda associata a Confindustria Alberghi), ha affermato: «È molto importante per noi far conoscere al mondo le bellezze italiane e mettere in risalto l'eccellenza del Made in Italy. Quest'anno è cruciale per la ripresa del settore turistico e alberghiero tricolore; partecipare alla Itb di Berlino è un'opportunità unica per presentare la nostra catena alberghiera e il nostro impegno nella promozione del turismo italiano». Swadeshi è pronta a presentare la sua offerta e a incontrare i rappresentanti del settore turistico internazionale, con l'obiettivo di consolidare la sua presenza a livello globale e di attrarre nuovi ospiti verso le sue strutture alberghiere. La partecipazione alla fiera ITB di Berlino è un'opportunità per mostrare la qualità e la professionalità della catena alberghiera italiana. Appuntamento, dunque, presso la Hall 1.2, stand 107, per scoprire la filosofia italiana di Swadeshi Hotel. [post_title] => Swadeshi Hotels all'Itb di berlino porta l'Italian Philosophy [post_date] => 2023-02-23T11:51:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677153109000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440088 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways è il nuovo partner globale e compagnia aerea ufficiale della Formula 1, grazie ad un accordo che si protrarrà fino alla stagione 2027. Oltre alla partnership globale, Qatar Airways sarà il Title Sponsor di tre Grands Prix in programma quest'anno: il Qatar Airways Emilia Romagna Grand Prix (19-21 maggio), il Qatar Airways Hungarian Grand Prix (21-23 luglio) e il Qatar Airways Qatar Grand Prix (6-8 ottobre). La stagione 2023 della Formula 1 include 23 gare in 21 Paesi e cinque continenti, che rispecchiano la rapida crescita del motorsport in tutto il mondo e l'ampia connettività globale offerta da Qatar Airways oneworld Alliance, che serve oltre 150 Paesi. “Le migliori partnership prosperano grazie a valori comuni - ha dichiarato Akbar Al Baker, ceo del gruppo Qatar Airways -. Sia Qatar Airways che Formula 1 sono brand globali che condividono la passione per l’innovazione, la precisione e il lusso. Come brand, crediamo nel potere dello sport di unire le persone. Per questo motivo abbiamo scelto gli eventi sportivi più emozionanti e sponsorizzato una varietà di nuove e importanti iniziative sportive”. Discover Qatar, la Dmc di Qatar Airways, è la prima ad offrire i biglietti per il Gran Premio del Qatar del 2023 con il lancio in esclusiva per i propri partner rivenditori di un’ampia gamma di pacchetti hotel e gara con biglietti per la tribuna e per il Paddock Club. Tutti includono, per gentile concessione di Qatar Tourism, anche un pass d’ingresso al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra che si terrà a Doha dal 5 al 14 ottobre. [post_title] => Qatar Airways diventa vettore ufficiale e global partner della Formula 1 [post_date] => 2023-02-23T11:20:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677151223000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440060 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vueling accelera sulla sostenibilità con la sigla di un accordo con WheelTug, società responsabile dello sviluppo dell'omonimo sistema di propulsione elettrica di aeromobili, per l'installazione di un dispositivo di ultima generazione sui suoi velivoli. Il sistema consente agli aerei di muoversi a terra con la propulsione di un motore elettrico, senza la necessità di accendere i motori a reazione - come fanno attualmente - durante le manovre di rullaggio: quando l'aereo si sposta dal gate di imbarco alla pista prima del decollo e quando ritorna al terminal dopo l'atterraggio. In questo modo, è possibile ridurre significativamente il consumo di carburante e il rumore. "Vueling, come compagnia parte del gruppo Iag, è impegnata nel raggiungere le emissioni nette zero di CO2 entro il 2050. Partnership come quella con WheelTug sono pienamente allineate con la nostra linea di lavoro per ottimizzare l'efficienza delle operazioni e ci consentono di continuare a progredire nei nostri obiettivi sia a breve che a lungo termine", spiega Oliver Iffert, Chief Operations Officer del vettore. Vueling e WheelTug lavoreranno insieme per introdurre questo dispositivo, che contribuirà a raggiungere gli obiettivi della compagnia aerea in chiave di sostenibilità, puntando su soluzioni innovative e che avranno un impatto diretto sulle sfide della compagnia in questo settore. [post_title] => Vueling sempre più green: intesa con WheelTug per ridurre le emissioni di CO2 [post_date] => 2023-02-23T09:33:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677144834000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440029 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quattro tappe a Torino, Milano, Roma e Napoli, per celebrare la riapertura delle prenotazioni presso il resort Columbus Isle alle Bahamas nella stagione invernale 2023-2024. Club Med ha organizzato in collaborazione con il ministero del Turismo, investimenti e aviazione delle Bahamas un roadshow itinerante per le principali città italiane, tra il 14 e il 17 febbraio scorsi. In ogni tappa sono stati organizzati eventi esperienziali dedicati al tema della bellezza: da Gallerie d’Italia a Torino all'Adi Design Museum di Milano, passando per palazzo Bonaparte a Roma e per il museo archeologico territoriale di Terzigno (Matt) di Napoli. Per Club Med, l’Italia rappresenta il sesto paese in termini di vendite su questa destinazione (dopo Usa, Canada, Francia, Belgio e Svizzera), con un trend in crescita del 35% rispetto al 2019. “Siamo felici di questa partnership con Club Med Italia e di poter incontrare le top agenzie del Trident Club della penisola - commenta Maria Grazia Marino, general manager Bmotia -. Ma anche di avere l'opportunità di far conoscere il nostro bellissimo arcipelago e in particolare l'isola di San Salvador e il resort Columbus Isle”. Immerso nell'isola di San Salvador, il Columbus Isle è circondato da siti per immersioni subacquee e spiagge incontaminate. La formula premium all inclusive di Club Med comprende oltre a pasti e bevande, anche una serie di attività acquatiche come vela, wakeboard, kayak e stand up paddle, tennis, yoga e fitness per tutti i livelli, spettacoli e intrattenimento. [post_title] => Roadshow italiano per Club Med e Bmotia che celebrano la riaperture del Columbus alle Bahamas [post_date] => 2023-02-22T13:56:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677074165000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440011 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Olga Raineri nella squadra commerciale guidata da Paolo Bertola con il ruolo business development & global account manager di Aci blueteam, a supporto della nuova strategia di crescita dell’azienda e del business globale, con particolare focus sugli Stati Uniti. Professionista di affermata esperienza nella travel industry e nella distribuzione gds, Olga Raineri approda negli anni Novanta in Sabre, dedicandovi la propria carriera e ricoprendo una molteplicità di ruoli in ambito business expansion e strategic account management. Rientrata in Italia nel 2000, assume quindi posizioni di business e account development in ambito internazionale. “Mi sento felice e privilegiata di essere entrata a far parte della squadra commerciale e di service delivery guidata da Paolo Bertola – afferma Olga Raineri –. Il team di cui faccio parte è coeso, customer Centric e, supportato da tecnologia, dati ed empatia, in un momento storico che richiede innovazione e cambiamento nel business travel, oggi guarda al futuro con ambiziosi obiettivi di consolidamento e crescita”. , [post_title] => Olga Raineri nuova business development & global account manager di Aci blueteam [post_date] => 2023-02-22T12:49:43+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677070183000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440003 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità in casa Hnh Hospitality che registra un importante avvicendamento tra i propri partner finanziari. Il Fondo Italiano d'Inestimento sgr (Fii sgr), partecipata di Cdp Equity, ed Eulero Capital sono infatti entrati nel capitale della compagnia veneta, acquisendo la partecipazione azionaria del 37% già di pertinenza di Siparex, che esce così dal proprio investimento in Hnh dopo circa sei anni. L’operazione, che per Fondo Italiano ed Eulero Capital rappresenta l’ingresso in un settore particolarmente strategico per il Paese come quello del turismo, ha l’obiettivo di accelerare ulteriormente il percorso di crescita già intrapreso dalla società. Con questa acquisizione, realizzata attraverso il Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – Ficc, Fondo Italiano conferma la volontà di intensificare i percorsi di partnership con altri attori del private capital italiano, a sostegno della piccola e media impresa nazionale. Con Eulero Capital, operatore con un primario network finanziario-imprenditoriale e focalizzato sui progetti di sviluppo e di aggregazione, supporterà la famiglia Boccato, azionista di maggioranza di Hhn Hospitality nell’ulteriore sviluppo del gruppo. “Sono molto soddisfatto dell'ingresso nel capitale di Fondo Italiano d’Investimento ed Eulero Capital. Questa nuova partnership ci consentirà di dare forte impulso al nostro ambizioso progetto di espansione, permettendoci di continuare a sviluppare la nostra strategia di crescita volta a garantire una proposta sempre più completa e distintiva per i settori del turismo leisure, congressuale e del benessere – commenta Luca Boccato, a.d. di Hnh Hospitality – Ringrazio Siparex, con i partner Tomaso Barbini e Andrea Gianola, per il costante supporto alla nostra crescita in questi sei anni, periodo nel quale il gruppo ha raddoppiato il numero di alberghi gestiti e quasi triplicato la cifra d’affari, pur nel contesto non semplicissimo del Covid, dimostrando grande solidità e peculiare resilienza”. Nell’ambito dell’operazione, Fondo Italiano d’Investimento ed Eulero Capital sono state assistite da Lmcr (per gli aspetti legali), Ey (per le tematiche di business, contabili, e fiscali), Lincoln International (in qualità di advisor finanziario), Erm (in ambito esg) e Marsh (in ambito assicurativo). I fondi Siparex sono stati assistiti da Vitale & Co. in qualità di advisor finanziario e da Rucellai & Raffaelli per gli aspetti legali. Hnh Hospitality si è avvalsa dell’assistenza di Orrick Italia, in qualità di consulente legale. Nato nel 1999 su iniziativa della famiglia Boccato, il gruppo Hnh è uno dei principali operatori alberghieri indipendenti in Italia nel segmento degli hotel e resort 4 e 5 stelle. La società gestisce 16 strutture, di cui 13 nelle principali città italiane, in franchising con alcune tra le maggiori catene alberghiere internazionali (Hilton, Ihg, Accor e Best Western) e, negli anni, in partnership con importanti player istituzionali attivi nel settore del real estate italiano (Allianz, Generali, Castello, Reale Immobili, Gruppo Borletti), oltre a tre resort turistici in Veneto, Sicilia e Sardegna, gestiti con il marchio proprietario Almar. Hnh Hospitality ha chiuso l'esercizio fiscale 2022 con un fatturato pari a 71,4 milioni di euro e stima per l'esercizio in corso, anche grazie alla recente acquisizione dell’Almar Timi Ama di Villasimius, di superare quota 100 milioni di euro. [post_title] => Fondo Italiano ed Eulero acquisiscono la partecipazione Siparex in Hnh Hospitality [post_date] => 2023-02-22T11:52:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677066749000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439996 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viaggi su misura, city break e tour di gruppo con accompagnatore. Sono le tre declinazioni della nuova offerta Europa di Naar Tour Operator, le cui prenotazioni saranno aperte dal prossimo 27 febbraio. L'operatore milanese dà in questo modo seguito al progetto dedicato al Vecchio continente annunciato lo scorso ottobre con l'approdo in squadra della responsabile prodotto Valentina Bosco. “L’iniziativa risponde a una richiesta del mercato alla ricerca di un partner affidabile per la proposta di un prodotto tailor made sull’Europa - spiega il chief operations manager, Corrado Locatelli -. Naar, che vanta una lunga esperienza nella personalizzazione di viaggi sul lungo raggio, ha potuto così trasferire il proprio know-how in questa nuova ambiziosa sfida. L'idea è quella di andare oltre l'iconico, selezionando strutture e attività in grado di rispecchiare le caratteristiche dei luoghi e l'unicità dei territori”. Per il lancio del prodotto Europa, Naar ha quindi siglato accordi con i principali vettori di linea, nonché collaborazioni con alcune compagnie low cost, includendo un’accurata selezione dei partner esteri. "Il nostro focus sarà quello di offrire un'Europa a tutto tondo, accompagnata da esperienze che possano rendere il viaggio indimenticabile - aggiunge la stessa Valentina Bosco -. Abbiamo lavorato davvero molto nella selezione e qualità del prodotto e le nostre agenzie avranno ampia scelta e alta personalizzazione. Non vediamo l'ora di cominciare e siamo certi che la risposta della distribuzione sarà positiva, perché abbiamo riscontrato grande interesse nei confronti di questo nuovo prodotto”. Naar realizzerà un ciclo di webinar per promuovere la novità: da marzo, gli agenti di viaggio saranno invitati a partecipare agli appuntamenti dedicati alle singole destinazioni. “Grazie anche all’introduzione di questa nuova programmazione, ci siamo posti un obbiettivo ambizioso e concreto per il 2023: superare del 10% il fatturato del 2019, e al momento i dati confermano il trend - sottolinea il titolare, Frédéric Naar -. Per quanto sia necessario mantenere alta l’attenzione e monitorare lo sviluppo del quadro socio-politico, registriamo una partenza dell’anno molto dinamica e positiva. Il 2022 si è chiuso ben oltre le aspettative, con un risultato incoraggiante, nonostante il protrarsi della scia pandemica che ci ha impedito di includere fra le proposte alcune destinazioni per noi di rilievo, come il Giappone. Ancora una volta è risultato determinante il grande supporto che ci hanno riconosciuto le agenzie di viaggio. Abbiamo riconfermato le collaborazioni con tutti i principali network, per noi partner strategici e fondamentali, con i quali consolideremo ulteriormente i rapporti, in particolare in ottica di ampliamento del numero di agenzie attive”. [post_title] => Il 27 febbraio al via le vendite Europa di Naar. Per il 2023 obiettivo +10% sul 2019 [post_date] => 2023-02-22T11:29:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677065342000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439953 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Perugia alza i propri obiettivi di crescita e per il 2023 punta dritto ai 500.000 passeggeri: il traguardo è quello individuato dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, dopo che già lo scorso gennaio lo scalo ha registrato una crescita del +168% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente; dato che segue un 2022 che ha centrato il record di 370.000 passeggeri movimentati (il 30% in più rispetto a quanto previsto nel piano industriale e primo aeroporto italiano per crescita rispetto al pre Covid). Per l’estate 2023 si toccheranno i 100 voli settimanali, di cui il 70% internazionali, operati da cinque compagnie: Ryanair, British Airways, Wizz Air, Transavia e Albawings. Le nuove rotte saranno Cracovia e Olbia (quest’ultima in fase di definizione) mentre verranno potenziate le frequenze su 7 rotte già operative. Intanto i progetti della Regione in collaborazione con la società di gestione, Sase, mirano a finanziamenti per collegare l’aeroporto dell’Umbria con lo scalo di Francoforte. In fieri anche il ripristino dei voli da e per Milano, sui quali sono in corso interlocuzioni con Ita Airways. Infine, in vista dell'auspicato aumento di traffico per l'estate e in considerazione delle difficoltà del 2022 legate alla rapida ripresa del traffico, è prevista la realizzazione di un secondo nastro per i bagagli e quella di un quarto gate, che consentirà di servire 200 passeggeri simultaneamente. [post_title] => Aeroporto Perugia: nel mirino mezzo milione di passeggeri per il 2023 [post_date] => 2023-02-22T10:45:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677062709000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "qatar airways diventa vettore ufficiale e global partner della formula 1" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":56,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3998,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440102","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eventi e campagne di promozione. Per la Liguria l’obiettivo è proseguire sulla linea del 2022, un anno record per tutto il territorio.\r

\r

«Puntiamo su un evento importante Oceanrace che tocca i 5 continenti – spiega Augusto Sartori, assessore al Turismo della Regione - Promuoveremo la Liguria in ogni angolo del pianeta. Il mercato del Nord America non ha ancora recuperato e questa occasione sarà importante su molti fronti. Il 2022 è stato un vero record, la sfida più difficile è mantenerlo, ma noi non ci accontentiamo, vogliamo batterlo».\r

\r

La strategia sembra ben tracciata con tantissimi eventi in programma, ma anche lo sviluppo del turismo outdoor per creare una rete sportiva accessibile a tutti.\r

\r

«Dopo un 2022 strepitoso, ci aspettiamo un 2023 ricco di altrettante soddisfazioni – aggiunge il presidente della Liguria Giovanni Toti - Il 2022 ha portato numeri relativi ad arrivi e presenze superiori al 2019, anno record pre covid.\r

Questo vuol dire che hanno evidentemente colto nel segno le campagne di promozione che abbiamo realizzato, unitamente agli investimenti delle nostre imprese, all’integrazione tra il turismo balneare e quello legato non solo all’outdoor nell’entroterra, con il savonese punto di riferimento dei bikers di tutta Europa, ma anche all’arte, che specie a Genova ha regalato risultato straordinari con iniziative di assoluto rilievo tra cui la mostra dedicata a Rubens, chiusa con oltre 74mila visitatori.\r

Ricordiamoci anche – prosegue il presidente della Regione - che la Liguria è la prima regione per produzione di nautica da diporto con il nostro Salone Nautico e per numero di posti barca in Italia, con i nostri porti che si stanno ristrutturando per offrire servizi sempre migliori. L’integrazione tra questi elementi, unita a ad una potente campagna di promozione del territorio, basti pensare alla visibilità per la Liguria legata al Festival di Sanremo, credo sia la formula giusta - conclude - e i numeri ce lo stanno confermando».","post_title":"Liguria, obiettivo crescere grazie agli eventi e alla promozione","post_date":"2023-02-23T12:49:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1677156577000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440097","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440098\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Rubina Peluso, amministratore delegato di Swadeshi Hotels[/caption]\r

\r

Swadeshi Hotels alla fiera internazionale Itb di Berlino, in programma dal 7 al 9 marzo 2023. La catena alberghiera completamente italiana, con 9 strutture sul territorio nazionale, sarà presente presso la Hall 1.2, stand 107.\r

\r

Lo slogan proposto per la partecipazione alla fiera è “Italian Philosophy”, che mira a mettere in risalto l'eccellenza e la qualità del Made in Italy in tema di ospitalità alberghiera. Eccellenza rappresentata al meglio da Swadeshi, che con le sue strutture dislocate in molte regioni italiane rappresenta il meglio della tradizione del Paese.\r

Bellezze italiane\r

Rubina Peluso, amministratore delegato di Swadeshi Hotels (azienda associata a Confindustria Alberghi), ha affermato: «È molto importante per noi far conoscere al mondo le bellezze italiane e mettere in risalto l'eccellenza del Made in Italy. Quest'anno è cruciale per la ripresa del settore turistico e alberghiero tricolore; partecipare alla Itb di Berlino è un'opportunità unica per presentare la nostra catena alberghiera e il nostro impegno nella promozione del turismo italiano».\r

\r

Swadeshi è pronta a presentare la sua offerta e a incontrare i rappresentanti del settore turistico internazionale, con l'obiettivo di consolidare la sua presenza a livello globale e di attrarre nuovi ospiti verso le sue strutture alberghiere. La partecipazione alla fiera ITB di Berlino è un'opportunità per mostrare la qualità e la professionalità della catena alberghiera italiana.\r

\r

Appuntamento, dunque, presso la Hall 1.2, stand 107, per scoprire la filosofia italiana di Swadeshi Hotel.","post_title":"Swadeshi Hotels all'Itb di berlino porta l'Italian Philosophy","post_date":"2023-02-23T11:51:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677153109000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440088","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways è il nuovo partner globale e compagnia aerea ufficiale della Formula 1, grazie ad un accordo che si protrarrà fino alla stagione 2027.\r

\r

Oltre alla partnership globale, Qatar Airways sarà il Title Sponsor di tre Grands Prix in programma quest'anno: il Qatar Airways Emilia Romagna Grand Prix (19-21 maggio), il Qatar Airways Hungarian Grand Prix (21-23 luglio) e il Qatar Airways Qatar Grand Prix (6-8 ottobre).\r

\r

La stagione 2023 della Formula 1 include 23 gare in 21 Paesi e cinque continenti, che rispecchiano la rapida crescita del motorsport in tutto il mondo e l'ampia connettività globale offerta da Qatar Airways oneworld Alliance, che serve oltre 150 Paesi.\r

\r

“Le migliori partnership prosperano grazie a valori comuni - ha dichiarato Akbar Al Baker, ceo del gruppo Qatar Airways -. Sia Qatar Airways che Formula 1 sono brand globali che condividono la passione per l’innovazione, la precisione e il lusso. Come brand, crediamo nel potere dello sport di unire le persone. Per questo motivo abbiamo scelto gli eventi sportivi più emozionanti e sponsorizzato una varietà di nuove e importanti iniziative sportive”.\r

\r

Discover Qatar, la Dmc di Qatar Airways, è la prima ad offrire i biglietti per il Gran Premio del Qatar del 2023 con il lancio in esclusiva per i propri partner rivenditori di un’ampia gamma di pacchetti hotel e gara con biglietti per la tribuna e per il Paddock Club. Tutti includono, per gentile concessione di Qatar Tourism, anche un pass d’ingresso al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra che si terrà a Doha dal 5 al 14 ottobre.","post_title":"Qatar Airways diventa vettore ufficiale e global partner della Formula 1","post_date":"2023-02-23T11:20:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677151223000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440060","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Vueling accelera sulla sostenibilità con la sigla di un accordo con WheelTug, società responsabile dello sviluppo dell'omonimo sistema di propulsione elettrica di aeromobili, per l'installazione di un dispositivo di ultima generazione sui suoi velivoli.\r

Il sistema consente agli aerei di muoversi a terra con la propulsione di un motore elettrico, senza la necessità di accendere i motori a reazione - come fanno attualmente - durante le manovre di rullaggio: quando l'aereo si sposta dal gate di imbarco alla pista prima del decollo e quando ritorna al terminal dopo l'atterraggio. In questo modo, è possibile ridurre significativamente il consumo di carburante e il rumore.\r

\"Vueling, come compagnia parte del gruppo Iag, è impegnata nel raggiungere le emissioni nette zero di CO2 entro il 2050. Partnership come quella con WheelTug sono pienamente allineate con la nostra linea di lavoro per ottimizzare l'efficienza delle operazioni e ci consentono di continuare a progredire nei nostri obiettivi sia a breve che a lungo termine\", spiega Oliver Iffert, Chief Operations Officer del vettore.\r

\r

\r

Vueling e WheelTug lavoreranno insieme per introdurre questo dispositivo, che contribuirà a raggiungere gli obiettivi della compagnia aerea in chiave di sostenibilità, puntando su soluzioni innovative e che avranno un impatto diretto sulle sfide della compagnia in questo settore.\r

\r

\r

","post_title":"Vueling sempre più green: intesa con WheelTug per ridurre le emissioni di CO2","post_date":"2023-02-23T09:33:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677144834000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quattro tappe a Torino, Milano, Roma e Napoli, per celebrare la riapertura delle prenotazioni presso il resort Columbus Isle alle Bahamas nella stagione invernale 2023-2024. Club Med ha organizzato in collaborazione con il ministero del Turismo, investimenti e aviazione delle Bahamas un roadshow itinerante per le principali città italiane, tra il 14 e il 17 febbraio scorsi.\r

\r

In ogni tappa sono stati organizzati eventi esperienziali dedicati al tema della bellezza: da Gallerie d’Italia a Torino all'Adi Design Museum di Milano, passando per palazzo Bonaparte a Roma e per il museo archeologico territoriale di Terzigno (Matt) di Napoli. Per Club Med, l’Italia rappresenta il sesto paese in termini di vendite su questa destinazione (dopo Usa, Canada, Francia, Belgio e Svizzera), con un trend in crescita del 35% rispetto al 2019.\r

\r

“Siamo felici di questa partnership con Club Med Italia e di poter incontrare le top agenzie del Trident Club della penisola - commenta Maria Grazia Marino, general manager Bmotia -. Ma anche di avere l'opportunità di far conoscere il nostro bellissimo arcipelago e in particolare l'isola di San Salvador e il resort Columbus Isle”. Immerso nell'isola di San Salvador, il Columbus Isle è circondato da siti per immersioni subacquee e spiagge incontaminate. La formula premium all inclusive di Club Med comprende oltre a pasti e bevande, anche una serie di attività acquatiche come vela, wakeboard, kayak e stand up paddle, tennis, yoga e fitness per tutti i livelli, spettacoli e intrattenimento.","post_title":"Roadshow italiano per Club Med e Bmotia che celebrano la riaperture del Columbus alle Bahamas","post_date":"2023-02-22T13:56:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677074165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440011","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Olga Raineri nella squadra commerciale guidata da Paolo Bertola con il ruolo business development & global account manager di Aci blueteam, a supporto della nuova strategia di crescita dell’azienda e del business globale, con particolare focus sugli Stati Uniti.\r

\r

Professionista di affermata esperienza nella travel industry e nella distribuzione gds, Olga Raineri approda negli anni Novanta in Sabre, dedicandovi la propria carriera e ricoprendo una molteplicità di ruoli in ambito business expansion e strategic account management. Rientrata in Italia nel 2000, assume quindi posizioni di business e account development in ambito internazionale.\r

\r

“Mi sento felice e privilegiata di essere entrata a far parte della squadra commerciale e di service delivery guidata da Paolo Bertola – afferma Olga Raineri –. Il team di cui faccio parte è coeso, customer Centric e, supportato da tecnologia, dati ed empatia, in un momento storico che richiede innovazione e cambiamento nel business travel, oggi guarda al futuro con ambiziosi obiettivi di consolidamento e crescita”.\r

,","post_title":"Olga Raineri nuova business development & global account manager di Aci blueteam","post_date":"2023-02-22T12:49:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677070183000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità in casa Hnh Hospitality che registra un importante avvicendamento tra i propri partner finanziari. Il Fondo Italiano d'Inestimento sgr (Fii sgr), partecipata di Cdp Equity, ed Eulero Capital sono infatti entrati nel capitale della compagnia veneta, acquisendo la partecipazione azionaria del 37% già di pertinenza di Siparex, che esce così dal proprio investimento in Hnh dopo circa sei anni.\r

\r

L’operazione, che per Fondo Italiano ed Eulero Capital rappresenta l’ingresso in un settore particolarmente strategico per il Paese come quello del turismo, ha l’obiettivo di accelerare ulteriormente il percorso di crescita già intrapreso dalla società. Con questa acquisizione, realizzata attraverso il Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – Ficc, Fondo Italiano conferma la volontà di intensificare i percorsi di partnership con altri attori del private capital italiano, a sostegno della piccola e media impresa nazionale. Con Eulero Capital, operatore con un primario network finanziario-imprenditoriale e focalizzato sui progetti di sviluppo e di aggregazione, supporterà la famiglia Boccato, azionista di maggioranza di Hhn Hospitality nell’ulteriore sviluppo del gruppo.\r

\r

“Sono molto soddisfatto dell'ingresso nel capitale di Fondo Italiano d’Investimento ed Eulero Capital. Questa nuova partnership ci consentirà di dare forte impulso al nostro ambizioso progetto di espansione, permettendoci di continuare a sviluppare la nostra strategia di crescita volta a garantire una proposta sempre più completa e distintiva per i settori del turismo leisure, congressuale e del benessere – commenta Luca Boccato, a.d. di Hnh Hospitality – Ringrazio Siparex, con i partner Tomaso Barbini e Andrea Gianola, per il costante supporto alla nostra crescita in questi sei anni, periodo nel quale il gruppo ha raddoppiato il numero di alberghi gestiti e quasi triplicato la cifra d’affari, pur nel contesto non semplicissimo del Covid, dimostrando grande solidità e peculiare resilienza”.\r

\r

Nell’ambito dell’operazione, Fondo Italiano d’Investimento ed Eulero Capital sono state assistite da Lmcr (per gli aspetti legali), Ey (per le tematiche di business, contabili, e fiscali), Lincoln International (in qualità di advisor finanziario), Erm (in ambito esg) e Marsh (in ambito assicurativo). I fondi Siparex sono stati assistiti da Vitale & Co. in qualità di advisor finanziario e da Rucellai & Raffaelli per gli aspetti legali. Hnh Hospitality si è avvalsa dell’assistenza di Orrick Italia, in qualità di consulente legale.\r

\r

Nato nel 1999 su iniziativa della famiglia Boccato, il gruppo Hnh è uno dei principali operatori alberghieri indipendenti in Italia nel segmento degli hotel e resort 4 e 5 stelle. La società gestisce 16 strutture, di cui 13 nelle principali città italiane, in franchising con alcune tra le maggiori catene alberghiere internazionali (Hilton, Ihg, Accor e Best Western) e, negli anni, in partnership con importanti player istituzionali attivi nel settore del real estate italiano (Allianz, Generali, Castello, Reale Immobili, Gruppo Borletti), oltre a tre resort turistici in Veneto, Sicilia e Sardegna, gestiti con il marchio proprietario Almar. Hnh Hospitality ha chiuso l'esercizio fiscale 2022 con un fatturato pari a 71,4 milioni di euro e stima per l'esercizio in corso, anche grazie alla recente acquisizione dell’Almar Timi Ama di Villasimius, di superare quota 100 milioni di euro.","post_title":"Fondo Italiano ed Eulero acquisiscono la partecipazione Siparex in Hnh Hospitality","post_date":"2023-02-22T11:52:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677066749000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggi su misura, city break e tour di gruppo con accompagnatore. Sono le tre declinazioni della nuova offerta Europa di Naar Tour Operator, le cui prenotazioni saranno aperte dal prossimo 27 febbraio. L'operatore milanese dà in questo modo seguito al progetto dedicato al Vecchio continente annunciato lo scorso ottobre con l'approdo in squadra della responsabile prodotto Valentina Bosco.\r

“L’iniziativa risponde a una richiesta del mercato alla ricerca di un partner affidabile per la proposta di un prodotto tailor made sull’Europa - spiega il chief operations manager, Corrado Locatelli -. Naar, che vanta una lunga esperienza nella personalizzazione di viaggi sul lungo raggio, ha potuto così trasferire il proprio know-how in questa nuova ambiziosa sfida. L'idea è quella di andare oltre l'iconico, selezionando strutture e attività in grado di rispecchiare le caratteristiche dei luoghi e l'unicità dei territori”. Per il lancio del prodotto Europa, Naar ha quindi siglato accordi con i principali vettori di linea, nonché collaborazioni con alcune compagnie low cost, includendo un’accurata selezione dei partner esteri.\r

\r

\"Il nostro focus sarà quello di offrire un'Europa a tutto tondo, accompagnata da esperienze che possano rendere il viaggio indimenticabile - aggiunge la stessa Valentina Bosco -. Abbiamo lavorato davvero molto nella selezione e qualità del prodotto e le nostre agenzie avranno ampia scelta e alta personalizzazione. Non vediamo l'ora di cominciare e siamo certi che la risposta della distribuzione sarà positiva, perché abbiamo riscontrato grande interesse nei confronti di questo nuovo prodotto”.\r

\r

Naar realizzerà un ciclo di webinar per promuovere la novità: da marzo, gli agenti di viaggio saranno invitati a partecipare agli appuntamenti dedicati alle singole destinazioni. “Grazie anche all’introduzione di questa nuova programmazione, ci siamo posti un obbiettivo ambizioso e concreto per il 2023: superare del 10% il fatturato del 2019, e al momento i dati confermano il trend - sottolinea il titolare, Frédéric Naar -. Per quanto sia necessario mantenere alta l’attenzione e monitorare lo sviluppo del quadro socio-politico, registriamo una partenza dell’anno molto dinamica e positiva. Il 2022 si è chiuso ben oltre le aspettative, con un risultato incoraggiante, nonostante il protrarsi della scia pandemica che ci ha impedito di includere fra le proposte alcune destinazioni per noi di rilievo, come il Giappone. Ancora una volta è risultato determinante il grande supporto che ci hanno riconosciuto le agenzie di viaggio. Abbiamo riconfermato le collaborazioni con tutti i principali network, per noi partner strategici e fondamentali, con i quali consolideremo ulteriormente i rapporti, in particolare in ottica di ampliamento del numero di agenzie attive”.","post_title":"Il 27 febbraio al via le vendite Europa di Naar. Per il 2023 obiettivo +10% sul 2019","post_date":"2023-02-22T11:29:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677065342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Perugia alza i propri obiettivi di crescita e per il 2023 punta dritto ai 500.000 passeggeri: il traguardo è quello individuato dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, dopo che già lo scorso gennaio lo scalo ha registrato una crescita del +168% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente; dato che segue un 2022 che ha centrato il record di 370.000 passeggeri movimentati (il 30% in più rispetto a quanto previsto nel piano industriale e primo aeroporto italiano per crescita rispetto al pre Covid).\r

\r

Per l’estate 2023 si toccheranno i 100 voli settimanali, di cui il 70% internazionali, operati da cinque compagnie: Ryanair, British Airways, Wizz Air, Transavia e Albawings. Le nuove rotte saranno Cracovia e Olbia (quest’ultima in fase di definizione) mentre verranno potenziate le frequenze su 7 rotte già operative.\r

\r

Intanto i progetti della Regione in collaborazione con la società di gestione, Sase, mirano a finanziamenti per collegare l’aeroporto dell’Umbria con lo scalo di Francoforte. In fieri anche il ripristino dei voli da e per Milano, sui quali sono in corso interlocuzioni con Ita Airways.\r

\r

\r

\r

\r

Infine, in vista dell'auspicato aumento di traffico per l'estate e in considerazione delle difficoltà del 2022 legate alla rapida ripresa del traffico, è prevista la realizzazione di un secondo nastro per i bagagli e quella di un quarto gate, che consentirà di servire 200 passeggeri simultaneamente.\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aeroporto Perugia: nel mirino mezzo milione di passeggeri per il 2023","post_date":"2023-02-22T10:45:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677062709000]}]}}