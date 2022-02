Qatar Airways celebra i suoi primi 25 anni con una livrea retrò sul B777-300

Qatar Airways celebra i suoi primi 25 anni con un Boeing 777-300 con una livrea caratterizzata da un design retrò. L’aereo ha fatto il suo debutto con la livrea retrò operando dall’Hamad International Airport di Doha all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, e nei prossimi 12 mesi opererà su diverse rotte di Qatar Airways. L’aereo ha fatto il suo debutto con la livrea retrò operando dall’Hamad International Airport di Doha all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, e nei prossimi 12 mesi opererà su diverse rotte di Qatar Airways.

“Speriamo che questo design retrò possa far ricordare ai nostri passeggeri i loro viaggi passati, soprattutto a coloro che volano con noi dai nostri primi anni – afferma Akbar Al Baker, chief executive di Qatar Airways Group -. Questa livrea è per noi il simbolo del nostro percorso e del nostro successo come vettore nazionale, ottenendo riconoscimenti come World’s Best Airline per sei volte. Guardando al futuro, questo è un anno di infinite possibilità per l’intera famiglia del Gruppo Qatar Airways, grazie a eventi significativi e celebrazioni importanti in programma per questo periodo. Non ultimo, l’attesissimo Mondiale Fifa Qatar 2022, in cui gli occhi del mondo saranno rivolti verso di noi. Continueremo a brillare e condividere il nostro successo con coloro che sono al centro di tutto ciò che facciamo – i nostri milioni di passeggeri fedeli in tutto il mondo”.