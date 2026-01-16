Parigi: il traffico passeggeri di Orly e Cdg ha raggiunto il 99% dei livelli 2019 Il traffico passeggeri negli aeroporti di Parigi ha sfiorato nel 2025 i livelli pre-Covid, totalizzando 107 milioni di transiti, con un aumento del 3,4% rispetto ai dati del 2024: in altri termini, Roissy-Charles de Gaulle e Orly hanno raggiunto il 99% della frequentazione 2019. Il traffico dei due aeroporti, come rileva l’Echo Touristique, è trainato da Orly che, nel 2025 è stato pari al 109,7% di quello 2019, con una crescita del +5,5% rispetto al 2024. L’aeroporto, molto apprezzato per i voli a corto e medio raggio e per i voli interni, ha accolto quasi 35 milioni di passeggeri. Si tratta di una cifra pari alla metà di quella registrata da Roissy Cdg che, nel 2025, ha visto transitare tra le sue mura 72 milioni di passeggeri, con un aumento del 2,5% su base annua. Ciò rappresenta tuttavia solo il 94,6% del suo traffico rispetto al 2019. Aéroports de Paris, il gestore delle due infrastrutture, ha comunque raggiunto uno dei suoi obiettivi annuali, poiché l’azienda puntava a un aumento dal 2,5 al 4% dell’attività passeggeri su queste due piattaforme. Nel dicembre 2025, Aéroports de Paris ha presentato un ambizioso piano di sviluppo: il gruppo spera di aumentare, entro otto anni, la capacità delle due strutture di 18 milioni di passeggeri. Con questi interventi, Adp intende in particolare favorire il traffico internazionale, che dovrebbe rappresentare il 56% del traffico dei due aeroporti parigini entro il 2034. Condividi

